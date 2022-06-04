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С декабря Макрон проговорил с Путиным по телефону около 100 часов Статьи редакции

Президент Франции уже «потерял счёт» количеству телефонных переговоров, но надеется на мирные переговоры.

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Фото Соазиг де ла Муассоньер

Президент Франции Эммануэль Макрон «потерял счёт количеству разговоров», которые он провёл с Владимиром Путиным с декабря 2021 года. Об этом он рассказал в интервью французским газетам, сообщает Ouest-France.

Макрон отметил, что разговаривал с Путиным по просьбе Владимира Зеленского. Президент Франции также заявил, что «мы не должны унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий мы могли договориться по дипломатическим каналам».

Макрон отметил, что намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько потребуется, надеясь на скорейшее начало мирных переговоров России с Украиной. «Я убежден, что роль Франции заключается в том, чтобы быть державой-посредником», — сказал он.

Макрон с начала боевых действий в Украине поддерживает регулярную связь с Путиным. Его фото, сделанные во время международных переговоров с Зеленским и Путиным, даже превращали в шаблон для мемов.

Интернет
Мем: Печальный Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров Статьи редакции

Эмоциональные снимки президента Франции стали шаблоном об отчаянии и переживаниях.

#новости #макрон

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45 комментариев
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Да отстаньте, я просто слушаю лекции по истории!!

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Игорь Херник

После 100 часов лекций пора уже и семинары проводить, а там и экзамены. Остановись пока он тебя не завалил

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NECRODEFLORATOR

Думаешь он Кожугетычу изменить хочет?

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Игорь Херник

Думаю с Кужугетыча уже спустили шкуру и он теперь Кожагдетыч

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Жестокий файл

Спасибо, брат, что берёшь трубку

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Дуб-Дерево

Эхх, и не надоело тебе, милай?

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Интересно же

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Светский пришелец

Ты лучше про яхту расскажи, гляди чтобы эти итальяшки паркет в каютах не попортили

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Милый рак

Так Украину создал дедушка Ленин ?)

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Редкий Натр

Галл такой галл

"..Мы бы рассказали подробнее о вышесказанном любопытнейшем периоде французской истории, но не хотим отбивать хлеб у нашего коллеги, который употребил на это всю свою жизнь (Александр Дюма. "Три мушкетера", "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон").
Дюма рассказывает об этом периоде гораздо подробнее - болтливый, как всякий француз... То, что можно сказать на двух страницах, он растянул на 3 1/2 тысячи страниц.

Впрочем - Бог с ним. Всякому есть хочется."

А. Аверченко "Всеобщая история"

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Учащийся каякер

Хоть над ним и смеются, но Макрон красавчик. Один из немногих, кто остается человеком, ведет себя адекватно, разумно и по-взрослому. Не опускается до уровня нацизма, ненависти и бряцания оружием. Он действительно пытался остановить конфликт, он не виноват в том, что на другом конце провода его не хотят услышать.

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huge skill

Мб уже понятно что подход не сработал? И Пора менять методы

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Учащийся каякер

К сожалению так, но на фоне остальных русофобов он хотя бы пытался.

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huge skill

Ну смотри, текущая власть, подавляющее большинство уебки, и арми в том числе. После их поражения нужно начинать сотрудничать, а не до, я так думаю, могу быть не прав.

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Учащийся каякер

Да не, с текущей властью не надо сотрудничать, они свое лицо полностью уничтожили. Но лучше пытаться остановить конфликт без кровопролития или хотя бы в самом его начале. Звонками, разговорами, компромиссами. Да, не сработало, но он молодец что пытался.

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Noname

До уровня нацизма не опускается, но не забывает втихаря приторговывать компонентами для оружия в обход санкций и переживать за лицо паскуды, развязавшей войну.

Лицемер это ебучий, а не красавчик.

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Не палимося

А этот все нацистов везде видит.

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Theoden

Между крупнейшими странами Европы и США постоянно идут консультации, Макрон далеко не только позицию Франции до Путина доносит. Просто ради выборов он ещё в начале войны решил сыграть роль главного переговорщика, теперь приходится постоянно с Путиным общаться.

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Rick Kuznecov

В эпоху домашних телефонов, когда мобильник был роскошью мажоров, могли с одноклассником по несколько часов трындеть по телефону. При чем ещё когда телефон дисковый и проводной был, т.е. в коридоре на полу сидеть приходилось. О чем столько пиздеть по телефону ума сейчас не приложу.
Что-то подсказывает, что пользы от тех разговоров было примерно столько же как и от переговоров с дедом.

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Литературный пистолет

Почему ВСЕ главы государств секретничают от народа в закрытых кулуарах?

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Жестокий файл

Потому что на народ всем похуй

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Tannim

"мы не должны унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий мы могли договориться по дипломатическим каналам"

Россия постоянно унижается сама по себе.

Путин сам придумал России унижение, и сам придумывает решение этого унижения.

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Зеленый самолет

За 100 разговоров наверное уже можно было бы понять что гопота понимает только силу. А эти униженные звонки гопоту наоборот раззадоривают

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Ху Эмай

Почему он звонит именно Макрону?

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Дуб-Дерево

Он всем звонит, но Макрон - единственный, кто трубку берет

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Hagotireno

Тут ещё кто кому звонит...

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Николай Григорьев

Макрон - лох

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Дуб-Дерево

За Макрона и двор стреляю в упор

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Милый рак

@Эммануэль Макрон. Звони обниму

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Дуб-Дерево

Я думаю, что он (Путин, — прим. TJ) изолировал себя. Запереть себя в изоляции — это одно, понять, как из неё выйти — гораздо труднее.(с) Психоаналитик всея Европы, увидите, потом РФ счет придет за терапийку

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Агент Купер скучает за кофе

Интересно, что бы сейчас Де Голль делал

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Дуб-Дерево

Партизанил из куста

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Товарищ Майор

Обращаюсь к мировой закулисе: прекратите уже наконец бесчеловечные эксперименты, зачем вы заставляете этого мосье вызывать нечисть и разговаривать с ней? Ему же нехорошо, херню всякую уже несет

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Борат Сагдиев

Им просто надо поебаться

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Enoxix

— Да?

— Алё!

— Да да?

— Ну как там с Украиной?

— А?

— Как с Украиной-то там?

— Чё с Украиной?

— Чё?

— Куда ты звонишь?

— Тебе звоню.

— Кому?

— Ну тебе.

— Кому тебе?

— А вот тебе вот.

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прекрасная грусть

Короткую спичку вытащил походу

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alekksandr cherr

Макрон симпатичен весьма.
Вообще многие политики западные выигрышно смотрятся в сравнении с политиками из россии.

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Klshk

Когда у бабушки сломался телевизор и ты пересказываешь ей любимый сериал

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BigDaddy

Европа Гитлера боится обидеть, понимаю

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Понятный самолет

Ачивку дают за 100 часов?

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Суровый танк88

Нахуя а главное зачем

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Исполнительный паук например

100 часов одиночества

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Святий Фалос

Каждый день по пол часа с хуйлом общаться. Звучит как наказание.

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Деревянный Гоша
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Egor K
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