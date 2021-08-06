Гособвинитель запрашивал один год условно с испытательным сроком три года.

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Пресс-служба Тверского суда

Преображенский районный суд Москвы назначил Олегу Навальному один год лишения свободы условно по «санитарному делу». Об этом в твиттере сообщил его адвокат Никос Параскевов.

По мнению обвинения, Навальный «подстрекал» людей выходить на протестные акции, и тем самым создал для них угрозу заражения коронавирусом. Прокурор запрашивал для него год лишения свободы условно.

6 августа суд вынес приговор ещё одному фигуранту «санитарного дела». Соратнику Навального Николаю Ляскину назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

27 января в Москве прошли масштабные обыски у сторонников Навального и других оппозиционеров. После этого Любовь Соболь, Олега Навального, Киру Ярмыш и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. На следующий день задержали координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова.

Их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса (ч. 1 ст. 236 УК). По версии следствия, из-за опубликованной ими информации в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса. Это создало угрозу «массового заболевания людей».

Навальный, как и большинство других обвиняемых, был под домашним арестом. С апреля его перевели под запрет «определённых действий»: ему было запрещено уходить из дома по ночам, общаться с другими обвиняемыми или свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться интернетом.