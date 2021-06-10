Сторонники политика также утверждают, что нашли «важнейшего члена команды убийц», участвовавших в отравлении политика.

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Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Вячеслав Гимади в ноябре 2020 года попали в архив омской Больницы скорой помощи № 1 и сфотографировали медицинскую карту Алексея Навального, которого доставили туда после отравления в августе. Через месяц карту предоставили официально, но из неё «пропали ключевые документы». Об этом говорится в расследовании ФБК.

Таблица несоответствий

Большинство изменений незначительные. Странно, что они вообще были, ведь медкарта давно в архиве, она уже должна быть в идеальном финальном состоянии. В обеих версиях, по мнению врачей, и так достаточно данных, чтобы с полной уверенностью ставить диагноз — отравление фосфорорганикой. из расследования ФБК

Отмечается, что врачи убрали из финальной версии медкарты документ с биохимическим анализом крови из НИИ Склифосовского. В нём говорится о пониженном уровне холинэстеразы в крови Навального, «что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев». Анализ провели 25 августа 2020 года. Берлинская клиника «Шарите» заявила, что Навальный был отравлен, за день до этого.

Кроме того, ФБК утверждает, что нашёл ещё одного предполагаемого отравителя Навального. Это «высокопоставленный сотрудник ФСБ Валерий Сухов», который «ездил по России с Навальным минимум 15 раз». По данным ФБК, он работает в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Эта структура следит за деятельностью радикальных групп, экстремистов, которые представляют угрозу для безопасности государства.

На самом деле внутри этого управления есть ещё один тайный отдел, который занимается убийствами. В зависимости от того, каким именно способом они хотят убить человека (застрелить, выбросить из окна или отравить), они находят нужных исполнителей. из расследования ФБК

В ФБК заявили, что в двухнедельный период до и после отравления Навального Сухарев «непрерывно разговаривал по телефону с уже известной нам бригадой отравителей». Имя Сухарева также упоминалось в расследовании Bellingcat и The Insider об отравлении писателя Дмитрия Быкова в 2019 году.

В случае отправлений Управление использует Институт криминалистики ФСБ, утверждает ФБК. Расследователи также приводят имена тех, на кого, по их мнению, отравили: общественный деятель Владимир Кара-Мурза; лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев; писатель Дмитрий Быков.