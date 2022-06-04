С декабря Макрон проговорил с Путиным по телефону около 100 часов Статьи редакции
Президент Франции уже «потерял счёт» количеству телефонных переговоров, но надеется на мирные переговоры.
Президент Франции Эммануэль Макрон «потерял счёт количеству разговоров», которые он провёл с Владимиром Путиным с декабря 2021 года. Об этом он рассказал в интервью французским газетам, сообщает Ouest-France.
Макрон отметил, что разговаривал с Путиным по просьбе Владимира Зеленского. Президент Франции также заявил, что «мы не должны унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий мы могли договориться по дипломатическим каналам».
Макрон отметил, что намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько потребуется, надеясь на скорейшее начало мирных переговоров России с Украиной. «Я убежден, что роль Франции заключается в том, чтобы быть державой-посредником», — сказал он.
Макрон с начала боевых действий в Украине поддерживает регулярную связь с Путиным. Его фото, сделанные во время международных переговоров с Зеленским и Путиным, даже превращали в шаблон для мемов.
Да отстаньте, я просто слушаю лекции по истории!!
После 100 часов лекций пора уже и семинары проводить, а там и экзамены. Остановись пока он тебя не завалил
Думаешь он Кожугетычу изменить хочет?
Думаю с Кужугетыча уже спустили шкуру и он теперь Кожагдетыч
Спасибо, брат, что берёшь трубку
Эхх, и не надоело тебе, милай?
Интересно же
Ты лучше про яхту расскажи, гляди чтобы эти итальяшки паркет в каютах не попортили
Так Украину создал дедушка Ленин ?)
Галл такой галл
"..Мы бы рассказали подробнее о вышесказанном любопытнейшем периоде французской истории, но не хотим отбивать хлеб у нашего коллеги, который употребил на это всю свою жизнь (Александр Дюма. "Три мушкетера", "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон").
Дюма рассказывает об этом периоде гораздо подробнее - болтливый, как всякий француз... То, что можно сказать на двух страницах, он растянул на 3 1/2 тысячи страниц.
Впрочем - Бог с ним. Всякому есть хочется."
А. Аверченко "Всеобщая история"
Хоть над ним и смеются, но Макрон красавчик. Один из немногих, кто остается человеком, ведет себя адекватно, разумно и по-взрослому. Не опускается до уровня нацизма, ненависти и бряцания оружием. Он действительно пытался остановить конфликт, он не виноват в том, что на другом конце провода его не хотят услышать.
Мб уже понятно что подход не сработал? И Пора менять методы
К сожалению так, но на фоне остальных русофобов он хотя бы пытался.
Ну смотри, текущая власть, подавляющее большинство уебки, и арми в том числе. После их поражения нужно начинать сотрудничать, а не до, я так думаю, могу быть не прав.
Да не, с текущей властью не надо сотрудничать, они свое лицо полностью уничтожили. Но лучше пытаться остановить конфликт без кровопролития или хотя бы в самом его начале. Звонками, разговорами, компромиссами. Да, не сработало, но он молодец что пытался.
До уровня нацизма не опускается, но не забывает втихаря приторговывать компонентами для оружия в обход санкций и переживать за лицо паскуды, развязавшей войну.
Лицемер это ебучий, а не красавчик.
А этот все нацистов везде видит.
Между крупнейшими странами Европы и США постоянно идут консультации, Макрон далеко не только позицию Франции до Путина доносит. Просто ради выборов он ещё в начале войны решил сыграть роль главного переговорщика, теперь приходится постоянно с Путиным общаться.
В эпоху домашних телефонов, когда мобильник был роскошью мажоров, могли с одноклассником по несколько часов трындеть по телефону. При чем ещё когда телефон дисковый и проводной был, т.е. в коридоре на полу сидеть приходилось. О чем столько пиздеть по телефону ума сейчас не приложу.
Что-то подсказывает, что пользы от тех разговоров было примерно столько же как и от переговоров с дедом.
Почему ВСЕ главы государств секретничают от народа в закрытых кулуарах?
Потому что на народ всем похуй
"мы не должны унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий мы могли договориться по дипломатическим каналам"
Россия постоянно унижается сама по себе.
Путин сам придумал России унижение, и сам придумывает решение этого унижения.
За 100 разговоров наверное уже можно было бы понять что гопота понимает только силу. А эти униженные звонки гопоту наоборот раззадоривают
Почему он звонит именно Макрону?
Он всем звонит, но Макрон - единственный, кто трубку берет
Тут ещё кто кому звонит...
Макрон - лох
За Макрона и двор стреляю в упор
@Эммануэль Макрон. Звони обниму
Я думаю, что он (Путин, — прим. TJ) изолировал себя. Запереть себя в изоляции — это одно, понять, как из неё выйти — гораздо труднее.(с) Психоаналитик всея Европы, увидите, потом РФ счет придет за терапийку
Интересно, что бы сейчас Де Голль делал
Партизанил из куста
Обращаюсь к мировой закулисе: прекратите уже наконец бесчеловечные эксперименты, зачем вы заставляете этого мосье вызывать нечисть и разговаривать с ней? Ему же нехорошо, херню всякую уже несет
Им просто надо поебаться
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с Украиной?
— А?
— Как с Украиной-то там?
— Чё с Украиной?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
Короткую спичку вытащил походу
Макрон симпатичен весьма.
Вообще многие политики западные выигрышно смотрятся в сравнении с политиками из россии.
Когда у бабушки сломался телевизор и ты пересказываешь ей любимый сериал
Европа Гитлера боится обидеть, понимаю
Ачивку дают за 100 часов?
Нахуя а главное зачем
100 часов одиночества
Каждый день по пол часа с хуйлом общаться. Звучит как наказание.