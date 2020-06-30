Путин выступит с обращением к россиянам перед голосованием по Конституции
Материал редакции
Оно начнётся около 14:00 по московскому времени.
Президент Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам, рассказал Дмитрий Песков.
Песков не уточнил тему обращения, но оно состоится за сутки до последнего дня голосования по поправкам в Конституцию. Ранее «Интерфакс» утверждал, что Путин собирается «лично разъяснить» смысл голосования — это должно произойти после 24 июня и до 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.
Весной Путин неоднократно обращался к россиянам из-за пандемии коронавируса. Во время выступлений он объявлял о новых мерах поддержки населения и бизнеса, выплатах семьям и врачам, а также рассказывал о мерах по борьбе с Covid-19;
Пётр Козлов
Начнётся около 14:00
В 16:30, так в 16:30
Mezzo DeesaПётр
Послушайте, он не так часто выступает, чтобы постоянно держать сетап для стриминга. Пока всё соберёшь, обс новая версия, плагины отвалятся, беда-беда.
Пётр КозловMezzo
На donation alerts прикрутить гифки и чтобы гимн России играл на особо крупные донаты
Mezzo DeesaПётр
На nalog.ru прикрутить гифки, чтобы на особо крупные и грабительские налоги играл гимн.
Юлия ДаниловаПётр
В 16:30, так в 18:50
Участковый кот
Пускай подпишится на мог блог, заебал
Участковый кот
Спасибо дед.
Alexey SnookerУчастковый
Спасибо дед.
За 20 лет.
Владимир ПутинУчастковый
хуй тебе, отписался
Пётр Козлов
Да ну хватит уже - этот сериал скатился окончательно уже
Финский хичхакер
Это предпоследняя серия, потерпи. Терпеть теперь придется до конце жизни
Пётр КозловФинский
Почему не релизят сразу весь сезон, как Netflix
Финский хичхакер
Потому что будут спойлеры и тогда не интересно будет
Slow DimonПётр
Дропнул на втором сезоне. Муть аще.
Semyon Bochkaryov
Слишком поздно, я уже проголосовал
Алина ♥♥♥Semyon
А почему мой бюллетень без подписи и печати комиссии 🤭
Скорый шар
печать ставят только если "да"
Alexei KuksinSemyon
Уммм, у вас там перчатки телесного цвета выдают. Вы там модные...
1 2Alexei
А если б щас были выборы мэра Москвы, выдавали бы чёрные, как в Блэк Стар Бургерс. Типа "хлопнуть бургер за здоровье Собянина"
Олег ИвахновSemyon
Peter BrandSemyon
почему у вас на белой бумаге отпечатаны? у нас зелёные листки
Ипполит ВоробьяниновSemyon
Может, ещё передумаешь. Ещё не поздно на одно "нет" сказать три "да".
Алексей Логачев
"Я очень польщён количеством граждан, которые пошли и проголосовали за поправки в Конституцию! Это ещё раз говорит о том, что в сложные времена русичи готовы сплотиться ради суверенитета страны, ради своего будущего и будущего своих детей! Я просто не имею права томить в неведении людей, которые так поддерживают страну, томить в неведении патриотов. Я буду баллотироваться в президенты страны в 2024 году! Мне очень сложно было принять это решение, но я не могу бросить страну в такой период!"
iFlow GamesАлексей
Скорее всего так и будет. Но позже
Серьёзный ВалераАлексей
Не подсказывай, заебал.
Интеллектуальный Петя
Мои коллеги высказали опасение, что в первых числах июля начнется так называемая вторая волна коронавируса, и мы чувствуем себя обязанными - после того, как пройдет голосование по одобрению поправок к конституции, после того, как все сознательные граждане проголосуют за... или... или ну изъявят свою гражданскую позицию, - снова ввести режим повышенной готовности, вернуться на шаг назад, чтобы затем сделать качественный скачок вперед, потому что самое важное для нас - безопасность граждан
Иркутский Слава
И первое наше решение: закрыть границы. Ради вашей же безопасности
Дмитрий Оверчук
«СЛЫШ, ГОЛОСОВАЦ»
Alexey Snooker
Gustav Hellström
в смысле перед голосованием? а щас что идёт?
Alexei KuksinGustav
Предварительное голосование. Та еще ебала.
Andre Macareno
14:00 по путинским часам?
Владимир ПутинAndre
по часам hublot
Bkmz ИвановAndre
Но если вовремя, значит действительно хочет обнулиться. Если как обычно, в хамском отношении, то очередная пурга
George Weiler
Опять новые нологи?
Alexei Kuksin
Не проще объявить Россию монархией. И не надо никаких комедий с поправками.
Султан ТаишевAlexei
Кто будет королевой?
Alexei KuksinСултан
Медведев.
