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Артём Мазанов
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Конституционный суд признал законными поправки к Конституции Материал редакции

Решение выносили три дня.

126 комментариев
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Заседание Конституционного суда Снимок Алексея Даничева, РИА «Новости»

Конституционный суд России заявил, что закон о поправке в Конституцию соответствует основному закону страны. Заключение опубликовали на сайте суда.

Такое решение суд вынес через два дня после того, как Путин подписал закон о поправках.

11 марта Госдума приняла поправки к Конституции в третьем чтении. Среди них: обнуление президентских сроков Путина, упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому. В тот же день поправки поддержали в Совете Федерации.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

#новости #конституция

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126 комментариев
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Декоративный браслет

270

Проституционный

Ответить

Роман Трусов

Декоративный
11

Этот коммент побьёт рекорды лойсов

Ответить

George Weiller

Роман
3

Этот пост побьёт рекорды ботов

Ответить

Декоративный браслет

George
1

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ПРОСИЛИ! ВЫ НЕНАВИДИТЕ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ!

Ответить

Армейский бинокль

Роман
0

Путин опять всех обыграл. Рекорды будет устанавливать министрерство рекордов. 

Ответить

Dead Horse

Декоративный
1
Ответить

Petr Andreev

Декоративный
0

Без смс и регистрации ?

Ответить

Anymore

105

такого исхода не ожидал никто

Ответить

Царский кот

24

Пиздец. Поздровляю

Ответить

Raekwon The Chef

Царский
9

Спасибо! 

Ответить

Denis Novikov

26

Ну слава богу! Я переживал что могут не признать! Даже представить страшно что нас ждало бы в этом случае

Ответить

Дмитрий Алексеевич

22

Внезапно

Ответить

Роман Трусов

22

Ну а хуле нам, блюстителям конституции?

Ответить

Мутный Слава

8

Теперь-то вы с дедом навсегда 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Мутный
13

Я/МЫ ДЕД

Ответить

Иван Земцов

Дмитрий
1

Дед например

Ответить

Острый пёс_анон

Мутный
10

Кхе-кхе

Ответить

Последующий Петя

Мутный
1

Да погоди, мы ещё все умрем от орви

Ответить

Андрей Стаховский

9

Как же можно быть такими ублюдками. Вы же, сука, могли все исправить и войти в историю, как единственный честный суд в этой системе. Но и этим людям похуй на то, кем они в истории останутся...

Ответить

Декоративный браслет

Андрей
7

Мне бы на их месте тоже было насрать, если честно. Жена/дети небось в Европке, там уютный домик, банковский счёт на старость, в Москве тоже живёшь неплохо. Где они особо видели, что царь со страной сделал? Это другая реальность вообще какая-то, да и врут небось всё эти холопы - сами ленятся и пьянствуют, вот и все дела.

Ответить

Меркуцио Борисов

Декоративный
0

Ну вот из-за таких "мне бы на их месте" и получаем путина.

Ответить

Меркуцио Борисов

Декоративный
0

Ну вот из-за таких "мне бы на их месте" и получаем путина.

Ответить

Меркуцио Борисов

Декоративный
0

Ну вот из-за таких "мне бы на их месте" и получаем путина.

Ответить

nüpü

6

Так все же решили какого Бога?

Ответить

Владислав Сурков

nüpü
12

путина же

Ответить

Litnikov Danil

nüpü
2

Отдельным федеральным законом мб пропишут

Ответить

Ilya Chirkov

9

Да какой коронавирус, нам бы поправки побыстрей принять

Ответить

CallMeBeardman !

9
Ответить

kotovsky

9

До 36ого - не так уж и долго, если сесть на бутылку поудобнее

Ответить

Декоративный браслет

kotovsky
0

Если подумать, то бутылка даже полезна — это как йога, только там иголки, а тут бутылка.

Ответить

Мощный Каковощи

8

Пойду учить

Ответить

Армейский бинокль

8

Друзья Путина о своих детях позаботятся, а вы россияне/крестьяне — НЕТ. 
Да если бы они внесли в конституцию возврат крепостного права, никто бы ни пикнул. Хорошо что я не живу в рашке. Это просто пиздец.

Ответить

Сергей Рубцов

7
Ответить

Александр Саморуков

7

Решение выносили три дня 

Плакала половина Госдумы

Ответить

Таможенный кофе

4

Хоть бы неделю для приличия подождали, позорище 

Ответить

Нижний ключ

Таможенный
8

Кого стесняться-то? 140 миллионов крестьян?

Ответить

Таможенный кофе

Нижний
0

памяти в великой России будущего 

Ответить

Нижний ключ

Таможенный
1

Жаль только, жить в эту пору прекрасную не доведётся ни мне, ни тебе...

Ответить

Армейский бинокль

Таможенный
1

Спешат ведь, простолюдины очень просят Путина остаться у власти. 

Ответить

Таможенный кофе

Армейский
2

я только сегодня специально гуглил, когда они должны вынести решение. в субботу Путин подписал и у них на это была неделя, в итоге за воскресенье разобрались.  

Ответить

Нижний ключ

Таможенный
2

Всё о России, о России думают.

