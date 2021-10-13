Метеорит разбудил жительницу Канады — он пробил крышу спальни и упал на подушку в десяти сантиметрах от головы Статьи редакции
Космическое происхождение камня подтвердили местные учёные.
Жительница Канады Рут Гамильтон проснулась среди ночи от грохота и полетевших в лицо обломков с пылью. Вскочив с кровати и включив свет, женщина обнаружила в потолке спальни небольшой пролом. Во время разговора с оператором службы спасения она машинально отодвинула подушку и увидела камень размером с небольшую дыню или кулак крупного мужчины, сообщает CBC News.
На место прибыл сотрудник Королевской канадской конной полиции и после осмотра спальни предположил, что камень прилетел со строительной площадки неподалёку от дома женщины — там строили шоссе с использованием взрывных работ. Но рабочие сообщили, что никаких взрывов той ночью они не проводили, зато видели яркую вспышку в небе и что-то вроде падающей звезды.
Рут Гамильтон обратилась к специалистам Университета Западного Онтарио — они подтвердили, что в её спальню упал метеорит. Сейчас учёные готовятся изучить его химический состав, чтобы определить происхождение. Вероятнее всего, камень прибыл из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, как и остальные 99,8% метеоритов, упавших на Землю. После завершения исследований учёные вернут камень женщине.
Насколько велик шанс пострадать от метеорита
Каждый год на Землю падает около 16 тонн метеоритов массой от 50 граммов и более. Обычно это мелкие камешки, которые полностью сгорают в атмосфере без заметной вспышки, но 5-8 раз в год учёные фиксируют падение крупных метеоритов. Некоторые из них благодаря большой массе и высокой прочности не успевают сгореть и достигают земли, падая почти вертикально из-за потери скорости.
Однако метеориты крайне редко попадают в людей. Первый такой подтверждённый случай произошёл в 1954 году — метеорит массой в четыре килограмма пробил крышу дома жительницы штата Алабама и отлетел ей в бедро, оставив большой синяк. Есть сообщения о других подобных инцидентах и попаданиях метеоритов в людей со смертельным исходом, но все они не имеют надёжных доказательств.
Американский профессор Стивен Нельсон подсчитал, что для отдельного человека шанс стать жертвой прямого попадания метеорита составляет 1:1600000, тогда как вероятность погибнуть от удара молнии почти в 12 раз выше. Более серьёзную угрозу несут крупные астероиды — даже при падении за тысячи километров они могут привести к гибели цивилизации и массовому вымиранию. Любой человек может застать такое событие с вероятностью 1:75000. Впрочем, даже метеориты средних размеров могут взорваться при падении и причинить значительный локальный ущерб.
"...они могут привести к гибели цивилизации и массовому вымиранию. Вероятность такого сценария составляет 1:75000"
Хм, забавно, то есть это проще, чем выиграть джекпот в Русское Лото.
"В стандартном тираже «Русского лото» математические шансы на победу — один на 295 миллионов. Такое событие считается маловероятным с точки зрения статистики..."