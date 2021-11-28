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Новости
Ольга Щербинина

Комик Руслан Белый заявил об отмене нескольких концертов из-за его шуток о политике Статьи редакции

Артист подозревает, что попал в «какой-то список».

74 74 комментария
3258 просмотров
Руслан Белый

По словам Белого, из пяти запланированных на последнее время концертов, отменили три. «Два под девизом — „Руслану Белому нельзя“. Безусловно, не было никакой официальной информации, я передаю вам закулисные разговоры. А вот в Питере был официальный отказ», — рассказал он в подкасте «Бухарог Лайв». На разговор обратил внимание Insider.

Белый отметил, что на выступление в Петербурге продали все билеты, всё было «юридически чисто». Но накануне выступления на сайте Комитета по делам культуры города появлялось объявление, что концерт не согласован. Сейчас сообщение удалено, страница с реестром несогласованных мероприятий тоже пропала, однако информация сохранилась на странице площадки.

Комик связывает это с тем, что кому-то не понравились его ролики на ютубе с шутками про власть. Например, концерт «Я свой». В нём Белый высмеял заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко — та поручила проверить голосование на Первом канале, в результате которого на «Евровидение» поехала Манижа.

Там также были шутки про матерившуюся экс-министра культуры Крыма, присоединение полуострова в 2014 году и «кровожадных депутатов». Шутил Белый и про преследование Моргенштерна. В выступлении «Почему я отрастил усы» он говорит о Путине, Навальном, митингах и судебных делах.

Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов — жёлтые и красные. Жёлтые — это «непонятно», красные — это те, кто под запретом. Никакое официальное лицо мне ничего не говорило. Но вроде как эта инициатива идёт от администрации президента, выпилиться из этого невероятно тяжело.

Руслан Белый
комик

Белый добавил, что вместе с концертами отменилось и его участие в одном из выпусков «Вечернего Урганта»: «Тоже написали — к сожалению, нет».

В середине ноября издание «Би-би-си» выпустило материал, в котором говорилось о существовании в России стоп-листов артистов, поддержавших оппозицию. Актёров перестают снимать из-за поддержки Навального — от постов в фейсбуке до участия в митингах.

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Стендап-комика Идрака Мирзализаде летом вынудили покинуть Россию из-за шутки, которая, по версии МВД, возбуждает ненависть и вражду. Белый в числе других комиков выступал в его поддержку.

Юрий Хованский находится под арестом из-за исполненной на стриме песни про «Норд-Ост». Из-за мужского поцелуя в шоу «Игра» на ТНТ возбудили административное дело. Ариану Лолаеву заставили извиниться из-за шутки другого стендап-комика про «осетинский пирог между ног» у неё.

Комик Денис Чужой сообщал, что после публикации на ютубе его концерта «Дальше сам» им заинтересовалась полиция.

«Юрист — это теперь обязательно»: Денис Чужой о…
Разговор к выходу концерта «Дальше сам» с шутками про Путина, Навального и коррупцию, который уже…
tjournal.ru

#новости #стендап

74 74 комментария
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74 комментария
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Ху Эмай

Артист начинает о чем-то догадываться

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29
Al

Аж побелел

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2
Кирилл Вселенский

Мартиросяна бы ебнуло было бы смешно

Ответить
9
Рыжий

Кстати да.
Хотя он довольно высоко забрался. И знает как про что рассказывать так, чтобы хозяевам нравилось

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Белый тоже вроде не незнал))

Ответить
0
Chikk

Так, подождите... Можно списком пофамильно, чтоб не обновлять страницу по 10 раз. Знакомый (майор) интересуется. :)

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Брянск север, мартиросяна ебните репрессиями, будет смешно как с хованским, прием

Ответить
4
Chikk

прием

Приём-приём. Пшш... Пшшш... Шифровка ушла.

Ответить
2
Легендарный рубин

поясни, у них в гарриком норм общение или что?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

У них с белым?

Ответить
0
Легендарный рубин

да

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ну они в одной помойке работают думаю да, вписка из камеди там они все в одной шоблоебле

Ответить
0
Александр Демьяненко

Он же ушел с ТНТ. Запросил денег много, ему отказали

Ответить
0
Легендарный рубин

Комиссаренко тоже ушел оттуда. И прячется от Бацьки в России и подался на гражданство РФ...

Ответить
0
VladKlar

прячется от Бацьки в России и подался на гражданство РФ

Отличный план, надежный, как швейцарские часы

Ответить
1
Легендарный рубин

а ну спасибо, не слежу за камеди прост

Ответить
0
Легендарный рубин

Сразу станет в курсе событий

Ответить
0
Пинкертон

“Артист подозревает, что попал…”

… в срыаку

Ответить
7
Саня Матросов

АХАХХАХА
то есть так комментировать это дешево. дешево. как дешево...

Ответить
0
Легендарный рубин

О, а вот это настоящая цензура.
Стоп-листы, списки нежелательных и тд. Она есть, и это факт.
———--———--——-
Совсем непричем здесь шутники про матрасы и гавно, и всякие инстамки, примеряющие по случаю нарастающей цензуры на себя образы жертв режима.

Ответить
3
Сергей Ахрем

поизвинялись?

Ответить
1
Легендарный рубин

Добро пожаловать в Туркмению 🌚

Ответить
1
Легендарный рубин

*С ядерным оружием.

Ответить
0
Легендарный рубин

Надеюсь Мартиросян ему поможет

Ответить
0
Рыжий

Подкинет денег на билеты и первый месяц проживания в другой стране?

