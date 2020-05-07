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Алексей Боржонов
1963

Россия — на пятом месте по числу заболеваний в мире, в Москве продлили режим самоизоляции. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 7 мая.

В России

  • Зафиксирован 11 231 случай заболевания Covid-19, 2467 человек выздоровели, 88 — умерли. Случаев заболевания за всё время — 177 160, выздоровели 23 803 человека, умерли — 1625;
  • Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших. Больше только в США (1,2 миллиона), Испании (220 тысяч), Италии (214 тысяч) и Великобритании (200 тысяч);
  • От коронавируса умерла главный врач московской поликлиники №180 Юлия Сергеева. Covid-19 обнаружили у совладельца футбольного «Спартака» Леонида Федуна. Также стало известно, что вирусом переболели «пара-тройка» членов Совета Федерации;
  • Трамп заявил, что Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты ИВЛ;
  • В Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая, с 12 мая к работе разрешили вернуться предприятиям промышленности. С этой же даты в городе могут возобновить строительство новых храмов, чтобы «наверстать задержку»;
  • В городе впервые выписано больше пациентов, чем госпитализировано. Собянин считает, что «реальное число» заболевших в Москве — 300 тысяч человек. Депздрав города отрицает данные журналистов, что закупленные властями тесты на антитела к Covid-19 произведены в Китае;
  • С 12 мая москвичи обязаны носить маски в общественных местах и транспорте, за несоблюдение правила — штраф от 4 до 5 тысяч рублей. В Петербурге анонсировали введение масочного режима, но точной даты не назвали. В Крыму режим введут с 12 мая;
  • Власти будут выплачивать по 2,7 миллиона рублей родственникам врачей, которые погибли от Covid-19, заразившись на работе. В Минздраве прогнозируют активное распространение вируса минимум до июня;
  • Правительство поручило шести ведомствам изучить информацию о росте домашнего насилия во время самоизоляции и проработать меры по борьбе с ним. Также оно готовит законопроект, по которому перевозчики смогут возвращать пассажирам ваучеры вместе денег за билеты;
  • Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал в апреле на 70-95%. Глава Крыма считает, что курортный сезон «вряд ли» состоится в 2020 году. Путин тем временем предложил разработать меры по развитию внутреннего туризма;
  • Губернатор Липецкой области сравнил нарушителей режима самоизоляции с клещами и предложил разгонять их химикатами. Власти заявили, что его слова вырваны из контекста;
  • В Краснодарском крае на врача составили административный протокол о распространении фейков после того, как она записала видеобращение и попросила выдать медикам средства защиты. Тюменский оперштаб назвал фейковой информацию о том, что водка помогает от вируса;
  • В Новосибирске для поздравления ветеранов, находящихся на изоляции, подогнали автовышку;

  • «Рамблер» запустил Калькулятор самоизоляции. Он переводит время, проведённое дома, в часы и выдает исторические факты о том, что можно было сделать за этот срок.

В мире:

  • По данным университета Джонса Хопкинса, в мире более 3,8 миллиона случаев заболевания Covid-19. Более 264 тысяч умерших от вируса и 1,25 миллиона выздоровевших;
  • Лидер по числу заболеваний США — более 1,9 миллиона заболевших за всё время и более 70 тысяч умерших. Вирус обнаружили у одного из личных камердинеров Трампа, сообщил CNN, в Белом доме позже уточнили, что президент и вице-президент сдали анализы, и результаты были отрицательными;
  • За прошедшую неделю за пособиями по безработице обратились 3,17 миллиона человек в США. За последние семь недель число обращений составило 33 миллиона;
  • В Британии пришли к выводу, что представители этнических меньшинств чаще умирают от вируса;
  • В Германии с 16 мая возобновят игры высшего футбольного дивизиона — Бундеслиги. Матчи будут проходить без зрителей;
  • Во Франции не собираются открывать границы раньше 15 июня;
  • В Греции с 18 мая откроют Афинский Акрополь и другие археологические памятники. Музеи планируют открыть с 15 июня;
  • Украина смягчит карантинные меры с 11 мая. Откроют парки, скверы, салоны красоты, летние площадки общепитов;
  • В Израиле смягчают карантин: жителям разрешили выходить на улицы для любых целей. Разрешено проводить свадьбы, похороны и демонстрации с ограниченным числом участников;
  • Грузия разрешит въезд для туристов из-за рубежа с 1 июля;
  • В Ухане, откуда вирус начал распространяться, возобновили работу школы;
  • Автор «Чёрного зеркала» не работает над новым сезоном сериала из-за слишком мрачной обстановки в мире. Крупнейшие кинофестивали мира проведут A Global Film Festival на YouTube: в программу войдут фильмы, которые планировалось показать на Каннском, Венецианском, Берлинском и других кинофестивалях.

И бонус

Видео @iamsubinj, Реддит

#covidtoday #covid19

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15 комментариев
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Дыня

8

В России произошло больше, чем во всём мире

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theLastLetters

Дыня
0

Но меньше, чем в Москве.

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Вячеслав Лобозов

6

Наверстать темпы строительства церквей?
Вы че бля, к олимпиаде по сбору милостыни готовитесь?

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ouxen

Вячеслав
1

кэш с дорогих россиян сам себя не срубит

Ответить

Ровный каякер

ouxen
1

с бедных*

Ответить

Вячеслав Лобозов

Вячеслав
0

Ниче не имею против верующих. Дело каждого.
Но от ереси нашей РПЦ блевать хочется.

Ответить

Ровный каякер

Вячеслав
0

Пойду помолюсь за здоровье людей.

Ответить

Evgenii Evgenii

3

Самоизоляция сработала(нет)!
Италия | 3 марта | +300 в день
Италия | 21 марта | + 6500 в день и дальше только спад

Россия | 31 марта | +300 в день
Россия | 7 мая | + 11000 в день и дальше только ???

Ответить

ouxen

Evgenii
2

рай

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Аккуратный томагавк_два

Evgenii
0

В Италии была жесткая самоизоляция, вообще практически всем запретили работать, в Москве все работают. (кроме некоторых сфер), так что нечего удивительного.

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Крестьянский рак

0

Вышли на Плуто

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Ровный каякер

Крестьянский
0
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theLastLetters

Ровный
0

На Гуфа похож.

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ouxen

0

Автор «Чёрного зеркала» не работает над новым сезоном сериала из-за слишком мрачной обстановки в мире.

бедняга блять, может ему еще донатов из своего тощего заслать?

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Da Rina

0

У Трампа есть камердинер? Внезапно 

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