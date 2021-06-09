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Новости
Ольга Щербинина

Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями Статьи редакции

Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».

184 184 комментария
6066 просмотров

Суд официально признал Штабы Навального, Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями. Теперь их деятельность запрещена на территории России, а всем сотрудникам, которые продолжат в них работать, грозят реальные сроки. Об этом сообщила «Команда 29», представляющая интересы ФБК в суде.

Суд также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению.

По словам адвоката Ивана Павлова, суд отклонил ходатайство о допросе Алексея Навального в качестве свидетеля, так как права политика этим иском не затрагиваются. Адвокаты подчеркнули, что не понимают, почему часть материалов засекречена. Другие ходатайства защиты также отклонили.

На обжалование постановления у ответчиков есть десять суток. На решение суда отреагировал Навальный.

Да какая разница, как мы называемся? ФБК — не ФБК. Штабы — не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся.

Алексей Навальный

В октябре 2019 года Фонд борьбы с коррупцией включили в реестр НКО — «иностранных агентов». В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — Фонда защиты прав граждан. Его включили в список «иноагентов» в декабре 2020 того же года.

16 апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК.

30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого сторонник Навального Леонид Волков объявил о закрытии организации.

4 июня Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах. Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая.

#новости #фбк

184 184 комментария
2
97
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184 комментария
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Алексей Мелишен

143

Бороться с коррупцией теперь экстремизм?

Ответить

Неправильный корабль

Алексей
–66

Слишком банальный комментарий.

Ответить

Алексей Мелишен

Неправильный
80

Банальнее некуда, по другому этот пиздец не прокомментируешь

Ответить

Злой крюк

Неправильный
5

Лайки не пахнут!

Ответить

Bich

Неправильный
1

Слишком банально просто запретить и посадить всех, кто тебе мешает, наплевав на здравый смысл
Странно что не убивают....а ой

Ответить

norm

Неправильный
0

Слишком анальный комментарий 

Ответить

некипишуй

Неправильный
0

твой,да

Ответить

Kir Kirsky

Неправильный
0

Иронично обыграй

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Алексей
3

В эпоху развимтого путимнизма да

Ответить

ouxen

Алексей
3

это основа конституционного строя

Ответить

Иван Иванович

Алексей
1

Борьба с коррупцией была в рамках Роспила, ФБК по сути просто партия Навального, которую ему не дали зарегистрировать, и занимается она политикой. Можете бороться с коррупцией в структуре ФСБ (естественно нужных людей не трогая). А вот политикой больше (сейчас ли) заниматься нельзя

Ответить

Bob

106

Запрещённая в России организация «Фонд борьбы с коррупцией»

Ответить

Отродясь не было

Bob
2

Теперь уже экстремистская.

Ответить

Владимир Филатов

68

Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».

Никто не должен знать сколько воруют чиновники

Ответить

Неправильный корабль

Владимир
–53

Слишком банальный комментарий

Ответить

Владимир Филатов

Неправильный
7

жаль

Ответить

norm

Неправильный
1

Слишком анальный комментарий 

Ответить

Саша Ринцлер

41

Определение слова "Экстремизм".

В политике: приверженность к крайним взглядам, к использованию крайних мер (включая теракты и взятие заложников) для достижения своих целей.

Ничего из этого от ФБК не видел. Брешут пиджачки.

Ответить

Марк Захаров

Саша
39

 пиджачки

У тебя так много опечаток в слово "охуевшие мрази"

Ответить

Готовый крюк

28

Через пару лет:
Суд признал Twitter Journal и издательский дом Комитет экстремистскими организациями

Ответить

rossoshmap

Готовый
15

Ещё позавидуешь всем deleted

Ответить

Готовый крюк

rossoshmap
4

И тот кто останется с PLUS-ом позавидует DELETED

Ответить

Иннокентий

Готовый
4

Все с PLUS-ом автоматически за финансирование экстремистов сядут следом.

