Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
3838

Штрафы за нарушение карантина увеличат, Кремль не видит необходимости в вводе режима ЧС. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 26 марта.

Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 182 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 840 человек. Во всём мире, по последним данным, Covid-19 заболело более 492 тысяч человек.

  • Власти подтвердили первые два случая смерти от коронавируса;
  • Россиянин, госпитализированный на Кубе с коронавирусом, умер в больнице;
  • Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом;
  • Правительство предложило штрафовать россиян за нарушение карантина на сумму от 15 тысяч рублей до миллиона;
  • Правительство предложило Госдуме наделить себя правом вводить режим ЧС во всей России;
  • Полиция привлекла к административной ответственности более 500 человек по всей России, нарушивших карантин по коронавирусу;
  • Михаил Мишустин пригрозил штрафами для «демонстрирующих легкомыслие» к карантину;
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о введении режима ЧС — неуместные;
  • Представитель Всемирной организации здравоохранения в России заявила, что жёсткий карантин в стране пока не нужен;С 27 марта Россия прекратит авиасообщение с другими странами. Исключение — рейсы для вывоза россиян;
  • Правительство поручило тестировать на вирус всех прибывающих в Россию;

  • Генпрокуратура выявила четыре фейковые новости о коронавирусе;

  • Правительство разрешило въезжать в страну иностранцам — близким родственникам россиян;
  • Росгвардия провела в Москве акцию, в ходе которой напомнила пенсионерам, что им пока лучше посидеть дома;

  • Подразделения МВД приостановили личный приём граждан;

  • ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами. Госуслуги по регистрации машин, приему экзаменов на права и выдаче прав ГАИ будет осуществлять только по предварительной записи через Единый портал госуслуг;
  • Мэр Сочи призвал туристов не приезжать во время нерабочей недели;
  • В Петербурге с 28 марта приостановят работу рестораны, бары, кафе и ночные клубы. Аналогичные меры ввели и в Москве, а также в Подмосковье;
  • В Петербурге смягчили запрет на плановый приём пациентов в поликлиниках: теперь он не распространяется на пациентов «с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью»;
  • Подмосковные врачи, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, будут получать ежемесячную надбавку в размере 50 тысяч рублей;
  • Студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля;
  • В Липецке женщину оштрафовали за фейк о коронавирусе. Она переслала сообщения в родительский чат в WhatsApp;
  • BlaBlaCar в ночь на 30 марта приостановит работу сервиса в Москве;
  • Mail.ru Group выделит миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса;
  • «Яндекс» предложил бесплатно возить врачей, а также доставлять лекарства и тесты на коронавирус. На это выделили 250 миллионов рублей. Всего компания инвестировала в разные проекты для борьбы с коронавирусом 1,5 миллиарда рублей;
  • «Одноклассники» запустили приложение «Дома – это ОК» — афишу онлайн-событий для тех, кто соблюдает режим самоизоляции или карантина;

  • Яндекс.Карты перезапустили раздел «Город»: его название поменяли на «Коронавирус», внутри появились инструкции, как искать лекарства в ближайших аптеках и в каких магазинах есть доставка. Обновление пока доступно только на Android, в ближайшее время функции будут добавлять и на iOS.

  • Сенат США одобрил пакет помощи экономике страны на рекордные 2 триллиона долларов;
  • Более 3,2 миллиона американцев за неделю подали свои первые заявки на получение пособий по безработице. Это в четыре раза побило рекорд 1982 года;
  • В Южной Корее вылечилась самая пожилая пациентка с коронавирусом в стране — женщина в возрасте 96 лет.

Бонус — онлайн концерт Гречки во «ВКонтакте»

#covidtoday #covid19 #дайджест

Новости
Подписан
Отписаться
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске: погибли женщина и 14-летний подросток, эвакуировали более 30 человек. Главное
Предварительная причина сильного взрыва — утечка газа. ФСБ утверждает, что «ничего криминального нет».
6
9
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0430\u0439\u0434\u0436\u0435\u0441\u0442","covidtoday","covid19"], "comments": 23, "likes": 9, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 153712, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 26 Mar 2020 21:23:56 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Лаконичная реклама на TJ
Создайте объявление за несколько минут
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 153712, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/153712\/get","add":"\/comments\/153712\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/153712"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

the art of гепард

13

в это же время люди в очереди за тобой в Магните: ХМ ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОДЫШАТЬ ТЕБЕ В ШЕЮ

Ответить

ouxen

the
5

блять эти пидоры реальне начали тереться вокруг да около последнее время и в лифт заскакивать пассажирский в закрывающиеся двери!

