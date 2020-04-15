Прямой эфир
Президент выступит около 15:00 по московскому времени перед началом совещания с правительством.
15 апреля Владимир Путин в четвёртый раз обратится к россиянам из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Он выступит в начале совещания с членами правительства. Об этом пишет ТАСС.
На этом совещании Путин может объявить о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса. Общение с правительством запланировано на 15:00 по московскому времени.
Первый раз по поводу пандемии коронавируса Путин обратился к нации 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю с сохранением зарплаты, анонсировал меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы. 2 апреля Путин обратился к россиянам ещё раз и продлил нерабочую неделю до конца апреля. Главы регионов также получили новые полномочия по борьбе с Covid-19.
8 апреля Путин в третий раз обратился к россиянам из-за коронавируса. Он ввёл новые меры поддержки бизнеса и населения, заявив об ответственности регионов .
Блогер хренов
Стабильный месяц
а жать на колокольчик нужно?
Фактический Кирилл
На колокольчик нажмут тебе, если оставишь негативный комментарий
«Ссылка на донаты в описании»
Всем привет, подписывайтесь на канал , ставьте колокольчик
Максимальный огонь
Зато видосы стабильно выпускает, каждую среду. Один раз только задержал.
запланировано на 15:00
Значит в 16:00
Примерно 16:25
А если всё по расписанию, то 17:00
4:20
Наебет всех выше и выступит в 15:00
да бля
Катерина, кек, тебе придётся смотреть, а потом нам разжёвывать?
ну смотреть точно, а насчёт разжёвывать не знаю — смотря что скажет
плоти нологи
введен нолог на пропуска
«Плоти нологи»: В очередном обращении к нации Путин ввёл налог на пропуска и на пособия по безработице
:)
Помогу, чем могу. Можешь готовить "рыбу"
Но я же убирал колокольчик на его канале
Власти скручивают колокольчики у КамикадзеД и прикручивают к Путину
Блять, народ поддержите, а не бизнес.
Не, серьезно, заебала эта страна дураков. Кредиты плати, ипотеку плати, жрать покупай, но сука сиди дома. А где деньги на всю эту хуету брать, не понятно. Вначале мы проводим глобальную кредитизацию населения, мол - не копи, купи сейчас, плати потом, а теперь - ебитесь как хотите. Будем поддерживать бизнес. А то что в нашей стране, зачастую бизнесу похуй на население, всем поебать. И сука делают умные еблеты, мол, этого не замечают.
Тошнит от этой хуеты уже
Ха, бизнес платить людям? Ты живёшь в манимирке? Бизнес в основном работает в серую, чтобы налоги не платить, и зачастую не соблюдает нормы ТК. Дать деньги бизнесу, то же самое, что дать деньги ебаному наркоману, в надежде, что он встанет на путь, устроится на работу и бросит долбать в подъездах.
Новенький чувак
Сечина или Миллера?
там уже ничего не поддерживают, даже орган просто положили и не могу поддержать)
Деловой. Ну вот щас дадут народу дохулиард, и народ единственной извилиной подумает: "Это чё, вы свободный дохулиард денег крысили? Это че, вы все время пиздели, что денег нет? А может у вас там ещё есть? А? А, ссуки?!"
Ха, ты в это веришь? Хуй пососать дадут. А защищать будут самое "уязвимое" население, тех, у кого квартиры по 150 лямов. И бордюрные империи. Они же блять без денег теперь сидят
Краткое содержание:
— Сейчас сложная ситуация, но давайте все возьмемся за ручки и будем умничками
— Врачи молодцы, давайте им всем скажем спасибо
— Электронные пропуска: отнеситесь с пониманием
— Я буду бить по попе губернаторам и мэрам, если в каком-то регионе ситуация выйдет из под контроля
— Народ-победитель
— Празднование Дня Победы на сентябрь
— Ну ладно... выделим немножно на поддержку бизнеса, но для этого нужно будет оформить миллион бумаг
— Не выходи из комнаты, не совершай ошибку
+ Куча воды и словесных приемчиков
Скриньте, потом сверимся
Объясните ему уже, что такое сториз
Кстати тоже думаю что могут начать стричь вклады, 10-15%, не обеднеют
Это спровоцирует глубочайший кризис доверия к банковской системе, вызовет глубокие социальные потрясения и добьет и без того печальную экономику РФ.
