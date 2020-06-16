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Ольга Щербинина
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Отстранённый от служения уральский священник захватил монастырь и выставил вокруг охрану из казаков Материал редакции

На территорию пускают только паломников.

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Схиигумен Сергий

Схиигумен Сергий Романов, отрицавший коронавирус, несмотря на запрет покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита, отправился в Среднеуральский женский монастырь. Он сверг его настоятельницу и вынудил уехать оттуда представителей Екатеринбургской епархии и журналистов, пишет «66.ru».

По словам соратника Романова Всеволода Могучева, когда к обители приехал священник Георгий Викторов, к нему навстречу вышли верующие и дали понять, что «не настроены слушать чужие распоряжения».

«Он решил забрать с собой игуменью Варвару, которая почему-то решила, что ей якобы что-то угрожает, хотя она с этими людьми прожила много лет. По факту, епархиальное руководство прощупало почву, насколько будет уместным поставить этого человека во главе монастыря», — пояснил Могучев.

В Екатеринбургской епархии заявили, что схиигумен самостоятельно отстранил игуменью от управления и выразили надежду, что отец Сергий «сможет найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит своё отношение к своему поведению, одумается и исправится». На вопрос, как епархия собирается урегулировать конфликт, не ответили.

По данным «66.ru», к охране монастыря привлекли казаков, а на территорию пускают только паломников. Схиигумен Сергий вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея.

25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, в которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией». После видео удалили за «нарушение условий использования YouTube».

27 апреля священнику запретили читать проповеди и публично высказываться. В епархии заявили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают их позицию. 27 мая его запретили в служении и запретили покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря без «письменного благословения» митрополита. МДВ усмотрело в ролике экстремизм. Материалы проверки направили в прокуратуру.

10 июня стало известно о блокировке ещё одного видео священника. В нём он говорил о «фашистском концлагере Сатаны», созданном Путиным, и призывал привлечь к ответственности всех, кто участвовал во внедрении цифровой идентификации.

15 июня прошло первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена. На нём Сергий заявил, что патриарх предал веру соблюдением норм Роспотребнадзора и покинул зал заседания. Следующее слушание пройдёт 24 июня.

#новости #регионы

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55 комментариев
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Учебный франт

66

Выглядит как завязка для неплохой РПГ

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PK

Учебный
0

Экшн-РПГ

Ответить

Бесплатный Илья

PK
23

экшн-рпц

Ответить

Минеральный Влад

PK
2

Почему не классическая?

Ответить

Статистический колос

Минеральный
1

Да, тоже об этом подумал, как бы он в экшн казаков выставил?

Ответить

Mike

Учебный
4

РПГ-ОПГ

Ответить

Василий Поляков

Учебный
–1

Это косплей Гог Вандира

Ответить

Алексей Котт

17
Ответить

Мальмезон I

10
Ответить

Freon

8

В рашке 2020 год ахахаха

Ответить

Германский хичхакер

3

это уже было в третьем сезоне Castlevania

Ответить

Антон Сциталов

Германский
0

На минуточку: сезоне? Сериал? Поподробней, чо как?

Ответить

Александр Иванов

Антон
4

Аниме от нетфликс.
Да, знаю как звучит, но получилось очень неплохо.

Ответить

Германский хичхакер

Антон
0

очень даже неплохо, первый сезон слабоват, но дальше всё лучше. Рисовка бюджетная, но благодаря хорошему сюжету этого не замечаешь

Castlevania | Netflix Official Site
A vampire hunter fights to save a besieged city from an army of otherworldly beasts controlled by…
www.netflix.com
Ответить

Rigo Legovich

3

Блин для всей эпичности он должен был захватить собор пресвятой боеголовки

Ответить

Icipher

Rigo
1

а лучше собор пресвятой черноголовки

Ответить

Vasiliy

3
Ответить

Посторонний

Vasiliy
1

Идеально гармонирует по уровню (войны) маразма.

