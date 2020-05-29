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Новости
Артём Мазанов
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Путин объявил 24 июня нерабочим днём с сохранением зарплаты — из-за парада Победы Материал редакции

Парад начнётся в 10:00 по московскому времени, салют — в 22:00.

78 комментариев
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Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В этот день в 10 часов по московскому времени в Москве и других городах пройдёт перенесённый из-за коронавируса парад Победы. В 22 часа состоится артиллерийский салют.

20 мая РБК рассказал об обсуждении в Кремле варианта провести парад Победы и голосование по Конституции в один день — 24 июня. Источники в администрации президента назвали это«формой воодушевления людей» после карантина. 26 мая Путин обьявил, что парад Победы состоится 24 июня.

#новости #путин

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78 комментариев
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Словесный Интервент

64

Давно выходных не было

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Дыня

Словесный
6

время срать а мы не ели

Ответить

Сырой крюк

Дыня
0
Ответить

Litnikov Danil

Словесный
0

Похоже новый тренд. У меня был такой знакомый со школы, который приходил в кафешку и дохера всего набирал, после чего старался первым уйти

Ответить

ouxen

39

нерабочий день со слезами на глазах

Ответить

Мелкий единорожек88

30

Слава богу что с сохранением зп!! 

Ответить

Коренной месяц

Мелкий
2

Тебя уволили уже

Ответить

Мелкий единорожек88

Коренной
0

А кто мне тогда зп платит?

Ответить

Боковой Слава

Мелкий
0

с предохранением зп

Ответить

Главный космос

Мелкий
0

С режимом самосохранения зарплаты

Ответить

Нефтяной динозавр

22

Вот было бы круто, если бы все люди взяли и проигнорировали этот цирк.

Ответить

Андрей Гришин

Нефтяной
2

если речь про цирк с выходных с сохранением зп - его и так все проигнорируют, как игнорировали самоизоляцию с сохранением зп

Ответить

Холодный Даниль

Нефтяной
1

Ты что. Это же главная скрепа, такого никогда не будет.

Ответить

Юрий Куликов

0

С сохранением?

Ответить

Eugen T

Юрий
61

С сохранением

Ответить

Boris Klimenko

Eugen
0

Ctrl+S!

Ответить

ouxen

Boris
3

cmd

Ответить

Всякий жар

Boris
0

F12

Ответить

Илья Гераськин

Юрий
0

С сохранением нулевой зарплаты

Ответить

Олимпийский череп

13

Лучшая опечатка

Ответить

Артём Мазанов

Олимпийский
1

Владимир Владимирович, простите

Ответить

Олимпийский череп

Артём
0

Но это же прекрасно, Артём. Обычно опечатки скучные.

Ответить

Andre Macareno

Олимпийский
1

походу длины цепи хватило только для того, чтобы до айфона дотянуться

Ответить

Дыня

8

хотелось бы уже объявить день зарплаты без сохранения путина

Ответить

Носорог Бани

Дыня
3

Я готов отдать годовую зарплату взамен на импичмент Путина

Ответить

Дыня

Носорог
3

скидываюсь на тех же условиях 

Ответить

Konstantin Tsevelev

Носорог
0

пацаны, я с вами

Ответить

 Anatoly Bereznyak

8

Нерабочий год объявляли бы уже, уёбки

Ответить

Nikita Rodionov

7

Перчённый парад

Ответить

Мальмезон I

Nikita
0

Говорят, перец убивает вирусы

Ответить

Саратовский бокал

Nikita
0

Звучит как фраза из red alert.

Ответить

Антон Крившенко

7

За счёт работодателя!

Ответить

Сергей Звезда

7
Ответить

Очевидный украинец

5

С СОХРАНЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ
ДА ОНИ БЛЯТТБ ИЗДЕВАЮТСЯ

Ответить

Тюляш Морской Котан

Очевидный
1

Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможе-ни-я!

Ответить

Очевидный украинец

Тюляш
2

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Ответить

Kostya Proshchalykin

5

На помню уже, когда я работал

Ответить

Генетический пистолет

4

Так классно, когда у тебя есть возможность за счет одних устроить парад, за счет других сохранить зарплату первым и все это в честь третьих, которым еще за коммуналку платить больше чем ты им даешь за победу!

