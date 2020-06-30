Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
4967

Путин выступит с обращением к россиянам перед голосованием по Конституции Материал редакции

Оно начнётся около 14:00 по московскому времени.

Президент Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам, рассказал Дмитрий Песков.

Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу — да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Будет это ориентировочно ближе к двум часам дня.

Дмитрий Песков

Песков не уточнил тему обращения, но оно состоится за сутки до последнего дня голосования по поправкам в Конституцию. Ранее «Интерфакс» утверждал, что Путин собирается «лично разъяснить» смысл голосования — это должно произойти после 24 июня и до 1 июля.

  • Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней и разрешив провести его на открытом воздухе.
  • Весной Путин неоднократно обращался к россиянам из-за пандемии коронавируса. Во время выступлений он объявлял о новых мерах поддержки населения и бизнеса, выплатах семьям и врачам, а также рассказывал о мерах по борьбе с Covid-19;

#новости #путин

Алексей Боржонов PLUS
+23 610
3
6
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 107, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 183295, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 30 Jun 2020 12:16:32 +0300", "is_special": false }
Мероприятия в сфере ИТ и маркетинга
Поиск лекций, конференций и других событий на vc.ru
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
107 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Пётр Козлов

74

Начнётся около 14:00

В 16:30, так в 16:30

Ответить

Mezzo Deesa

Пётр
31

Послушайте, он не так часто выступает, чтобы постоянно держать сетап для стриминга. Пока всё соберёшь, обс новая версия, плагины отвалятся, беда-беда.

Ответить

Пётр Козлов

Mezzo
22

На donation alerts прикрутить гифки и чтобы гимн России играл на особо крупные донаты

Ответить

Mezzo Deesa

Пётр
2

На nalog.ru прикрутить гифки, чтобы на особо крупные и грабительские налоги играл гимн.

Ответить

Юлия Данилова

Пётр
0

В 16:30, так в 18:50

Ответить

Участковый кот

15

Пускай подпишится на мог блог, заебал

Ответить

Участковый кот

Участковый
38

Спасибо дед.

Ответить

Alexey Snooker

Участковый
9

Спасибо дед.

За 20 лет.

Ответить

Владимир Путин

Участковый
–1

хуй тебе, отписался 

Ответить

Пётр Козлов

21

Да ну хватит уже - этот сериал скатился окончательно уже

Ответить

Финский хичхакер

Пётр
6

Это предпоследняя серия, потерпи. Терпеть теперь придется до конце жизни

Ответить

Пётр Козлов

Финский
2

Почему не релизят сразу весь сезон, как Netflix

Ответить

Финский хичхакер

Пётр
1

Потому что будут спойлеры и тогда не интересно будет

Ответить

Slow Dimon

Пётр
0

Дропнул на втором сезоне. Муть аще.

Ответить

Semyon Bochkaryov

21

Слишком поздно, я уже проголосовал

Ответить

Алина ♥♥♥

Semyon
1

А почему мой бюллетень без подписи и печати комиссии 🤭

Ответить

Скорый шар

Алина
15

печать ставят только если "да"

Ответить

Alexei Kuksin

Semyon
0

Уммм, у вас там перчатки телесного цвета выдают. Вы там модные...

Ответить

1 2

Alexei
3

А если б щас были выборы мэра Москвы, выдавали бы чёрные, как в Блэк Стар Бургерс. Типа "хлопнуть бургер за здоровье Собянина"

Ответить

Олег Ивахнов

Semyon
2
Ответить

Peter Brand

Semyon
0

почему у вас на белой бумаге отпечатаны? у нас зелёные листки

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Semyon
0

Может, ещё передумаешь. Ещё не поздно на одно "нет" сказать три "да".

Ответить

Алексей Логачев

18

"Я очень польщён количеством граждан, которые пошли и проголосовали за поправки в Конституцию! Это ещё раз говорит о том, что в сложные времена русичи готовы сплотиться ради суверенитета страны, ради своего будущего и будущего своих детей! Я просто не имею права томить в неведении людей, которые так поддерживают страну, томить в неведении патриотов. Я буду баллотироваться в президенты страны в 2024 году! Мне очень сложно было принять это решение, но я не могу бросить страну в такой период!"

Ответить

iFlow Games

Алексей
6

Скорее всего так и будет. Но позже

Ответить

Серьёзный Валера

Алексей
3

Не подсказывай, заебал.

Ответить

Интеллектуальный Петя

Алексей
2

Мои коллеги высказали опасение, что в первых числах июля начнется так называемая вторая волна коронавируса, и мы чувствуем себя обязанными - после того, как пройдет голосование по одобрению поправок к конституции, после того, как все сознательные граждане проголосуют за... или... или ну изъявят свою гражданскую позицию, - снова ввести режим повышенной готовности, вернуться на шаг назад, чтобы затем сделать качественный скачок вперед, потому что самое важное для нас - безопасность граждан

Ответить

Иркутский Слава

Интеллектуальный
0

И первое наше решение: закрыть границы. Ради вашей же безопасности 

Ответить

Дмитрий Оверчук

15

«СЛЫШ, ГОЛОСОВАЦ»

Ответить

Alexey Snooker

10
Ответить

Gustav Hellström

7

в смысле перед голосованием? а щас что идёт?

