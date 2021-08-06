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Новости
Ольга Щербинина

Олега Навального приговорили к году условного срока по «санитарному делу» Статьи редакции

Гособвинитель запрашивал один год условно с испытательным сроком три года.

54 54 комментария
1549 просмотров
Пресс-служба Тверского суда

Преображенский районный суд Москвы назначил Олегу Навальному один год лишения свободы условно по «санитарному делу». Об этом в твиттере сообщил его адвокат Никос Параскевов.

По мнению обвинения, Навальный «подстрекал» людей выходить на протестные акции, и тем самым создал для них угрозу заражения коронавирусом. Прокурор запрашивал для него год лишения свободы условно.

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6 августа суд вынес приговор ещё одному фигуранту «санитарного дела». Соратнику Навального Николаю Ляскину назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Николай Ляскин @nlyaskin
Встретились в суде с Олегом Навальным. https://t.co/zYJpIWqKDk

27 января в Москве прошли масштабные обыски у сторонников Навального и других оппозиционеров. После этого Любовь Соболь, Олега Навального, Киру Ярмыш и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. На следующий день задержали координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова.

Их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса (ч. 1 ст. 236 УК). По версии следствия, из-за опубликованной ими информации в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса. Это создало угрозу «массового заболевания людей».

Навальный, как и большинство других обвиняемых, был под домашним арестом. С апреля его перевели под запрет «определённых действий»: ему было запрещено уходить из дома по ночам, общаться с другими обвиняемыми или свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться интернетом.

3 августа Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы.

#новости #санитарноедело

54 54 комментария
19
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54 комментария
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Владимир Климов

34

А с этими что? Лицемеры ёбаные.

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Zero-one-one

Владимир
1

За царя можно

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Логический завод

Zero-one-one
4

Но на иконе не Путин!

Ответить

Андрей Охапкин

Владимир
0

С ними Бог

Ответить

Логический завод

17

Как же всё прогнило. Суды просто лишены смысла, могли бы уже забить и дать прокурорам сразу сроки назначать без суда и следствия. 

Ответить

Bich

Логический
4

Так ведь к этому идут
Уже вроде бы разрешили без суда сайты блокировать, по решению прокуратуры, если не ошибаюсь

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Александр Борродач

Bich
1

Это на случай если запрещенная организация-иностранный агент начнет собирать донаты через новый сайт, чтобы можно было заблокировать его в считанные минуты. А, вчера было.

Ответить

Андрей Рядькин

Логический
1

Да ты подожди. Это уже не остановить. Сначала они всю оппозицию прибью, а когда они закончатся, то чем будет заниматься вся эта машина - хватать всех подряд за три колоска

Ответить

Bich

8

Реклама билетов на концерты призывает людей приходить на них и подвергать себя риску заражения коронавирусом
Срочно посадить организаторов

Ответить

Лига тупых

–21

Напомните, пожалуйста, а за Олега нужно на улицу выходить?

Ответить

Лига тупых

Лига
–16

За что минусы? Это не троллинг и не стёб.

Ответить

Лига тупых

Лига
–11

Вот вы ставите минусы, сами дальше красной кнопки чем-то режиму грозили? Даже я в своем мухосранске в 6 митингах-пикетах за 3 года участвовал. Вы смешные

Ответить

Изящный мангал

Лига
2

Клоун, на митинги в Мухосранске ходить это как на Париж по телевизору смотреть и говорить Я ПУТЕШЕСТВЕННИК

Ответить

Николай Иванов

Изящный
3

Опять кто-то не так митингует?

Ответить

Изящный мангал

Николай
0

Митинговать это в принципе не так

Ответить

Андрей Охапкин

Изящный
0

Как-то изъявлять свою позицию можно только в Москве?