Ответить

Обратный татарин

Иннокен…
0

Не все с плюсом донатят комитету

Ответить

Иннокентий

Обратный
0

Это мы потом в суде доказывать будем.

Ответить

Кирилл

Готовый
2

А тот кто будет с галочкой позавидует тем кто сплюсом которые позавидовали делететам

Ответить

Андрей Рядькин

Готовый
1

Мы не сможем баллотироваться

Ответить

ouxen

Готовый
0

они сращены

Ответить

fullmetalboy48151623 .

30

Ну теперь то заживём. Все проблемы решили.

Ответить

ouxen

fullmetalboy481…
0

давно пора

Ответить

Максим Шпилёв

fullmetalboy481…
0

..сказали депутаты

Ответить

Андрей Апанасик

16

Он репостил посты ФБК. Возможно даже донатил. Выезжаем.

Ответить

rossoshmap

Андрей
3

Где ментозавр? 

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0
Ответить

Владимир Филатов

12

Нейтралитет победил

Ответить

Marhal_New _Arleana

Владимир
2

Главное чтобы не было войны

Ответить

Софья Павлышко

Владимир
0

Это еще не финальная битва.

Ответить

Гигантский алмаз

Софья
0

Алло, все как бы

Ответить

Софья Павлышко

Гигантс…
0

А может и все.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Софья
0

Ну 20 лет демократических реформ вы уже проиграли.

Ответить

Sanek Igoshev

9

Поздравляю вас, господа экстремисты

Ответить

ouxen

Sanek
8

шалом алейхем

Ответить

Иван Прохоров

ouxen
0

петросян?

Ответить

ouxen

Иван
0

я русский

Ответить

Иван Прохоров

ouxen
2

@Роберт Петросян 

Ответить

ouxen

Иван
1

а это армянский

Ответить

Вася Пупкин

ouxen
0

Трех или пятизвездочный, не пойму?

Ответить

Exorcist

10

но есть и хорошие новости?    ?            ??

Ответить

Marhal_New _Arleana

Exorcist
3

Я сегодня сменил аватарку

Ответить

Злой крюк

Marhal_New
0

Кара делевинь хороша

Ответить

Marhal_New

Злой
0

Это да.

Ответить

Marhal_New

Злой
0

Вообще каеф

Ответить

Злой крюк

Marhal_…
0

Бля это Билли айлиш что ли 
🤦🏼‍♂️

Ответить

Marhal_New

Злой
0

Da

Ответить

Никита Лихачёв

7

А тут и День России подоспел.

Ответить

Скорый хот-дог

Никита
3

Ой, привет

Ответить

rossoshmap

Никита
0

будто понятно не было когда возбудили?

Ответить

Марк Захаров

4

Суки ебаные, если у кого были сомнения, то теперь точно только съебывать нахуй из рф.

Ответить

ouxen

Марк
3

нет, еще есть надежда!

Ответить

Серьезный татарин

Марк
0

А ты в РФ?

Ответить

Марк Захаров

Серьезный
–1

Увы, да

Ответить

Серьезный

Марк
1

Куда понаехать думаешь?

Ответить

Марк Захаров

Серьезн…
2

Да куда угодно, хоть в ту же грузию, что-то мне кажется, хуже чем в рф, вряд ли где-то может быть, не считая какой нибудь афирику. Доход все равно из аутсорса, разница то.

Ответить

Традиционный

Марк
0

ну если у тебя доход не завязаный локально, то реально можешь подумать) хули

Ответить

Марк Захаров

Традици…
9

Вот-таки да, хочется хоть разок испытать чувство, что тебя не ебет и не касается всё происходящее в рф, потому что ты уже съебал оттуда и ты просто кайфуешь от самого этого факта, находясь в другой стране, эх.

