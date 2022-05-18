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Главой фракции ЛДПР в Госдуме после смерти Владимира Жириновского стал Леонид Слуцкий Статьи редакции

Депутат находился в центре скандалов из-за обвинений в домогательствах к журналисткам и расследования ФБК*.

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Жириновский и Слуцкий. Фото: «Деловой Петербург»

О назначении Леонида Слуцкого на должность руководителя сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. Его избрали большинством голосов.

Лидером партии ЛДПР после смерти Владимира Жириновского депутат не стал. Председателя организации выберут 27 мая.

Слуцкий входит в состав российской делегации на переговорах с Украиной. В 2018 году несколько журналисток, в том числе Фарида Рустамова, Екатерина Котрикадзе и Дарья Жук, заявили о домогательствах со стороны Слуцкого. Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении депутата, сам он отверг обвинения. В том де году Слуцкий стал фигурантом расследования ФБК*: оппозиционеры рассказали о 825 штрафах за нарушение ПДД и незадекларированную недвижимость.

Фото с сайта Госдумы 

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.

#новости #политика #лдпр

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32 комментария
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Письменный украинец

Достойная замена.

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Альтернативный ключ

Теперь ему по должности придется сексуально переориентироваться

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Полукровка

По бабам же он, ничего сенсационного. Жирика все равно не затмит, даже не тень.

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Суровый Мурод

Порядочный честный человек, то что нужно либерально-демокротической партии

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Sergei Timofeyev

Шлюха небесная (Slut Sky)

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Письменный украинец

Шлюховое небо тогда уж.

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Sergei Timofeyev

А вы, друзья, как ни садитесь
Все в музыканты не годитесь (с)

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Свежий шар

Ебать ту шлюху в небесах

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Мне только спросить

А КАК ЖЕ МЭДДИСОН

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Подозрительный волк

Ещё Хованского вспомни

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Мне только спросить

кому нужен тот пёс-уголовник. то ли дело - респектабельный гражданин, лидер мнений.

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Подозрительный волк

Да ты что, Хова - кандидат от народа:
1) алкаш
2) уважает шавуху
3) сидел
Это же сплошные плюсы

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Мне только спросить

ну если бы выбирал народ, возможно он бы и победил, но увы. ¯\_(ツ)_/¯

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Суровый Мурод

Что там интересно у этой свиноматки происходит уже за з высказался?

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Подозрительный волк

Не слежу, слышал только, что его на домашний арест перевели

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Соросята спасают Темнова

Эталонный либерал и демократ мейден раша

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Мне только спросить

других либералов и демократов у них для нас нет ¯\_(ツ)_/¯

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Женщина, я не танцую

Так вот почему Рубин играет как говно и двумя ногами в ФНЛ. Тренер занят на гос.службе. Кстати, у вас фотка какого-то левого мужика, вот Слуцкий.

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Подозрительный волк

If the owner will suck him

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Подозрительный волк

Достойный последователь ебаната Жирика

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Жаль

Ебанат на свой лад

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А.Д.

Чмырь и ещё чмырее

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Альтернативный ключ

Главой фракции ЛДПР* в Госдуме* стал Леонид Слуцкий

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.

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Альтернативный ключ

А как же Игорь Лебедев

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Клаус Шульце

Он вовремя срулил из госдуры и в последних "выборах" не участвовал.

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Альтернативный ключ

Не уступил отцу в умении вовремя уйти

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Иногентий Нацпредательвович

Даже не удивлен.
Чем мразотнее тем больше шансов оказаться наверху.
Реалии рф-ной политикии.
Отрицательный отбор в действии.

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испанский смех

в думе начнется сущий кошмар

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Спящая сова

Победил в соревновании клоунов?

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Qqshka

Странно, он же девушек лапал, а не мальчиков, плохая замена

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Kibizoid

Ох и говяжье ебало у него...

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Виктор Алексеев

каков приход, таков и поп

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