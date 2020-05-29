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Парад начнётся в 10:00 по московскому времени, салют — в 22:00.
Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В этот день в 10 часов по московскому времени в Москве и других городах пройдёт перенесённый из-за коронавируса парад Победы. В 22 часа состоится артиллерийский салют.
20 мая РБК рассказал об обсуждении в Кремле варианта провести парад Победы и голосование по Конституции в один день — 24 июня. Источники в администрации президента назвали это«формой воодушевления людей» после карантина. 26 мая Путин обьявил, что парад Победы состоится 24 июня.
Давно выходных не было
Похоже новый тренд. У меня был такой знакомый со школы, который приходил в кафешку и дохера всего набирал, после чего старался первым уйти
если речь про цирк с выходных с сохранением зп - его и так все проигнорируют, как игнорировали самоизоляцию с сохранением зп
С сохранением?
походу длины цепи хватило только для того, чтобы до айфона дотянуться
хотелось бы уже объявить день зарплаты без сохранения путина
Я готов отдать годовую зарплату взамен на импичмент Путина
Перчённый парад
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможе-ни-я!
Очевидный украинец
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А другие у него были хоть раз? Что ни вспомнишь - так фейспалм
Умный украинец
Перформанс с Крымом вроде увенчался успехом. Ненадолго, правда.
но ведь сработает.
Ура, ещё один нерабочий день с сохранением зарплаты!
Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы.
И поправочки в Конституцию потом будьте любезны оплатить пожалуйста
Эээээ опять нерабочий, который не выходной или чё я не поняла...
После обнуления прсотранства и времени 9 мая нынче перенесло на 24 июня. Глядишь скоро новый календарь выкатят и новут точку отсчёта времени от О.В.В.П
Я: пришел к директору и сказал что 24 июня выходной с сохранением зп
Директор:
Владимир Путин молодец!
а как пройдет парад, например, в Новосибирске, где режим "самоизоляции" продлили до 30 июня?
В смысле опять салюты???
скрепы vs. холодильник
Правильный праздник. Где можно записаться добровольцем на новую войнушку, в Сирии в Ливии, на Украине, с пендосией там?
Предприниматели такие: с сохранением зарплаты из-за парада Победы. ПО ВИНЕ ПАРАДА ПОБЕДЫ. Сука.