Президент Франции уже «потерял счёт» количеству телефонных переговоров, но надеется на мирные переговоры.

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Фото Соазиг де ла Муассоньер

Президент Франции Эммануэль Макрон «потерял счёт количеству разговоров», которые он провёл с Владимиром Путиным с декабря 2021 года. Об этом он рассказал в интервью французским газетам, сообщает Ouest-France.

Макрон отметил, что разговаривал с Путиным по просьбе Владимира Зеленского. Президент Франции также заявил, что «мы не должны унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий мы могли договориться по дипломатическим каналам».

Макрон отметил, что намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько потребуется, надеясь на скорейшее начало мирных переговоров России с Украиной. «Я убежден, что роль Франции заключается в том, чтобы быть державой-посредником», — сказал он.

Макрон с начала боевых действий в Украине поддерживает регулярную связь с Путиным. Его фото, сделанные во время международных переговоров с Зеленским и Путиным, даже превращали в шаблон для мемов.