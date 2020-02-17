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Алексей Боржонов
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Книготорговцы на день закрыли магазины в поддержку фигурантов дела «Сети» Материал редакции

Сотрудники магазинов выйдут на одиночные пикеты.

14 комментариев
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Книжный магазин «Пиотровский», Фейсбук

17 февраля девять книжных магазинов в семи городах России закрылись на день в поддержку фигурантов дела «Сети». Об этом магазин «Пиотровский» объявил на своей странице в Фейсбуке.

Книготорговцы считают, что признательные показания фигурантов добыты под пытками, и 17 февраля, через неделю после оглашения приговора, собираются выйти с одиночными пикетами.

Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить «классику», когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, «приговариваются» судом к уничтожению?

из заявления книготорговцев

В акции участвуют девять книжных магазинов:

  • «Пиотровский» (Пермь);
  • «Пиотровский» (Екатеринбург);
  • «Фаланстер» (Москва);
  • «Маршак» (Москва);
  • «Все свободны» (Петербург);
  • «Чарли» (Краснодар);
  • «Свидетель» (Тула);
  • «Порядок слов» (Петербург);
  • «Бакен» (Красноярск).

10 февраля семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в создании террористической организации для захвата власти. Все подсудимые не признали свою вину, они сообщали о пытках со стороны силовиков.

Ранее в поддержку фигурантов выступили учёные, кинематографисты, учителя и психологи.

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14 комментариев
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Нравственный самолет

5

Почаще бы бизнес так реагировал, сейчас это даже хорошая реклама для него. 

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Жаркий инструмент

2

Как скоро выйдут торговцы дискетами?

Ответить

rossoshmap

Жаркий
8

Солнечное затмение 12 августа 2026 года

Ответить

Иван Семёныч

–1

книготорговцы

9 неизвестных шараг на всю страну

Ответить

Anna Luben

Иван
1

и на том спасибо, не?

Ответить

Маленький единорожек88

Иван
–3

Решили на волну хайпа запрыгнуть

Ответить

Евгения Атина

–6

О боже мой, да всем....

Ответить

Худой Кирилл

Евгения
3

Первый коммент.. лучше бы вы и дальше оставались ридонли

Ответить

ouxen

Евгения
0

не все равно!

Ответить

John Doe

–2

Книготорговцы считают что тех людей за фанфики посадили? Очень уж у них аналогия странная

Ответить

Universaw

John
2

а сколько потерпевших по этому делу?

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Чуваки, вы не написали самое важное слово. НЕЗАВИСИМЫЕ книжные закроются, у которых и так покупателей с гулькин хуй, и все в очках и поддерживают Светова и Навального)

Ответить

Белорусский Артем

Эмиль
0

Покупателей с гулькин хуй, а живут они на деньги госдепа

Ответить

Ольга Черненко

0

Список уже увеличился https://www.instagram.com/p/B8qSDQMqXfo/?igshid=7ctfjvmog9dm

Книжный магазин "князь МЫШКИН" @myshkinbooks
Со времен изобретения письменности читатель сопереживал герою. Испокон веку читатель влюблялся вместе с героем, покорял с ним горы, спускался в морские глубины, свергал тиранов и летал на луну. Чтение и есть сопереживание. Мы книготорговцы, мы продаем книги, заказываем книги в…
Со времен изобретения письменности читатель сопереживал герою. Испокон веку читатель влюблялся вместе с героем, покорял с ним горы, спускался в морские глубины, свергал тиранов и летал на луну. Чтение и есть сопереживание.
Мы книготорговцы, мы продаем книги, заказываем книги в издательствах, ставим книги на полки, некоторые книги читаем сами, иногда даже сами их издаем. Мы общаемся с теми, кто любит читать, стараемся заинтересовать тех, кто только присматривается к книгам. Мы пишем о книгах в соцсетях, рассказываем о них в видеоблогах и журналах. Это — наша нормальная жизнь. Нам бы хотелось надеяться, что занимаясь просвещением, мы немного, чуть-чуть смягчаем нравы, способствуем развитию человека. Но можем ли мы сегодня жить нормально?
10 февраля 2020 года в Пензе семерых молодых людей приговорили к немыслимым срокам — от 18 до 6 лет заключения. При этом они в буквальном смысле ничего не сделали.
Перед гражданами нашей страны встал вопрос, а правильно ли мы живем? Конечно, каждый ответственный человек задается подобными вопросами постоянно. Но сегодня он поставлен со всей откровенной жестокой очевидностью. Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально «выбитыми» под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут дать 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись.
Возможно, «наше просвещение», то, что мы считаем смыслом нашего профессионального существования, не нужно вовсе и мы только скрываем за ним свою леность и равнодушие? Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить классику, когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, «приговариваются» судом к уничтожению?
Мы не можем промолчать. И как граждан, и как профессионалов нас тревожит судьба нашей страны, культуры, которым мы служим.
Продолжение в комментариях
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