Комик Руслан Белый заявил об отмене нескольких концертов из-за его шуток о политике Статьи редакции
Артист подозревает, что попал в «какой-то список».
По словам Белого, из пяти запланированных на последнее время концертов, отменили три. «Два под девизом — „Руслану Белому нельзя“. Безусловно, не было никакой официальной информации, я передаю вам закулисные разговоры. А вот в Питере был официальный отказ», — рассказал он в подкасте «Бухарог Лайв». На разговор обратил внимание Insider.
Белый отметил, что на выступление в Петербурге продали все билеты, всё было «юридически чисто». Но накануне выступления на сайте Комитета по делам культуры города появлялось объявление, что концерт не согласован. Сейчас сообщение удалено, страница с реестром несогласованных мероприятий тоже пропала, однако информация сохранилась на странице площадки.
Комик связывает это с тем, что кому-то не понравились его ролики на ютубе с шутками про власть. Например, концерт «Я свой». В нём Белый высмеял заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко — та поручила проверить голосование на Первом канале, в результате которого на «Евровидение» поехала Манижа.
Там также были шутки про матерившуюся экс-министра культуры Крыма, присоединение полуострова в 2014 году и «кровожадных депутатов». Шутил Белый и про преследование Моргенштерна. В выступлении «Почему я отрастил усы» он говорит о Путине, Навальном, митингах и судебных делах.
Белый добавил, что вместе с концертами отменилось и его участие в одном из выпусков «Вечернего Урганта»: «Тоже написали — к сожалению, нет».
В середине ноября издание «Би-би-си» выпустило материал, в котором говорилось о существовании в России стоп-листов артистов, поддержавших оппозицию. Актёров перестают снимать из-за поддержки Навального — от постов в фейсбуке до участия в митингах.
Стендап-комика Идрака Мирзализаде летом вынудили покинуть Россию из-за шутки, которая, по версии МВД, возбуждает ненависть и вражду. Белый в числе других комиков выступал в его поддержку.
Юрий Хованский находится под арестом из-за исполненной на стриме песни про «Норд-Ост». Из-за мужского поцелуя в шоу «Игра» на ТНТ возбудили административное дело. Ариану Лолаеву заставили извиниться из-за шутки другого стендап-комика про «осетинский пирог между ног» у неё.
Комик Денис Чужой сообщал, что после публикации на ютубе его концерта «Дальше сам» им заинтересовалась полиция.
@Вахтёр человек отдохнуть хочет от TJ
@Вахтёр рыжий провокатор, сам всех подбивает, и хихикает..