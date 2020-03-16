Конституционный суд признал законными поправки к Конституции

Такое решение суд вынес через два дня после того, как Путин подписал закон о поправках.

11 марта Госдума приняла поправки к Конституции в третьем чтении. Среди них: обнуление президентских сроков Путина, упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому. В тот же день поправки поддержали в Совете Федерации.