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Сотрудники магазинов выйдут на одиночные пикеты.
17 февраля девять книжных магазинов в семи городах России закрылись на день в поддержку фигурантов дела «Сети». Об этом магазин «Пиотровский» объявил на своей странице в Фейсбуке.
Книготорговцы считают, что признательные показания фигурантов добыты под пытками, и 17 февраля, через неделю после оглашения приговора, собираются выйти с одиночными пикетами.
В акции участвуют девять книжных магазинов:
10 февраля семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в создании террористической организации для захвата власти. Все подсудимые не признали свою вину, они сообщали о пытках со стороны силовиков.
Ранее в поддержку фигурантов выступили учёные, кинематографисты, учителя и психологи.
Почаще бы бизнес так реагировал, сейчас это даже хорошая реклама для него.
Как скоро выйдут торговцы дискетами?
книготорговцы
9 неизвестных шараг на всю страну
О боже мой, да всем....
Книготорговцы считают что тех людей за фанфики посадили? Очень уж у них аналогия странная
Чуваки, вы не написали самое важное слово. НЕЗАВИСИМЫЕ книжные закроются, у которых и так покупателей с гулькин хуй, и все в очках и поддерживают Светова и Навального)
Список уже увеличился https://www.instagram.com/p/B8qSDQMqXfo/?igshid=7ctfjvmog9dm