Ответить

Армейский бинокль

Таможенный
0

Один раз поработать, и можно 12 лет по отдельной полосе за ₽20млн в месяц ездить. 

Ответить

Litnikov Danil

6

Простые люди довольны

Ответить

Дмитрий Ханкин

Litnikov
1

Много почты прислали

Ответить

Декоративный браслет

Дмитрий
0

Просили, умоляли.

Ответить

Оле Лукойе

6

Мои поздравления, господа

Ответить

Андрей Кривицкий

6

Границы закрыты, теперь точно голосовать пойдете.

Ответить

Kirill Guzikov

6
Ответить

No Name

6

Поздравляю всех с вечным правлением нашего всеми любимого Солнцеликого, господа и дамы. Да здравствует антиконституционный переворот!

Ответить

Владимир Земсков

6

Это в этой ветке распродажа лайков?
Кто последний, я за вами.

Ответить

Spect

4

Как суд объяснил, что 20 лет назад Ельцину сроки обнулить они не позволили? 
В 1998 году КС отказал Ельцину в возможности переизбраться на третий срок. Кремль предлагал не учитывать момент избрания Ельцина на пост главы государства в 1991 году, так как тогда действовала другая Конституция. Однако КС постановил, что избиратели, голосуя в 1996 году, «исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий».

Ответить

Нижний ключ

Spect
4

Прост)))

Ответить

Отдельный кавалер

Spect
1

Никак

Ответить

Max Usman

5

Нам пизд

Ответить

Илюша

3

А кто-нибудь уже ведёт список тех, кого мы будем люстрировать в первую очередь? Есть кандидаты

Ответить

Декоративный браслет

Илюша
6

Экономику сейчас долюстрируем, а там посмотрим.

Ответить

Николай Овдиенко

4

ой, как же неожиданно))))

Ответить

Божественный дебаркадер

4

Ну теперь уж точно ни малейшей надежды на светлое будущее

Ответить

Alexandria Watts

4

Да здравствует Царская Россия!

Ответить

Владислав Сурков

3

ну и кого из них теперь сократят/уволят?)

Ответить

Муниципальный космос

2

Они три для пытались придумать как объяснить, что противоречат сами себе?

Ответить

Konstantin Kostikov

Муниципальный
4

И решили не объяснять. 

Ответить

Summer Breeze

3

Вот это поворот.

Ответить

Армейский бинокль

3

Да нахой этого путина. Бандиты и воры у власти. 

Ответить

Отдельный кавалер

2

Теперь и никакое голосование проводить не надо. Зачем? 

Ответить

Нижний ключ

Отдельный
2

Дать крестьянам почувствовать причастность к ВЕЛИКОМУ.

Ответить

Отдельный кавалер

Нижний
0

Блять я вот поражаюсь, неужели никто не выйдет?

Ответить

No Name

Отдельный
0

Вроде выходят

Ответить

Отдельный кавалер

No
0

Ну это вроде согласованный марш. А согласовывать митинг против конституционных поправок никто не будет.

Ответить

the art of гепард

Отдельный
0

для имитации легитимности, ну шо ты в самом деле

Ответить

Отдельный кавалер

the
0

Какой легитимации, если все легитимные инстанции пройдены? 

Ответить

the art of гепард

Отдельный
0

ну, дак 22го (либо на когда там перенесут) "выберет" "народ" же. это демократия!

Ответить

Katerina Dunaeva

2

Остановите планету, я сойду

Ответить

CallMeBeardman !

Katerina
1

на следующей, пожалуйста!

Ответить

Litnikov Danil

CallMeBeardman
3

За проезд передайте сначала

Ответить

Снова Обнулись

Litnikov
0

А нологи зоплотить?

Ответить

Армейский бинокль

Снова
1

Нолог будет уплачиваться каждый месяц с зарплаты. Ровно такой, чтобы хватало только на еду и на бенз, чтобы доехать до работы. 

Ответить

Нижний ключ

Армейск…
2

На какой бенз, холоп блядь, на лапти, пешком туда, пешком обратно. А то разъездились, селюки, блядь.

Ответить

Армейский

Нижний
0

Как ты на 3 работы пешком доберешься? в соседних регионах нужно же, экономику поднимать. 

Ответить

Нижний ключ

Армейск…
0

 Как ты на 3 работы пешком доберешься? 

Быстрей побежишь, значит! А 3 работы — твои проблемы, нехуй жрать столько. Нагайкой по горбу захотел?

Ответить

Alexandria Watts

2

Статья дополняется... Артем походу об клаву головой бьется

Ответить

Ударный Данила

2

Если раньше жаловались, что конституционные законы не соблюдаются, то теперь про неё можно вообще забыть.

Ответить

No Name

Ударный
1

Новый вид туалетной бумаги. Особенно актуально, когда всю остальную раскупят...

Ответить

Daniele Zappala

2

Это финиш

Ответить

Нижний ключ

2

2036 год:

 11 марта Путиндума приняла поправки к Конституции в третьем чтении. Среди них: обнуление президентских сроков Путина, упоминание Путина, определение брака как союза Путина и женщины, [...]. В тот же день поправки поддержали в Совете Путина.

