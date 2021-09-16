Итоги Совфеда с Apple и Google: компаниям грозят штрафами и уголовными делами за отказ удалять «запрещённый» контент Статьи редакции
Главное о заседании из-за отказа удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play — это считают «вмешательством» в дела России.
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. 16 сентября заседание состоялось, но проследить за ним в прямом эфире оказалось невозможно.
Хотя это временная комиссия Совфеда, она существует уже четыре года. Когда её создавали, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сказала, что представляет себе только одну «цель вмешательства во внутренние дела стран — смену неугодных кому-то режимов».
Причина вызова Apple и Google в Совфед — размещение в App Store и Google Play приложения «Умного голосования», которое запустил наделённый «экстремистским» статусом Фонд борьбы с коррупцией*. Перед этим, в конце августа, Роскомнадзор потребовал от компаний удалить приложение «Навальный» из цифровых магазинов. В начале сентября ведомство пригрозило счесть «вмешательством в выборы» отказ Apple и Google блокировать сервис. В ночь на 16 сентября у некоторых пользователей наблюдались проблемы с доступом к Google Docs.
На сайте Совета Федерации не велось никакой трансляции, посвящённой заседанию с представителями Apple и Google. Оно шло в закрытом формате, куда пригласили только несколько информагентств — РИА «Новости» и ТАСС. О происходящем можно лишь узнать из их сообщений.
Глава комиссии Андрей Климов сказал, что действия Google и Apple в период выборов рассматриваются как вмешательство в дела России. Поэтому, как он отметил, прокуратура потребовала устранить нарушения.
Климов отметил, что доказательства «вмешательства» в дела России МИД РФ передал послу США — об этой встрече стало известно ещё 10 сентября. Глава комиссии показал официальные представления прокуратуры от 9 сентября в адрес гендиректора Apple Тима Кука и главного исполнительного директора Google Сундара Пичаи. Климов заявил, что «если это [имеется в виду запрещённый контент] не будет устранено к моменту начала выборов, то позиции тех, кто нарушает закон, усугубятся».
- Сенатор Владимир Джабаров считает, что при участии этих компаний совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может увеличиться. Он добавил, что американские цифровые платформы и их сотрудники несут как корпоративную, так и персональную ответственность за нарушение российского законодательства.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сказал, что Google и Apple не смогли объяснить на заседании комиссии СФ игнорирование требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора.
Также замглавы ведомства сообщил, что Роскомнадзор может принять решение о штрафах для Google и Apple, если они не удалят из своих магазинов приложения «Умное голосование» и «Навальный».
- Если Google и Apple не удалят запрещенный контент, они могут привлечь виновных к персональной ответственности, вплоть до уголовной, заявили в комиссия Совфеда по защите суверенитета.
Климов заявил, что приложение «Навальный» собирает персональные данные россиян для вмешательства в выборы. Он добавил, что через приложение идет незаконная агитация в интересах отдельных кандидатов в депутаты.
- Если верить Климову, российские представители Apple рассказали о «правовых тонкостях», не позволяющих материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store.
Представитель Google сообщил, что компания не занимает никакую политическую сторону и уважает законы всех стран, где работает. «Компания реагирует на все юридические запросы по своему контенту», — добавил он.
Представитель Apple высказал готовность к ведению прямого диалога и содействию органам власти РФ на всех уровнях.
- Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента, рассказал глава ведомства Вадим Субботин. Он уточнил, что решения будут приниматься в отношений тех, кто систематически нарушает требования Роскомнадзора.
Глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев сказал, что в Госдуме готовится пакет законов, ужесточающий требования к цифровым гигантам.
- Вторая часть заседания пройдёт через два дня после выборов в Госдуму, 21 сентября. Климов объяснил, что цель такого формата — «предупредить тех, кто ещё пока не понимает и может случайно нарушить российское законодательство, связанное с выборами в России».