Ответить

Alexei Kuksin

Gustav
5

Предварительное голосование. Та еще ебала.

Ответить

Andre Macareno

6

14:00 по путинским часам?

Ответить

Владимир Путин

Andre
5

по часам hublot

Ответить

Bkmz Иванов

Andre
0

Но если вовремя, значит действительно хочет обнулиться. Если как обычно, в хамском отношении, то очередная пурга

Ответить

George Weiler

7

Опять новые нологи?

Ответить

Alexei Kuksin

6

Не проще объявить Россию монархией. И не надо никаких комедий с поправками. 

Ответить

Султан Таишев

Alexei
0

Кто будет королевой?

Ответить

Alexei Kuksin

Султан
9

Медведев. 

Ответить

Bkmz Иванов

Султан
2

Волочкова

Ответить

Andrew Kostin

Bkmz
2

Захарова

Ответить

Bkmz Иванов

Andrew
3

Боня

Ответить

Andrew Kostin

Bkmz
5

Хуя ты вспомнил

Ответить

MsSadisto .

Султан
0

Гузеева

Ответить

Eugen T

5

Это был непростой год.. 

Ответить

Принудительный клуб

4

Я не подписывался на этого видеоблогера

Ответить

Sancobot

Принудительный
3

Пынь-Пынь/

Ответить

Don Pedro

4

Ещё одна обращение Деда я уже не выдержу.

Ответить

J R

Don
0

Боюсь ему так понравилось, что эти обращения придётся до 36 терпеть...)

Ответить

Litnikov Danil

J
0

Леонид Ильич тоже любил

Ответить

Sergey Lukianov

4

по пять тысяч выплатит дорогим россиянам. чтобы поинтенсивнее шли обнулять

Ответить

NightmareZ

2

Как же он заебал...

Ответить

Марк Рязанцев

NightmareZ
3

нахуй ты его смотришь долбоеб

Ответить

NightmareZ

Марк
3

Жду, когда подохнет.

Ответить

Марк Рязанцев

NightmareZ
3

для этого смотреть все выступления живя в Украине не обязательно, и ныть о том что он заебал тоже.

Ответить

Alexei Kuksin

Марк
1

Не забывай, что Путин это украинский сотона. 

Ответить

Semyon

Alexei
0

Так и знал, что это ты голосовал

Ответить

Peter Brand

Semyon
1

не правильно галку поставил.. надо внутри квадрата

Ответить

Интеллектуальный

Peter
1

странно, что макаров даже не пошутил здесь про квадрат глассевича 

Ответить

NightmareZ

Марк
0

Боюсь пропустить.

Ответить

Марк Рязанцев

Nightma…
1

ты понимаешь что сука когда он умрет, он блять выступать не сможет правда? и ты сейчас сам себя троллишь?

Ответить

NightmareZ

Марк
0

Ну не сможет, и не сможет.

Ответить

Марк Рязанцев

Nightma…
1

зачем смотришь тогда?

Ответить

NightmareZ

Марк
0

Ой, всё. Такой же нудный, как Путин.

Ответить

Иркутский Слава

Марк
0

Может дед в "прямом" эфире помрёт? Он держит руку на пульсе

Ответить

Султан Таишев

1

Если этот пост наберет 50 лайков, то Владимир Владимирович уйдет на пенсию и будет отдыхать с внуками. Ему и так тяжело 🥺

Ответить

Султан Таишев

Султан
1

Надеюсь про сарказм объяснять не надо

Ответить

Султан Таишев

Султан
1

Вы че минусуете, ало

Ответить

Максим Низовкин

3

Ура, Новый выпуск любимого стендапера

Ответить

Alexandr Panasyuk

3

Блогер, которого мы заслужили

Ответить

Дмитрий Пелипас

3

Заебал спамить, отписываюсь

Ответить

Различный нос

2

Блять, уже отписался от новостей, чтобы подобными пушами не тревожили, а они все равно прилетают, какого хуя?

Ответить

Иркутский Слава

Различный
1

@Сергей Звезда подсайт "политика"

Ответить

Kostya Proshchalykin

2

«Это пранк, это пранк» (с) Путин

Ответить

Paster Nak

2
Ответить

Алексей Владимирович

2

Пожалуйста, пусть в этот раз будет «Я УСТАЛ, Я УХОЖУ»

Ответить

Константин Курасов

Алексей
0

хахаха

Ответить

Константин Курасов

Константин
0

но нет ="(

Ответить

Горячий кавалер

Алексей
0

Я даже поплачу 

Ответить

Константин Курасов

Горячий
0

от щасья?