Bkmz ИвановСултан
Волочкова
Andrew KostinBkmz
Захарова
Bkmz ИвановAndrew
Боня
Andrew KostinBkmz
Хуя ты вспомнил
MsSadisto .Султан
Гузеева
Eugen T
Это был непростой год..
Принудительный клуб
Я не подписывался на этого видеоблогера
SancobotПринудительный
Пынь-Пынь/
Don Pedro
Ещё одна обращение Деда я уже не выдержу.
J RDon
Боюсь ему так понравилось, что эти обращения придётся до 36 терпеть...)
Litnikov DanilJ
Леонид Ильич тоже любил
Sergey Lukianov
по пять тысяч выплатит дорогим россиянам. чтобы поинтенсивнее шли обнулять
NightmareZ
Как же он заебал...
Марк РязанцевNightmareZ
нахуй ты его смотришь долбоеб
NightmareZМарк
Жду, когда подохнет.
Марк РязанцевNightmareZ
для этого смотреть все выступления живя в Украине не обязательно, и ныть о том что он заебал тоже.
Alexei KuksinМарк
Не забывай, что Путин это украинский сотона.
SemyonAlexei
Так и знал, что это ты голосовал
Peter BrandSemyon
не правильно галку поставил.. надо внутри квадрата
Интеллектуальный
странно, что макаров даже не пошутил здесь про квадрат глассевича
NightmareZМарк
Боюсь пропустить.
Марк РязанцевNightma…
ты понимаешь что сука когда он умрет, он блять выступать не сможет правда? и ты сейчас сам себя троллишь?
NightmareZМарк
Ну не сможет, и не сможет.
Марк РязанцевNightma…
зачем смотришь тогда?
NightmareZМарк
Ой, всё. Такой же нудный, как Путин.
Иркутский Слава
Может дед в "прямом" эфире помрёт? Он держит руку на пульсе
Султан Таишев
Если этот пост наберет 50 лайков, то Владимир Владимирович уйдет на пенсию и будет отдыхать с внуками. Ему и так тяжело 🥺
Султан ТаишевСултан
Надеюсь про сарказм объяснять не надо
Султан ТаишевСултан
Вы че минусуете, ало
Максим Низовкин
Ура, Новый выпуск любимого стендапера
Alexandr Panasyuk
Блогер, которого мы заслужили
Дмитрий Пелипас
Заебал спамить, отписываюсь
Различный нос
Блять, уже отписался от новостей, чтобы подобными пушами не тревожили, а они все равно прилетают, какого хуя?
Иркутский Слава
@Сергей Звезда подсайт "политика"
Kostya Proshchalykin
«Это пранк, это пранк» (с) Путин
Paster Nak
Алексей Владимирович
Пожалуйста, пусть в этот раз будет «Я УСТАЛ, Я УХОЖУ»
Константин КурасовАлексей
хахаха
Константин КурасовКонстантин
но нет ="(
Горячий кавалер
Я даже поплачу
Константин КурасовГорячий
от щасья?
Горячий кавалер
Ага😢
Искандер Вахидов
попустись дед...
Советский хот-дог
Как ПОПЕРЛО-ТО!
Nike Kolder
❌
Bkmz Иванов
Andrey Utrysko
Я устал, я посижу тут до конца.
Константин Курасов
даидижтынахуй, уже, обращалкин
каждый день уже обращается
всю ленту засрал, хуже дынебагажников
IcipherКонстантин
Константин КурасовIcipher
Обещалкин устал обещать
Обращалкин устал обращать
Что же вообще происходит?
Мухожук устал и уходит
Круглый
Трансляция на Твиче будет? Я хочу уже подписку оформить.
Владимир ПутинКруглый
продлил твою подписку до 2036
КруглыйВладимир
Когда стрим по ДНР?
Живой корабль
18:00 то есть?
Владимир ПутинЖивой
17:30
Евгений Киров
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Sancobot
Как раз успею в магазин сходить до 16.00/
iFlow Games
Ура! Новый налог!
Артём Илющенко
У кого-то появилось новое хобби
NightmareZ
Это молния! Пиздец. Нахуя?
Venya Sazonov
Дед с главой ЦИКа сцепились по пьяни и испортили всем праздник каждые 6 лет одно и то же
Костя Лашманов
О, круто! Давно не было
Roman E.
Сезон 02, серия 02
Василий ЛебедевRoman
Уже после пилота надо было закрывать сериал. А ко второму сезону он совсем скатился.
Alex
Жестокие вы. ) Где же ему получить частицу тепла, как не от своих, с любовью выращенных, холопов ? Надеюсь до слез не дойдет. )
Скорый шар
Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу — да, Путин уже заебал со своими речами
Горячий кавалер
Не мухожукнулся ещё?
Константин КурасовГорячий
а в прошлый раз сама меня обламывала
Горячий кавалер
Я не теряю надежды)