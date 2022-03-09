Решение объяснили невозможностью качественно персонализировать блоги для зарубежных читателей.

С 9 марта платформа «Яндекс.Дзен» будет доступна только для пользователей из России — при попытке входа из другой страны сайт окажется заблокирован. Представители компании рассказали РБК, что «в условиях возросшего объёма контента и меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации» для зарубежных пользователей.

Это не первое ограничение «Дзена» за последние несколько дней: 5 марта на сайте исчезла лента рекомендаций — теперь пользователям отображаются те каналы, на которые они сами подписались. Тогда изменения тоже объяснили «объёмами контента и меняющимся контекстом».

«Яндекс.Дзен» — платформа для блогеров и медиа, запущенная в 2015 году. За последние годы сайт удалил расследование Baza о ведущей «России 1» Наиле Аскер-заде и заблокировал аккаунт издания «МБХ медиа». Решения объяснили жалобами о фейках и требованиями законодательства России.