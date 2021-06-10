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Новости
Ольга Щербинина

ФБК: в омской больнице отредактировали медкарту Навального. Оттуда убрали подтверждающие отравление документы Статьи редакции

Сторонники политика также утверждают, что нашли «важнейшего члена команды убийц», участвовавших в отравлении политика.

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Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Вячеслав Гимади в ноябре 2020 года попали в архив омской Больницы скорой помощи № 1 и сфотографировали медицинскую карту Алексея Навального, которого доставили туда после отравления в августе. Через месяц карту предоставили официально, но из неё «пропали ключевые документы». Об этом говорится в расследовании ФБК.

Таблица несоответствий

Большинство изменений незначительные. Странно, что они вообще были, ведь медкарта давно в архиве, она уже должна быть в идеальном финальном состоянии. В обеих версиях, по мнению врачей, и так достаточно данных, чтобы с полной уверенностью ставить диагноз — отравление фосфорорганикой.

из расследования ФБК

Отмечается, что врачи убрали из финальной версии медкарты документ с биохимическим анализом крови из НИИ Склифосовского. В нём говорится о пониженном уровне холинэстеразы в крови Навального, «что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев». Анализ провели 25 августа 2020 года. Берлинская клиника «Шарите» заявила, что Навальный был отравлен, за день до этого.

Кроме того, ФБК утверждает, что нашёл ещё одного предполагаемого отравителя Навального. Это «высокопоставленный сотрудник ФСБ Валерий Сухов», который «ездил по России с Навальным минимум 15 раз». По данным ФБК, он работает в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Эта структура следит за деятельностью радикальных групп, экстремистов, которые представляют угрозу для безопасности государства.

На самом деле внутри этого управления есть ещё один тайный отдел, который занимается убийствами. В зависимости от того, каким именно способом они хотят убить человека (застрелить, выбросить из окна или отравить), они находят нужных исполнителей.

из расследования ФБК

В ФБК заявили, что в двухнедельный период до и после отравления Навального Сухарев «непрерывно разговаривал по телефону с уже известной нам бригадой отравителей». Имя Сухарева также упоминалось в расследовании Bellingcat и The Insider об отравлении писателя Дмитрия Быкова в 2019 году.

The Insider и Bellingcat: сотрудники ФСБ…
Сам он два года назад говорил, что не видит в своём отравлении злого умысла.
tjournal.ru

В случае отправлений Управление использует Институт криминалистики ФСБ, утверждает ФБК. Расследователи также приводят имена тех, на кого, по их мнению, отравили: общественный деятель Владимир Кара-Мурза; лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев; писатель Дмитрий Быков.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на проведённые анализы заявило, что Навальный «стал жертвой нападения с химическим нервно-паралитическим веществом».

#новости #фбк #навальный #отравлениенавального

Спасибо за наводку Иван Прохоров
58 58 комментариев
45
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58 комментариев
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Временной меч

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Забавно, новость вообще не о содержании ролика, редакция еще не досмотрела до самой интересной части (этот ролик про серию политических убийств организованных Управлением по защите конституционного строя РФ)

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Алексей Волосач

–40

Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Вячеслав Гимади в ноябре 2020 года попали в архив омской Больницы скорой помощи № 1 и сфотографировали медицинскую карту Алексея Навального

Дальше можно не читать. Видимо на тросе, через крышу под покровом ночи.

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Алексей Иванов

Алексей
28

Дальше можно не читать

Дальше можно не читать

Ответить

Щячло Попячтса

Алексей
0

(просто зашли и попросили)

Ответить

Временной меч

Щячло
12

Сказав, что все согласовано с начальством. Этот лайфсовкохак работает практически во всех госструктурах. 

Ответить

Алексей Волосач

Временн…
–18

Только в фантазиях. Иди да попробуй получить хотя бы анализ мочи не своего родственника в любой больнице.

Ответить

Щячло Попячтса

Алексей
5

По доверенности какие проблемы?

Ответить

Денис Лапин

Щячло
0

и какую доверенность получили Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Вячеслав Гимади

Ответить

Щячло Попячтса

Денис
1

Они не могли иметь доверенности от Навального?

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Алексей
0

Да-да. Защита персональных данных.

Ответить

new_comment

Алексей
0

"Я от Михаливаныча" - это же классика!

Ответить

Андрей Охапкин

Алексей
–9

А ещё Навальный позвонил своему убийце и тот всё рассказал. А ещё Лукашенко перехватил разговор Ника и Майка. И верят же люди....

Ответить

AshleyNightingale

6

Только вместе мы сможем разбить эту оккупантскую хунту. Беларусы ночуют у границ блокируя дороги. Когда время для нас придет, то нужно будет не знать покоя и отдыха. Ну а пока наше оружие это "Умное Голосование" и санкции, конечно же.

Ответить

Rond

AshleyNightinga…
–2

Умное голосование на путинских выборах? Может еще в суд пойдем лол

Ответить

Andy

Rond
8

Очередной лишнехромосомный не понимает в чём суть умного голосования. Открою для тебя секрет, цель - максимально нагадить узурпаторам.

Ответить

Rond

Andy
0

Это насоление того же уровня, что перднуть пока тебя насилуют

Ответить

Andy

Rond
3

Нет, это как укусить за хуй и ёбнуть по яйцам

Ответить

Андрей Охапкин

Rond
–1

Аналогия примерно на таком же уровне

Ответить

Distortion

Andy
0

Не очевидно какой урон может нанести избрание тех, кого они уже сами отфильтровали и зарегистрировали

Ответить

Andy

Distort…
0

Ахаха, то есть ты хочешь сказать никакого дискомфорта не доставит что какие-то ноунеймы усядутся в их кресла?

