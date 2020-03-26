Яндекс.Карты перезапустили раздел «Город»: его название поменяли на «Коронавирус», внутри появились инструкции, как искать лекарства в ближайших аптеках и в каких магазинах есть доставка. Обновление пока доступно только на Android, в ближайшее время функции будут добавлять и на iOS.