Ответить

Горячий кавалер

Константин
0

Ага😢

Ответить

Искандер Вахидов

1

попустись дед...

Ответить

Советский хот-дог

1

Как ПОПЕРЛО-ТО!

Ответить

Nike Kolder

1

Ответить

Bkmz Иванов

1
Ответить

Andrey Utrysko

1

Я устал, я посижу тут до конца.

Ответить

Константин Курасов

0

даидижтынахуй, уже, обращалкин
каждый день уже обращается
всю ленту засрал, хуже дынебагажников

Ответить

Icipher

Константин
0
Ответить

Константин Курасов

Icipher
0

Обещалкин устал обещать
Обращалкин устал обращать
Что же вообще происходит?
Мухожук устал и уходит

Ответить

Круглый

0

Трансляция на Твиче будет? Я хочу уже подписку оформить.

Ответить

Владимир Путин

Круглый
2

продлил твою подписку до 2036 

Ответить

Круглый

Владимир
0

Когда стрим по ДНР?

Ответить

Живой корабль

0

18:00 то есть?

Ответить

Владимир Путин

Живой
1

17:30 

Ответить

Евгений Киров

0

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Sancobot

0

Как раз успею в магазин сходить до 16.00/

Ответить

iFlow Games

0

Ура! Новый налог!

Ответить

Артём Илющенко

0

У кого-то появилось новое хобби

Ответить

NightmareZ

0

Это молния! Пиздец. Нахуя?

Ответить

Venya Sazonov

0

Дед с главой ЦИКа сцепились по пьяни и испортили всем праздник каждые 6 лет одно и то же

Ответить

Костя Лашманов

0

О, круто! Давно не было

Ответить

Roman E.

0

Сезон 02, серия 02

Ответить

Василий Лебедев

Roman
0

Уже после пилота надо было закрывать сериал. А ко второму сезону он совсем скатился.

Ответить

Alex

0

Жестокие вы. ) Где же ему получить частицу тепла, как не от своих, с любовью выращенных, холопов ? Надеюсь до слез не дойдет. )

Ответить

Скорый шар

0

Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу — да, Путин уже заебал со своими речами

Ответить

Горячий кавалер

0

Не мухожукнулся ещё? 

Ответить

Константин Курасов

Горячий
0

а в прошлый раз сама меня обламывала

Ответить

Горячий кавалер

Константин
0

Я не теряю надежды)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
NYT объявила об уходе из сервиса Apple News. Это первое крупное издание, покинувшее платформу
Причиной назвали слишком слабый прирост подписчиков от Apple News.
168
Интернет
Twitch заблокировал официальный канал Трампа, а Reddit — фанатское сообщество о президенте США
В обоих случаях причиной стало нарушение правил площадки.
109
Технологии
Мин-Чи Куо: в комплекте с айфонами 2020 года не будет адаптера для зарядки и наушников EarPods
В коробке останутся только смартфон и провод для зарядки.
148
Популярное за три дня
Новости
«Новая газета» заявила о сливе «Норникелем» производственных отходов в тундру. Прокуратура и СК начали проверку
Машину, на которой приехали прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.
111
Новости
Главред «Медузы» Иван Колпаков впервые рассказал свою версию событий, которые привели к обвинению в харассменте
Колпаков считает, что «за свою ошибку заплатил сполна». Он рассказал, что после его увольнения основатели «Медузы» поссорились, а редакция — «посыпалась».
192
Новости
Суд оправдал наездницу по делу о допинге — её лошадь съела сено, на которое помочился принявший обезболивающее мужчина
Трамадол обнаружили в организме лошади швейцарской наездницы в 2017 году.
54
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Александра…

Путин выступит с обращением к…

Yt

Twitch заблокировал официальный…

Александра…

Путин выступит с обращением к…

Пластмассовый Тазик

Путин выступит с обращением к…

Квадрат Глассевича

IGORRR - Spirituality and…

Константин Курасов

Путин выступит с обращением к…

Константин Курасов

Путин выступит с обращением к…

Константин Курасов

Путин выступит с обращением к…

Ипполит Воробьянинов

Почему на голосование по…

Александра…

Путин выступит с обращением к…

Константин Курасов

Путин выступит с обращением к…

Александра…

Путин выступит с обращением к…

Константин Курасов

Путин выступит с обращением к…

Пластмассовый Тазик

Путин выступит с обращением к…

Ni Ck

Запись в подсайте Животные

Виталий Иванович…

Twitch заблокировал официальный…

Icipher

Путин выступит с обращением к…

Рома Хестнес

ТОП 10 гаджетов в отпуск при…

Litnikov Danil

Путин выступит с обращением к…

Сергей Казарбин

Что известно о «Бонни и Клайде…