Слуцкий входит в состав российской делегации на переговорах с Украиной. В 2018 году несколько журналисток, в том числе Фарида Рустамова, Екатерина Котрикадзе и Дарья Жук, заявили о домогательствах со стороны Слуцкого. Комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении депутата, сам он отверг обвинения. В том де году Слуцкий стал фигурантом расследования ФБК*: оппозиционеры рассказали о 825 штрафах за нарушение ПДД и незадекларированную недвижимость.