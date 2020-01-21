У Ирана нет средств для декодирования «чёрных ящиков».

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Последствия крушения украинского лайнера в Иране Снимок AP

Украинский Boeing, 8 января потерпевший крушение в Тегеране, был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на управление гражданской авиации Ирана.

Согласно отчёту, ракеты выпустили из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» спустя несколько минут после взлёта самолёта. Там уточняется, что лайнер пролетел мимо жилого района, а его первый контакт с землей произошёл в общественном парке. Управление пишет, что самолёт разваливался, двигаясь через футбольное поле, близлежащие сельхозугодья и сады.

Иран уточнил, что «чёрные ящики» самолёта являются «одними из самых передовых в своём роде оборудования в мире», у страны нет средств для их декодирования. А Франция и США отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки самописцев.