Редакторов издания Doxa приговорили к двум годам исправительных работ. Они осудили преследование студентов за протесты Статьи редакции
За это их признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в «противоправные действия».
В Дорогомиловском суде Москвы объявили приговор журналистам студенческого издания Doxa. Редакторов судили из-за видео, в котором они осуждали преследование студентов за участие в готовящихся акциях в поддержку Алексея Навального.
В день приговора к зданию суда пришли более ста человек. Очевидцы сообщали о задержании женщины с синими и жёлтыми шариками и молодого человека — без объяснения причин.
По делу о «вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия» редакторам грозило до трёх лет лишения свободы. На заседании 12 апреля всех четырёх фигурантов признали виновными и приговорили к двум годам исправительных работ. Их освободили в зале суда. Трансляцию вела сама Doxa.
Что такое Doxa
Издание Doxa («мнение» с греческого) создали студенты Высшей школы экономики. Оно изначально фокусировалось на проблемах в российских вузах, а летом 2019 года стало освещать протестные акции, в которых активно участвовали студенты, и собирать средства на поддержку оштрафованных.
Сейчас Doxa — это полноценное общественно-политическое издание, которое «пишет о главных вызовах нашего поколения и о том, как на них можно ответить».
Редакция в том числе освещает вооружённый конфликт России с Украиной. На этом фоне Doxa, как и многие другие медиа, попала под блокировку. В конце февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания за «антивоенный справочник» о том, как, по мнению авторов, нужно разговаривать со сторонниками официальной позиции России.
Фигуранты дела, Арамян, Гутникова, Метёлкин и Тышкевич, временно прекратили работать в Doxa. «Это решение связано с тем, что редакция не может обеспечить их безопасность в России», — отмечает издание.
Кратко — в чём заключалось дело Doxa
- В январе 2021 года студенты из разных регионов стали сообщать об угрозах со стороны руководства школ и вузов. Учащихся обещали в том числе отчислить, если они пойдут на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального.
- В день акции Doxa опубликовала на ютуб-канале ролик «Им не победить молодость — Обращение редакции Doxa к студентам и школьникам». Армен Арамян, Алла Гутникова, Владимир Метелкин и Наташа Тышкевич рассказывали, что угрозы отчислением за участие в протестах незаконны.
- Издание вынужденно удалило видео после того, как Роскомнадзор внёс его в реестр запрещённых материалов. Федеральное агентство «Росмолодёжь» после просмотра ролика Doxa написало заявление в Следственный комитет, после чего СК возбудил уголовное дело.
- 14 апреля к сотрудникам Doxa пришли с обысками. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по «экстремистской статье», по которой грозит до трёх лет лишения свободы. Им вменили часть 2 статьи 151.2 Уголовного кодекса — «вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для их жизни и здоровья, совершенное группой лиц посредством интернета». Дело Doxa, которое сначала было частью дела против сторонника Навального Леонида Волкова, выделили в отдельное производство.
- Тогда же Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий, что многие СМИ сочли фактически домашним арестом. Редакторам запретили пользоваться интернетом, выходить из дома с 00:00 до 23:59 (позже разрешив утренние прогулки), а также общаться с кем-то либо кроме адвоката без письменного разрешения следователя.
- Ролики с ютуб-канала Doxa прошли две экспертизы Следственного комитета, включая лингвистическую, и две независимые экспертизы. Одним из авторов заключения СК стала лингвист Альбина Глотова, которая занималась делом Навального о клевете на ветерана. Защита Doxa утверждает, что ни одна из экспертиз в итоге не доказала, что издание «вовлекало детей в действия, опасные для их жизни и здоровья»: «Редакторы и редакторки DOXA лишь призывали не бояться отстаивать своё мнение и защищать свои права».
- Следствие допросило 12 несовершеннолетних свидетелей, задержанных на акции 23 января. Ни один из них не смотрел видео и никто не упомянул ролик Doxa. «Многие свидетели, по их словам, оказались на месте митинга случайно и/или не участвовали в нём», — отмечает защита фигурантов дела.
- Редакция Doxa считает дело политическим и требует прекращения «преследования независимых медиа». Правозащитный центр «Мемориал», признанный в России «иностранным агентом», признаёт редакторов Doxa политическими заключёнными.
- Дело Doxa стало известным и за пределами России. В поддержку издания высказались сотни преподавателей и учёных из США, Великобритании, Германии и других стран мира.
- Перед приговором фигуранты дела произнесли последние слова. Целиком они доступны по ссылкам — Арамян («Медуза»), Гутникова («Русская служба Би-би-си»), Метёлкин («Медиазона») и Тышкевич (Doxa).
Главное из материала «Русской службы Би-би-си».
Его часы обнаружили откалиброванными по 23 декабрю 178 года до н.э.
За это их признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в «противоправные действия».
Это другое
Причём они неиронично так думают
Это другое
Ну там же написано: "противоправные".
А на фото действия одобренные, согласованные.
За это их признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в «противоправные действия».
Дети вне политики, да, только если эта политика неправильная.
Это другое
Белые повязки, помнится, были в войну у полицаев.
Пофиг вообще
а чего пишешь-то тогда
Чтобы все знали)
Ты конч кста
Тоже чтоб все знали прост))
Конченым как ты всё пофиг
Рот свой ставишь?
Они такие зайки, последний месяц следил за их историей и подписан на DOXA. Они очень многое освещают
Павел Чиков пишет: Меру пресечения отменить, освободить в зале суда!
не понимаю, что там происходит
Мера пресечения — это запрет определённых действий (домашний арест де-факто). Его отменили одновременно с вынесением приговора, вот и всё. Это техническая вещь
а что значит освободить в зале суда? так освободить или 2 года исправиловки?
Освободили в зале суда в смысле не посадили. Исправительные работы ж это когда ты должен принудительно работать с вычетом денег в пользу государства. Ты не сидишь в это время в колонии, а работаешь либо на обычном месте, либо там, где назначат
а, got it. я думал что их в какое-то поселение отправят, типа варежки вязать, такое
А, всё
одно утешает: так им легче будет получить статус беженцев, преследуемых за политические убеждения. В одной из стран ЕС или сразу в США
Очень крутые ребята, классно делают свое издание. Часто в инсте натыкаюсь на их карточки/статьи. Клево доносят инфу
Надо было им уезжать из страны конечно. Как-то их стали сразу очень жестко прессовать.
Жаль не успели бежать с Мордора
Галина Арапова: «Нам грозит полная зачистка независимых медиа»
Медиаюрист прокомментировала поправки в закон о СМИ, которые могут ввести прямую цензуру в интернете.