Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку и не взорвался Статьи редакции
Он поднялся на высоту около 10 километров, после чего совершил плавную посадку на площадку.
Прототип космического корабля Starship SN15, разработанный SpaceX для полётов на Луну и Марс, успешно приземлился на испытаниях в Техасе. «Штатная посадка Starship», — написал Илон Маск.
Маск заявлял, что на прототипе SN15 проведены «сотни конструктивных усовершенствований».
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полётов на Марс и рассчитан на 100 человек. Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале 2021 года прототипы взрывались сразу при соприкосновении с площадкой, испытания всё равно были признаны успешными.
4 марта 2021 года прототип Starship впервые успешно приземлился после испытаний. Но потом снова взорвался. В ходе последнего испытания 30 марта прототип корабля SN11 после суборбитального полета взорвался за минуту до вертикальной посадки.
Каждый раз когда не взрывается корабль Маска - где-то взрывается попа Рогозина
Прошлый раз тоже не сразу взорвался. Надо подождать, я считаю.
Общий торшер
Хорошо, встретимся в этом треде через неделю
Нууу какая-то не взрывная новость...
Интересно, а рогозин с таких новостей - взрывается?