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Новости
Артём Мазанов
21 189

Путин в четвёртый раз обратится к россиянам из-за коронавируса Материал редакции

Президент выступит около 15:00 по московскому времени перед началом совещания с правительством.

153 комментария
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Путин во время первого обращения к нации из-за коронавируса 

15 апреля Владимир Путин в четвёртый раз обратится к россиянам из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Он выступит в начале совещания с членами правительства. Об этом пишет ТАСС.

На этом совещании Путин может объявить о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса. Общение с правительством запланировано на 15:00 по московскому времени.

Первый раз по поводу пандемии коронавируса Путин обратился к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы. 2 апреля Путин обратился к россиянам ещё раз и продлил нерабочую неделю до конца апреля. Главы регионов также получили новые полномочия по борьбе с Covid-19.

8 апреля Путин в третий раз обратился к россиянам из-за коронавируса. Он ввёл новые меры поддержки бизнеса и населения, заявив об ответственности регионов .

#новости #путин

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153 комментария
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Алексей Логачев

153

Блогер хренов

Ответить

Стабильный месяц

Алексей
158
Ответить

Даниил Шадрин

Стабильный
13

а жать на колокольчик нужно?

Ответить

Фактический Кирилл

Даниил
65

На колокольчик нажмут тебе, если оставишь негативный комментарий

Ответить

Sam Lowry

Фактический
2

Малаца!

Ответить

Роман Боронин

Sam
0
Ответить

badResistor

Даниил
6

по колокольчику надо ударить и 3 раза присесть. Ку.

Ответить

Сергей Лукин

Даниил
0

Жмите на сонную артерию

Ответить

Иван Ташкинов

Даниил
0

В колокола-колокольчики звонят люди патриарха.

Ответить

Пётр Дерябин

Стабильный
13

«Ссылка на донаты в описании»

http://www.pfrf.ru

Ответить

Пётр Дерябин

Пётр
0

*удалено*

Ответить

theLastLetters

Стабильный
0

TJ-шапка, неплохо.

Ответить

Andrew Night

Алексей
4

Всем привет, подписывайтесь на канал , ставьте колокольчик

Ответить

Ivan

Andrew
1

ставьте ЛАЙК и жмите на колокольчик. Ты кого обмануть пытаешься окаянный

Ответить

Andrew Night

Ivan
0

Проебался хуле

Ответить

призрак не вольных

Алексей
1

Сделайте красную кнопку Подписаться серой.

Ответить

Максимальный огонь

Алексей
1

Зато видосы стабильно выпускает, каждую среду. Один раз только задержал.

Ответить

Andrey Frolov

69
Ответить

Максим Шпилёв

48

запланировано на 15:00

Значит в 16:00

Ответить

Abram Dikoy

Максим
4

Примерно 16:25

Ответить

Evgeniy Goncharov

Abram
5

А если всё по расписанию, то 17:00

Ответить

Ногти Ноздри

Evgeniy
2

4:20

Ответить

Serg Bootlegger

Ногти
1

Наебет всех выше и выступит в 15:00

Ответить

Ногти Ноздри

Serg
2

дек про "наебёт" никто не сомневается

Ответить

Молчаливый микрофон

46
Ответить

Rudolf Cunningham

43

Банкетный вошел во вкус

Ответить

Голодный магнит

37

Сериал, чье продолжение никто не ждет

Ответить

Екатерина Кузнецова

20

да бля

Ответить

Ваня Погост

Екатерина
6

Катерина, кек, тебе придётся смотреть, а потом нам разжёвывать?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ваня
4

ну смотреть точно, а насчёт разжёвывать не знаю — смотря что скажет

Ответить

Андрей Ионов

Екатерина
20

плоти нологи
введен нолог на пропуска

Ответить

Екатерина Кузнецова

Андрей
10

«Плоти нологи»: В очередном обращении к нации Путин ввёл налог на пропуска и на пособия по безработице

