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Наука
Никита Логинов

Метеорит разбудил жительницу Канады — он пробил крышу спальни и упал на подушку в десяти сантиметрах от головы Статьи редакции

Космическое происхождение камня подтвердили местные учёные.

60 60 комментариев
1994 просмотров
Метеорит на кровати жительницы города Голден в Британской Колумбии Фото Рут Гамильтон

Жительница Канады Рут Гамильтон проснулась среди ночи от грохота и полетевших в лицо обломков с пылью. Вскочив с кровати и включив свет, женщина обнаружила в потолке спальни небольшой пролом. Во время разговора с оператором службы спасения она машинально отодвинула подушку и увидела камень размером с небольшую дыню или кулак крупного мужчины, сообщает CBC News.

На место прибыл сотрудник Королевской канадской конной полиции и после осмотра спальни предположил, что камень прилетел со строительной площадки неподалёку от дома женщины — там строили шоссе с использованием взрывных работ. Но рабочие сообщили, что никаких взрывов той ночью они не проводили, зато видели яркую вспышку в небе и что-то вроде падающей звезды.

Метеорит на кровати и проделанная им дыра в потолке спальни Фото Рут Гамильтон

Рут Гамильтон обратилась к специалистам Университета Западного Онтарио — они подтвердили, что в её спальню упал метеорит. Сейчас учёные готовятся изучить его химический состав, чтобы определить происхождение. Вероятнее всего, камень прибыл из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, как и остальные 99,8% метеоритов, упавших на Землю. После завершения исследований учёные вернут камень женщине.

Насколько велик шанс пострадать от метеорита

Каждый год на Землю падает около 16 тонн метеоритов массой от 50 граммов и более. Обычно это мелкие камешки, которые полностью сгорают в атмосфере без заметной вспышки, но 5-8 раз в год учёные фиксируют падение крупных метеоритов. Некоторые из них благодаря большой массе и высокой прочности не успевают сгореть и достигают земли, падая почти вертикально из-за потери скорости.

Однако метеориты крайне редко попадают в людей. Первый такой подтверждённый случай произошёл в 1954 году — метеорит массой в четыре килограмма пробил крышу дома жительницы штата Алабама и отлетел ей в бедро, оставив большой синяк. Есть сообщения о других подобных инцидентах и попаданиях метеоритов в людей со смертельным исходом, но все они не имеют надёжных доказательств.

Метеорит Силакога, ударивший жительницу Алабамы в 1954 году Фото Wikimedia

Американский профессор Стивен Нельсон подсчитал, что для отдельного человека шанс стать жертвой прямого попадания метеорита составляет 1:1600000, тогда как вероятность погибнуть от удара молнии почти в 12 раз выше. Более серьёзную угрозу несут крупные астероиды — даже при падении за тысячи километров они могут привести к гибели цивилизации и массовому вымиранию. Любой человек может застать такое событие с вероятностью 1:75000. Впрочем, даже метеориты средних размеров могут взорваться при падении и причинить значительный локальный ущерб.

Исследование: Взрыв метеорита уничтожил два…
Воздух при взрыве так раскалился, что расплавил глину и металл, а ударная волна разнесла город и…
tjournal.ru

#новости #космос

60 60 комментариев
24
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60 комментариев
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Выходной браслет

Ебать колотить. Даже написать нечего.

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12
Волшебный огонь

подумал редактор тж и написал эту статью в новости

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18
AttentiveMilk

Я уже и забыл про твою токсичность

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3
Волшебный огонь

А я про твою

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0
Выходной браслет
Ответить
5
ouxen

ебитес

Ответить
0
AttentiveMilk

Целую в щёчку :*

Ответить
2
Trade Scum

Когда пишут высеры типа "Вероятность такого сценария составляет 1:75000." без указания временного интервала, то сразу понимаешь что человек рандомно тыкает клавиши ради даларов ред.

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3
AttentiveMilk

Напиши, как там мягкие стены

Ответить
2
Выходной браслет

Котики в восторге.

Ответить
2
Жёлтый Арбуз

Подтверждаю, слов нет.

