Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».

6066 просмотров Слушать

Суд официально признал Штабы Навального, Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями. Теперь их деятельность запрещена на территории России, а всем сотрудникам, которые продолжат в них работать, грозят реальные сроки. Об этом сообщила «Команда 29», представляющая интересы ФБК в суде.

Суд также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению.

По словам адвоката Ивана Павлова, суд отклонил ходатайство о допросе Алексея Навального в качестве свидетеля, так как права политика этим иском не затрагиваются. Адвокаты подчеркнули, что не понимают, почему часть материалов засекречена. Другие ходатайства защиты также отклонили.

На обжалование постановления у ответчиков есть десять суток. На решение суда отреагировал Навальный.

Да какая разница, как мы называемся? ФБК — не ФБК. Штабы — не Штабы. Мы не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся. Алексей Навальный

В октябре 2019 года Фонд борьбы с коррупцией включили в реестр НКО — «иностранных агентов». В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — Фонда защиты прав граждан. Его включили в список «иноагентов» в декабре 2020 того же года.

16 апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК.

30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого сторонник Навального Леонид Волков объявил о закрытии организации.