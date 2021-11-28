Артист подозревает, что попал в «какой-то список».

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Руслан Белый

По словам Белого, из пяти запланированных на последнее время концертов, отменили три. «Два под девизом — „Руслану Белому нельзя“. Безусловно, не было никакой официальной информации, я передаю вам закулисные разговоры. А вот в Питере был официальный отказ», — рассказал он в подкасте «Бухарог Лайв». На разговор обратил внимание Insider.

Белый отметил, что на выступление в Петербурге продали все билеты, всё было «юридически чисто». Но накануне выступления на сайте Комитета по делам культуры города появлялось объявление, что концерт не согласован. Сейчас сообщение удалено, страница с реестром несогласованных мероприятий тоже пропала, однако информация сохранилась на странице площадки.

Комик связывает это с тем, что кому-то не понравились его ролики на ютубе с шутками про власть. Например, концерт «Я свой». В нём Белый высмеял заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко — та поручила проверить голосование на Первом канале, в результате которого на «Евровидение» поехала Манижа.

Там также были шутки про матерившуюся экс-министра культуры Крыма, присоединение полуострова в 2014 году и «кровожадных депутатов». Шутил Белый и про преследование Моргенштерна. В выступлении «Почему я отрастил усы» он говорит о Путине, Навальном, митингах и судебных делах.

Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов — жёлтые и красные. Жёлтые — это «непонятно», красные — это те, кто под запретом. Никакое официальное лицо мне ничего не говорило. Но вроде как эта инициатива идёт от администрации президента, выпилиться из этого невероятно тяжело. Руслан Белый комик

Белый добавил, что вместе с концертами отменилось и его участие в одном из выпусков «Вечернего Урганта»: «Тоже написали — к сожалению, нет».

В середине ноября издание «Би-би-си» выпустило материал, в котором говорилось о существовании в России стоп-листов артистов, поддержавших оппозицию. Актёров перестают снимать из-за поддержки Навального — от постов в фейсбуке до участия в митингах.

Стендап-комика Идрака Мирзализаде летом вынудили покинуть Россию из-за шутки, которая, по версии МВД, возбуждает ненависть и вражду. Белый в числе других комиков выступал в его поддержку.

Юрий Хованский находится под арестом из-за исполненной на стриме песни про «Норд-Ост». Из-за мужского поцелуя в шоу «Игра» на ТНТ возбудили административное дело. Ариану Лолаеву заставили извиниться из-за шутки другого стендап-комика про «осетинский пирог между ног» у неё.