«Пророссийский» депутат, по данным украинских властей, сбегал из-под домашнего ареста. Россия раскритиковала Украину за предложение «быстро и справедливо» его осудить.

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Виктор Медведчук. Фото офиса президента Украины

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы», — так 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о задержании депутата Верховной рады Виктора Медведчука, опубликовав его фотографию в наручниках. Данные о задержании главы одной из крупнейших украинских партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) подтвердил «Коммерсанту» один из её членов.

Задержание 67-летнего Медведчука примечательно его статусом — это не просто местный депутат, а самый известный «пророссийский» политик на Украине, один из богатейших людей страны (данные Forbes за 2021 год) и экс-участник переговоров по обмену военнопленными. Его дочь крестил Владимир Путин. В том числе по этим причинам в СМИ его считают ближайшим союзником российского президента на территории Украины. Медведчук находится под санкциями Великобритании и США.

TJ рассказывает главное о Медведчуке, о котором не было ничего известно с 27 февраля — третьего дня с начала боевых действий между Россией и Украиной.

Что известно о задержании Медведчука

Вскоре после объявления Зеленским другую фотографию Медведчука опубликовала Служба безопасности Украины. На обоих снимках политик изображён в наручниках и в украинской военной форме. СБУ рассказала о «многоуровневой спецоперации» по задержанию с участием контрразведки и следователей, но не раскрыла деталей.

Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же изменников Украины, как ты!. фрагмент из сообщения СБУ о задержании Медведчука

Виктор Медведчук. Фото СБУ

Кремль отреагировал на новость о задержании Медведчука примерно через 15 минут после её появления, обратило внимание The Bell. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что «ничего не может сказать, насколько это соответствует действительности», и сказал, что опубликованные фотографии нуждаются в верификации.

Такое количество фейков сейчас идёт из Украины, такое количество фейков профессионально или непрофессионально генерится на Украине с помощью различных помощников из международных PR-агентств, в том числе, что брать сразу это за истину в первой инстанции было бы неверным. Дмитрий Песков пресс-секретарь Кремля

О судьбе Медведчука ничего не сообщалось с 27 февраля, когда украинские СМИ со ссылкой на источник в офисе генпрокурора и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказали о бегстве депутата из-под домашнего ареста.

Медведчук находился под домашним арестом с октября 2021 года. Ему вменяют государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По закону ему грозит до пятнадцати лет заключения. Сам фигурант называет дело «политической расправой за принципиальную позицию».

Дело о госизмене Медведчука строится вокруг трёх эпизодов. Ему инкриминировали следующее:

«переступку» прав российскими властями на месторождение «Глубокая» в Чёрном море с ресурсами на 38 миллиардов гривен (более 102 млрд. рублей по нынешнему курсу);

передачу российским спецслужбам данных о местонахождении, личном составе и боевой подготовке секретного военного подразделения Вооружённых сил Украины;

создание структуры для «сбора личных данных украинцев, вербовки, влияния на внутреннюю политику страны и распространения пропаганды». Речь об организации «Промiнь» («Луч»), которая объявила миссией помощь украинцам, которые едут в Россию для учёбы и работы.

Медведчуку регулярно продляли срок содержания под домашним арестом. Он должен был находиться под ним как минимум до 10 марта 2022 года.

Как Медведчук связан с Россией и с Путиным

Медведчука называют «кумом Путина», поскольку российский президент стал крёстным отцом его дочери. То, что это произошло в 2004 году по просьбе его жены, украинской телеведущей Оксаны Марченко, подтверждал сам Медведчук.

В политике Медведчук — с 1990-х годов. Самые известные его должности — глава предвыборного штаба Леонида Кучмы (1999) и глава администрации президента (2002-2005). После «оранжевой революции», победы Виктора Ющенко на президентских выборах и провала с блоком «Не так!» на выборах в Верховную раду Медведчук на время покинул публичную политику. Но в СМИ предполагали, что он продолжал негласно участвовать в украинско-российских отношениях, например, предлагал Кремлю поддержать Юлию Тимошенко.

В 2011 году Медведчук вернулся в публичную политику с организацией «Украинский выбор»: движение критиковало на тот момент президента Виктора Януковича, выступало против ассоциации Украины с Евросоюзом и предлагало вступить в Таможенный союз. Конференцию Медведчука под эгидой «Украинского выбора» посещал Владимир Путин. Российский президент в разное время принимал украинского депутата в Кремле и резиденции в Ново-Огарёво.

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До «Евромайдана» в СМИ фигурировала версия о том, что на следующих президентских выборах на Украине Путин сделает ставку именно на Медведчука. Однако на фоне украинской революции 2014 года политик покинул Киев. Офисы «Украинского выбора» в столице неоднократно громили.

С осени 2014 года Медведчук привлекался к «минским переговорам» по урегулировании ситуации на востоке Украины, где на тот момент уже действовали самопровозглашенные ЛНР и ДНР. В 2018 году Петр Порошенко признавал, что Медведчук уже не участвует в переговорах, и отмечал: «Но де-факто он там является представителем Путина. Он, возможно, является единственным каналом донесения информации».

Следующий этап Медведчука — партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). В июле 2018 года Медведчук вступил в неё, а в ноябре — возглавил её политический совет. На выборах, на которых Владимир Зеленский победил Петра Порошенко, Медведчук поддерживал Юрия Бойко, приезжавшего вместе с ним во время кампании в Россию. В марте 2022 года, во время вооружённого конфликта, Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил деятельность ОПЗЖ и ещё 10 «пророссийских партий».

С февраля 2021 года Медведчук и его жена находятся под санкциями Украины из-за дела о госизмене. В январе 2022 года он также попал под санкции США из-за «содействия политическим целям Кремля». С 13 апреля 2022 года Медведчук находится в санкционном списке Великобритании.

Где подробнее узнать о Медведчуке:

историческая справка РБК от 12 апреля 2022 года;

биография на сайте украинского «24 канала» от 19 февраля 2021 года;



рассказ польского «Еврорадио» о связи Медведчука с Белоруссией от 5 февраля 2021 года;

интервью «Русской службе Би-би-си» в июне 2019 года;

материал украинского журнала «Новое время» об участии Медведчука в переговорах России и Украины.

Что известно о предложении обменять Медведчука

Медведчук скрывался от украинских властей 48 дней и «наконец-то» попытался сбежать «за пределы» страны, заявил Зеленский в отдельном обращении. Президент Украины предложение России обменять «этого вашего хлопца» на украинских военнопленных.

В ответ на заявление Зеленского советник главы МВД Украины Вадим Денисенко предложил провести «максимально быстрый судебный процесс» над Медведчуком, чтобы тот «дал определенные показания, потому что он обладает огромным объёмом информации, кто и кому давал деньги на движение коллаборантов».

Со стороны России на предложение пока ответили представительница МИД РФ Мария Захарова и зампредседателя совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: «Отдельные уродцы, именующие себя „украинскими властями“, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, „быстро и справедливо“ осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».

Захарова: «Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно».

Задержание Медведчука — повод для мема и обсуждения в соцсетях

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