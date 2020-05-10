Путин обсудит продление нерабочих дней, правительство выделило 81 миллиард рублей бизнесу. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 10 мая.
В России
Зафиксировано 11 012 случаев заболевания, 2390 человек выздоровели, 88 — умерли. Заболевших за всё время — 209 688, 34 306 выздоровели, 1915 — умерли;
В России восьмой день подряд фиксируют больше 10 тысяч случаев заболевания. Дважды за это время число заболевших превышало 11 тысяч;
Кремль анонсировал совещание Путина 11 мая, на котором он обсудит возможное продление режима нерабочих дней;
Правительство выделило из резервного фонда 81 миллиард рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от Covid-19. Кроме того, оно утвердило меры поддержки для системообразующих организаций: такие компании могут рассчитывать на отсрочки, субсидии, льготные кредиты;
Минобороны сообщило, что в армии к 10 мая выявлено 1723 случаев заболевания коронавирусом. Большинство заболевших изолированы на дому или по месту службы, 414 находятся в ведомственных госпиталях, 22 — в гражданских;
В Петербурге продлили ограничения, введённые из-за вируса, до конца мая. С 12 числа жители обязаны носить маски в общественных местах;
МВД сообщило, что не зафиксировало роста домашнего насилия в России. Депутаты Госдумы говорили, что во время карантина обращений от жертв стало поступать больше;
Пользователи приложения «Социальный мониторинг», которое разработала московская мэрия для отслеживания перемещения больных с лёгкой формой Covid-19, пожаловались на ошибки в оформлении штрафов. По их словам, уведомления о нарушении карантина приходят, даже когда остаёшься дома;
В Москве с 12 мая откроют 48 из 78 вестибюлей метро, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока во время изоляции;
Жительница Ульяновска рассказала, что пришла в полицию заявить о преступлении, и из-за этого на неё составили протокол о нарушении режима самоизоляции.
В мире
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 4 миллионов случаев заболевания, 281 тысяча человек умерли, 1,39 миллиона — выздоровели;
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением к нации и разъяснил план по выходу из карантина. Британцы со следующей недели смогут посещать парки, свободно заниматься спортом. Тем, кто может работать из дома, рекомендовано оставаться дома. Пабы и рестораны откроются не раньше июля;
Кроме того, британское правительство будет оповещать об уровне угрозы заражения по специальной пятибальной шкале. Сейчас Джонсон оценил уровень угрозы на четыре балла;
В Италии зафиксировано 165 новых случаев коронавируса, это самый низкий показатель с 6 марта;
В Турции ослабили ограничения для пожилых людей. Гражданам старше 65 лет, которым с 21 марта запрещали покидать дома, разрешили выходить на улицу на четыре часа в день;
В Южной Корее зафиксировали 34 случая заболевания, это самый высокий показатель за месяц. Накануне в Сеуле закрыли все бары и рестораны из-за вспышки заболевания;
В Китае выявили 14 случаев заболевания — самый большой показатель с 28 апреля. Среди них есть один случай заболевания в Ухане — впервые за месяц;
В Австралии прошла акция протеста против карантина. Полиция задержала в Мельбурне десять человек, участники акции требовали, среди прочего, арестовать Билла Гейтса, поскольку считают его виновником пандемии;
Каннский фестиваль окончательно отменили в 2020 году. Фильмы программы планируют показать на других кинофестивалях осенью.
Екатеринбургская школьница установила рекорд стояния на гвоздях. Она посвятила его ветеранам
Одиннадцатилетняя школьница из Екатеринбурга поставила мировой рекорд в честь 75-летия Великой Победы. Каролина Черных простояла на гвоздях 1 час и 17 минут. Всё это время спортсменка слушала военные песни и смотрела фильмы.
Всевозможный алмаз
участники акции требовали, среди прочего, арестовать Билла Гейтса, поскольку считают его виновником пандемии;
Бля
Встречный шар
Еще забавнее, что это акция была в Мельбурне, Австралия.
Всевозможный алмаз
Бля
Уютный Багажник
Жительница Ульяновска рассказала, что пришла в полицию заявить о преступлении, и из-за этого на неё составили протокол о нарушении режима самоизоляции.
Ор до гор, блять. Палками отпиздили, не?
Артем ПучковУютный
Смелый микроскоп
Eto Rossia! Rossia!!
Дыня
Пиздеть - не мешки ворочать
Артем Пучков
Не продлит
KylerАртем
Уже принято решение продлить, алло
АлексейKyler
Откуда инфа
Круглый будильник
Есть инфа от знающего человека
АлексейКруглый
Я никому не скажу
Артем ПучковАлексей
Путин звонил
KylerАлексей
Из лесу вестимо
Артем ПучковKyler
Алло, вас не слышно, перезвоните
Maksim DerkachKyler
Нам сказали 13го на работу
Кривой шмель
Собака похожа на батю, который хочет почилить, а его донимает ребёночек :(
Andry Osminin
Следующее обращение:
Решено не продлять нерабочие дни, денег бизнесу не дадим.
Алексей Любимцев
В питере маски- рекомендации , или будут штрафовать, как в Мск?
Снежный томагавк_два
Пчел, у нас федеральные законы мешают с региональными, а ты такие тонкости спрашиваешь.
ouxen
инструкция