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Ага, при этом в Америке не делали секрета из выступления. Вот например полная запись вопросов и ответов Цукербергу:
https://www.youtube.com/watch?v=BylLTX05jSY
У нас же отважные избранники народа предсказуемо:
На сайте Совета Федерации не велось никакой трансляции, посвящённой заседанию с представителями Apple и Google. Оно шло в закрытом формате, куда пригласили только несколько информагентств — РИА «Новости» и ТАСС. О происходящем можно лишь узнать из их сообщений.
В результате теперь можно смело рассказывать всем как ты одержал в споре верх над западными корпорациями, которые только мямлили что-то в ответ, потупив глазки.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сказал, что Google и Apple не смогли объяснить на заседании комиссии СФ игнорирование требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора.
И поди теперь проверь, правда это или нет. ред.
Наверное они видели какие глупые вопросы задавали американские сенаторы, и решили так не позориться.
Хотя кого я обманываю, они просто привыклю все делать по секрету.
Apple и Google:
— Какие ваши доказательства?
Совет Федерации:
Не думаю что там вообще знают о партии жуликов и воров
Шизофрения какая-то, просто позор и клоунада. Какие же двоемыслящие выродки сидят в сенате, это просто уму непостижимо.
Хорошая картина того, за кого голосовали люди все прошлый годы
Хорошая картина того, как люди не ходили на выборы все прошлые годы.
В том числе и я…но не в этом году.
Вот из-за биомусора в видео, за которых уже всё решили мы и сидим в говне. https://www.youtube.com/watch?v=mxvPol0hi3s
никто:
международная ит правовая практика:
совещание: кук тим, пичаи сундар - уже уиноуны потомучто потому
Мне ещё это место понравилось:
Он добавил, что через приложение идет незаконная агитация в интересах отдельных кандидатов в депутаты.
Ещё раз, человек (группа людей) просто агитирует (призывает) голосовать за кандидатов, которые власти России сами официально допустили к выборам. Оказывается, даже это теперь незаконно. Дожили, блин.
быть депутатом легально.
агититация на выборах легальна.
создание приложений легально.
как может быть незаконным то что само по себе законно ?
Пытаются разобраться с цифровыми гигантами, тыкая им в нос бумажкой, ой..
Да и саму бумажку то не могут ровно распечатать
Учитывая как сильно ебут Эпл, Гугл и Твиттер за любой проступок (типа не удалили ссылку из выдачи) и как демонстративно пофиг на Телегу и на сотни каналов там, которые и УГ рекламируют и митинги собирают и фейки разгоняют, то какие ещё нужны пруфы хомячкам Дурова, что их любимая тележка давным давно сдала ключи в ФСБ в обмен на закрытие их долгов после провала TON? ред.
а чего тогда бота УМГ не блочат?
Собирают данные.
Думаю, Телега это запасная бомба на случай если придётся крутить жестко гайки, или для «особо опасных» кейсов. К примеру есть мнение что Протасевича поймали именно через чтение его ТГ, иначе откуда они точно знали его рейс и дату.
В общем, очень-очень мутно сейчас выглядит ТГ. Размещение облигаций в СПБ, полное превращение попыток давить на Дурова, полное попустительство ко всем каналам там. Статьи Дурова о том как классно жить не в США и все такое. Дело пахнет керасином
Протасевич вроде сам всё слил в телеграммной чат где было несколько человек.
По поводу бота, ну такое, если я подписан на бота, не значит, что хочу на митинги и т д, это всё сомнительно.
Не защищаю телегу и Дурова, просто считаю, что она не сливает данные
Я правда не знаю откуда эта слепая вера у большинства.
Следим за развитием событий:
* ТГ объявляют чуть ли не главным злом после координации митингов Навального там, требуют выдать ключи. Начинается попытка «блокировки». (Которую некоторые конспирологии уже тогда считали подстановкой, но это уже совсем другая история)
* Дуров собирает 2 лярда на TON, и в конце SEC говорит что это так-то ценная бумага и берет его за жопу
* Дуров должен много много денег разным инвесторам, в том числе из США. Ему светит суд если не вернёт долги. ТГ при этом никогда не монетизировался и не окупается. То есть кешфлоу у него нет.
