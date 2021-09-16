Главное о заседании из-за отказа удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play — это считают «вмешательством» в дела России.

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Глава комиссии Совфеда Андрей Климов на брифинге после заседания показывает представления прокуратуры в адрес Пичаи и Кука

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. 16 сентября заседание состоялось, но проследить за ним в прямом эфире оказалось невозможно.

Хотя это временная комиссия Совфеда, она существует уже четыре года. Когда её создавали, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сказала, что представляет себе только одну «цель вмешательства во внутренние дела стран — смену неугодных кому-то режимов».

Причина вызова Apple и Google в Совфед — размещение в App Store и Google Play приложения «Умного голосования», которое запустил наделённый «экстремистским» статусом Фонд борьбы с коррупцией*. Перед этим, в конце августа, Роскомнадзор потребовал от компаний удалить приложение «Навальный» из цифровых магазинов. В начале сентября ведомство пригрозило счесть «вмешательством в выборы» отказ Apple и Google блокировать сервис. В ночь на 16 сентября у некоторых пользователей наблюдались проблемы с доступом к Google Docs.

На сайте Совета Федерации не велось никакой трансляции, посвящённой заседанию с представителями Apple и Google. Оно шло в закрытом формате, куда пригласили только несколько информагентств — РИА «Новости» и ТАСС. О происходящем можно лишь узнать из их сообщений.

Глава комиссии Андрей Климов сказал, что действия Google и Apple в период выборов рассматриваются как вмешательство в дела России. Поэтому, как он отметил, прокуратура потребовала устранить нарушения.

Особое внимание следует обратить на организации и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке. Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом. Андрей Климов глава комиссии СФ

Климов отметил, что доказательства «вмешательства» в дела России МИД РФ передал послу США — об этой встрече стало известно ещё 10 сентября. Глава комиссии показал официальные представления прокуратуры от 9 сентября в адрес гендиректора Apple Тима Кука и главного исполнительного директора Google Сундара Пичаи. Климов заявил, что «если это [имеется в виду запрещённый контент] не будет устранено к моменту начала выборов, то позиции тех, кто нарушает закон, усугубятся».

Сенатор Владимир Джабаров считает, что при участии этих компаний совершаются конкретные преступления, масштаб которых в ближайшие дни может увеличиться. Он добавил, что американские цифровые платформы и их сотрудники несут как корпоративную, так и персональную ответственность за нарушение российского законодательства.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сказал, что Google и Apple не смогли объяснить на заседании комиссии СФ игнорирование требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора.

Также замглавы ведомства сообщил, что Роскомнадзор может принять решение о штрафах для Google и Apple, если они не удалят из своих магазинов приложения «Умное голосование» и «Навальный».

Если Google и Apple не удалят запрещенный контент, они могут привлечь виновных к персональной ответственности, вплоть до уголовной, заявили в комиссия Совфеда по защите суверенитета.

Климов заявил, что приложение «Навальный» собирает персональные данные россиян для вмешательства в выборы. Он добавил, что через приложение идет незаконная агитация в интересах отдельных кандидатов в депутаты.

Если верить Климову, российские представители Apple рассказали о «правовых тонкостях», не позволяющих материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store.

Представитель Google сообщил, что компания не занимает никакую политическую сторону и уважает законы всех стран, где работает. «Компания реагирует на все юридические запросы по своему контенту», — добавил он.

Компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог. Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента. Александр Монин представитель Google

Представитель Apple высказал готовность к ведению прямого диалога и содействию органам власти РФ на всех уровнях.



Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента, рассказал глава ведомства Вадим Субботин. Он уточнил, что решения будут приниматься в отношений тех, кто систематически нарушает требования Роскомнадзора.

Глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев сказал, что в Госдуме готовится пакет законов, ужесточающий требования к цифровым гигантам.

Вторая часть заседания пройдёт через два дня после выборов в Госдуму, 21 сентября. Климов объяснил, что цель такого формата — «предупредить тех, кто ещё пока не понимает и может случайно нарушить российское законодательство, связанное с выборами в России».