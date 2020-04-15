Президент выступит около 15:00 по московскому времени перед началом совещания с правительством.

В закладки

Путин во время первого обращения к нации из-за коронавируса

15 апреля Владимир Путин в четвёртый раз обратится к россиянам из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Он выступит в начале совещания с членами правительства. Об этом пишет ТАСС.

На этом совещании Путин может объявить о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса. Общение с правительством запланировано на 15:00 по московскому времени.

Первый раз по поводу пандемии коронавируса Путин обратился к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы. 2 апреля Путин обратился к россиянам ещё раз и продлил нерабочую неделю до конца апреля. Главы регионов также получили новые полномочия по борьбе с Covid-19.

8 апреля Путин в третий раз обратился к россиянам из-за коронавируса. Он ввёл новые меры поддержки бизнеса и населения, заявив об ответственности регионов .