* Появляются всякие сливы и слухи мол Дуров вернулся в РФ и мол взял денег у разных около-олигархов
* Выпускает облигации в РФ
* Начинает строчить статейки о том какое США говно и как можно делать бизнес где угодно (подозрительно почти слово в слово совпадёт с повесткой Лебедева и прочих «я вне политики, я просто бизнесмен» людей)
* Перестаёт комментировать происходящее в России, не высказывается ни о законе о «Чебурнете», ни о отравлении Навального, ни о других репрессиях
* Власти РФ официально объявляют что перестают блокировать ТГ
* При этом начинается жесткая ебка всех сервисов, особенно зарубежных. Достаётся даже строптивому Яндексу
* Но про ТГ ни слова. Ни одного требования удалить каналы УГ, ничегошеньки.
Хз. Тут такие уши торчат слива, что я правда не знаю как это ещё объяснить и как у людей получается это все оправдать у себя в голове. ред.
"катарские фонды" это давнишняя прокладка для махинаций. уже не первый раз "приватизируют" какие нибудь гос компании через них и ВТБ. плюс Дуров начал на гос тусовки ходить. набрал на свой крипто скам у местных, а что б ноги не переломали отдался фсб
Обобщение частных случаев — безосновательный перенос характеристик частных или даже единичных случаев на обширные их совокупности. Существует множество видов этого когнитивного искажения, классический вариант — теория заговора.
Он же вроде как поимел инвестицийот принца ОАЭ. В случае выхода на биржу телега будет стоить очень дорого, хорошая инвестиция.
Другие заключения, вроде того, что он прилетал в РФ и о чем-то договаривался могут быть обычными сплетнями или сплетнями, которые распространяются специально, чтобы люди не доверяли телеге.
Ну и как аргумент за то, что сплетни появились не случайно, это то, что продавший жопу Лебедев отчаянно форсил версию того, что телега под спецслужбами.
Но в целом я хз, у меня есть свои вопросы к телеге, хотя в её сотрудничестве с силовиками РФ я сомневаюсь. ред.
, что их любимая тележка давным давно сдала ключи в ФСБ в обмен на закрытие их долгов после провала TON? ред.
беседы с башкой?
Тебя не смущает, что телегу вместе с гугл документами этой ночью банили?
Не телегу, а их сторонний сервис длинных публикаций. При этом никаких представителей никуда не вызывают и ничего делать не обязывают. Честно. Смущает.
Уголовное дело на Google? Чиво блять?
Не против компании. Речь о персональной ответственности. Я хз, кого они хотят привлечь
на конкретного сотрудника, скорее всего на ген дира
ну что-то обвинялка, по-моему, не выросла, чтобы заводить дела на Кука и Пичаи
им же плевать, делать то ничего не будут, заведут уголовку и всё, зато потом повод будет для прессинга самих компаний
Я все-таки ставлю на то, что это пустые угрозы ради угроз, но кто знает, что там может щёлкнуть
Русофоб?
Русские заслуживают лучшей жизни
Готовы бороться просто их сажают либо убивают. Пока Путин не умрет, никто ничего сделать не сможет
Как эта хуйня уже заебала.
Запретить
Запретить
Запретить
Уже закрывайте инет к хуям собачим, все и так поняли что через пару лет так и будет ред.
типичный климов
А че они вк и яндекс не требуют удалить оттуда? В них тоже агитирует за кого голосовать, а за кого нет
У нас какие-то проблемы с эволюцией пошли. В начале 2000х было хорошо после того как тряхнуло в 90е - свобода слова, доступ к информации, нормальное сосуществование с другими.
