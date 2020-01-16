Суд первой инстанции оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

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Мосгорсуд отменил штраф, назначенный московскому дизайнеру Константину Коновалову за «участие» в митинге 27 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитной организации «Апология протеста».

Организация пояснила, что дело будет повторно направлено в Савеловский суд. Защитой Коновалова займётся адвокат Федор Сирош.

Коновалов также сообщил в твиттере, что параллельно он подавал в суд на Следственный комитет и проиграл в трёх инстанциях. В ближайшее время он совместно с Сирошом займётся подачей жалобы на ведомство в ЕСПЧ.

27 июля за несколько часов до начала акции протеста Коновалова задержали силовики. Дизайнер заявил, что просто совершал пробежку и планировал придти на митинг позже. В ходе задержания ему сломали ногу. Позже Коновалов указал, что силовики отказались вызывать ему врачей.

После случившегося дизайнер обратился в СК с заявлением о преступлении. Он приложил к обращению снимки задержания. В Следственном комитете оправдали действия полицейских, заявив, что силовики действовали правомерно.