Ответить

Андрей Ионов

Екатери…
3

мне больше смешно от того что я верю в такой расклад почему-то

Ответить

Екатерина Кузнецова

Андрей
1

надеюсь, это не будет заголовком следующего текста

Ответить

Ваня Погост

Екатерина
17

:)

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ваня
1

ой не

Ответить

Это не шутки

Екатерина
0

Помогу, чем могу. Можешь готовить "рыбу"

Второй пакет для Путина: на что правительство…
Forbes стали известны детали второго пакета антикризисных мер стоимостью 1 трлн рублей, который…
www.forbes.ru
Ответить

Егор Шепелев

13

Но я же убирал колокольчик на его канале

Ответить

Mykola Glushchenko

Егор
17

Власти скручивают колокольчики у КамикадзеД и прикручивают к Путину

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

8

Блять, народ поддержите, а не бизнес.

Ответить

Илюша

r0manov
20

Правильно говорить "ну хоть кого-нибудь уже поддержите"

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Илюша
15

Не, серьезно, заебала эта страна дураков. Кредиты плати, ипотеку плати, жрать покупай, но сука сиди дома. А где деньги на всю эту хуету брать, не понятно. Вначале мы проводим глобальную кредитизацию населения, мол - не копи, купи сейчас, плати потом, а теперь - ебитесь как хотите. Будем поддерживать бизнес. А то что в нашей стране, зачастую бизнесу похуй на население, всем поебать. И сука делают умные еблеты, мол, этого не замечают.

Тошнит от этой хуеты уже

Ответить

Илюша

r0manov
2

Тут просто есть два способа как это сделать, и оба на самом деле рабочие. Дать денег бизнесу, и он будет платить зп людям, либо же дать денег людям, и они понесут их в бизнес. У нас же просто забили на обе схемы, и решили не делать ничего.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Илюша
–3

Ха, бизнес платить людям? Ты живёшь в манимирке? Бизнес в основном работает в серую, чтобы налоги не платить, и зачастую не соблюдает нормы ТК. Дать деньги бизнесу, то же самое, что дать деньги ебаному наркоману, в надежде, что он встанет на путь, устроится на работу и бросит долбать в подъездах.

Ответить

Илюша

r0manov
0

Если просто деньги людям, то после выхода с карантина они обнаружат что им негде работать. Да, бизнес нарушает законы и не платит налоги, но сейчас важно сохранить хотя бы такой.

Ответить

Новенький чувак

Илюша
6

Сечина или Миллера?

Ответить

Кирилл Вселенский

Новенький
1

У тебя 2 ошибки в предлоге «и»

Ответить

Виктор Ганелес

Илюша
3

Кроме себя

Ответить

badResistor

Илюша
0

там уже ничего не поддерживают, даже орган просто положили и не могу поддержать)

Ответить

mne horosho

Илюша
0

могут подержать наше пиво, пока мы идем на дно

Ответить

theLastLetters

r0manov
2

Деловой. Ну вот щас дадут народу дохулиард, и народ единственной извилиной подумает: "Это чё, вы свободный дохулиард денег крысили? Это че, вы все время пиздели, что денег нет? А может у вас там ещё есть? А? А, ссуки?!" 

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

theLastLetters
5

Ха, ты в это веришь? Хуй пососать дадут. А защищать будут самое "уязвимое" население, тех, у кого квартиры по 150 лямов. И бордюрные империи. Они же блять без денег теперь сидят

Ответить

Добрый корабль

r0manov
1

еще б кто бизнес поддерживал

Ответить

Meegozun Tovv

15

Краткое содержание:
— Сейчас сложная ситуация, но давайте все возьмемся за ручки и будем умничками
— Врачи молодцы, давайте им всем скажем спасибо
— Электронные пропуска: отнеситесь с пониманием
— Я буду бить по попе губернаторам и мэрам, если в каком-то регионе ситуация выйдет из под контроля
— Народ-победитель
— Празднование Дня Победы на сентябрь
— Ну ладно... выделим немножно на поддержку бизнеса, но для этого нужно будет оформить миллион бумаг
— Не выходи из комнаты, не совершай ошибку

