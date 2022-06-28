В Ижевске задержали адвоката Дмитрия Талантова, который защищал обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова Статьи редакции
На юриста завели уголовное дело.
В Ижевске задержали адвоката Дмитрия Талантова. Он написал на своей странице в фейсбуке*, что его везут в Следственный комитет.
На юриста завели уголовное дело и начали обыски. По какой именно статье обвиняют Талантова, неизвестно.
Обновлено. По данным адвоката Евгения Смирнова, дело возбуждено по статье о «фейках» про армию (статья 207.3 УК). 27 июня Талантов прокомментировал в фейсбуке* удар по торговому центру в Кремнечуге: «Сегодняшний ужас в Кременчуге — это тоже часть денацификации? Или это фашизм? Мрази ваше имя!».
В сентябре 2021 года против главы объединения юристов «Команда 29» Ивана Павлова возбудили уголовное дело о разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене. После этого ему запретили пользоваться интернетом, общаться с подзащитными и некоторыми коллегами. «Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход», — отметил адвокат. Он покинул Россию.
Иван Сафронов — советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», который писал на темы обороны и космоса. Его задержали в начале июля в Москве по делу о госизмене. ФСБ считает, что он передавал чешским спецслужбам секретные данные, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина». Сафронов вину отрицает и считает, что дело связано с его журналисткой деятельностью.
*Meta, владеющая фейсбуком, признана в России экстремистской организацией
Сэкономит на адвокате
Слишком талантлив. Бадум цц
назови любое число от 1 до 361
51
https://rulaws.ru/uk/Razdel-III/Glava-9/Statya-51/
Очень интересно
Что такое преступления против военной службы?
преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов.
Это, допустим, отказался ехать в Украину?
131
так нечестно
Хехе
Штош
Да и хуй с ним