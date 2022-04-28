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Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей за неудаление клипа Моргенштерна, где нашли пропаганду наркотиков Статьи редакции

Поводом стало видео «Розовое вино-2», за которое самого рэпера уже штрафовали.

О назначенном компании штрафе сообщает ТАСС. РИА «Новости» уточняет, что поводом стал клип «Розовое вино-2».

В июне 2021 года суд в Москве оштрафовал рэпера по статье о «пропаганде наркотиков» в том же клипе. Моргенштерна обязали выплатить 100 тысяч рублей. На клип пожаловался бывший депутат ЛДПР Дмитрий Носов.

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kate
Государство против Моргенштерна: от дел за «пропаганду» наркотиков до отмены концертов. Хронология конфликта Статьи редакции

Рэпер прежде отшучивался от обвинений в «развращении молодёжи», а теперь жертвует деньги на благотворительность после угроз и отменяет выступления.

Скриншот из клипа Моргенштерна «Pablo»

#новости #суды #музыка #моргенштерн

573 просмотров
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13 комментариев
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Хозяйственный Орзэмэс

Напоминаю

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Андрей Лагутин

дальше кто там? производитель камеры, на которую снимали клип? дизайнер одежды, в котрой был рэпер? или, МОЖЕТ БЫТЬ, Я НЕ НАСТАИВАЮ, НО ВДРУГ ВОЗМОЖНО попробовать задержать тех, кто делает наркотики?

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Желтый дебаркадер

эдак можно на самих себя или уважаемых людей выйти!

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усталые игрушки

Неплохая идея - "наркотики делает Моргенштерн по рецептам Навального из украинского сырья"!

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Борат Сагдиев

штрафы штрафами, а когда уже ютуб блокировать начнут? или кишка тонка?

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ВTopHuk

Чё там с гуглмапс? Или у лохов тогда и карт не будет

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M.R.T.

там до фактической оплаты еще можно полгода ходить обжаловать. а потом можно и забить

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Револьвер
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Ферман спас Россию

Госсподи, гугл, да отключи же им наконец ютуб

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Неудачный хот-дог

Нинада! Вон их как корёжит.

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Lee

Бандиты думают, что в мире все должно быть так же, как происходит и у них. Наивные

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Старинный кубок

Моргенштерн похож на наркомана

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Максимальный танк88

А кто нет?

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Sdafs 156

Усем привет

После начала репрессий в пятницу 22 апреля было принято решение уехать всей семьёй из херсонской области куда нибудь.

Офтоп
Кузькин отец
ещё одна теория о проблемах со здоровьем путина, от анестезиолога-реаниматолога

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Вот и посмотрим еще раз не на руку, но на его дыхание. Человек ‘нахохлился’ до комизма. И…

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