Ответить

Традиционн

Марк
–1

лол, ты думаешь если съебешь, за пределы рашки, тебя не будет ебать всё происходящее там? будешь агриться так же на тж, только с заморского айпи) но да, плюсы есть. не набутылят, не подкинут стаф при проверке документов итд) но если будешь агриться активно, то могут например взять в заложники родственников)

Ответить

Марк

Традици…
3

Да я понимаю, это мечты, я слишком привык к рф, тут какая-никакая есть жизнь, друзья, родственники, хотя бы это. Просто пиздец, как это всё грустно.

Ответить

Иван

Марк
3

Ага я на эту хуйню повелся и вернулся из Китая, по факту друзья лучше родственников, а те что были друзья тогда лучше нахуй вообще 😂

Ответить

Традиционн

Марк
1

жизнь можно где угодно наладить на самом деле, включая и социальную. и тем более если можешь на удаленке работать и востребованая специальность. но ощущение происходящего пиздеца в твоей стране — это на долго, не важно где реально ты будешь находиться.

Ответить

Marselin

Марк
1

Ждём в Украине:)

Ответить

Виталий Чухнов

Марк
0

Лучше всего в Прибалтику или финку. 
Нормальные условия и много русских людей. 
В Грузии таки слишком менталитет чужой

Ответить

Иннокентий

Виталий
1

Украина еще неплохой вариант. Несколько знакомых уже свалило туда. Все что нужно для получения ВНЖ - зарегистрировать ИП и платить 5% с доходов. Как бонус - безвиз с ЕС. А вот в прибалтике или финке с ВНЖ сложнее. Да и жизнь в украине намного дешевле чем в прибалтике или финке.

Ответить

Виталий

Иннокен…
0

Украина хреновый вариант. 
Слишком не стабильная политическая обстановка

Ответить

Marhal_New

Виталий
0

Внешнеполитическая? Да. Внутренние все стабильно.

Ответить

ouxen

Марк
0

как мы тут недавно уже выяснили - не покупай там недвижимость

Ответить

Силовой инструмент

4

Ну шо тут сказать…

Ответить

Andrey Svetlov

4

Экстремисты и иноагенты. Кто бы знал, что в 2021 эти термины станут знаком свободы.

Ответить

Сумасшедший чувак

5
Ответить

Лига тупых

–39

ну и нахуя Насральный вернулся в Россию? Пердел бы в своей Европе и гавкал на режим как Ходорковский, но нет, нужно было все испортить. 

Ответить

pls help

Лига
6

Если бы он сидел в Европе, то как раз таки ничего бы не изменилось, а его возвращение как минимум вызвало огромный общественный резонанс и окончательно заставило многих людей проснуться, открыть глаза и увидеть в какой стране мы живём. Да, это фэйл с точки зрения борьбы с режимом, но надежда всё таки была. Возможно он рассчитывал на то, что его вытащат россияне (лол) или другие страны, возможно продолжает на это рассчитывать. Но в любом случае он сделал всё, что мог и поступил как настоящий гражданин своей страны, как бы банально это не звучало. И спасибо ему за это. Это же лучше, чем не делать ничего.

Ответить

Виталий Чухнов

Лига
3

Стал мучеником в глазах людей. 
Кто еще в современной России мог бы им называться? 

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

Лига
0

Fuckт

Ответить

Bkmz Иванов

Лига
0

Курва

Ответить

Серьезный татарин

2

А кто-то сомневался в обратном? Аж молния — никакой молнии в этом нет, ничего нового, всё тлен и безысходно

Ответить

некипишуй

Серьезный
0
Ответить

ТыжЮзер

2

Лайки к видосам на ютубе и постам в соцсетях будут приравнивать к поддержке терроризма?

Ответить

Иннокентий

ТыжЮзер
0

Не подсказывай

Ответить

Alexander the Nth

2

Как сказал Дерипаска: "Оппозиция самоподорвалась. Теперь можно спокойно работать."

Ответить

Павел Каташев

Alexander
–1

Тогда Навальный шахид, получается.
Upd: почитайте сначала, кто такие шахиды

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

1

Может хватит этих грустных и однотипных новостей

Ответить

некипишуй

Плодово-ягодная
3

может ты пойдешь нахуй отсюда?

