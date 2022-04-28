Суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей за неудаление клипа Моргенштерна, где нашли пропаганду наркотиков Статьи редакции
Поводом стало видео «Розовое вино-2», за которое самого рэпера уже штрафовали.
О назначенном компании штрафе сообщает ТАСС. РИА «Новости» уточняет, что поводом стал клип «Розовое вино-2».
В июне 2021 года суд в Москве оштрафовал рэпера по статье о «пропаганде наркотиков» в том же клипе. Моргенштерна обязали выплатить 100 тысяч рублей. На клип пожаловался бывший депутат ЛДПР Дмитрий Носов.
Меня спросили про руку.… Руку оставим невропатологам. Я вам как анестезиолог-реаниматолог отвечу: я всегда, при всех обстоятельствах прежде всего смотрю как человек дышит. Это моя работа, сидеть и часами наблюдать как дышит мой пациент. Десятки тысяч часов.
Вот и посмотрим еще раз не на руку, но на его дыхание. Человек ‘нахохлился’ до комизма. И…
Обесчеловечивание, нацизм и фашизм заразительны. В последнее время я перестал считать за людей всех, кто это поддерживает, оправдывает и уходит во внутреннюю эмиграцию. Я сожалею, что скатился в слепую ненависть к этим людям, в презрение и обесчеловечивание, но ничего поделать с собой не могу, так как уже не контролирую этот процесс, иначе мои…
Напоминаю
дальше кто там? производитель камеры, на которую снимали клип? дизайнер одежды, в котрой был рэпер? или, МОЖЕТ БЫТЬ, Я НЕ НАСТАИВАЮ, НО ВДРУГ ВОЗМОЖНО попробовать задержать тех, кто делает наркотики?
эдак можно на самих себя или уважаемых людей выйти!
Неплохая идея - "наркотики делает Моргенштерн по рецептам Навального из украинского сырья"!
штрафы штрафами, а когда уже ютуб блокировать начнут? или кишка тонка?
Чё там с гуглмапс? Или у лохов тогда и карт не будет
там до фактической оплаты еще можно полгода ходить обжаловать. а потом можно и забить
Госсподи, гугл, да отключи же им наконец ютуб
Нинада! Вон их как корёжит.
Бандиты думают, что в мире все должно быть так же, как происходит и у них. Наивные
Моргенштерн похож на наркомана
А кто нет?