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Arthur Khamzin
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Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед митингом 27 июля Материал редакции

Суд первой инстанции оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

4 комментария
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Мосгорсуд отменил штраф, назначенный московскому дизайнеру Константину Коновалову за «участие» в митинге 27 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитной организации «Апология протеста».

Организация пояснила, что дело будет повторно направлено в Савеловский суд. Защитой Коновалова займётся адвокат Федор Сирош.

Коновалов также сообщил в твиттере, что параллельно он подавал в суд на Следственный комитет и проиграл в трёх инстанциях. В ближайшее время он совместно с Сирошом займётся подачей жалобы на ведомство в ЕСПЧ.

27 июля за несколько часов до начала акции протеста Коновалова задержали силовики. Дизайнер заявил, что просто совершал пробежку и планировал придти на митинг позже. В ходе задержания ему сломали ногу. Позже Коновалов указал, что силовики отказались вызывать ему врачей.

После случившегося дизайнер обратился в СК с заявлением о преступлении. Он приложил к обращению снимки задержания. В Следственном комитете оправдали действия полицейских, заявив, что силовики действовали правомерно.

2 августа против Коновалова возбудили административное дело за нарушение правил порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП РФ).17 сентября Савеловский суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

#новости #митинги #допусквдуму

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4 комментария
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Kyler

–4

Он уже всех в твиттере заебал

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Nikita Sigachev

Kyler
13

Удали аккаунт оттуда.

Соц. сеть справляется со своей целью.

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Artem Monahov

0

Оттепель?

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Влад Романов

Artem
0

Да. Сейчас пересмотрят и посадят

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