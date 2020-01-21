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Артём Мазанов
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Bloomberg: Иран признал поражение украинского лайнера двумя ракетами ЗРК «Тор-М1» Материал редакции

У Ирана нет средств для декодирования «чёрных ящиков».

12 комментариев
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Последствия крушения украинского лайнера в Иране Снимок AP

Украинский Boeing, 8 января потерпевший крушение в Тегеране, был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на управление гражданской авиации Ирана.

Согласно отчёту, ракеты выпустили из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» спустя несколько минут после взлёта самолёта. Там уточняется, что лайнер пролетел мимо жилого района, а его первый контакт с землей произошёл в общественном парке. Управление пишет, что самолёт разваливался, двигаясь через футбольное поле, близлежащие сельхозугодья и сады.

Иран уточнил, что «чёрные ящики» самолёта являются «одними из самых передовых в своём роде оборудования в мире», у страны нет средств для их декодирования. А Франция и США отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки самописцев.

8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту. 11 января Иран признал, что случайно сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки».

#новости #ps752

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12 комментариев
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Игорь

0

Что поменялось-то? Тогда признал, а сейчас ещё раз признал?

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Zoibana

Игорь
5

Уточнил признание

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Озорной Лис

Игорь
–1

Ну один дядя 5 раз выводил войска из Сирии )) и так и не вывел 

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Mikhail Lukup

Озорной
1

Шоб он так же глистов из себя выводил!

Ответить

Vladic Samovar

1

Так самолет не Ирану принадлежал. 

Ответить

Артём Сухомлинов

0

У них не средств нет для декодирования, а санкции. Боинг американская компания, поэтому не могут никакую деятельность с Ираном вести.

Ответить

Давид Гобронидзе

Артём
1

А как одно другому противоречит?

Ответить

Артём Сухомлинов

Давид
0

Ну как они могут помогать Ирану, если есть санкции? По идее никакой деятельности и тд

Ответить

Давид Гобронидзе

Артём
0

Нет, я к тому, что у них действительно нет средств для декодирования, а Боинг помочь не может.

Ответить

Артём Сухомлинов

Давид
–1

Я думаю средства есть. Может и желания нет, так сказать.

Ответить

Василий Третьюхин

0

А зачем их вообще декодировать? И так всё ясно.

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Артем Л

Василий
0

Тут как в суде видимо. Признательные показания лишь одни из доказательств в этом разборе. Ну и вообще в любых нештатных ситуациях важны детали чтобы сделать работу над всеми ошибками.

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