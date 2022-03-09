«Яндекс.Дзен» закроет доступ к сайту для иностранных пользователей «из-за возросшего объёма контента» Статьи редакции
Решение объяснили невозможностью качественно персонализировать блоги для зарубежных читателей.
С 9 марта платформа «Яндекс.Дзен» будет доступна только для пользователей из России — при попытке входа из другой страны сайт окажется заблокирован. Представители компании рассказали РБК, что «в условиях возросшего объёма контента и меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации» для зарубежных пользователей.
Это не первое ограничение «Дзена» за последние несколько дней: 5 марта на сайте исчезла лента рекомендаций — теперь пользователям отображаются те каналы, на которые они сами подписались. Тогда изменения тоже объяснили «объёмами контента и меняющимся контекстом».
«Яндекс.Дзен» — платформа для блогеров и медиа, запущенная в 2015 году. За последние годы сайт удалил расследование Baza о ведущей «России 1» Наиле Аскер-заде и заблокировал аккаунт издания «МБХ медиа». Решения объяснили жалобами о фейках и требованиями законодательства России.
остальной мир.
-что такое это ваще ЯндексДзен?
ммм помню ламповый TheQuestion
Все равно помню ламповый TheQuestion
А можно так же, но для России? Пожалуйста.
Ну вот и Яндекс.Дзен скатился в пропагандонство ((
Какая-то очень глупая причина
Да всем понятно, что настоящая причина — распоряжение из АП. А причину для пресс-релиза они набалабобили. Кстати, Балабобу тоже закрыли.
походу скопировали гугл новости
Модераторов не хватает?
мочераторов
ответОчка
Почалося
Яндекс деревня дешевая.
Всегда так думал, теперь это явно.
Лучше бы для российских прикрыли.
Ватное сообщество огораживается.
не нужно нам этот ваш Яндекс дзен. Но то, что вы пользователей, жителей вашей страны, за дурачков хотите держать — давно понятно.
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