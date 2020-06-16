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На территорию пускают только паломников.
Схиигумен Сергий Романов, отрицавший коронавирус, несмотря на запрет покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита, отправился в Среднеуральский женский монастырь. Он сверг его настоятельницу и вынудил уехать оттуда представителей Екатеринбургской епархии и журналистов, пишет «66.ru».
По словам соратника Романова Всеволода Могучева, когда к обители приехал священник Георгий Викторов, к нему навстречу вышли верующие и дали понять, что «не настроены слушать чужие распоряжения».
«Он решил забрать с собой игуменью Варвару, которая почему-то решила, что ей якобы что-то угрожает, хотя она с этими людьми прожила много лет. По факту, епархиальное руководство прощупало почву, насколько будет уместным поставить этого человека во главе монастыря», — пояснил Могучев.
В Екатеринбургской епархии заявили, что схиигумен самостоятельно отстранил игуменью от управления и выразили надежду, что отец Сергий «сможет найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит своё отношение к своему поведению, одумается и исправится». На вопрос, как епархия собирается урегулировать конфликт, не ответили.
По данным «66.ru», к охране монастыря привлекли казаков, а на территорию пускают только паломников. Схиигумен Сергий вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея.
25 апреля на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, в которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией». После видео удалили за «нарушение условий использования YouTube».
27 апреля священнику запретили читать проповеди и публично высказываться. В епархии заявили, что высказывания схиигумена Сергия не выражают их позицию. 27 мая его запретили в служении и запретили покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря без «письменного благословения» митрополита. МДВ усмотрело в ролике экстремизм. Материалы проверки направили в прокуратуру.
10 июня стало известно о блокировке ещё одного видео священника. В нём он говорил о «фашистском концлагере Сатаны», созданном Путиным, и призывал привлечь к ответственности всех, кто участвовал во внедрении цифровой идентификации.
15 июня прошло первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена. На нём Сергий заявил, что патриарх предал веру соблюдением норм Роспотребнадзора и покинул зал заседания. Следующее слушание пройдёт 24 июня.
Минеральный Влад
Почему не классическая?
Статистический колос
Да, тоже об этом подумал, как бы он в экшн казаков выставил?
На минуточку: сезоне? Сериал? Поподробней, чо как?
Аниме от нетфликс.
Да, знаю как звучит, но получилось очень неплохо.
Германский хичхакер
очень даже неплохо, первый сезон слабоват, но дальше всё лучше. Рисовка бюджетная, но благодаря хорошему сюжету этого не замечаешь
Блин для всей эпичности он должен был захватить собор пресвятой боеголовки
Бля, настолько у нас все по методичке от царя живут, что начинаешь радоваться любому публичному человеку со своим мнением, даже если он отмороженный фанатик.
Если такой придёт к власти, методичка расширится многократно.
Зато не чипируют.
Да хер бы с чипизацией, не вижу ничего плохого (важнее, как и всегда, применение).
Ждём восстания шамана
Их вы свести вместе, вот это кроссовер был бы, я понимаю
Путник одиноооокий посредине дня
Проходил угрююююмо поодаль от меняяяя
Волочил понууууро за спиной своей
Грусть-печаль глубооооку сквозь пучину днеееей
Схиигумен Сергий Романов, отрицавший коронавирус, несмотря на запрет покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита отправился в Среднеуральский женский монастырь. Он сверг его настоятельницу и вынудил уехать оттуда представителей Екатеринбургской епархии и журналистов.
#новостисредневековья
мощный сапорт у казаков, без танков не обойтись
а в данном случае можно вызывать полицию? захват чужого (РПЦ) имущества? или как в данном случае это работает?
Вот это нормально мужик угорает по хардкору, прямо как ранние христиане. Не то что все эти нынешние соплежуи с их смирением и послушанием
Окружить клоуна и ряженых, и не пускать ничего и никого. Воду с лепездричеством тоже перекрыть - нехай манну небесную по распорядку пускай хавают.
А вот и новые раскольнички.
Думаю, к ним много кто присоединится.
Царебожники — влиятельная секта.
Один вопрос. Гари будут?
Просто красавчик!!! Знаю его давно, духовник Поклонской. Мочи контру и сатанистов!!!! Даёшь их всех на дыбу!!!!