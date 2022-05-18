Главой фракции ЛДПР в Госдуме после смерти Владимира Жириновского стал Леонид Слуцкий Статьи редакции
Депутат находился в центре скандалов из-за обвинений в домогательствах к журналисткам и расследования ФБК*.
О назначении Леонида Слуцкого на должность руководителя сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. Его избрали большинством голосов.
Лидером партии ЛДПР после смерти Владимира Жириновского депутат не стал. Председателя организации выберут 27 мая.
Слуцкий входит в состав российской делегации на переговорах с Украиной. В 2018 году несколько журналисток, в том числе Фарида Рустамова, Екатерина Котрикадзе и Дарья Жук, заявили о домогательствах со стороны Слуцкого. Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении депутата, сам он отверг обвинения. В том де году Слуцкий стал фигурантом расследования ФБК*: оппозиционеры рассказали о 825 штрафах за нарушение ПДД и незадекларированную недвижимость.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.
Достойная замена.
Теперь ему по должности придется сексуально переориентироваться
По бабам же он, ничего сенсационного. Жирика все равно не затмит, даже не тень.
Порядочный честный человек, то что нужно либерально-демокротической партии
Шлюха небесная (Slut Sky)
Шлюховое небо тогда уж.
А вы, друзья, как ни садитесь
Все в музыканты не годитесь (с)
Ебать ту шлюху в небесах
А КАК ЖЕ МЭДДИСОН
Ещё Хованского вспомни
кому нужен тот пёс-уголовник. то ли дело - респектабельный гражданин, лидер мнений.
Да ты что, Хова - кандидат от народа:
1) алкаш
2) уважает шавуху
3) сидел
Это же сплошные плюсы
ну если бы выбирал народ, возможно он бы и победил, но увы. ¯\_(ツ)_/¯
Что там интересно у этой свиноматки происходит уже за з высказался?
Не слежу, слышал только, что его на домашний арест перевели
Эталонный либерал и демократ мейден раша
других либералов и демократов у них для нас нет ¯\_(ツ)_/¯
Так вот почему Рубин играет как говно и двумя ногами в ФНЛ. Тренер занят на гос.службе. Кстати, у вас фотка какого-то левого мужика, вот Слуцкий.
If the owner will suck him
Достойный последователь ебаната Жирика
Ебанат на свой лад
Чмырь и ещё чмырее
Главой фракции ЛДПР* в Госдуме* стал Леонид Слуцкий
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.
А как же Игорь Лебедев
Он вовремя срулил из госдуры и в последних "выборах" не участвовал.
Не уступил отцу в умении вовремя уйти
Даже не удивлен.
Чем мразотнее тем больше шансов оказаться наверху.
Реалии рф-ной политикии.
Отрицательный отбор в действии.
в думе начнется сущий кошмар
Победил в соревновании клоунов?
Странно, он же девушек лапал, а не мальчиков, плохая замена
Ох и говяжье ебало у него...
каков приход, таков и поп