Ответить
0
Легендарный рубин

Устроит в шашлычную

Ответить
4
Легендарный рубин
Ответить
6
Ваня Иванов

А сам то ты рыжий педераст сможешь съязвить путинским холуям о том что они суки свободу уничтожили, или только пиздеть хихикая можешь?

Ответить
–8
Рыжий

@Вахтёр человек отдохнуть хочет от TJ

Ответить
6
Ваня Иванов

@Вахтёр рыжий провокатор, сам всех подбивает, и хихикает..

Вахтёр — Блог на TJ
https://tjournal.ru/rules
tjournal.ru
Ответить
–7
Рыжий

А я причем? Это ты не способен на самоцензуру, я в этом не виноват

Ответить
–2
Ваня Иванов

Ты хихикаешь как провокатор, и ещё стучишь как провокатор.

Ответить
–3
Рыжий

и ещё стучишь как провокатор

Вообще-то это называется "проявлять гражданскую позицию", на языке либералов
На TJ сидишь и таких вещей не знаешь...

Ответить
0
Dmitriy Volkov

Ты, маня бредишь, как чык чырык, не надо приплетать свои больные фантазии о либерализме куда не попадя, крыса)

Ответить
–1
Рыжий

Может тебе просто удалиться с этого ресурса тоталитарного, с вахтером и банами за слова?

Ответить
3
Ваня Иванов

Он правда крыса, Не люблю стукачей, внучат вертухаев, по любому поводу стучат как их деды , более миллиона доносов при Берия писали друг на друга эти их деды. А у них , внучат..,наследственное вертухайское...тьфу на них...,мерзость...

Ответить
–3
Chikk

Да блеать, что ты такое несёшь?

Ответить
2
Легендарный рубин

Новореги с фантомными болями, эка невидаль

Ответить
2
Легендарный рубин

лови ещё жалобу

Ответить
0
Рыжий

ты ауешник что-ли? Стукачей он не любит

Ответить
0
Легендарный рубин

тоже отправил на тебя жалобу. Правила едины для всех. Они либо есть, либо их нет.

Ответить
0
Ваня Иванов

и ты стукачок...тьфу на тебя, тьфу!..

Ответить
0
Легендарный рубин

при чём здесь стукачок? Меня бы тоже забанили за слова, которые ты пишешь.

Ответить
0
Ваня Иванов

Зри в корень- Козьма Прутков!

Ответить
0
Chikk

Сегодня день такой просто. Давление, наверное. Много народа уже порвалось за сегодня. Хотя... Возможно вредными лучами травят, демоны. :D

Ответить
0
Рыжий

День сегодня и правда не простой(

Ответить
0
Ваня Иванов

Пиздеть надо меньше не по делу, а то выглядешь как педераст не удел...

Ответить
–3
Рыжий

Не тебе решать

Ответить
1
Легендарный рубин

Чем ты этих мань порвал на этот раз?

Ответить
0
Рыжий

довольно невинной насмешкой

Ответить
0
Легендарный рубин

А где тут насмешка?

Ответить
0
Легендарный рубин

да тут её нет. Реальная помощь билетом и на еду на первый месяц.

Ответить
0
Легендарный рубин

На месте Гарика я бы тайно помог деньгами в такой ситуации, потому что Путин не навсегда и надо диверсифицировать риски. Коллега, опять же.

Ответить
2
Легендарный рубин

Я слышал в Израиле российские комики пользуются популярностью

Ответить
0
Легендарный рубин

Скоро уже и до белого списка дойдут, то есть если не разрешён, то запрещён.

Ответить
0
Легендарный рубин

На рутубе других и не будет )

Ответить
1
Alexander Ilinykh

Единственный список, в который мог попасть Белый, так это список несмешных стендаперов. Хотя именно как организатор концертов или там шоу он хорошо себя проявил.

Ответить
0
Легендарный рубин

ну тебе не очень, другим норм. Вкусовщина. Кто-то Петросяна смотрит.

Ответить
0
Легендарный рубин

Кстати, Михаил Шац сейчас тоже стендапер, у него не смешно, но там есть интересные мысли и он для аудитории постарше вполне пойдет.

Ответить
0
Легендарный рубин

Шац просто классненький, слушать его одно удовольствие.

Ответить
1
ziggy stardust

Как минимум, он уже попал в список людей с нулевой самоиронией.

Ответить
0
Легендарный рубин

чей это список, кто его автор?

Ответить
0
ziggy stardust

Мой, я.

Ответить
0
Легендарный рубин

ну тогда ладно

Ответить
0
Легендарный рубин

Киньте ему ссылку на https://tjournal.ru/s/emigration

Пора валить — сообщество, новости, обзоры, видео
Давно пора
tjournal.ru
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0
Легендарный рубин

Комик Руслан Белый заявил об отмене и отзыве нескольких его шуток о политике

Ответить
0
Константин Де Брильи

Мой концерт был взломан, — подчеркнул комик.

Ответить
0
Damir ReDevil

РАССИЯ РАССИЯ

Ответить
0
Гном переросток

Северная Корея/ой Россия

Ответить
0
XYU

Он в списке под названием «несмешные»

Ответить
0
ユリー シャネ

У артистов два пути: в депутаты или в красный список.

Ответить
0
Сергей Сергеич

Пидарасы, оставьте комиков в покое, хоть какая-то отдушина!

Ответить
0
Йохан Ирвинг

помню как этот дегенерат высирался по поводу азиса

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0
Aleksandr Dolgikh

Ну зато Крым наш!

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0
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