Ответить

Декоративный браслет

Нижний
0

 Путиндума

Пума

Ответить

Евгений Клочков

2

Безумный безумец безумен (с)

Ответить

Reggae Addict

2

Решение выносили три дня, порвали два баяна :)

Ответить

Black Jack

1

Придется ехать в другой район голосовать против.

Ответить

Армейский бинокль

Black
0

Да не обижайся. Все же идет по плану. Плану Путина правда.. Но зато план есть! А там пятилетки, пятилетки за трехлетку... 

Ответить

Армейский бинокль

Black
–1

голосовать

Изначально планы неверные. Холоп. 

Ответить

Litnikov Danil

1

Бзв их там еще и посокращают наполовину, хоть какой то плюс.

А вообще стыдно

Ответить

Kyler

1

Неожиданно

Ответить

Konstantin Tsevelev

1

не так быстро! Не успеваю читать комментарии. Все равно уже шутки все разобрали.

Ответить

Ded Pihto

1

ШТААА? А как же многоходовочка? Это что путину дальше сидеть президентом? А нахуя тогда государственный совет? Чтоб путина в свободе ограничивал?

Ответить

Максим Qa

1

А ухле вы хотели - он же их туда своим указом и посадил. Пизда коту ваське, то есть рашке. Историю можно закрывать.

Ответить

Эмиль Рубанов

1
Ответить

Юрий Кравчук

1

Были сомневающиеся?

Ответить

Мария Русакова

1

Такого исхода никто не ожидал

Ответить

Alexander Smirnov

1

Добро пожаловать в новый рай

Ответить

Yuri Miller

1

52 страницы за 3 дня? Они 3 дня просто печатали решение? Это немало! Больше 15 страниц в день, если кто с текстом работает - вы понимаете о чём я

Ответить

Годов Юрий

1

Государства РФ более не существует. Есть только Путиностан. Нужно всем менять паспорта.

Ответить

АмидЛоком

0

«-Констанция испытывает стокгольмский синдром. Насилуйте её, насилуйте!»

Ответить

Lofoten Forsake

0

А что три дня? Кто-то значит мешкался там, могли за рекордные 4 часа признать. На увольнение его! 

Ответить

Нижний ключ

0

КМБУ

Ответить

Отдельный кавалер

0

А что насчёт обнуления?

Ответить

Denis Novikov

0

Гарант конституции гарантировал себе гарантировать гарантию конституции

Ответить

Михаил Подивилов

0

Вот никогда такого не было, и вот опять!

Ответить

No Name

Михаил
0

Другим отказывали

Ответить

Катерина Каган

0

Hello darkness my old friend

Ответить

Евген

0

Какая конституция такой и суд.

Ответить

Mmmax

0

Вот все думают, что путен будет сидеть в Кремле вечно. А я бы больше переживал, если под поправки придет какой-нибудь Кадыров.

Ответить

Божественный дебаркадер

0

предполагается, что предусмотренная ею возможность занимать должность Президента Российской Федерации больше двух сроков подряд возникнет только в случае, если получит поддержку в результате волеизъявления народа Российской Федерации. Это придает дополнительную конституционную легитимность

соответствующему решению. 

Прочитал это заключение, преступное словоблудие, написанное с единственной целью -  оправдать узурпацию власти

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Три дня торговались о цене?

Ответить

Муниципальный космос

0

Статья 136 Конституции Российской Федерации непосредственно не указывает на участие Конституционного Суда Российской Федерации в процедуре внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. В то же время судебный конституционный контроль таких изменений, по смыслу статей 10, 15, 16, 125 и 136 Конституции Российской Федерации, может служить надлежащей гарантией юридической силы положений об основах конституционного строя России и о фундаментальных правах и свободах человека и гражданина в системе конституционных норм, гарантией непротиворечивости текста Конституции Российской Федерации как Основного Закона

гарантией непротиворечивости текста Конституции Российской Федерации как Основного Закона

Лучше бы Исинбаева решение принимала, она хотя бы прочитала Конституцию, в отличие от самих судей, похоже.

Ответить

Zero-zero-one

0

Это было ожидаемо

Ответить

Sanek Dmuhovski

0

Я сдался, и окончательно перестал верить в какую-либо власть государственных основополагающих учреждений. Ужасно это осознавать

Ответить

Kyler

0

Какие важные курицы там сидят, все в мантиях

Ответить

Отдельный кавалер

0

Все упало окончательно

Ответить

Sanek Dmuhovski

Отдельный
0

Да, всё упало. Подтверждаю.

Ответить

Serge Demichev

0

Ну что еще сказать, все фамилии записаны…

Ответить

Отдельный кавалер

Serge
0

И что? Будто это их волнует 

Ответить

Елена Титова

0

Фух, слава богу, а то мы уж переживать начали.

Ответить

Yuri Miller

0

Но вы знаете, признано только что соответствует главе 1, 2 и 9. А в остальном никто не говорит, что так можно

Ответить

Годов Юрий

0

Власть подлецов

Ответить

Yuri Miller

–1

Где пруфы? На сайте суда уже есть?

Ответить
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