А потом началось - сначала конкуренция в стране нас не устраивает, давайте отрыв большой сделаем, чтобы решения обсуждать поменьше. Затем критика нам не нравится, давайте рты затыкать. Затем конкуренция нам совсем разонравилась, давайте оппозицию вообще разносить. Какой-то кусок из ДНК страны как будто вывалился, застой и деградация. ред.
в начале 2000ых отобрали нтв и посадили ходарковского, чтоб потоки нефтяные друзьям отдать. хорошего не было н-и-х-*-*
Ну вот он ещё в 2003 сидит и даёт интервью за месяц до того, как его посадили https://youtu.be/9oaA-N0v8YI
То есть можно сказать что допустим 2000-2003 ещё достаточно свободная пресса и телевидение. И потом я про более массовые темы говорил. То есть даже после поасдки Ходорковского ещё долгое время не было такого культа власти. Критиковать-то и сейчас критикуют, но не превозносили так как сейчас. И всей вот этой закрытостью по интернетам не занимались. Если так вспомнить интернет годов 2008-2012, можно было вообще нести всё что угодно и что-то массовых трагедий от такой болтовни не случалось. Да, цинизм местами слишком сильный был, это противно было, но обычно им всё и заканчивалось.
Кажется это первый раз когда Совет Федерации что-то делает. Они ведь обычно просто подписывают законы из Думы, и никакой субъектности не проявляют.
Нижняя палата пишет куча вредных законов. Верхняя палата тоже так может, но крайне редко это делает.
Они против Кука санкции введут? Запретят въезд и заблокируют все имущество и счета на территории смехдержавы???
Передайте, пожалуйста, этому гению, что в России уголовная ответственность для юрлиц не предусмотрена.
Хреново им там сейчас, наверно. За ограниченное время придумать дичь, которую не смогли до этого придумать за кучу времени. Прямо дико жесткий дедлайн.
Гуглу с Эплом надо удалить приложение Навального из сторов вместе со всеми приложениями федеральных каналов и аккаунтами всякой хуеты на ютубе ред.
- слышь гугл
-слышь эпол
В жуткой истерике орет, бьет кулачками по столу и топает ножкой
- удооооолиииить, наказать, посадить!
@Олегсей Дитковскей у тебя кофейня ещё не сгорела? Забери меня к себе, я бариста 6 лет отработал, пенку как бог взбиваю ред.
Если они реально считают, что эти программки могут порушить страну, то мне искренне их жаль.
Надо удалить всех граждан страны, чтобы вообще не смели голосовать!
Вот ведь что удумали, вдруг что не так проголосуют!
В конституции прописано, что можно свободно искать, обмениваться информацией.
Эта программка - это просто обмен информацией между гражданами.
Что она нарушает вообще тогда?
, что в Госдуме готовится пакет законов, ужесточающий требования к цифровым гигантам.
баба мария... и вот этот весь колхоз там в думе идёт на НАШИ деньги, вместо того, чтобы эти деньги потратить на строительство дорог, больницы, детские сады и так далее...
я знаю есть схема какая-то, что ты как бы продаёшь кому-то, а он как бы как перекуп представляет твою фирму, и вроде как вопросов в офицалам не задать. допустим, в России есть Эпл Рус. Apple продаёт айфоны в Эпл Рус, а Эпл Рус их как бы типа перепродаёт в России. в итоге ты не можешь повлиять на Apple, потому что их типа в этой стране толком и не представлено, но есть некие Эпл Рус, которые просто перекупы. ты не можешь от перекупа требовать исполнения каких-то законов, кроме как от продавца. хитрая схема, но похоже именно она и работает в этом случае
Вот мне даже интересно, что сенаторы из комиссии имени нихуя могут внемить Apple и Google?
Юридически нет такого закона, которым можно было бы запретить Умное голосование и приложение "Навальный", кроме возможной связи с ФБК.
На каком основании Apple и Google должны удалить приложения?
Если будет решение суда или закон - окей. Но такого закона и решения суда нет.
Сенаторы об этом прекрасно знают.
Все эти запугивания рассчитаны на "покрасоваться в телевизоре" перед выборами.