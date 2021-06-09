Суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями Статьи редакции
Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».
Суд официально признал Штабы Навального, Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями. Теперь их деятельность запрещена на территории России, а всем сотрудникам, которые продолжат в них работать, грозят реальные сроки. Об этом сообщила «Команда 29», представляющая интересы ФБК в суде.
Суд также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению.
По словам адвоката Ивана Павлова, суд отклонил ходатайство о допросе Алексея Навального в качестве свидетеля, так как права политика этим иском не затрагиваются. Адвокаты подчеркнули, что не понимают, почему часть материалов засекречена. Другие ходатайства защиты также отклонили.
На обжалование постановления у ответчиков есть десять суток. На решение суда отреагировал Навальный.
В октябре 2019 года Фонд борьбы с коррупцией включили в реестр НКО — «иностранных агентов». В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — Фонда защиты прав граждан. Его включили в список «иноагентов» в декабре 2020 того же года.
16 апреля прокуратура потребовала признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК.
30 апреля Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов до решения суда, за день до этого сторонник Навального Леонид Волков объявил о закрытии организации.
4 июня Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах. Законопроект внесла группа депутатов «Единой России» в начале мая.
Бороться с коррупцией теперь экстремизм?
Неправильный корабль
Слишком банальный комментарий.
Банальнее некуда, по другому этот пиздец не прокомментируешь
Слишком банально просто запретить и посадить всех, кто тебе мешает, наплевав на здравый смысл
Странно что не убивают....а ой
Борьба с коррупцией была в рамках Роспила, ФБК по сути просто партия Навального, которую ему не дали зарегистрировать, и занимается она политикой. Можете бороться с коррупцией в структуре ФСБ (естественно нужных людей не трогая). А вот политикой больше (сейчас ли) заниматься нельзя
Запрещённая в России организация «Фонд борьбы с коррупцией»
Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с «государственной тайной».
Никто не должен знать сколько воруют чиновники
Неправильный корабль
Слишком банальный комментарий
Определение слова "Экстремизм".
В политике: приверженность к крайним взглядам, к использованию крайних мер (включая теракты и взятие заложников) для достижения своих целей.
Ничего из этого от ФБК не видел. Брешут пиджачки.
Ещё позавидуешь всем deleted
Готовый крюк
И тот кто останется с PLUS-ом позавидует DELETED
Все с PLUS-ом автоматически за финансирование экстремистов сядут следом.
Обратный татарин
Не все с плюсом донатят комитету
Ну теперь то заживём. Все проблемы решили.
Он репостил посты ФБК. Возможно даже донатил. Выезжаем.
Нейтралитет победил
Это еще не финальная битва.
Гигантский алмаз
Алло, все как бы
Поздравляю вас, господа экстремисты
петросян?
но есть и хорошие новости? ? ??
Я сегодня сменил аватарку
Злой крюк
Кара делевинь хороша
Вообще каеф
А тут и День России подоспел.
Суки ебаные, если у кого были сомнения, то теперь точно только съебывать нахуй из рф.
Серьезный татарин
А ты в РФ?
Увы, да
Серьезный
Куда понаехать думаешь?
Да куда угодно, хоть в ту же грузию, что-то мне кажется, хуже чем в рф, вряд ли где-то может быть, не считая какой нибудь афирику. Доход все равно из аутсорса, разница то.
Традиционный
ну если у тебя доход не завязаный локально, то реально можешь подумать) хули
Вот-таки да, хочется хоть разок испытать чувство, что тебя не ебет и не касается всё происходящее в рф, потому что ты уже съебал оттуда и ты просто кайфуешь от самого этого факта, находясь в другой стране, эх.
лол, ты думаешь если съебешь, за пределы рашки, тебя не будет ебать всё происходящее там? будешь агриться так же на тж, только с заморского айпи) но да, плюсы есть. не набутылят, не подкинут стаф при проверке документов итд) но если будешь агриться активно, то могут например взять в заложники родственников)
жизнь можно где угодно наладить на самом деле, включая и социальную. и тем более если можешь на удаленке работать и востребованая специальность. но ощущение происходящего пиздеца в твоей стране — это на долго, не важно где реально ты будешь находиться.
Лучше всего в Прибалтику или финку.
Нормальные условия и много русских людей.
В Грузии таки слишком менталитет чужой
Украина еще неплохой вариант. Несколько знакомых уже свалило туда. Все что нужно для получения ВНЖ - зарегистрировать ИП и платить 5% с доходов. Как бонус - безвиз с ЕС. А вот в прибалтике или финке с ВНЖ сложнее. Да и жизнь в украине намного дешевле чем в прибалтике или финке.
Экстремисты и иноагенты. Кто бы знал, что в 2021 эти термины станут знаком свободы.
ну и нахуя Насральный вернулся в Россию? Пердел бы в своей Европе и гавкал на режим как Ходорковский, но нет, нужно было все испортить.
