Штрафы за нарушение карантина увеличат, Кремль не видит необходимости в вводе режима ЧС. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 26 марта.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 182 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 840 человек. Во всём мире, по последним данным, Covid-19 заболело более 492 тысяч человек.
Власти подтвердили первые два случая смерти от коронавируса;
Россиянин, госпитализированный на Кубе с коронавирусом, умер в больнице;
Правительство предложило штрафовать россиян за нарушение карантина на сумму от 15 тысяч рублей до миллиона;
Правительство предложило Госдуме наделить себя правом вводить режим ЧС во всей России;
Полиция привлекла к административной ответственности более 500 человек по всей России, нарушивших карантин по коронавирусу;
Михаил Мишустин пригрозил штрафами для «демонстрирующих легкомыслие» к карантину;
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о введении режима ЧС — неуместные;
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России заявила, что жёсткий карантин в стране пока не нужен;С 27 марта Россия прекратит авиасообщение с другими странами. Исключение — рейсы для вывоза россиян;
Правительство поручило тестировать на вирус всех прибывающих в Россию;
Генпрокуратура выявила четыре фейковые новости о коронавирусе;
Правительство разрешило въезжать в страну иностранцам — близким родственникам россиян;
Росгвардия провела в Москве акцию, в ходе которой напомнила пенсионерам, что им пока лучше посидеть дома;
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами. Госуслуги по регистрации машин, приему экзаменов на права и выдаче прав ГАИ будет осуществлять только по предварительной записи через Единый портал госуслуг;
Мэр Сочи призвал туристов не приезжать во время нерабочей недели;
В Петербурге смягчили запрет на плановый приём пациентов в поликлиниках: теперь он не распространяется на пациентов «с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью»;
Подмосковные врачи, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, будут получать ежемесячную надбавку в размере 50 тысяч рублей;
Студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля;
В Липецке женщину оштрафовали за фейк о коронавирусе. Она переслала сообщения в родительский чат в WhatsApp;
BlaBlaCar в ночь на 30 марта приостановит работу сервиса в Москве;
Mail.ru Group выделит миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса;
«Яндекс» предложил бесплатно возить врачей, а также доставлять лекарства и тесты на коронавирус. На это выделили 250 миллионов рублей. Всего компания инвестировала в разные проекты для борьбы с коронавирусом 1,5 миллиарда рублей;
«Одноклассники» запустили приложение «Дома – это ОК» — афишу онлайн-событий для тех, кто соблюдает режим самоизоляции или карантина;
Яндекс.Карты перезапустили раздел «Город»: его название поменяли на «Коронавирус», внутри появились инструкции, как искать лекарства в ближайших аптеках и в каких магазинах есть доставка. Обновление пока доступно только на Android, в ближайшее время функции будут добавлять и на iOS.
Сенат США одобрил пакет помощи экономике страны на рекордные 2 триллиона долларов;
Более 3,2 миллиона американцев за неделю подали свои первые заявки на получение пособий по безработице. Это в четыре раза побило рекорд 1982 года;
В Южной Корее вылечилась самая пожилая пациентка с коронавирусом в стране — женщина в возрасте 96 лет.
the art of гепард
в это же время люди в очереди за тобой в Магните: ХМ ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОДЫШАТЬ ТЕБЕ В ШЕЮ
ouxenthe
блять эти пидоры реальне начали тереться вокруг да около последнее время и в лифт заскакивать пассажирский в закрывающиеся двери!
the art of гепардouxen
да нет, ничего не изменилось, просто мы раньше этого не замечали) с лифтами отдельная жопа, конечно. когда говорю людям в лифте или когда он только приезжает - я подожду другой, езжайте, - у них такие лица, будто я прям нахамила им
Функциональный пистолет
Бля, меня выбесило, что гребанные дети теперь шляются по улицам и разносят заразу. Какой-то пацан лет 10 (с другом, без родителей) стоя в очереди смачно чихнул не прикрываясь. И я думаю, нахрен школу отменили?
Отрицательный Никита
Вот эти две новости прямо хорошо по соседству
Выходной Денис
Это всё понятно, а под какую песню руки мыть?
Cкноватый ВурлапюкВыходной
the art of гепардВыходной
Критический файл
Карантин еще не ввели, но штрафы уже увеличивают
Михаил Подивилов
К сожалению, духовные скрепы в этот раз не помогут, потому что у них отсутствует антисептический эффект
Интеллектуальный нос
Про Яндекс даже два раза
Vladik Sokolov
ouxen
тот, который помер на кубе не включили в статсу естественно?
Ilia Gurtovoy
С карантином вообще не понятно.
Приехали 19го. Никто не проверял. В Роспотребнадзор не смог дозвониться.
Сидим дома. Я выхожу за продуктами периодически. Считается ли это за карантин?
the art of гепардIlia
нет, потому что блять ты за продуктами выходишь
Оригинальный хот-дог
Нет
Александр МирошниковIlia
Я у себя сразу дозвонился по "горячей линии". Выдали больничный и постановление. Звонят каждый день спрашивают самочувствие. Но так то да, в аэропортах разводят руками на вопрос как домой то добираться? Оно и понятно, если не знаю наверху то откуда знать сотрудникам. Анализы на тест сказали будут брать на 10 день если самочувствие будет оставаться обычным (как я понимаю если не появытся симптомы). Еду заказываю доставкой (пакеты оставляют перед дверью или курьер или друзья). Сложно пока только с мусором :)
Ilia GurtovoyАлександр
А имеет значение из какой страны приехал?
Александр МирошниковIlia
Насколько я понимаю если приехал из страны где ситуация очень плохая то анализы берут сразу. Я честно хз, я вернулся в субботу из Швеции.
Ilia GurtovoyАлександр
Просто попробовал ещё раз дозвониться и они не берут трубку...
АлександрIlia
Не смогу подсказать, я звонил по местному. И мне звонили потом сами так как в аэропорту оставлял контактные данные.
Оригинальный хот-дог
Почему про Чхартишвили написали, а про Лещенко нет?
Оригинальный хот-дог
Какие у него в комментах там сплошь рукопожатые и красивые люди