+ Куча воды и словесных приемчиков
Скриньте, потом сверимся

Ответить

Антон Курочкин

12

Объясните ему уже, что такое сториз

Ответить

Andrew Night

Антон
5

Ему чуждо,все что не вечно

Ответить

Рациональный яд

12

Путин, изымая средства средства, лежащие на счетах и вкладах физических лиц в рамках антикризисной политики:

Ответить

Kyler

Рациональный
–2

Кстати тоже думаю что могут начать стричь вклады, 10-15%, не обеднеют

Ответить

Vladimir Vorobyev

Kyler
2

Это спровоцирует глубочайший кризис доверия к банковской системе, вызовет глубокие социальные потрясения и добьет и без того печальную экономику РФ.

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Kyler
0

По оценке Гуриева (да и по вполне реалистичной — достаточно людей поспрашивать) не обеднеет 30% населения.
Но будет полный пиздец

Ответить

Сергей Звезда

10

«Мы приняли решение приостановить Россию на полгода. Мы временно переезжаем на остров в Тихом океане, а временные обязательства России останутся исполнять власти Чеч..кхе-кхе»

Ответить

Taktischer Corgi

Сергей
8

ага, напомнило

Ответить

Михаил Подивилов

Taktischer
0

У меня дежавю

Ответить

Обычный кран

8

Надеюсь переоденется 

Ответить

Andrew Night

Обычный
8

Или разденется

Ответить

сволочь

10

Это потому что в третьей части он про хазар не сказал. 

Ответить

Igor Kulikov

6

Да деду просто очень скучно. Сидит дома, никуда не выходит, интернетом пользоваться не умеет - вот и развлекает себя, выступая перед людьми.

Ответить

Mykola Glushchenko

Igor
5

Записался на курсы блогеров и выполняет домашку

Ответить

Anton Gostev

Igor
0

*в бункере

Ответить

Андрон

Igor
0

Вообще то он загорел, а значит постоянно на свежем воздухе.

Ответить

Denis Shiryaev

7

Хватит, пожалуйста, астанавитесь

Ответить

Михаил Подивилов

Denis
1

Дед совсем с катушек съехал

Ответить

Михаил Зинчук

7

дизлайк отписка

Ответить

Нежный жар

5

Когда Путен будет стримить на Твиче? Готов сабку кинуть 

Ответить

Озорной Лис

Нежный
0

когда блогер Мэддисон внесёт предложение от ЛДПР ))

Ответить

Alex Nevi

5

С таким видом
Да вы запарили, вы чё заражаетесь то?! Мне скоро нологи не с кого брать будет!😠 И обращения записывать уже надоело! Вы что как в Италии хотите?!

Ответить

Mmmax

Alex
0

Оппозиционнирую как могу
@Артём Мазанов 

Ответить

Andrew Kostin

Alex
0

вы что хотите как в Италии

Вот и неча короновирус раскачивать

Ответить

Vladislav Donets

5

Сослать всех больных в Крым и отдать его Украине, а потом говорить, а вы посмотрите что там у хохлов. 🤭

Ответить

Владислав Сурков

Vladislav
0

только на курилы  проще 

Ответить

Evgeniy Goncharov

Vladislav
0

Скорее отдадут Сибирь китайцам, чем вернут Крым (зря мост строили шоле 🤷🏻‍♂️)

Ответить

Илюша

4

Шутка про то, что количество обращений Путина будет расти по экспоненте, уже и не шутка

Ответить

Vasily Matyashin

4

Pechenegi s01ep04

Ответить

Vladimir

1

Мы хотели бы выйти сначала на "плато". Потому что пока мы растем, и почему я говорю об этих днях - 14-16 апреля - они могут быть для нас неким критерием, выходим мы все-таки, или мы будем еще какое-то время нарастать", - сказала Голикова в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

Отвечая на вопрос, "можем ли мы на этом плато надолго задержаться?", Голикова заявила, что можем и можем задержаться надолго.