Ответить

Distortion

Andy
1

Они сами зарегистрировали этих "ноунеймов", значит не так уж и против. Тех, кого они реально не хотят видеть в кресле, просто не регистрируют.

Ответить

Andy

Distort…
0

Ты заебал, регистрируют тех у кого минимальные шансы избраться.

Ответить

Шоггот2

Distort…
0

Ну да, это же почти то же самое что и самому сидеть на кресле, и есть 100% гарантия что тебя в последствии не сольют

Ответить

Максим Рычков

Distort…
0

Добавлю, что эти ноунеймы потом ещё и в "ЕР" вступают.

Ответить

Щячло Попячтса

Distort…
0

Не очевидно чего они тогда так переживают.

Ответить

Максим Рычков

Andy
0

Нагадить шулерам, садясь за их стол, чтобы поиграть с ними их же очевидно краплёными картами.

План надёжный, как швейцарские часы.

Ответить

Электрический

Максим
0

давно штурмовал что нибудь? к чему вот эти вот возгласы

Ответить

Максим Рычков

Электри…
0

Ничегонеделание ничем не хуже (а, может, и лучше) участия в заведомо провальном и бессмысленном начинании. 

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
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Электрический

Максим
0

это называется "дерьмо случается"
да и ладно, я хотел сказать что если ты считаешь что твоя тактика эффективнее, то ок, поделись и следуй ей, но вот так вот надменно и пренебрежительно относиться к инициативам других это значит ставить себя выше и умнее остальных. ну не голосуй, по крайней мере не мешай остальным тогда

Ответить

Максим

Электри…
0

Митя, вот не обязательно же быть электриком, чтобы понимать, что браться руками за оголённый провод нельзя?

Ответить

Электричес

Максим
1

аналогия не аргумент

Ответить

Максим

Электри…
0

А что аргумент? "Умное голосование" в российских условиях — очевидный карго-культ. Уже написали в этой ветке, что явно неугодному-неудобному человеку тупо не позволят баллотироваться.

Пройти по "У.Г." смогут только личности вроде известного екатеринбургского депутата Альшевских, который в разные периоды своей замечательной карьеры сотрудничал и с ОПС "Уралмаш", и с компартией, и с Навальным, а теперь в "Единой России".

Ответить

Максим

Электри…
–1

Вот ещё одно "дерьмо случается".

«Умное голосование» Навального помогло стать…
13 сентября в России прошел единый день голосования. Выбирали губернаторов, депутатов…
meduza.io
Ответить

Электричес

Максим
0

то есть если система хотя бы на чуть чуть ошибается , то она непригодна ? нехождение на выборы позволило стать депутатами куда большему числу единоросов

Ответить

Максим

Электри…
0

Она не "чуть-чуть ошибается", она только так и может работать. Помогать попадать во власть случайным людям. Которым гораздо проще потом играть по правилам.

Выхлоп-то какой с "У.Г."? Что оно дало на практике?

Ответить

Andy

Максим
0

Я такой сажусь за стол к шулерам, расстёгиваю ширинку и обоссываю их сраный стол.

Ответить

Andrey Laur

AshleyNightinga…
0

Какое время придет, и для кого "нас"?

Ответить

Андрей Охапкин

Andrey
–2

Либералов.

Ответить

Андрей Охапкин

AshleyNightinga…
–2

Мы ждём приказ Алексея Навального. Мы уже готовы.

Ответить

Константин Кудрявцев

4

Да вы заебали уже, дайте поработать спокойно!

Ответить

Электрический динозавр

Константин
0

Костян не рвись

Ответить

Nenahoff |

Константин
0

когда отвлекли от намазывания очередных трусов

Ответить

Константин Кудрявцев

Nenahoff
0

а ты, сидя на кресле в офисе, разве не это же самое делаешь?

Ответить

Dmitry Pasyutin

2

Я выражаю обеспокоенность

Ответить

Genesi5 ­

0

Где приписка "запрещённая в России экстремистская организация"? Алё, Комитет?

Ответить

Andy

Genesi5
3

Это не сми, им похуй

Ответить

Icipher

Andy
0

Кому скажут, что он СМИ, тот и будет СМИ. Им ещё просто не сообщили.

Ответить

Андрей Охапкин

Genesi5
0

Не прогнулись под Путина. Крутые.

Ответить

Genesi5 ­

Андрей
0

До первого визита мусоров

Ответить

Ivan Boldyrev

1

Ни разу такого не было, и вот опять. 

Ответить

Конституционный чувак

0

Ну че, кто там из врачей обосравшихся следующий к Аллаху отправится интересно 

Ответить

Давний паркур

0

как неожиданно 

Ответить

Alexander Star

0

Это уже не Великая Отечественная, это вон, рядом, года не прошло, а уже фальсифицируют...

Ответить

Nenahoff |

0

Так скать удобряют древо "стабильности" кровью патриотов

Ответить

Корнелий Шнапс

0

"Оттуда убрали подтверждающие отравление документы"
а после и упоминания о самом пациенте - вместо фамилии Навальный появился некий Дмитрий Белоцерковский, который умер в 2005 году, тело так и не нашли

Ответить

Имя Фамилия

0

Террористы.

Ответить

Ден

–1

Статья - шлак. А за рекламу ролика - спасибо, не смотрел его пока

Ответить

Gidevan

–10

Навальный? А кто это? Блоггер какой-то штоль типа эдвардбилла?

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