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

некипишуй
0

А может быть ты?

Ответить

некипишуй

Плодово…
0

это физически невозможно,ты сидишь уже там

Ответить

Плодово-ягодная

некипиш…
0

Вот как, а я только хотел про твоего батю напомнить :(
Несостыков очка вышла

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Не сказать, что неожиданно 

Ответить

ouxen

0

как это отразиться на дорогих россиянах?

Ответить

Андрей Апанасик

ouxen
6

отразиться

Ответить

ouxen

Андрей
1

моя вина((

Ответить

Софья Павлышко

ouxen
0

Будет искуплена на стройках ГУЛАГа.

Ответить

Серьезный татарин

ouxen
1

мммммм…… никак!…….

пойдём водки накатим что ли, кислород

Ответить

ouxen

Серьезный
1

сегодня лучше сангрии

Ответить

rossoshmap

ouxen
1

Ещё на 2 недели пиар обеспечен

Ответить

Kir Kirsky

ouxen
0

Дорогие подорожает, а дешёвые подешевеют

Ответить

Exorcist

1

А ТЕПЕРЬ ВСЕ НА АКВАДИСКОТЕКУ

Ответить

Невидимый франт

1

как будто ожидали чего-то другого 

Ответить

Джайлз

1

Ха-ха, теперь все будут обязаны писать ФБК (ЗАПРЕЩЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯ)

Ответить

Бедный турник

1

За ссылку на ролик с Ютуба с расследованием загреметь теперь можно? Да они там окуели совсем 😡

Ответить

Абстрактный Мурод

–4

Вечер, когда убили малейшие шансы появления оппозиции в Путинской России

Ответить

Жених приехал

Абстрактный
0

Недовольные никуда не деваются.

Ответить

Абстрактный Мурод

Жених
–2

Да, щас как напишут в Твиттере "Путин уходи" да как придумают новый хештег и флешмоб в тиктоке, сразу прочувствуем новое оппозиционное движение и протестные настроения

Ответить

Жених приехал

Абстрак…
1

Экий циник. Долго думал, чего бы такого язвительного высрать?

Я повторюсь: недовольные никуда не деваются. Будет как минимум Умное голосование и, потенциально, серьёзный кризис легитимности.

Ответить

Абстрактный

Жених
1

Я это написал спустя 4 минуты после твоего комментария. Умеешь считать? Я помогу тебе: 6-2=4.

У меня нет цели высмеять протесты или обесценить. Мне не всегда нравится Навальный как политик, но как человека я его очень сильно уважаю за силу духа и стремление изменить свою страну, я вижу как он верит в людей, ради которых он выходил бороться на улицы и сейчас продолжает бороться сидя в тюрьме. Многие бы сломались но не он.

Но я не особо вижу людей, которые хотят ему помочь. Посветить фонариками и выйти в одно воскресенье на улицу – не помощь, не протест, не поддержка. Какой кризис легитимности? Поподробнее давай, почему верхушке не посрать на голосование и смешные попытки протестующих? Мне бы на месте Путина было бы обидно наблюдать какими жалкими способами пытаются сломать систему которую он выстраивал 20 лет.

Ответить

Марк Захаров

Абстрак…
4

Лихо ты переобулся :)

Ответить

некипишуй

Абстрак…
1

"Мне бы на месте Путина было"

ты никогда не будешь там, ибо ты слаб и немощен

Ответить

Комментарий удален

Kir Kirsky

Абстрак…
0

Да, щас как напишут в Твиттере "Путин уходи" да как придумают новый хештег и флешмоб в тиктоке, сразу прочувствуем новое оппозиционное движение и протестные настроения

У меня нет цели высмеять протесты или обесценить.

Ясно

Ответить

FOX

Абстрак…
0

а потом к написавшим придут с болгарками пилить двери

Ответить

Былой Абдужаббор

Абстрак…
–1

Предполагаю, что эти твиттерные войны, которые теперь не сможет отслеживать власть, Лахта и остальные, трансформируются в невидимое течение. И боюсь представить, что из этого выйдет.