Если бы он сидел в Европе, то как раз таки ничего бы не изменилось, а его возвращение как минимум вызвало огромный общественный резонанс и окончательно заставило многих людей проснуться, открыть глаза и увидеть в какой стране мы живём. Да, это фэйл с точки зрения борьбы с режимом, но надежда всё таки была. Возможно он рассчитывал на то, что его вытащат россияне (лол) или другие страны, возможно продолжает на это рассчитывать. Но в любом случае он сделал всё, что мог и поступил как настоящий гражданин своей страны, как бы банально это не звучало. И спасибо ему за это. Это же лучше, чем не делать ничего.
Стал мучеником в глазах людей.
Кто еще в современной России мог бы им называться?
Лайки к видосам на ютубе и постам в соцсетях будут приравнивать к поддержке терроризма?
Как сказал Дерипаска: "Оппозиция самоподорвалась. Теперь можно спокойно работать."
Тогда Навальный шахид, получается.
Upd: почитайте сначала, кто такие шахиды
Может хватит этих грустных и однотипных новостей
может ты пойдешь нахуй отсюда?
А может быть ты?
Вот как, а я только хотел про твоего батю напомнить :(
Несостыков очка вышла
как это отразиться на дорогих россиянах?
отразиться
Серьезный татарин
мммммм…… никак!…….
пойдём водки накатим что ли, кислород
Ха-ха, теперь все будут обязаны писать ФБК (ЗАПРЕЩЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯ)
Недовольные никуда не деваются.
Абстрактный Мурод
Да, щас как напишут в Твиттере "Путин уходи" да как придумают новый хештег и флешмоб в тиктоке, сразу прочувствуем новое оппозиционное движение и протестные настроения
Экий циник. Долго думал, чего бы такого язвительного высрать?
Я повторюсь: недовольные никуда не деваются. Будет как минимум Умное голосование и, потенциально, серьёзный кризис легитимности.
Абстрактный
Я это написал спустя 4 минуты после твоего комментария. Умеешь считать? Я помогу тебе: 6-2=4.
У меня нет цели высмеять протесты или обесценить. Мне не всегда нравится Навальный как политик, но как человека я его очень сильно уважаю за силу духа и стремление изменить свою страну, я вижу как он верит в людей, ради которых он выходил бороться на улицы и сейчас продолжает бороться сидя в тюрьме. Многие бы сломались но не он.
Но я не особо вижу людей, которые хотят ему помочь. Посветить фонариками и выйти в одно воскресенье на улицу – не помощь, не протест, не поддержка. Какой кризис легитимности? Поподробнее давай, почему верхушке не посрать на голосование и смешные попытки протестующих? Мне бы на месте Путина было бы обидно наблюдать какими жалкими способами пытаются сломать систему которую он выстраивал 20 лет.
Комментарий удален
Да, щас как напишут в Твиттере "Путин уходи" да как придумают новый хештег и флешмоб в тиктоке, сразу прочувствуем новое оппозиционное движение и протестные настроения
У меня нет цели высмеять протесты или обесценить.
Ясно
Былой Абдужаббор
Предполагаю, что эти твиттерные войны, которые теперь не сможет отслеживать власть, Лахта и остальные, трансформируются в невидимое течение. И боюсь представить, что из этого выйдет.
Отправление политического противника
Расследование коррупции
Это чо за няшка?
Одна модель, а фотосет моего любимого фотографа. Она немка. Я подписан на ее Инстаграм и выслушиваю ее сториз на немецком. Ничего не понимаю, но очень интересно.
Увидев фотку я сразу подумал, что её мог запостить только ты.
Обожаю такое. Ты ещё не видел работы franckohbot. Он вообще бог.
Ля, реально суперкрасотка
Вот няшка на которую я запал. Не думал что доживу до такого.
Все думали, что Россия захватит Беларусь, а в итоге Россия превратилась в Беларусь.
у меня какаята огресия и зубы скрипят
ну, с другой стороны, есть теперь и полезная инфа - в политической сфере правовое поле уничтожено, после отравления и посадки - это был третий гвоздь
теперь четко видны ставки и каждый может спокойно решать со всей полнотой информации
Вообще это жутко.
ФБК столько лет проявляли себя как добрая оппозиция. Согласовывали митинги, если митинги не одобряли, проходили мирно без погромов и нападений. Вся их основная оппозиция была в роликах обличения властьимущих. Не было террора, попыток захвата власти, все чинно мирно благородно.
И тут встает вопрос, в котором обвиняют ФБК все время. "А как насчет быть радикальнее".
Вот и ответ. За мирное - посадят. За радикальное ликвидируют.
Как насчёт ФБК2
Вы подождите, еще статья дополняется…
Россия страна чудес, вместо борьбы с коррупцией, идет ёё полное принятие.