Ответить

Изящный мангал

Андрей
0

Нет, в Москве тоже нельзя

Ответить

Андрей Охапкин

Изящный
0

Просто если предположить, что для того чтобы что-то требовать от власти всем гражданам нужно ехать в столицу, то это объясняет, почему в России (или в любой большой стране) маловероятен украинский сценарий

Ответить

Изящный

Андрей
0

украинский сценарий больше не повториться, он уже давным давно изучен. Свое придумайте

Ответить

Андрей

Изящный
0

Жаль

Ответить

Лига тупых

Изящный
–4

Ты хотя бы перед тем как комментарии оставлять 

Ответить

Изящный мангал

Лига
0

Что хотя бы?

Ответить

Лига тупых

Изящный
–2

Таблетки принял

Ответить

Изящный

Лига
0

Молодец, запей алкоголем

Ответить

Лига тупых

Лига
–7

Ты тоже смешной, я смеялся.

Ответить

Лига тупых

Лига
–6

Спасибо.

Ответить

Andrew Muralov

Лига
1

Ты рецидивист, получается? 

Ответить

Лига тупых

Лига
–8

рот закрой

Ответить

Лига тупых

Лига
0

Спасибо, теперь мы точно утонем в минусах

Ответить

Логический завод

Лига
1

А зачем писать под подсайтом? Пиши под собой.

Ответить

Владимир Климов

Логичес…
5

он под собой только гадит 

Ответить

Лига тупых

Владимир
–2

пойду клизму делать

Ответить

Лига тупых

Логичес…
–2

Я забанен

Ответить

Логический завод

Лига
2

Ещё и обход бана. За дело же забанила?

Ответить

Лига тупых

Лига
0

Нет, но чейчас будешь

Ответить

Лига тупых

Логичес…
–1

я хз кто это писал, долбаёб какойто

Ответить

Лига тупых

Логичес…
–1

А в чем проблема?

Ответить

Лига тупых

Лига
–5

****** сегодня.

Ответить

Дмитрий Синг

Лига
0

насосал на плюсы и китчится

Ответить

Дмитрий Синг

Дмитрий
0

а это подсайт нихуя

Ответить

Максим Шпилёв

Лига
1

зае..ал потому что

Ответить

Николай Иванов

4

Кстати, в метро дохуя народу без масок ходит, на днях 50% от вагона насчитал. Все ради выборов

Ответить

FOX

Николай
4

50% серьезно? в транспорте, в мск максимум у процентов 10% маски, зеленая ветка

Ответить

Михаил Зинчук

FOX
2

Спб, неделю назад был в метро, на весь вагон заполненный (не час пик) маски, которые правильно надеты, были у 5 человек, включая меня.

Ответить

Николай Иванов

FOX
0

Ну я не в час пик гоняю и обычно по кольцу
Сегодня в Царицыно поеду, скажу

Ответить

Кирилл

Николай
0

Держи в курсе 

Ответить

Bich

3

18 марта 2021
Ой

Ответить

Александр Мирошников

Bich
0

Пугает количество молодежи на фотках

Ответить

Fenrir784

2

Мне напоминать про "прогулки" РПЦ?
Которые они рекламили как раз исключительно так, типо они не при делах.
Что это никакое не шествие, так случайно вышло, что они тысячами в одном месте собрались с иконами просто по воле божьей.

Ответить

Иван Прохоров

2

Опять мне терпеть? За что?! Чем я это заслужил!????

Ответить

Публичный Гоша

1

угрозу заражения коронавирусом

Типа заботливое государство. Которое не закроет метро где его полно, другое ведомство говорит что им проще заразиться в магазине, а само наплодило кучу конспиорологических теорий о происхождении вируса .
Заботливые, ага.

Ответить

Fenrir784

1

Клубок ковида с перекладыванием ответственности и "Это другое" достиг уже каких-то ниебических масштабов.

Добро пожаловать в Failed State, где оно не может просто придерживаться одной стабильной позиции по важному вопросу, от которого зависят жизни людей.

Ответить

Религиозный космос

0

@Санитар, ты за что еще одного Навального упек?

Ответить

Robutt

0

Это просто смех, насмешка? 

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