Пару дней назад Голикова вот такую речь задвинула, что ей будет за это? 

Ответить

Руслан Мухаметкулов

Vladimir
8

Ничего. Месяц назад она заявляла: " что в России это, слава богу, не распространяется"

Ответить

Yuri Miller

Vladimir
1

Хотели эффект плато, а получился передоз

Ответить

John Kesulken

Vladimir
0

наградят

Ответить

Vladimir

John
0

Согласие 

Ответить

Неверный дебаркадер

3
Ответить

Андрей Ионов

3

Сериал перекладывания ответственности не оканчивается
Как считаете, кто дальше?
Были бизнес, люди затем вообще бедные саженцы на федеральных округах

Ответить

Евгений Большаков

0

делаем ставки: ЧС? Карантин? Новые налоги?

Ответить

Технический Денис

Евгений
6

думаю ЧСа не будет, им и с таким гибридным говном сейчас хорошо живется.

Ответить

Базовый клуб

2

Обращения Путина 1 сезон скачать бесплатно

Ответить

Света Воронова

2

Ну наконец-то дед-блогер снова новую порцию мемасиков отгрузит, а то чё-то уже не смешно

Ответить

Neo

–2

Нации? Какой ещё нации? Нороду может? Что за привычка у вас писать "нации"? В России много национальностей вообще-то: русские, якуты, тувинцы, алтайцы, башкиры, чеченцы, кабардинцы, ингуши, узбеки и т.д.

Ответить

Abram Dikoy

Neo
6

Чекни разницу между нацией и национальностью

Ответить

Mykola Glushchenko

Neo
3

Он говорит о нации москвичей, на всех остальных похуй

Ответить

Neo

Mykola
0

аааа, тогда ясно, вот оно шо

Ответить

Евгений Клочков

Neo
1

Оооо каракалпака порвало

Ответить

Карина Мирзаева

Neo
0

Ты перечисляешь "национальности",
И мне не нравится слово народ - это слово несёт и какой-то унизительный подтекст.
Как будто он царь или вельможа, а мы типа непросвещенный народ. Просто устаревшее слово, по-моему.
Общество, граждане, нация - это более современные понятия

Ответить

Алексей Любимцев

0

Введут ЧС и выплатят всем по 20к

Ответить

Алексей Любимцев

Алексей
4

Лол, на самом деле скажет всем молиться и помнить о дедах которым в войну тоже было тяжело

Ответить

German Zarovniaev

Алексей
0

фантастику бы вам батенька писать, такой дар пропадает

Ответить

Sancobot

0

Будет теперь каждую неделю выступать, мой «любимый блогер»/

Ответить

Просто Хэнк

Sancobot
3

Пам-Пам.

Ответить

Озорной Лис

Просто
3

Пынь-Пынь 

Ответить

Andrew Makarov

0

Про Наполеона вспомнит?

Ответить

Озорной Лис

Andrew
3

нет Наполеон - это неудачный пример ))

Ответить

Andre Macareno

Озорной
0

Думаешь, он пойдет его искать и уничтожит за незнание эпохи?

Ответить

Andrew Night

Andrew
0

В этот раз про хазаров

Ответить

Michael Specter

1

Осталось только два настоящих блогера топ-уровня: Бердымухамедов и он!

Ответить

Владислав Михеев

1

Хлеб у блогеров отнимает

Ответить

Леонид Федотов

1

Скажите там уже его помощникам, что можно донаты прикрутить, и чтобы напоминал каждый раз подписываться и колокольчик нажимать

Ответить

Новенький чувак

1

Скажет на Пасху идти в храмы и молиться, чтобы коронавирус ушёл?

