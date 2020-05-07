Россия — на пятом месте по числу заболеваний в мире, в Москве продлили режим самоизоляции. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 7 мая.
В России
Зафиксирован 11 231 случай заболевания Covid-19, 2467 человек выздоровели, 88 — умерли. Случаев заболевания за всё время — 177 160, выздоровели 23 803 человека, умерли — 1625;
Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших. Больше только в США (1,2 миллиона), Испании (220 тысяч), Италии (214 тысяч) и Великобритании (200 тысяч);
От коронавируса умерла главный врач московской поликлиники №180 Юлия Сергеева. Covid-19 обнаружили у совладельца футбольного «Спартака» Леонида Федуна. Также стало известно, что вирусом переболели «пара-тройка» членов Совета Федерации;
Трамп заявил, что Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты ИВЛ;
В Москве режим самоизоляции продлили до 31 мая, с 12 мая к работе разрешили вернуться предприятиям промышленности. С этой же даты в городе могут возобновить строительство новых храмов, чтобы «наверстать задержку»;
В городе впервые выписано больше пациентов, чем госпитализировано. Собянин считает, что «реальное число» заболевших в Москве — 300 тысяч человек. Депздрав города отрицает данные журналистов, что закупленные властями тесты на антитела к Covid-19 произведены в Китае;
С 12 мая москвичи обязаны носить маски в общественных местах и транспорте, за несоблюдение правила — штраф от 4 до 5 тысяч рублей. В Петербурге анонсировали введение масочного режима, но точной даты не назвали. В Крыму режим введут с 12 мая;
Власти будут выплачивать по 2,7 миллиона рублей родственникам врачей, которые погибли от Covid-19, заразившись на работе. В Минздраве прогнозируют активное распространение вируса минимум до июня;
Правительство поручило шести ведомствам изучить информацию о росте домашнего насилия во время самоизоляции и проработать меры по борьбе с ним. Также оно готовит законопроект, по которому перевозчики смогут возвращать пассажирам ваучеры вместе денег за билеты;
Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал в апреле на 70-95%. Глава Крыма считает, что курортный сезон «вряд ли» состоится в 2020 году. Путин тем временем предложил разработать меры по развитию внутреннего туризма;
Губернатор Липецкой области сравнил нарушителей режима самоизоляции с клещами и предложил разгонять их химикатами. Власти заявили, что его слова вырваны из контекста;
В Краснодарском крае на врача составили административный протокол о распространении фейков после того, как она записала видеобращение и попросила выдать медикам средства защиты. Тюменский оперштаб назвал фейковой информацию о том, что водка помогает от вируса;
В Новосибирске для поздравления ветеранов, находящихся на изоляции, подогнали автовышку;
«Рамблер» запустил Калькулятор самоизоляции. Он переводит время, проведённое дома, в часы и выдает исторические факты о том, что можно было сделать за этот срок.
В мире:
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире более 3,8 миллиона случаев заболевания Covid-19. Более 264 тысяч умерших от вируса и 1,25 миллиона выздоровевших;
Лидер по числу заболеваний США — более 1,9 миллиона заболевших за всё время и более 70 тысяч умерших. Вирус обнаружили у одного из личных камердинеров Трампа, сообщил CNN, в Белом доме позже уточнили, что президент и вице-президент сдали анализы, и результаты были отрицательными;
За прошедшую неделю за пособиями по безработице обратились 3,17 миллиона человек в США. За последние семь недель число обращений составило 33 миллиона;
В Британии пришли к выводу, что представители этнических меньшинств чаще умирают от вируса;
В Германии с 16 мая возобновят игры высшего футбольного дивизиона — Бундеслиги. Матчи будут проходить без зрителей;
В Греции с 18 мая откроют Афинский Акрополь и другие археологические памятники. Музеи планируют открыть с 15 июня;
Украина смягчит карантинные меры с 11 мая. Откроют парки, скверы, салоны красоты, летние площадки общепитов;
В Израиле смягчают карантин: жителям разрешили выходить на улицы для любых целей. Разрешено проводить свадьбы, похороны и демонстрации с ограниченным числом участников;
Грузия разрешит въезд для туристов из-за рубежа с 1 июля;
В Ухане, откуда вирус начал распространяться, возобновили работу школы;
Автор «Чёрного зеркала» не работает над новым сезоном сериала из-за слишком мрачной обстановки в мире. Крупнейшие кинофестивали мира проведут A Global Film Festival на YouTube: в программу войдут фильмы, которые планировалось показать на Каннском, Венецианском, Берлинском и других кинофестивалях.
Дыня
В России произошло больше, чем во всём мире
theLastLettersДыня
Но меньше, чем в Москве.
Вячеслав Лобозов
Наверстать темпы строительства церквей?
Вы че бля, к олимпиаде по сбору милостыни готовитесь?
ouxenВячеслав
кэш с дорогих россиян сам себя не срубит
Ровный каякер
с бедных*
Вячеслав ЛобозовВячеслав
Ниче не имею против верующих. Дело каждого.
Но от ереси нашей РПЦ блевать хочется.
Ровный каякер
Пойду помолюсь за здоровье людей.
Evgenii Evgenii
Самоизоляция сработала(нет)!
Италия | 3 марта | +300 в день
Италия | 21 марта | + 6500 в день и дальше только спад
Россия | 31 марта | +300 в день
Россия | 7 мая | + 11000 в день и дальше только ???
ouxenEvgenii
рай
Аккуратный томагавк_два
В Италии была жесткая самоизоляция, вообще практически всем запретили работать, в Москве все работают. (кроме некоторых сфер), так что нечего удивительного.
Крестьянский рак
Вышли на Плуто
Ровный каякер
theLastLettersРовный
На Гуфа похож.
ouxen
Автор «Чёрного зеркала» не работает над новым сезоном сериала из-за слишком мрачной обстановки в мире.
бедняга блять, может ему еще донатов из своего тощего заслать?
Da Rina
У Трампа есть камердинер? Внезапно