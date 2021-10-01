Техническая группа общественного штаба при участии КПРФ не нашла нарушений во время электронного голосования в Москве Статьи редакции
Технические специалисты утверждают, что «все голоса учтены и остались неизменными».
Техническая группа, образованная по инициативе и при участии партии КПРФ, не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях во время проведения электронного голосования. Об этом сказано на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Как утверждается в сообщении, специалисты использовали открытую базу данных блокчейн, опубликованную на observer.mos.ru. Туда попадали все транзакции голосов во время проведения электронного голосования. Доступ к данным преоставляется с помощью приватного ключа, который выдавался после окончания выборов. Техническая группа заявила, что они провели дополнительную сверку и убедились в том, что транзакции учтены верно и голоса остались неизменными.
В состав группы вошли технические специалисты — руководитель группы Владимир Чернецкий и член общественной палаты Москвы, эксперт в сфере IT Дмитрий Кузнецов, программисты Евгений Федин и Александр Хованский, электоральный эксперт Дмитрий Нестеров и координатор движения «Голос»* Григорий Мельконьянц.
Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в телеграм-канале поблагодарил группу, проводившую техническое исследование голосования, и отметил их высокий профессионализм.
Выборы депутатов в Государственную думу прошли в России с 17 по 19 сентября 2021 года. В течение трех дней жители Москвы могли голосовать за кандидатов как на избирательных участках, так и онлайн.
Дистанционное электронное голосование — экспериментальная технология. На выборах в Госдуму проголосовать онлайн могли только жители семи субъектов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.
20 сентября депутаты от КПРФ потребовали отменить итоги электронного голосования и объявили, что проведут митинги по всей стране по итогу выборов в Госдуму. Они состоялись в Москве 20 и 25 сентября.
22 сентября Алексей Венедиктов заявил, что техническая группа общественного штаба пересчитает все голоса, полученные от избирателей в ходе электронного голосования в Москве. При этом он отметил, что пересчёт голосов не будет иметь юридической силы.
*По решению Минюста России движение «Голос» включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.
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