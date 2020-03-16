Конституционный суд признал законными поправки к Конституции

Прямой эфир
Решение выносили три дня.
Конституционный суд России заявил, что закон о поправке в Конституцию соответствует основному закону страны. Заключение опубликовали на сайте суда.
Такое решение суд вынес через два дня после того, как Путин подписал закон о поправках.
11 марта Госдума приняла поправки к Конституции в третьем чтении. Среди них: обнуление президентских сроков Путина, упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому. В тот же день поправки поддержали в Совете Федерации.
Этот коммент побьёт рекорды лойсов
Этот пост побьёт рекорды ботов
Армейский бинокль
Путин опять всех обыграл. Рекорды будет устанавливать министрерство рекордов.
Ну слава богу! Я переживал что могут не признать! Даже представить страшно что нас ждало бы в этом случае
Я/МЫ ДЕД
Как же можно быть такими ублюдками. Вы же, сука, могли все исправить и войти в историю, как единственный честный суд в этой системе. Но и этим людям похуй на то, кем они в истории останутся...
Декоративный браслет
Мне бы на их месте тоже было насрать, если честно. Жена/дети небось в Европке, там уютный домик, банковский счёт на старость, в Москве тоже живёшь неплохо. Где они особо видели, что царь со страной сделал? Это другая реальность вообще какая-то, да и врут небось всё эти холопы - сами ленятся и пьянствуют, вот и все дела.
Так все же решили какого Бога?
До 36ого - не так уж и долго, если сесть на бутылку поудобнее
Декоративный браслет
Если подумать, то бутылка даже полезна — это как йога, только там иголки, а тут бутылка.
Кого стесняться-то? 140 миллионов крестьян?
Таможенный кофе
памяти в великой России будущего
Жаль только, жить в эту пору прекрасную не доведётся ни мне, ни тебе...
Спешат ведь, простолюдины очень просят Путина остаться у власти.
Таможенный кофе
я только сегодня специально гуглил, когда они должны вынести решение. в субботу Путин подписал и у них на это была неделя, в итоге за воскресенье разобрались.
Один раз поработать, и можно 12 лет по отдельной полосе за ₽20млн в месяц ездить.
Простые люди довольны
Много почты прислали
Поздравляю всех с вечным правлением нашего всеми любимого Солнцеликого, господа и дамы. Да здравствует антиконституционный переворот!
Как суд объяснил, что 20 лет назад Ельцину сроки обнулить они не позволили?
В 1998 году КС отказал Ельцину в возможности переизбраться на третий срок. Кремль предлагал не учитывать момент избрания Ельцина на пост главы государства в 1991 году, так как тогда действовала другая Конституция. Однако КС постановил, что избиратели, голосуя в 1996 году, «исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий».
А кто-нибудь уже ведёт список тех, кого мы будем люстрировать в первую очередь? Есть кандидаты
Нижний ключ
Дать крестьянам почувствовать причастность к ВЕЛИКОМУ.
для имитации легитимности, ну шо ты в самом деле
Отдельный кавалер
Какой легитимации, если все легитимные инстанции пройдены?
ну, дак 22го (либо на когда там перенесут) "выберет" "народ" же. это демократия!
Остановите планету, я сойду
на следующей, пожалуйста!
За проезд передайте сначала
А нологи зоплотить?
Армейский бинокль
Нолог будет уплачиваться каждый месяц с зарплаты. Ровно такой, чтобы хватало только на еду и на бенз, чтобы доехать до работы.
На какой бенз, холоп блядь, на лапти, пешком туда, пешком обратно. А то разъездились, селюки, блядь.
Придется ехать в другой район голосовать против.
Бзв их там еще и посокращают наполовину, хоть какой то плюс.
А вообще стыдно
не так быстро! Не успеваю читать комментарии. Все равно уже шутки все разобрали.
ШТААА? А как же многоходовочка? Это что путину дальше сидеть президентом? А нахуя тогда государственный совет? Чтоб путина в свободе ограничивал?
А ухле вы хотели - он же их туда своим указом и посадил. Пизда коту ваське, то есть рашке. Историю можно закрывать.
52 страницы за 3 дня? Они 3 дня просто печатали решение? Это немало! Больше 15 страниц в день, если кто с текстом работает - вы понимаете о чём я
Государства РФ более не существует. Есть только Путиностан. Нужно всем менять паспорта.
А что три дня? Кто-то значит мешкался там, могли за рекордные 4 часа признать. На увольнение его!
Вот никогда такого не было, и вот опять!
Вот все думают, что путен будет сидеть в Кремле вечно. А я бы больше переживал, если под поправки придет какой-нибудь Кадыров.
предполагается, что предусмотренная ею возможность занимать должность Президента Российской Федерации больше двух сроков подряд возникнет только в случае, если получит поддержку в результате волеизъявления народа Российской Федерации. Это придает дополнительную конституционную легитимность
соответствующему решению.
Прочитал это заключение, преступное словоблудие, написанное с единственной целью - оправдать узурпацию власти
Статья 136 Конституции Российской Федерации непосредственно не указывает на участие Конституционного Суда Российской Федерации в процедуре внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. В то же время судебный конституционный контроль таких изменений, по смыслу статей 10, 15, 16, 125 и 136 Конституции Российской Федерации, может служить надлежащей гарантией юридической силы положений об основах конституционного строя России и о фундаментальных правах и свободах человека и гражданина в системе конституционных норм, гарантией непротиворечивости текста Конституции Российской Федерации как Основного Закона
гарантией непротиворечивости текста Конституции Российской Федерации как Основного Закона
Лучше бы Исинбаева решение принимала, она хотя бы прочитала Конституцию, в отличие от самих судей, похоже.
Я сдался, и окончательно перестал верить в какую-либо власть государственных основополагающих учреждений. Ужасно это осознавать
Ну что еще сказать, все фамилии записаны…
Но вы знаете, признано только что соответствует главе 1, 2 и 9. А в остальном никто не говорит, что так можно