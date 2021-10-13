Космическое происхождение камня подтвердили местные учёные.

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Метеорит на кровати жительницы города Голден в Британской Колумбии Фото Рут Гамильтон

Жительница Канады Рут Гамильтон проснулась среди ночи от грохота и полетевших в лицо обломков с пылью. Вскочив с кровати и включив свет, женщина обнаружила в потолке спальни небольшой пролом. Во время разговора с оператором службы спасения она машинально отодвинула подушку и увидела камень размером с небольшую дыню или кулак крупного мужчины, сообщает CBC News.

На место прибыл сотрудник Королевской канадской конной полиции и после осмотра спальни предположил, что камень прилетел со строительной площадки неподалёку от дома женщины — там строили шоссе с использованием взрывных работ. Но рабочие сообщили, что никаких взрывов той ночью они не проводили, зато видели яркую вспышку в небе и что-то вроде падающей звезды.

Метеорит на кровати и проделанная им дыра в потолке спальни Фото Рут Гамильтон

Рут Гамильтон обратилась к специалистам Университета Западного Онтарио — они подтвердили, что в её спальню упал метеорит. Сейчас учёные готовятся изучить его химический состав, чтобы определить происхождение. Вероятнее всего, камень прибыл из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, как и остальные 99,8% метеоритов, упавших на Землю. После завершения исследований учёные вернут камень женщине.

Насколько велик шанс пострадать от метеорита

Каждый год на Землю падает около 16 тонн метеоритов массой от 50 граммов и более. Обычно это мелкие камешки, которые полностью сгорают в атмосфере без заметной вспышки, но 5-8 раз в год учёные фиксируют падение крупных метеоритов. Некоторые из них благодаря большой массе и высокой прочности не успевают сгореть и достигают земли, падая почти вертикально из-за потери скорости.

Однако метеориты крайне редко попадают в людей. Первый такой подтверждённый случай произошёл в 1954 году — метеорит массой в четыре килограмма пробил крышу дома жительницы штата Алабама и отлетел ей в бедро, оставив большой синяк. Есть сообщения о других подобных инцидентах и попаданиях метеоритов в людей со смертельным исходом, но все они не имеют надёжных доказательств.

Метеорит Силакога, ударивший жительницу Алабамы в 1954 году Фото Wikimedia