Ответить
0
Andrew Tereshin

В Канаде - метеориты, в России - плитка с фасада здания

Ответить
7
Doktor Streyndzhlav

Молодец! Приплетение на 4+! В новости, в которой совсем нет России - найти ее - это умение.
Но можешь лучше!

Ответить
–1
Untiy

А вот на Украине...

Ответить
3
Untiy

Сало с неба падает

Ответить
6
Жёлтый Арбуз

А когда-то его добывали из мамонтов...

Ответить
0
ouxen

плачут небеса

Ответить
0
Bad Mother Fucker

как у тебя жопа-то полыхнула

Ответить
4
Doktor Streyndzhlav

Если только в твоих мечтах.

Ответить
0
ouxen

пиздато было)

Ответить
0
Smaug The Terrible

Я: *загадываю желание, чтобы звезда села мне на лицо*
Вселенная:

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6
Любой магнит

Сел*

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9
ouxen

на бутылку

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1
Красивый Мурод
Ответить
4
умный человек

вернулся

Ответить
0
Усталый ящик

Интересно, меня такая хуйня утром сможет разбудить?

Ответить
3
Никита Логинов

Если попадёт точно в голову — вряд ли ты проснёшься 🙂

Ответить
2
Усталый ящик

Хах, зато на работу можно не идти!

Ответить
3
Знаменитый корабль

типичный айтишник

Ответить
2
Усталый ящик

Утро разраба на удалёнке после дейли

Ответить
4
ouxen

жиза)

Ответить
0
Emile Zäkiev

они же должны быть радиоактивными

Ответить
1
Никита Логинов

И давать суперспособности.

Ответить
9
некипишуй

кому должны?

Ответить
0
умный человек

землянам

Ответить
0
Ху Эмай

Бумажные домики у них какие-то.
Три поросенка не читали?

Ответить
2
Ху Эмай

Крышу и потолок камень пробил, а подушку не пробил

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Ну он потратил свою кинетическую энергию на пробивание

Ответить
6
Ху Эмай

Не умничай ред.

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Не буду

Ответить
2
Никита Логинов

Значит, надо делать крыши из подушек...

Ответить
6
Дмитрий Григорьев

Поп вдребезги, а галоши как новые

Ответить
0
ouxen

не пропил, а закатился под подушку

Ответить
0
Любой магнит

камень размером с небольшую @Дынька

Ответить
3
Eugene

Я в SimCity 4 такую же херню делал и никто не жаловался

Ответить
3
Русский кот

"...они могут привести к гибели цивилизации и массовому вымиранию. Вероятность такого сценария составляет 1:75000"

Хм, забавно, то есть это проще, чем выиграть джекпот в Русское Лото.

"В стандартном тираже «Русского лото» математические шансы на победу — один на 295 миллионов. Такое событие считается маловероятным с точки зрения статистики..."

Ответить
2
Никита Логинов

Вероятность, что метеорит врежется тебе прямо в темя, на пару порядков больше шанса выиграть в лотерею :) ред.

Ответить
1
Русский кот

Нет, меньше. Там 1 к 1,6 миллиардам.

Ответить
0
Никита Логинов

Один к 1,6 миллионам, это именно про прямое попадание. А в целом — один к 700 тысячам. ред.

Ответить
0
Emile Zäkiev

они же должны быть раскалёнными

Ответить
2
Сталин спас Россию

Вот вам аргумент в пользу многоэтажек.

Ответить
2
ouxen

и пентхауса

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Теперь она забеременнеет кларком кентом

Ответить
2
Усталый ящик

Шкварком

Ответить
0
Уникальный щит

Хорошо, что рядом с ней никто не лежал (или плохо)

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1
Bob Swagger

Прилег отдохнуть.

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1
Запасной дебаркадер

Не об этом мечтала милая Рут, когда представляла, что к ней кто-то вломится в комнату и заставит не спать всю ночь.

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0
Илья Гераськин

а чо саундтрек к статье не прикрепили?

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0
Резиновый месяц

шанс стать жертвой прямого попадания метеорита составляет 1:1600000

В оригинальной статье написано, что это шанс умереть от метеорита, причем конкретно в США в срок средней человеческой жизни. А ситуация, конечно, охуеешь

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0
ouxen

машинально отодвинула подушку

шта?!

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0
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