По оценке Гуриева (да и по вполне реалистичной — достаточно людей поспрашивать) не обеднеет 30% населения.
Но будет полный пиздец
«Мы приняли решение приостановить Россию на полгода. Мы временно переезжаем на остров в Тихом океане, а временные обязательства России останутся исполнять власти Чеч..кхе-кхе»
ага, напомнило
Да деду просто очень скучно. Сидит дома, никуда не выходит, интернетом пользоваться не умеет - вот и развлекает себя, выступая перед людьми.
Хватит, пожалуйста, астанавитесь
С таким видом
Да вы запарили, вы чё заражаетесь то?! Мне скоро нологи не с кого брать будет!😠 И обращения записывать уже надоело! Вы что как в Италии хотите?!
Сослать всех больных в Крым и отдать его Украине, а потом говорить, а вы посмотрите что там у хохлов. 🤭
Скорее отдадут Сибирь китайцам, чем вернут Крым (зря мост строили шоле 🤷🏻♂️)
Шутка про то, что количество обращений Путина будет расти по экспоненте, уже и не шутка
Мы хотели бы выйти сначала на "плато". Потому что пока мы растем, и почему я говорю об этих днях - 14-16 апреля - они могут быть для нас неким критерием, выходим мы все-таки, или мы будем еще какое-то время нарастать", - сказала Голикова в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК).
Отвечая на вопрос, "можем ли мы на этом плато надолго задержаться?", Голикова заявила, что можем и можем задержаться надолго.
Пару дней назад Голикова вот такую речь задвинула, что ей будет за это?
Ничего. Месяц назад она заявляла: " что в России это, слава богу, не распространяется"
наградят
Сериал перекладывания ответственности не оканчивается
Как считаете, кто дальше?
Были бизнес, люди затем вообще бедные саженцы на федеральных округах
делаем ставки: ЧС? Карантин? Новые налоги?
Технический Денис
думаю ЧСа не будет, им и с таким гибридным говном сейчас хорошо живется.
Ну наконец-то дед-блогер снова новую порцию мемасиков отгрузит, а то чё-то уже не смешно
Нации? Какой ещё нации? Нороду может? Что за привычка у вас писать "нации"? В России много национальностей вообще-то: русские, якуты, тувинцы, алтайцы, башкиры, чеченцы, кабардинцы, ингуши, узбеки и т.д.
Он говорит о нации москвичей, на всех остальных похуй
Ты перечисляешь "национальности",
И мне не нравится слово народ - это слово несёт и какой-то унизительный подтекст.
Как будто он царь или вельможа, а мы типа непросвещенный народ. Просто устаревшее слово, по-моему.
Общество, граждане, нация - это более современные понятия
Введут ЧС и выплатят всем по 20к
Лол, на самом деле скажет всем молиться и помнить о дедах которым в войну тоже было тяжело
Будет теперь каждую неделю выступать, мой «любимый блогер»/
Про Наполеона вспомнит?
нет Наполеон - это неудачный пример ))
Скажите там уже его помощникам, что можно донаты прикрутить, и чтобы напоминал каждый раз подписываться и колокольчик нажимать
Для борьбы с короновирусом и кризисом мы приняли решение заморозить все ваши вклады. Прошу отнестись с пониманием, как отнеслись с пониманием к заморозке накопительной части пенсии и увеличении пенсионного возраста. Сейчас не время возмущаться, нужно сплотиться и потерпеть.
Всего доброго, хорошего настроения, спасибо за внимание.
Как уже наконец объяснить Владимиру Владимировичу, что я на него обижен и больше слушать его вранья не хочу?
Ну что, ваши ставки на сегодня господа:
1) штраф за тунеядство
2) платные пропуски
3) повышение ЖКХ
4) налог на доставку еды и прочего
У переболевших будут отжимать кровь и вливать врачам и карателям в качестве вакцины