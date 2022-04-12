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Редакторов издания Doxa приговорили к двум годам исправительных работ. Они осудили преследование студентов за протесты Статьи редакции

За это их признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в «противоправные действия».

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(слева направо) Владимир Метёлкин, Алла Гутникова, Армен Арамян и Наталья Тышкевич. Фото Doxa

В Дорогомиловском суде Москвы объявили приговор журналистам студенческого издания Doxa. Редакторов судили из-за видео, в котором они осуждали преследование студентов за участие в готовящихся акциях в поддержку Алексея Навального.

В день приговора к зданию суда пришли более ста человек. Очевидцы сообщали о задержании женщины с синими и жёлтыми шариками и молодого человека — без объяснения причин.

Редакторы Doxa со сторонниками. Фото Doxa

По делу о «вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия» редакторам грозило до трёх лет лишения свободы. На заседании 12 апреля всех четырёх фигурантов признали виновными и приговорили к двум годам исправительных работ. Их освободили в зале суда. Трансляцию вела сама Doxa.

Что такое Doxa

Издание Doxa («мнение» с греческого) создали студенты Высшей школы экономики. Оно изначально фокусировалось на проблемах в российских вузах, а летом 2019 года стало освещать протестные акции, в которых активно участвовали студенты, и собирать средства на поддержку оштрафованных.

Сейчас Doxa — это полноценное общественно-политическое издание, которое «пишет о главных вызовах нашего поколения и о том, как на них можно ответить».

Редакция в том числе освещает вооружённый конфликт России с Украиной. На этом фоне Doxa, как и многие другие медиа, попала под блокировку. В конце февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания за «антивоенный справочник» о том, как, по мнению авторов, нужно разговаривать со сторонниками официальной позиции России.

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Фигуранты дела, Арамян, Гутникова, Метёлкин и Тышкевич, временно прекратили работать в Doxa. «Это решение связано с тем, что редакция не может обеспечить их безопасность в России», — отмечает издание.

Кратко — в чём заключалось дело Doxa

  • В январе 2021 года студенты из разных регионов стали сообщать об угрозах со стороны руководства школ и вузов. Учащихся обещали в том числе отчислить, если они пойдут на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального.
  • В день акции Doxa опубликовала на ютуб-канале ролик «Им не победить молодость — Обращение редакции Doxa к студентам и школьникам». Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич рассказывали, что угрозы отчислением за участие в протестах незаконны.
  • Издание вынужденно удалило видео после того, как Роскомнадзор внёс его в реестр запрещённых материалов. Федеральное агентство «Росмолодёжь» после просмотра ролика Doxa написало заявление в Следственный комитет, после чего СК возбудил уголовное дело.
  • 14 апреля к сотрудникам Doxa пришли с обысками. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по «экстремистской статье», по которой грозит до трёх лет лишения свободы. Им вменили часть 2 статьи 151.2 Уголовного кодекса — «вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для их жизни и здоровья, совершенное группой лиц посредством интернета». Дело Doxa, которое сначала было частью дела против сторонника Навального Леонида Волкова, выделили в отдельное производство.
  • Тогда же Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий, что многие СМИ сочли фактически домашним арестом. Редакторам запретили пользоваться интернетом, выходить из дома с 00:00 до 23:59 (позже разрешив утренние прогулки), а также общаться с кем-то либо кроме адвоката без письменного разрешения следователя.
  • Ролики с ютуб-канала Doxa прошли две экспертизы Следственного комитета, включая лингвистическую, и две независимые экспертизы. Одним из авторов заключения СК стала лингвист Альбина Глотова, которая занималась делом Навального о клевете на ветерана. Защита Doxa утверждает, что ни одна из экспертиз в итоге не доказала, что издание «вовлекало детей в действия, опасные для их жизни и здоровья»: «Редакторы и редакторки DOXA лишь призывали не бояться отстаивать своё мнение и защищать свои права».
  • Следствие допросило 12 несовершеннолетних свидетелей, задержанных на акции 23 января. Ни один из них не смотрел видео и никто не упомянул ролик Doxa. «Многие свидетели, по их словам, оказались на месте митинга случайно и/или не участвовали в нём», — отмечает защита фигурантов дела.
  • Редакция Doxa считает дело политическим и требует прекращения «преследования независимых медиа». Правозащитный центр «Мемориал», признанный в России «иностранным агентом», признаёт редакторов Doxa политическими заключёнными.
  • Дело Doxa стало известным и за пределами России. В поддержку издания высказались сотни преподавателей и учёных из США, Великобритании, Германии и других стран мира.
  • Перед приговором фигуранты дела произнесли последние слова. Целиком они доступны по ссылкам — Арамян («Медуза»), Гутникова («Русская служба Би-би-си»), Метёлкин («Медиазона») и Тышкевич (Doxa).

#новости #doxa #суды #медиа

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30 комментариев
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Чувствительный шар

За это их признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в «противоправные действия».

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Столичный Женя

Это другое

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Чувствительный шар
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Sloowbruh

Причём они неиронично так думают

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Старательный месяц

Это другое

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Юрий Морозов

Ну там же написано: "противоправные".
А на фото действия одобренные, согласованные.

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JilaNis

За это их признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в «противоправные действия».
 Дети вне политики, да, только если эта политика неправильная.

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Столичный Женя

Это другое

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Kim O'Ronen

Белые повязки, помнится, были в войну у полицаев.

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Василий Недопекин

Пофиг вообще

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Александр Шаповалов

а чего пишешь-то тогда

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Василий Недопекин

Чтобы все знали)

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M.R.T.

Ты конч кста

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M.R.T.

Тоже чтоб все знали прост))

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Nikita Sh.
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Револьвер

Конченым как ты всё пофиг

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Входной кавалер

Рот свой ставишь?

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Бессмысленный завод

Они такие зайки, последний месяц следил за их историей и подписан на DOXA. Они очень многое освещают

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zero endorphine

Павел Чиков пишет: Меру пресечения отменить, освободить в зале суда!

не понимаю, что там происходит

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Зарубежный томагавк_два

Мера пресечения — это запрет определённых действий (домашний арест де-факто). Его отменили одновременно с вынесением приговора, вот и всё. Это техническая вещь

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zero endorphine

а что значит освободить в зале суда? так освободить или 2 года исправиловки?

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Зарубежный томагавк_два

Освободили в зале суда в смысле не посадили. Исправительные работы ж это когда ты должен принудительно работать с вычетом денег в пользу государства. Ты не сидишь в это время в колонии, а работаешь либо на обычном месте, либо там, где назначат

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zero endorphine

а, got it. я думал что их в какое-то поселение отправят, типа варежки вязать, такое

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Транспортный Петя

А, всё

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Кузькин отец

одно утешает: так им легче будет получить статус беженцев, преследуемых за политические убеждения. В одной из стран ЕС или сразу в США

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Умственный Гоша

Очень крутые ребята, классно делают свое издание. Часто в инсте натыкаюсь на их карточки/статьи. Клево доносят инфу

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Виталий Лановой

Надо было им уезжать из страны конечно. Как-то их стали сразу очень жестко прессовать.

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Александр Дворовой

Жаль не успели бежать с Мордора

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Револьвер
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