Ответить

Михаил Зеленин

Абстрактный
0

Оппозиции нет. А вот шансы ее перестать быть оппозицией да. 

Ответить

Скорый хот-дог

1

Отравление политического противника запрещённым химическим веществом: 😍😍😍

Борьба с коррупцией: 😡😡😡

Ответить

Marhal_New _Arleana

Скорый
1

Отправление политического противника

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
1

Расследование коррупции

Ответить

Скорый хот-дог

Marhal_…
0

Это чо за няшка?

Ответить

Marhal_New

Скорый
2

Одна модель, а фотосет моего любимого фотографа. Она немка. Я подписан на ее Инстаграм и выслушиваю ее сториз на немецком. Ничего не понимаю, но очень интересно.

With Charleen in Barcelona
With Charleen in Barcelona
www.behance.net
Ответить

Андрей Апанасик

Marhal_…
0

Увидев фотку я сразу подумал, что её мог запостить только ты.

Ответить

Marhal_New

Андрей
1

Обожаю такое. Ты ещё не видел работы franckohbot. Он вообще бог.

PHOTOS - franckbohbot
Franck Bohbot is a photographer and filmmaker based in Brooklyn, New York
www.franckbohbot.com
Ответить

Скорый хот-дог

Marhal_…
0

Ля, реально суперкрасотка

Ответить

Marhal_New

Скорый
0

Вот няшка на которую я запал. Не думал что доживу до такого.

Marta the Martian in Los Angeles.
Portraits of Marta. Venice, California.January 2020www.josselin.de
www.behance.net
Ответить

Marhal_New

Скорый
0

Дыа

Ответить

Павел Каташев

1

Впрочемх, ничего нового, я бы удивился если бы нет

Ответить

Встречный супер_стар

1

Пытаюсь вспомнить, что я мог хорошего написать про фбк

Ответить

Andy

1

Ничего удивительного, от псов режима другого и не ожидали.

Ответить

Lian Niko

1

Все думали, что Россия захватит Беларусь, а в итоге Россия превратилась в Беларусь.

Ответить

Panda BloodGod

1

Очередная безоговорочная победа в стране воров и долбоëбов

Ответить

citizen

1

у меня какаята огресия и зубы скрипят
ну, с другой стороны, есть теперь и полезная инфа - в политической сфере правовое поле уничтожено, после отравления и посадки - это был третий гвоздь
теперь четко видны ставки и каждый может спокойно решать со всей полнотой информации

Ответить

Саша Ринцлер

1

Вообще это жутко.

ФБК столько лет проявляли себя как добрая оппозиция. Согласовывали митинги, если митинги не одобряли, проходили мирно без погромов и нападений. Вся их основная оппозиция была в роликах обличения властьимущих. Не было террора, попыток захвата власти, все чинно мирно благородно.

И тут встает вопрос, в котором обвиняют ФБК все время. "А как насчет быть радикальнее".

Вот и ответ. За мирное - посадят. За радикальное ликвидируют.

Ответить

Kir Kirsky

Саша
0

За радикальное дают дотации, но перед этим хуево будет

Ответить

Софья Павлышко

1

Запрещенный фонд запрещенной борьбы с запрещенной коррупцией.

Ответить

Благородный татарин

0

Слишком банальный комментарий

Ответить

Mark Black

0

Как насчёт ФБК2

Ответить

Михаил Зеленин

Mark
0

не прокатит. Все предусмотрено. Проверено нацболами уже. 

Ответить

Александр Кудин

0

Вы подождите, еще статья дополняется…

Ответить

Денис Кротов

Александр
0

...срок добавляется

Ответить

Материальный пистолет

0

God save the суд

Ответить

Denis Holovatiuk

0

Россия страна чудес, вместо борьбы с коррупцией, идет ёё полное принятие.

Ответить

Alexander Sh

0

Шах и мат

Ответить

Электрический Илья