Олега Навального приговорили к году условного срока по «санитарному делу» Статьи редакции
Гособвинитель запрашивал один год условно с испытательным сроком три года.
Преображенский районный суд Москвы назначил Олегу Навальному один год лишения свободы условно по «санитарному делу». Об этом в твиттере сообщил его адвокат Никос Параскевов.
По мнению обвинения, Навальный «подстрекал» людей выходить на протестные акции, и тем самым создал для них угрозу заражения коронавирусом. Прокурор запрашивал для него год лишения свободы условно.
6 августа суд вынес приговор ещё одному фигуранту «санитарного дела». Соратнику Навального Николаю Ляскину назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
27 января в Москве прошли масштабные обыски у сторонников Навального и других оппозиционеров. После этого Любовь Соболь, Олега Навального, Киру Ярмыш и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. На следующий день задержали координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова.
Их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса (ч. 1 ст. 236 УК). По версии следствия, из-за опубликованной ими информации в центр Москвы приехали люди, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса. Это создало угрозу «массового заболевания людей».
Навальный, как и большинство других обвиняемых, был под домашним арестом. С апреля его перевели под запрет «определённых действий»: ему было запрещено уходить из дома по ночам, общаться с другими обвиняемыми или свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться интернетом.
3 августа Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы.
А с этими что? Лицемеры ёбаные.
За царя можно
Так ведь к этому идут
Уже вроде бы разрешили без суда сайты блокировать, по решению прокуратуры, если не ошибаюсь
Это на случай если запрещенная организация-иностранный агент начнет собирать донаты через новый сайт, чтобы можно было заблокировать его в считанные минуты. А, вчера было.
Да ты подожди. Это уже не остановить. Сначала они всю оппозицию прибью, а когда они закончатся, то чем будет заниматься вся эта машина - хватать всех подряд за три колоска
Реклама билетов на концерты призывает людей приходить на них и подвергать себя риску заражения коронавирусом
Срочно посадить организаторов
Напомните, пожалуйста, а за Олега нужно на улицу выходить?
За что минусы? Это не троллинг и не стёб.
Вот вы ставите минусы, сами дальше красной кнопки чем-то режиму грозили? Даже я в своем мухосранске в 6 митингах-пикетах за 3 года участвовал. Вы смешные
Клоун, на митинги в Мухосранске ходить это как на Париж по телевизору смотреть и говорить Я ПУТЕШЕСТВЕННИК
Опять кто-то не так митингует?
Как-то изъявлять свою позицию можно только в Москве?
Изящный мангал
Нет, в Москве тоже нельзя
Просто если предположить, что для того чтобы что-то требовать от власти всем гражданам нужно ехать в столицу, то это объясняет, почему в России (или в любой большой стране) маловероятен украинский сценарий
Ты хотя бы перед тем как комментарии оставлять
Что хотя бы?
Ты тоже смешной, я смеялся.
рот закрой
А зачем писать под подсайтом? Пиши под собой.
он под собой только гадит
Я забанен
****** сегодня.
насосал на плюсы и китчится
Кстати, в метро дохуя народу без масок ходит, на днях 50% от вагона насчитал. Все ради выборов
Спб, неделю назад был в метро, на весь вагон заполненный (не час пик) маски, которые правильно надеты, были у 5 человек, включая меня.
Ну я не в час пик гоняю и обычно по кольцу
Сегодня в Царицыно поеду, скажу
18 марта 2021
Ой
Мне напоминать про "прогулки" РПЦ?
Которые они рекламили как раз исключительно так, типо они не при делах.
Что это никакое не шествие, так случайно вышло, что они тысячами в одном месте собрались с иконами просто по воле божьей.
Клубок ковида с перекладыванием ответственности и "Это другое" достиг уже каких-то ниебических масштабов.
Добро пожаловать в Failed State, где оно не может просто придерживаться одной стабильной позиции по важному вопросу, от которого зависят жизни людей.