Ответить

the art of гепард

ouxen
4

да нет, ничего не изменилось, просто мы раньше этого не замечали) с лифтами отдельная жопа, конечно. когда говорю людям в лифте или когда он только приезжает - я подожду другой, езжайте, - у них такие лица, будто я прям нахамила им

Ответить

Функциональный пистолет

the
1

Бля, меня выбесило, что гребанные дети теперь шляются по улицам и разносят заразу. Какой-то пацан лет 10 (с другом, без родителей) стоя в очереди смачно чихнул не прикрываясь. И я думаю, нахрен школу отменили? 

Ответить

Отрицательный Никита

6

Вот эти две новости прямо хорошо по соседству

Ответить

Выходной Денис

5

Это всё понятно, а под какую песню руки мыть?

Ответить

Cкноватый Вурлапюк

Выходной
0
Ответить

the art of гепард

Выходной
0
Ответить

Критический файл

3

Карантин еще не ввели, но штрафы уже увеличивают

Ответить

Михаил Подивилов

2

К сожалению, духовные скрепы в этот раз не помогут, потому что у них отсутствует антисептический эффект

Ответить

Интеллектуальный нос

2

Про Яндекс даже два раза

Ответить

Vladik Sokolov

1
Ответить

ouxen

0

тот, который помер на кубе не включили в статсу естественно?

Ответить

Ilia Gurtovoy

0

С карантином вообще не понятно.
Приехали 19го. Никто не проверял. В Роспотребнадзор не смог дозвониться.
Сидим дома. Я выхожу за продуктами периодически. Считается ли это за карантин?

Ответить

the art of гепард

Ilia
0

нет, потому что блять ты за продуктами выходишь 

Ответить

Оригинальный хот-дог

Ilia
0

Нет

Ответить

Александр Мирошников

Ilia
0

Я у себя сразу дозвонился по "горячей линии". Выдали больничный и постановление. Звонят каждый день спрашивают самочувствие. Но так то да, в аэропортах разводят руками на вопрос как домой то добираться? Оно и понятно, если не знаю наверху то откуда знать сотрудникам. Анализы на тест сказали будут брать на 10 день если самочувствие будет оставаться обычным (как я понимаю если не появытся симптомы). Еду заказываю доставкой (пакеты оставляют перед дверью или курьер или друзья). Сложно пока только с мусором :)

Ответить

Ilia Gurtovoy

Александр
0

А имеет значение из какой страны приехал?

Ответить

Александр Мирошников

Ilia
0

Насколько я понимаю если приехал из страны где ситуация очень плохая то анализы берут сразу. Я честно хз, я вернулся в субботу из Швеции.

Ответить

Ilia Gurtovoy

Александр
0

Просто попробовал ещё раз дозвониться и они не берут трубку...

Ответить

Александр

Ilia
0

Не смогу подсказать, я звонил по местному. И мне звонили потом сами так как в аэропорту оставлял контактные данные.

Ответить

Оригинальный хот-дог

0

Почему про Чхартишвили написали, а про Лещенко нет?

Ответить

Оригинальный хот-дог

Оригинальный
0

Какие у него в комментах там сплошь рукопожатые и красивые люди

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Huawei показала P40 и P40 Pro. Технические характеристики и первые снимки новых флагманов
Топовая модель получила двойную телефото-линзу одновременно с тройным и десятикратным увеличением, но её, вероятно, не будет в России.
138
Новости
«Яндекс» попросил сотрудников поработать на неделе, которую Путин объявил «каникулами» из-за коронавируса
Одна из двух крупнейших IT-компаний России предлагает своим работникам не пользоваться внезапными выходными.
183
Гость TJ
Гость TJ: Дарья Козлова, которая работает с крупнейшим в России телескопом в горах Северного Кавказа
Общение в комментариях в 18:00 по Москве.
167
Популярное за три дня
Интернет
«Напишите мне, пожалуйста»: на «Дваче» призвали поддержать одинокую пожилую женщину с инвалидностью
Она записала ролик, в котором попросила пользователей не унывать и писать ей.
98
Новости
Нерабочая неделя ​с сохранением зарплаты и отсрочка голосования по Конституции. Главное из обращения Путина к нации
Президент анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы.
513
Новости
«Не с кого брать будет»: на встрече с Путиным создательница кафе «Андерсон» потребовала «реальных льгот» для бизнеса
Предпринимательница поспорила с президентом и назвала сложившуюся ситуацию абсурдной.
123

Прямой эфир

Православие…

В Петербурге на неделю…

Евгений Слепухин

Взрыв в жилом доме в…

Станислав Уколов

«В отличие от гей-пропаганды…

ouxen

«Не с кого брать будет»: на…

Александра…

В Петербурге на неделю…

Zzzzzzz

«Яндекс», «ВКонтакте» и другие…

Денис Копылов

В Петербурге на неделю…

Maks Awesome

СМИ: Игоря Николаева…

Православие…

В Петербурге на неделю…

Raushan Kossayeva

«Не с кого брать будет»: на…

Zzzzzzz

«Яндекс», «ВКонтакте» и другие…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "63a79ba7" }