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Алексей Боржонов
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«Ситимобил» разместил граффити с Бродским на крыше такси. Компания начала поддерживать уличных художников Материал редакции

Теперь закрашенные коммунальными службами рисунки могут попасть на крыши машин.

35 комментариев
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Фото «Ситимобила»

«Ситимобил» запустил проект по поддержке уличных художников — «Крыша». Компания стала размещать закрашенные коммунальными службами изображения на крышах машин, подключённых к сервису. Об этом «Ситимобил» рассказал TJ.

Первым участником проекта стал Олег Лукьянов, изобразивший Иосифа Бродского на стене в Петербурге. Граффити появилось напротив дома-музея поэта 24 мая ко дню 80-летия со дня его рождения, но меньше чем через сутки его закрасили. Это взывало резонанс в сети, и тогда на месте рисунка стали писать стихи — их тоже закрасили.

«Ситимобил» разместил изображение Бродского на крыше автомобиля, который в ближайшее время начнёт выполнять заказы.

Мы будем переносить со стен на крыши подключенных к «Ситимобилу» автомобилей исчезнувшие граффити. Конечно, только с разрешения их авторов. При этом мы готовы при необходимости к диалогу с представителями профильных органов, поскольку понимаем, что все стороны подобных конфликтов хотят в конечном счёте одного и того же — гармонично развивающейся, современной городской среды

Георгий Лобушкин

пресс-секретарь компании

Художники могут предложить свои работы, написав на почту pr@city-mobil.ru. Как рассказали TJ в «Ситимобиле», в компании ожидают запросов от авторов.

#петербург #новости

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35 комментариев
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Своеобразный Влад

20

На самом деле, вся истерика по поводу закрашивания граффити с бродским - полная профанация. Стритарт всегда был нелегальным, всегда граничил с вандализмом, в этом была часть романтики. Ожидать, что граффити будет закрашено - совершенно закономерно. Если бы там хуй нарисовали, никто бы против ничего не имел. Но видите ли бродского закрашивать нельзя, это святое.

что если среди авторов был новый Бэнкси

Бэнкси не распускал нюни по поводу закрашивания. Если стритартеру так обидно, что его закрасили, пусть рисует на холсте и выставляется в манеже. Ах да, этот стритартер даже ничего не рисовал, а просто наклеил распечатанный постер.

Ах да, а то что служба такси на это обратила внимание - дешёвый пиар на хайпе. Типа мы такие «народные» и разделяем ваши ценности. СММ-щик на премию заработал.

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Никита Лихачёв

Своеобразный
15

Ты понимаешь, как работает стрит-арт, но почему-то упускаешь, как работает человеческая ментальность. Люди всегда будут недовольны тем, что социально одобряемые граффити закрашивают (и что компании делают PR-поводы, чтобы рассказать о себе), в том числе потому что появление таких граффити на улицах начинает восприниматься как общественное благо — а какой-то вахтёр с валиком лишает общество этой красоты. А ещё есть граффити, которые делаются по согласованию или даже по заказу — и их не закрашивают. Так что говорить «Нечего тут ныть» довольно бесполезно. 

Ответить

Лишенный микрофон

Никита
11

Привет, ты кто?

Ответить

Очевидный украинец

Лишенный
10

Ноунейм какой-то

Ответить

Убитый меч

Очевидный
0

Минус ему поставлю

Ответить

Убитый меч

Убитый
0

не люблю мейлру

Ответить

Andrey Vasilev

Никита
8

А вот и мэйлрушные боты пожаловали!!

Ответить

Vladislav Donets

Andrey
4

Надо же мейловский ситимобил защищать.

Ответить

Очевидный украинец

Никита
5

Привет, добро пожаловать на ТиЖэ

Ответить

Излишний щит

Никита
1

 а какой-то вахтёр с валиком лишает общество этой красоты

Естественно, ведь это его воля, а не того, на кого он работает.

Ответить

Сырой крюк

Своеобразный
1

Высказал всё ради чего я заходил в комменты. Спасибо

Ответить

Холодный Даниль

Своеобразный
0

Ну не знаю ) по мне глупо поступили что закрасили. Красивая картинка, никакой похабщины или чего-то ещё. 

Ответить

Дмитрий Сычев

6

Почему полотно с распечатанной фотографией упорно продолжают называть граффити?

Ответить

Marat

Дмитрий
0

Сори. Не увидел твой комментарий 😇😇😇

Ответить

Согласный спрей

4

Кто из таксистов рискнёт сесть в машину с крестом Лампаса Покраса на крыше? 

Ответить

Региональный супер_стар

Согласный
1
Ответить

Посторонний

Региональный
0

А что нарисовали на тебе, багажник, что ты стал уютным?

Ответить

Региональный супер_стар

Посторонний
0

Член конечно, что же ещё. 

Ответить

Посторонний

Региональный
1

Что я думаю о таком художестве.

Ответить

Региональный

Посторо…
1

Канонично. 

Ответить

Посторонний

Региона…
0

Я вчера тут запостил. Юзайте картинку, если по приколу.

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Marat

4

Почему никто не пишет, что это было не граффити, а наклеенное изображение?

Ответить

Саратовский бокал

2

Лучше на капоте или на дверях.
Лучше интересные картины, события, курсы валют.

Ответить

Roman Golovin

2

Прикольно, конечно, но видно только из окон

Ответить

Убитый меч

Roman
0

бунт

Ответить

Ded Pihto

1

- Мы так любим и уважаем бродского ...
- Бродский мечтал о забвении
- ... что даже разместим его фотку на крыше такси ...
- Бродский не хотел чтоб его стихи после смерти издевались
- ...  и на стене в каждом дворе его портрет намалюем! Так мы его уважаем и любим.

Ответить

Андрей Гришин

Ded
0

Кафка тоже много чего хотел, однако его рукописи стали издаваться

Ответить

Ded Pihto

Андрей
1

Те кто этим занимаются клали с пробором на бродского и не испытывают к нему никакого уважения

Ответить

Максим Шпилёв

0

Для инопланетян?

Ответить

Главный космос

0

Там нельзя останавливаться

Ответить

Очевидный украинец

Главный
0

Может он ехал, а за ним дрон летел. Чо бубнишь-то

Ответить

Миша Зильбер

0

Никакой уличный художник никогда не делал высококачественной фотографии своего стрит-арта (ну такой, которую бы можно было в большом размере распечатать), поэтому ничего вам не пришлет. Тот, кто это придумал, ничего не знает про уличных художников. Также хотелось бы добавить, что авторакции лохпидр. А фреска с Бродским, конечно же, никакая не фреска и не граффити, а тупая распечатка фотки.  

Ответить

Актуальный велосипед

0

Так мы и поверили - государственное такси протестует против государственных же коммунальщиков.

Ответить

плюшевый батон

0

Для меня ситуация выглядит так – часть общества просит кредит доверия за стритартера, потому что есть аналогичные проекты, которые социально одобряли. Это какой-то инфантилизм, на котором паразитнул Ситимобил, грех бы не жаловаться.

Но во всей этой истории есть и другая раздражающая глубина – с какой четкостью, скоростью и строгостью наводится порядочек третьестепенных вещей, не оставляя никакого люфта для творчества и свободы, пускай и в виде простого репродуцирования.

Ответить

Rayslava

0

А у нас нет никаких законов про коммунальщиков и стрит-арт? Такие вот картины выглядят всяко лучше, чем просто покрашенная стена, почему бы их не согласовывать пост фактум?
Скажем, когда мосгортранс отдал автобусы и троллейбусы под раскраску всем желающим - было довольно прикольно, жаль только, что всего на несколько дней.

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