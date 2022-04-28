ещё одна теория о проблемах со здоровьем путина, от анестезиолога-реаниматолога

Меня спросили про руку.… Руку оставим невропатологам. Я вам как анестезиолог-реаниматолог отвечу: я всегда, при всех обстоятельствах прежде всего смотрю как человек дышит. Это моя работа, сидеть и часами наблюдать как дышит мой пациент. Десятки тысяч часов.

Вот и посмотрим еще раз не на руку, но на его дыхание. Человек ‘нахохлился’ до комизма. И…