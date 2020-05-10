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Новости
Алексей Боржонов
1764

Путин обсудит продление нерабочих дней, правительство выделило 81 миллиард рублей бизнесу. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 10 мая.

В России

  • Зафиксировано 11 012 случаев заболевания, 2390 человек выздоровели, 88 — умерли. Заболевших за всё время — 209 688, 34 306 выздоровели, 1915 — умерли;
  • В России восьмой день подряд фиксируют больше 10 тысяч случаев заболевания. Дважды за это время число заболевших превышало 11 тысяч;
  • Кремль анонсировал совещание Путина 11 мая, на котором он обсудит возможное продление режима нерабочих дней;
  • Правительство выделило из резервного фонда 81 миллиард рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от Covid-19. Кроме того, оно утвердило меры поддержки для системообразующих организаций: такие компании могут рассчитывать на отсрочки, субсидии, льготные кредиты;
  • Минобороны сообщило, что в армии к 10 мая выявлено 1723 случаев заболевания коронавирусом. Большинство заболевших изолированы на дому или по месту службы, 414 находятся в ведомственных госпиталях, 22 — в гражданских;
  • В Петербурге продлили ограничения, введённые из-за вируса, до конца мая. С 12 числа жители обязаны носить маски в общественных местах;
  • В Краснодарском крае карантин продлили до 23 мая. В Бурятии — до 31 мая;
  • МВД сообщило, что не зафиксировало роста домашнего насилия в России. Депутаты Госдумы говорили, что во время карантина обращений от жертв стало поступать больше;
  • Пользователи приложения «Социальный мониторинг», которое разработала московская мэрия для отслеживания перемещения больных с лёгкой формой Covid-19, пожаловались на ошибки в оформлении штрафов. По их словам, уведомления о нарушении карантина приходят, даже когда остаёшься дома;
  • В Москве с 12 мая откроют 48 из 78 вестибюлей метро, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока во время изоляции;
  • Жительница Ульяновска рассказала, что пришла в полицию заявить о преступлении, и из-за этого на неё составили протокол о нарушении режима самоизоляции.

В мире

  • По данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 4 миллионов случаев заболевания, 281 тысяча человек умерли, 1,39 миллиона — выздоровели;
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением к нации и разъяснил план по выходу из карантина. Британцы со следующей недели смогут посещать парки, свободно заниматься спортом. Тем, кто может работать из дома, рекомендовано оставаться дома. Пабы и рестораны откроются не раньше июля;

  • Кроме того, британское правительство будет оповещать об уровне угрозы заражения по специальной пятибальной шкале. Сейчас Джонсон оценил уровень угрозы на четыре балла;

  • В Италии зафиксировано 165 новых случаев коронавируса, это самый низкий показатель с 6 марта;
  • В Турции ослабили ограничения для пожилых людей. Гражданам старше 65 лет, которым с 21 марта запрещали покидать дома, разрешили выходить на улицу на четыре часа в день;
  • В Южной Корее зафиксировали 34 случая заболевания, это самый высокий показатель за месяц. Накануне в Сеуле закрыли все бары и рестораны из-за вспышки заболевания;

  • В Китае выявили 14 случаев заболевания — самый большой показатель с 28 апреля. Среди них есть один случай заболевания в Ухане — впервые за месяц;

  • В Австралии прошла акция протеста против карантина. Полиция задержала в Мельбурне десять человек, участники акции требовали, среди прочего, арестовать Билла Гейтса, поскольку считают его виновником пандемии;
  • Каннский фестиваль окончательно отменили в 2020 году. Фильмы программы планируют показать на других кинофестивалях осенью.

И инструкция, как успокоить кота

#covid19 #covidtoday

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21 комментарий
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Всевозможный алмаз

16

участники акции требовали, среди прочего, арестовать Билла Гейтса, поскольку считают его виновником пандемии;

Бля

Ответить

Встречный шар

Всевозможный
1

Еще забавнее, что это акция была в Мельбурне, Австралия.

Ответить

Всевозможный алмаз

Встречный
1

Бля

Ответить

Уютный Багажник

12

 Жительница Ульяновска рассказала, что пришла в полицию заявить о преступлении, и из-за этого на неё составили протокол о нарушении режима самоизоляции.

Ор до гор, блять. Палками отпиздили, не?

Ответить

Артем Пучков

Уютный
1
Ответить

Смелый микроскоп

Уютный
0

Eto Rossia! Rossia!!

Ответить

Дыня

7

Пиздеть - не мешки ворочать

Ответить

Артем Пучков

0

Не продлит

Ответить

Kyler

Артем
2

Уже принято решение продлить, алло

Ответить

Алексей

Kyler
0

Откуда инфа

Ответить

Круглый будильник

Алексей
5

Есть инфа от знающего человека

Ответить

Алексей

Круглый
0

Я никому не скажу

Ответить

Артем Пучков

Алексей
2

Путин звонил

Ответить

Kyler

Алексей
0

Из лесу вестимо

Ответить

Артем Пучков

Kyler
0

Алло, вас не слышно, перезвоните

Ответить

Maksim Derkach

Kyler
0

Нам сказали 13го на работу

Ответить

Кривой шмель

1

Собака похожа на батю, который хочет почилить, а его донимает ребёночек :(

Ответить

Andry Osminin

1

Следующее обращение:

Решено не продлять нерабочие дни, денег бизнесу не дадим.

Ответить

Алексей Любимцев

0

В питере маски- рекомендации , или будут штрафовать, как в Мск?

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Снежный томагавк_два

Алексей
0

Пчел, у нас федеральные законы мешают с региональными, а ты такие тонкости спрашиваешь.

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ouxen

0

инструкция

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