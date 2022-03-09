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Максим Друковский

«Яндекс.Дзен» закроет доступ к сайту для иностранных пользователей «из-за возросшего объёма контента» Статьи редакции

Решение объяснили невозможностью качественно персонализировать блоги для зарубежных читателей.

С 9 марта платформа «Яндекс.Дзен» будет доступна только для пользователей из России — при попытке входа из другой страны сайт окажется заблокирован. Представители компании рассказали РБК, что «в условиях возросшего объёма контента и меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации» для зарубежных пользователей.

Это не первое ограничение «Дзена» за последние несколько дней: 5 марта на сайте исчезла лента рекомендаций — теперь пользователям отображаются те каналы, на которые они сами подписались. Тогда изменения тоже объяснили «объёмами контента и меняющимся контекстом».

«Яндекс.Дзен» — платформа для блогеров и медиа, запущенная в 2015 году. За последние годы сайт удалил расследование Baza о ведущей «России 1» Наиле Аскер-заде и заблокировал аккаунт издания «МБХ медиа». Решения объяснили жалобами о фейках и требованиями законодательства России.

#яндекс #сервисы #новости

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Котан Котаныч

остальной мир.
-что такое это ваще ЯндексДзен?

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18
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Торжественный рубин

Удалено

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Hfr Olod

ммм помню ламповый TheQuestion

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2
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Торжественный рубин

Я перепутал с Кью

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Hfr Olod

Все равно помню ламповый TheQuestion

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Ненужный фитиль
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7
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Теоретический меч

Заибал блятб заибал

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13
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И засмеялся еще так неприятно.
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1
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Теоретический меч

из-за возросшего объёма контента
 Из-за возросшего уровня правды

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7
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Никита Сухов

А можно так же, но для России? Пожалуйста.

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Зенон Китайский

Ну вот и Яндекс.Дзен скатился в пропагандонство ((

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Теоретический меч

Давно уже

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Информационный ключ

Он всегда там был

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Южная ночь

Какая-то очень глупая причина

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Maxim 🤷‍♂️

Да всем понятно, что настоящая причина — распоряжение из АП. А причину для пресс-релиза они набалабобили. Кстати, Балабобу тоже закрыли.

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Подробный шмель

А что это такое вообще?

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Мобильный франт

походу скопировали гугл новости

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Подробный шмель

то есть агрегатор новостей?

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Duard Kuban

Модераторов не хватает?

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БЕ3HOГNM

мочераторов

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Cyberdog

ответОчка

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sf

Почалося

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Боковой ключ

жоско

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Maksim Florov

Яндекс деревня дешевая.
Всегда так думал, теперь это явно.

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Sergei Timofeyev

Лучше бы для российских прикрыли.

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Божий нос

Везунчики...

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Информационный ключ

Выпилится половина из россии, которые сидели под випиэн

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Сергей Кузнецов

Ватное сообщество огораживается.

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Blessed

не нужно нам этот ваш Яндекс дзен. Но то, что вы пользователей, жителей вашей страны, за дурачков хотите держать — давно понятно.

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Мнения
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136
Hanter_GQ
Как быть?
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