Ответить

Сырой крюк

2

Насколько же тупая и топорная попытка набить себе популярности

Ответить

alexferman

Сырой
6

А другие у него были хоть раз? Что ни вспомнишь - так фейспалм

Ответить

Умный украинец

alexferman
1

Перформанс с Крымом вроде увенчался успехом. Ненадолго, правда. 

Ответить

ouxen

Сырой
0

Всем нравится

Ответить

С Осмыслом

Сырой
0

но ведь сработает.

Ответить

Умный украинец

С
0

То-то, я смотрю, "нерабочий месяц" прибавил ему популярности

Ответить

Романелло Кивогенс

3

Ура, ещё один нерабочий день с сохранением зарплаты!

Ответить

Тюляш Морской Котан

Романелло
1
Ответить

Антон Курочкин

2

Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы.

И поправочки в Конституцию потом будьте любезны оплатить пожалуйста

Ответить

Коренной месяц

Антон
4

Какой вид оплаты предпочитаешь? За щёку или бутылку в одно место?

Ответить

Алексей Любимцев

3

Наконец-то отдохнуть можно будет

Ответить

Дмитрий Городских

3
Ответить

Маргарита Шифрина

2

Эээээ опять нерабочий, который не выходной или чё я не поняла...

Ответить

Тюляш Морской Котан

Маргарита
1

После обнуления прсотранства и времени 9 мая нынче перенесло на 24 июня. Глядишь скоро новый календарь выкатят и новут точку отсчёта времени от О.В.В.П

Ответить

ouxen

2

в какой нить нормальной стране есть что то подобное?

Ответить

Александр Кармановский

2

Я: пришел к директору и сказал что 24 июня выходной с сохранением зп
Директор:

Ответить

Kyler

2

Да не стоило в честь моего ДР делать выходной, это лишнее

Ответить

Иван Сидоров

1

Владимир Путин молодец!

Ответить

Тюляш Морской Котан

Иван
1

Как её теперь выключить?

Ответить

Иван Сидоров

Тюляш
0

а зачем?

Ответить

Актуальный велосипед

1

нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы

Ну то есть ничего не поменяется. Спасибо за пуш

Ответить

Антон Блышко

1

Коронавирус

Ответить

Кисель Имбиревич

1

А че только один день, трезветь то когда??? 

Ответить

Всякий жар

1

Ставь лайк, если твой начальник будет рад дать тебе выходной... в среду. И ещё заплатить за него

Ответить

Саратовский бокал

1

Это день мы продвигали как могли.
Это день конституции, со слезами на глазах...

Ответить

Andrew Polanski

1

Ну, хоть 24 июня, наконец-то узнаем, кто победил

Ответить

Egor Epikhin

1

а как пройдет парад, например, в Новосибирске, где режим "самоизоляции" продлили до 30 июня?

Ответить

Мультиварка REDMOND

0

В смысле опять салюты???

Ответить

Холодный Даниль

Мультиварка
1

Опять пилить, а у них ещё предыдущее не попилено 

Ответить

Антон Крившенко

Мультиварка
0

 Разгон облаков

Ответить

Андрей Рядькин

0

скрепы vs. холодильник 

Ответить

Холодный Даниль

Андрей
0

Эта битва будет легендарной 

Ответить

Вероятный Валера

0

Как же заебали эти выходные

Ответить

Kira_Stark

0

2,5 месяца нерабочий день уже. Сколько можно....

Ответить

Alexandr Sorokin

0

Бесполезный пуш!

Ответить

Иван Кукушкин

0

Правильный праздник. Где можно записаться добровольцем на новую войнушку, в Сирии в Ливии, на Украине, с пендосией там?

Ответить

Denis Krivonosov

0

С семьей смогу побыть. Наконецта. Как и раньше, банкует работодатель?

Ответить

Сергей Звезда

0

Можно, пожалуйста, не использовать плюсы как отношение к Путину! 

Ответить

Ольга Семенова

0

Предприниматели такие: с сохранением зарплаты из-за парада Победы. ПО ВИНЕ ПАРАДА ПОБЕДЫ. Сука. 

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Когда уже в России ВВП обнулится?

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