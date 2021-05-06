Он поднялся на высоту около 10 километров, после чего совершил плавную посадку на площадку.

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Прототип космического корабля Starship SN15, разработанный SpaceX для полётов на Луну и Марс, успешно приземлился на испытаниях в Техасе. «Штатная посадка Starship», — написал Илон Маск.

Маск заявлял, что на прототипе SN15 проведены «сотни конструктивных усовершенствований».

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полётов на Марс и рассчитан на 100 человек. Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале 2021 года прототипы взрывались сразу при соприкосновении с площадкой, испытания всё равно были признаны успешными.