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Новости
Сергей Исенеков

Техническая группа общественного штаба при участии КПРФ не нашла нарушений во время электронного голосования в Москве Статьи редакции

Технические специалисты утверждают, что «все голоса учтены и остались неизменными».

5 5 комментариев
69 просмотров

Техническая группа, образованная по инициативе и при участии партии КПРФ, не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях во время проведения электронного голосования. Об этом сказано на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Как утверждается в сообщении, специалисты использовали открытую базу данных блокчейн, опубликованную на observer.mos.ru. Туда попадали все транзакции голосов во время проведения электронного голосования. Доступ к данным преоставляется с помощью приватного ключа, который выдавался после окончания выборов. Техническая группа заявила, что они провели дополнительную сверку и убедились в том, что транзакции учтены верно и голоса остались неизменными.

В результате анализа техническая группа не смогла выявить присутствие нарушений в ходе работы системы ДЭГ, повлиявших на итоговый результат голосования, а выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок.

из сообщения технической группы общественного штаба

В состав группы вошли технические специалисты — руководитель группы Владимир Чернецкий и член общественной палаты Москвы, эксперт в сфере IT Дмитрий Кузнецов, программисты Евгений Федин и Александр Хованский, электоральный эксперт Дмитрий Нестеров и координатор движения «Голос»* Григорий Мельконьянц.

Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в телеграм-канале поблагодарил группу, проводившую техническое исследование голосования, и отметил их высокий профессионализм.

Хотел бы поблагодарить техническую группу, проводящую техническое исследования электронного голосования за скрупулёзную и тщательную работу. Просил бы продолжить её, есть ещё вопросы, оставшиеся без обстоятельных ответов. Также просил бы выработать рекомендации, позволяющие повысить надежность и прозрачность электронного голосования. Спасибо за высокий профессионализм!

Алексей Венедиктов
руководитель московского штаба по наблюдению за выборами

Выборы депутатов в Государственную думу прошли в России с 17 по 19 сентября 2021 года. В течение трех дней жители Москвы могли голосовать за кандидатов как на избирательных участках, так и онлайн.

Дистанционное электронное голосование — экспериментальная технология. На выборах в Госдуму проголосовать онлайн могли только жители семи субъектов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.

20 сентября депутаты от КПРФ потребовали отменить итоги электронного голосования и объявили, что проведут митинги по всей стране по итогу выборов в Госдуму. Они состоялись в Москве 20 и 25 сентября.

22 сентября Алексей Венедиктов заявил, что техническая группа общественного штаба пересчитает все голоса, полученные от избирателей в ходе электронного голосования в Москве. При этом он отметил, что пересчёт голосов не будет иметь юридической силы.

Главный скандал на выборах: результаты…
Присутствующие при подсчёте сообщают о нарушениях, а в соцсетях считают подозрительным внезапный…
tjournal.ru

*По решению Минюста России движение «Голос» включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

#новости #выборы2021 #москва

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Александр Гароев

Как же неожиданно

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Новый ключ

Хотел бы поблагодарить техническую группу, проводящую техническое исследования электронного голосования за скрупулёзную и тщательную работу.

смищно

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0
Кирилл Вселенский

Хитрый веник специально набрал 2 группы, тем временем вторая группа утверждает, что вбросы были и составила список вопросов, ответов на которые в течении недели уже они придумать не могут - https://t.co/Bup7C239bZ

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
t.co
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0
Anton Izmailov

Какие же лицемеры эти мразишы из КПРФ

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0
Андрей Охапкин

Вы должны были бороться со злом!

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