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Наука

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#подборки #tj

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2 комментария
Поразительный алмаз

Спасибо, добавил в закладки. В воскресенье почитаю, как время будет.

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Эплодрочер не спасет TJ

Последний пост тут конечно самый научный, редакция, вы хоть сами читали этот кринж?

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