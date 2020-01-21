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У Ирана нет средств для декодирования «чёрных ящиков».
Украинский Boeing, 8 января потерпевший крушение в Тегеране, был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на управление гражданской авиации Ирана.
Согласно отчёту, ракеты выпустили из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» спустя несколько минут после взлёта самолёта. Там уточняется, что лайнер пролетел мимо жилого района, а его первый контакт с землей произошёл в общественном парке. Управление пишет, что самолёт разваливался, двигаясь через футбольное поле, близлежащие сельхозугодья и сады.
Иран уточнил, что «чёрные ящики» самолёта являются «одними из самых передовых в своём роде оборудования в мире», у страны нет средств для их декодирования. А Франция и США отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки самописцев.
8 января летевший из Тегерана в Киев рейс PS752 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение спустя две минуты после взлёта. В результате авиакатастрофы не выжил никто из 176 человек, находившихся на борту. 11 января Иран признал, что случайно сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки».
Что поменялось-то? Тогда признал, а сейчас ещё раз признал?
Ну один дядя 5 раз выводил войска из Сирии )) и так и не вывел
У них не средств нет для декодирования, а санкции. Боинг американская компания, поэтому не могут никакую деятельность с Ираном вести.
А как одно другому противоречит?
Ну как они могут помогать Ирану, если есть санкции? По идее никакой деятельности и тд
Нет, я к тому, что у них действительно нет средств для декодирования, а Боинг помочь не может.
А зачем их вообще декодировать? И так всё ясно.