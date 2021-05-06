Наука
Артём Мазанов

Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку и не взорвался Статьи редакции

Он поднялся на высоту около 10 километров, после чего совершил плавную посадку на площадку.

7 7 комментариев
585 просмотров

Прототип космического корабля Starship SN15, разработанный SpaceX для полётов на Луну и Марс, успешно приземлился на испытаниях в Техасе. «Штатная посадка Starship», — написал Илон Маск.

Маск заявлял, что на прототипе SN15 проведены «сотни конструктивных усовершенствований».

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полётов на Марс и рассчитан на 100 человек. Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале 2021 года прототипы взрывались сразу при соприкосновении с площадкой, испытания всё равно были признаны успешными.

4 марта 2021 года прототип Starship впервые успешно приземлился после испытаний. Но потом снова взорвался. В ходе последнего испытания 30 марта прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки.

#новости #spacex

7 7 комментариев
19
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7 комментариев
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thekitakun

12

Каждый раз когда не взрывается корабль Маска - где-то взрывается попа Рогозина

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Андрей Рядькин

thekitakun
7

Да ему похуй, только лишний повод попросить ещё денег

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Максим Сидоров

thekitakun
0

С языка снял , добавить нечего

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Yaroslaff Chekunov

1

Прошлый раз тоже не сразу взорвался. Надо подождать, я считаю.

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Общий торшер

Yaroslaff
4

Хорошо, встретимся в этом треде через неделю

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Sapar Nurkamal

Общий
0

Заржавеет когда-нибудь обязательно

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Jonson Panda

0

Нууу какая-то не взрывная новость...

Интересно, а рогозин с таких новостей - взрывается?

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