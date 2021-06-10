ФБК: в омской больнице отредактировали медкарту Навального. Оттуда убрали подтверждающие отравление документы Статьи редакции
Сторонники политика также утверждают, что нашли «важнейшего члена команды убийц», участвовавших в отравлении политика.
Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Вячеслав Гимади в ноябре 2020 года попали в архив омской Больницы скорой помощи № 1 и сфотографировали медицинскую карту Алексея Навального, которого доставили туда после отравления в августе. Через месяц карту предоставили официально, но из неё «пропали ключевые документы». Об этом говорится в расследовании ФБК.
Отмечается, что врачи убрали из финальной версии медкарты документ с биохимическим анализом крови из НИИ Склифосовского. В нём говорится о пониженном уровне холинэстеразы в крови Навального, «что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев». Анализ провели 25 августа 2020 года. Берлинская клиника «Шарите» заявила, что Навальный был отравлен, за день до этого.
Кроме того, ФБК утверждает, что нашёл ещё одного предполагаемого отравителя Навального. Это «высокопоставленный сотрудник ФСБ Валерий Сухов», который «ездил по России с Навальным минимум 15 раз». По данным ФБК, он работает в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Эта структура следит за деятельностью радикальных групп, экстремистов, которые представляют угрозу для безопасности государства.
В ФБК заявили, что в двухнедельный период до и после отравления Навального Сухарев «непрерывно разговаривал по телефону с уже известной нам бригадой отравителей». Имя Сухарева также упоминалось в расследовании Bellingcat и The Insider об отравлении писателя Дмитрия Быкова в 2019 году.
В случае отправлений Управление использует Институт криминалистики ФСБ, утверждает ФБК. Расследователи также приводят имена тех, на кого, по их мнению, отравили: общественный деятель Владимир Кара-Мурза; лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев; писатель Дмитрий Быков.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на проведённые анализы заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».
Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Вячеслав Гимади в ноябре 2020 года попали в архив омской Больницы скорой помощи № 1 и сфотографировали медицинскую карту Алексея Навального
Дальше можно не читать. Видимо на тросе, через крышу под покровом ночи.
(просто зашли и попросили)
Временной меч
Сказав, что все согласовано с начальством. Этот лайфсовкохак работает практически во всех госструктурах.
Только в фантазиях. Иди да попробуй получить хотя бы анализ мочи не своего родственника в любой больнице.
По доверенности какие проблемы?
и какую доверенность получили Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Вячеслав Гимади
А ещё Навальный позвонил своему убийце и тот всё рассказал. А ещё Лукашенко перехватил разговор Ника и Майка. И верят же люди....
Только вместе мы сможем разбить эту оккупантскую хунту. Беларусы ночуют у границ блокируя дороги. Когда время для нас придет, то нужно будет не знать покоя и отдыха. Ну а пока наше оружие это "Умное Голосование" и санкции, конечно же.
Умное голосование на путинских выборах? Может еще в суд пойдем лол
Не очевидно какой урон может нанести избрание тех, кого они уже сами отфильтровали и зарегистрировали
Они сами зарегистрировали этих "ноунеймов", значит не так уж и против. Тех, кого они реально не хотят видеть в кресле, просто не регистрируют.
Нагадить шулерам, садясь за их стол, чтобы поиграть с ними их же очевидно краплёными картами.
План надёжный, как швейцарские часы.
давно штурмовал что нибудь? к чему вот эти вот возгласы
Ничегонеделание ничем не хуже (а, может, и лучше) участия в заведомо провальном и бессмысленном начинании.
это называется "дерьмо случается"
да и ладно, я хотел сказать что если ты считаешь что твоя тактика эффективнее, то ок, поделись и следуй ей, но вот так вот надменно и пренебрежительно относиться к инициативам других это значит ставить себя выше и умнее остальных. ну не голосуй, по крайней мере не мешай остальным тогда
аналогия не аргумент
А что аргумент? "Умное голосование" в российских условиях — очевидный карго-культ. Уже написали в этой ветке, что явно неугодному-неудобному человеку тупо не позволят баллотироваться.
Пройти по "У.Г." смогут только личности вроде известного екатеринбургского депутата Альшевских, который в разные периоды своей замечательной карьеры сотрудничал и с ОПС "Уралмаш", и с компартией, и с Навальным, а теперь в "Единой России".
Вот ещё одно "дерьмо случается".
то есть если система хотя бы на чуть чуть ошибается , то она непригодна ? нехождение на выборы позволило стать депутатами куда большему числу единоросов
Какое время придет, и для кого "нас"?
Да вы заебали уже, дайте поработать спокойно!
когда отвлекли от намазывания очередных трусов
а ты, сидя на кресле в офисе, разве не это же самое делаешь?
Где приписка "запрещённая в России экстремистская организация"? Алё, Комитет?
Это уже не Великая Отечественная, это вон, рядом, года не прошло, а уже фальсифицируют...
"Оттуда убрали подтверждающие отравление документы"
а после и упоминания о самом пациенте - вместо фамилии Навальный появился некий Дмитрий Белоцерковский, который умер в 2005 году, тело так и не нашли