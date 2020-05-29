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Теперь закрашенные коммунальными службами рисунки могут попасть на крыши машин.
«Ситимобил» запустил проект по поддержке уличных художников — «Крыша». Компания стала размещать закрашенные коммунальными службами изображения на крышах машин, подключённых к сервису. Об этом «Ситимобил» рассказал TJ.
Первым участником проекта стал Олег Лукьянов, изобразивший Иосифа Бродского на стене в Петербурге. Граффити появилось напротив дома-музея поэта 24 мая ко дню 80-летия со дня его рождения, но меньше чем через сутки его закрасили. Это взывало резонанс в сети, и тогда на месте рисунка стали писать стихи — их тоже закрасили.
«Ситимобил» разместил изображение Бродского на крыше автомобиля, который в ближайшее время начнёт выполнять заказы.
Художники могут предложить свои работы, написав на почту pr@city-mobil.ru. Как рассказали TJ в «Ситимобиле», в компании ожидают запросов от авторов.
На самом деле, вся истерика по поводу закрашивания граффити с бродским - полная профанация. Стритарт всегда был нелегальным, всегда граничил с вандализмом, в этом была часть романтики. Ожидать, что граффити будет закрашено - совершенно закономерно. Если бы там хуй нарисовали, никто бы против ничего не имел. Но видите ли бродского закрашивать нельзя, это святое.
что если среди авторов был новый Бэнкси
Бэнкси не распускал нюни по поводу закрашивания. Если стритартеру так обидно, что его закрасили, пусть рисует на холсте и выставляется в манеже. Ах да, этот стритартер даже ничего не рисовал, а просто наклеил распечатанный постер.
Ах да, а то что служба такси на это обратила внимание - дешёвый пиар на хайпе. Типа мы такие «народные» и разделяем ваши ценности. СММ-щик на премию заработал.
Ты понимаешь, как работает стрит-арт, но почему-то упускаешь, как работает человеческая ментальность. Люди всегда будут недовольны тем, что социально одобряемые граффити закрашивают (и что компании делают PR-поводы, чтобы рассказать о себе), в том числе потому что появление таких граффити на улицах начинает восприниматься как общественное благо — а какой-то вахтёр с валиком лишает общество этой красоты. А ещё есть граффити, которые делаются по согласованию или даже по заказу — и их не закрашивают. Так что говорить «Нечего тут ныть» довольно бесполезно.
Лишенный микрофон
Привет, ты кто?
А вот и мэйлрушные боты пожаловали!!
Излишний щит
а какой-то вахтёр с валиком лишает общество этой красоты
Естественно, ведь это его воля, а не того, на кого он работает.
Холодный Даниль
Ну не знаю ) по мне глупо поступили что закрасили. Красивая картинка, никакой похабщины или чего-то ещё.
Почему полотно с распечатанной фотографией упорно продолжают называть граффити?
Региональный супер_стар
А что нарисовали на тебе, багажник, что ты стал уютным?
Региональный супер_стар
Член конечно, что же ещё.
Что я думаю о таком художестве.
Региональный
Канонично.
Я вчера тут запостил. Юзайте картинку, если по приколу.
Прикольно, конечно, но видно только из окон
- Мы так любим и уважаем бродского ...
- Бродский мечтал о забвении
- ... что даже разместим его фотку на крыше такси ...
- Бродский не хотел чтоб его стихи после смерти издевались
- ... и на стене в каждом дворе его портрет намалюем! Так мы его уважаем и любим.
Кафка тоже много чего хотел, однако его рукописи стали издаваться
Никакой уличный художник никогда не делал высококачественной фотографии своего стрит-арта (ну такой, которую бы можно было в большом размере распечатать), поэтому ничего вам не пришлет. Тот, кто это придумал, ничего не знает про уличных художников. Также хотелось бы добавить, что авторакции лохпидр. А фреска с Бродским, конечно же, никакая не фреска и не граффити, а тупая распечатка фотки.
Для меня ситуация выглядит так – часть общества просит кредит доверия за стритартера, потому что есть аналогичные проекты, которые социально одобряли. Это какой-то инфантилизм, на котором паразитнул Ситимобил, грех бы не жаловаться.
Но во всей этой истории есть и другая раздражающая глубина – с какой четкостью, скоростью и строгостью наводится порядочек третьестепенных вещей, не оставляя никакого люфта для творчества и свободы, пускай и в виде простого репродуцирования.
А у нас нет никаких законов про коммунальщиков и стрит-арт? Такие вот картины выглядят всяко лучше, чем просто покрашенная стена, почему бы их не согласовывать пост фактум?
Скажем, когда мосгортранс отдал автобусы и троллейбусы под раскраску всем желающим - было довольно прикольно, жаль только, что всего на несколько дней.