Ответить

Andrey Ishin

3

Бля, настолько у нас все по методичке от царя живут, что начинаешь радоваться любому публичному человеку со своим мнением, даже если он отмороженный фанатик.

Ответить

Посторонний

Andrey
0

Если такой придёт к власти, методичка расширится многократно.

Ответить

Andrey Ishin

Посторонний
1

Зато не чипируют.

Ответить

Посторонний

Andrey
0

Да хер бы с чипизацией, не  вижу ничего плохого (важнее, как и всегда, применение).

Ответить

Насущные Проблемы

3

выставил вокруг охрану из казаков

ето типа ангелы-хранители?

Ответить

FOX

3

боевые священники 

Ответить

alexferman

2

Ждём восстания шамана

Ответить

1 2

alexferman
1

Их вы свести вместе, вот это кроссовер был бы, я понимаю

Ответить

Sam Lowry

1
0

Аннигиляция

Ответить

Блестящий Денис

1

Смотря какие там монашки. Если как в фильмах у Марио Сальери я бы тоже захватил. 

Ответить

Василий Поляков

Блестящий
2
Ответить

Блестящий Денис

Василий
2
Ответить

Andre Macareno

1

Путник одиноооокий посредине дня
Проходил угрююююмо поодаль от меняяяя
Волочил понууууро за спиной своей
Грусть-печаль глубооооку сквозь пучину днеееей

Ответить

Передовой кавалер

1

Был якутский шаман. Его сменил бесноватый поп.
Какие-то свергальщики странные у нас...

Ответить

Fenrir784

1

Автономная зона Капитал Хилла 2.0?

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

1

Схиигумен Сергий Романов, отрицавший коронавирус, несмотря на запрет покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита отправился в Среднеуральский женский монастырь. Он сверг его настоятельницу и вынудил уехать оттуда представителей Екатеринбургской епархии и журналистов.

#новостисредневековья

Ответить

Dmitry Vakhnin

1

Столько шуток можно придумать, как бы только не сесть за них.

Ответить

Александр Гонтарев

1

мощный сапорт у казаков, без танков не обойтись

Ответить

Поразительный Абдужаббор

Александр
0
Ответить

Andre Err

1

а в данном случае можно вызывать полицию? захват чужого (РПЦ) имущества? или как  в данном случае это работает? 

Ответить

Нижний интернет

1

Вот это нормально мужик угорает по хардкору, прямо как ранние христиане. Не то что все эти нынешние соплежуи с их смирением и послушанием

Ответить

Морс Вишневый

0

Фига красавчик

Ответить

Без Имени

0

Апокалипсис сегодня прям

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

Окружить клоуна и ряженых, и не пускать ничего и никого. Воду с лепездричеством тоже перекрыть - нехай манну небесную по распорядку пускай хавают.

Ответить

EKSelenc

0

Это... Восхитительно?..

Ответить

Максим Хрущаков

0

Я думал, на территорию пускают только членов КПСС. Логично же.

Ответить

Artem 88

0

Созвать знамёна!

Ответить

Евгений Долгий

0

А вот и новые раскольнички.

Думаю, к ним много кто присоединится. 

Царебожники — влиятельная секта.

Один вопрос. Гари будут?

Ответить

Aidos Kapanov

0
Ответить

Алихан Бексеитов

0

«66.ru»

ещё бы одну цифру

Ответить

Игорь Зеленков

0

Просто красавчик!!! Знаю его давно, духовник Поклонской. Мочи контру и сатанистов!!!! Даёшь их всех на дыбу!!!! 

Ответить

Ivan

Игорь
0

у тебя герб советский на аве. Ты же понимаешь, что вера и советская власть это, мягко говоря, разные вещи

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Ivan
0

Маразм един

Ответить

Джордж Харви

0

Это мощно

Ответить

Стас Кацион

0

Как будут работать попы при анкапе

Ответить

Сергей Абрамов

0

каждый занимается своим делом или чем хочет хуле

Ответить

Алексей Юрк

0

Вот это православная самоизоляция, с монахинями, казаками и кагором

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