За это их признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в «противоправные действия».

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(слева направо) Владимир Метёлкин, Алла Гутникова, Армен Арамян и Наталья Тышкевич. Фото Doxa

В Дорогомиловском суде Москвы объявили приговор журналистам студенческого издания Doxa. Редакторов судили из-за видео, в котором они осуждали преследование студентов за участие в готовящихся акциях в поддержку Алексея Навального.

В день приговора к зданию суда пришли более ста человек. Очевидцы сообщали о задержании женщины с синими и жёлтыми шариками и молодого человека — без объяснения причин.

Редакторы Doxa со сторонниками. Фото Doxa

По делу о «вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия» редакторам грозило до трёх лет лишения свободы. На заседании 12 апреля всех четырёх фигурантов признали виновными и приговорили к двум годам исправительных работ. Их освободили в зале суда. Трансляцию вела сама Doxa.

Что такое Doxa

Издание Doxa («мнение» с греческого) создали студенты Высшей школы экономики. Оно изначально фокусировалось на проблемах в российских вузах, а летом 2019 года стало освещать протестные акции, в которых активно участвовали студенты, и собирать средства на поддержку оштрафованных.

Сейчас Doxa — это полноценное общественно-политическое издание, которое «пишет о главных вызовах нашего поколения и о том, как на них можно ответить».

Редакция в том числе освещает вооружённый конфликт России с Украиной. На этом фоне Doxa, как и многие другие медиа, попала под блокировку. В конце февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания за «антивоенный справочник» о том, как, по мнению авторов, нужно разговаривать со сторонниками официальной позиции России.

Истории Роман Персианинов 9.09.2019 вузов Статьи редакции «Мы не замолкнем, если накричать»: интервью автора студенческого журнала DOXA, освещающего проблемы ВШЭ и других О давлении администрации университета, работе за идею и борьбе за свободу слова учащихся. Редактор DOXA Армен Арамян и другие члены команды журнала Фото «МБХ-Медиа»

Фигуранты дела, Арамян, Гутникова, Метёлкин и Тышкевич, временно прекратили работать в Doxa. «Это решение связано с тем, что редакция не может обеспечить их безопасность в России», — отмечает издание.

Кратко — в чём заключалось дело Doxa