Ответить

Логический Даниль

1

Для борьбы с короновирусом и кризисом мы приняли решение заморозить все ваши вклады. Прошу отнестись с пониманием, как отнеслись с пониманием к заморозке накопительной части пенсии и увеличении пенсионного возраста. Сейчас не время возмущаться,  нужно сплотиться и потерпеть.
Всего доброго, хорошего настроения, спасибо за внимание.

Ответить

Andry Gribkov

1

Ты опять выходишь на связь...

Ответить

Финский Орзэмэс

1

Господи, да заткнись ты уже, бесполезный.

Ответить

Рома Хестнес

1

Как уже наконец объяснить Владимиру Владимировичу, что я на него обижен и больше слушать его вранья не хочу?

Ответить

Дмитрий Абрамов

1

Можете сразу править с 15.00 на 16.00, дед опять опоздает

Ответить

Adolf Reltig

1

Слитая запись

Ответить

Сергей Воробьёв

1

Опоздает 

Ответить

Сайрес Смит

1

Про шумеров будет инфа?

Ответить

Денис Иванов

0

Какое-то многосерийное обращение...

Ответить

Илья Утёнков

0

Я так ждала тебя, Вова...

Ответить

Evgeniy Goncharov

0

Ну что, ваши ставки на сегодня господа:
1) штраф за тунеядство
2) платные пропуски
3) повышение ЖКХ
4) налог на доставку еды и прочего

Ответить

Логический Даниль

Evgeniy
1

5) заморозка вкладов

Ответить

Кирилл Кравец

0

Ура

Ответить

Предметный американец

0

о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Больше плитки богу плитки?

Ответить

Дорогой лолипоп

0

Денег нет, но вы держитесс

Ответить

Andrew Night

0

У тебя фш на готове , сразу чтобы если чё?

Ответить

Андрей Левченко

0

Про варягов и греков вспомнит...

Ответить

badResistor

0

Аминь

Ответить

Роман Беликин

0

продлит каникулы до конца мая 

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Главная интрига - будет ли новый костюм

Ответить

Максимка Зубковка

0

Печенеги летят!
Просят посадки!

Ответить

Имя Фамилия

0

Сколько серий в первом сезоне?

Ответить

Крошечный украинец

0

ставили бы сразу 16, пока он там опять накрасится, никогда вовремя не успевает

Ответить

Andrew Goncharov

0

Соловья-разбойника победили. Победим и эту хворь коронавирусную

Ответить

Aydar Salikhov

0

У переболевших будут отжимать кровь и вливать врачам и карателям в качестве вакцины

Ответить

Насущные Проблемы

0

Если бы вы знали насколько мне похуй, вы бы расплакалась.

Ответить

Dima Ivanov

0

Бинго оформит кто-нибудь?

Ответить

Lada Shakalada

0

"Если есть претензии - жмите на ссылку"

Ответить

Евгений Клочков

0

Лучше б другой дедушка так часто поднимал стримы

Ответить

Владислав Сурков

0

около 15:00 по московскому

пффф, это значит часов в +-17 

Ответить

Андрей Бадулин

0

Шведы напряглись

Ответить

Sam Gold

0

Сериал)))))

Ответить

Активный паркур

0

тiкай з городу тобi пiзда

Добавили в ап

Ответить

LordChanka

0

заело 

Ответить

Алексей Владимирович

0

Блогер хуев🤦🏻‍♂️

Ответить

Автомобильный ГОСТ

0

Всё-таки ритуал Кормления?

Ответить

Adir Hartmann

0

Скиньте ссылку на твиче плз

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Владимир Василенко

0

Россияне, дорогие мои, ну хватит болеть - его слова, скриньте

Ответить

Malov_Artur

0

Страшно

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