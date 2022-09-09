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Данная статья призвана обратить внимание людей на глобальные проблемы окружающей среды и причины их появления. Земля – наш дом, но часто ли мы задумываемся о том, что происходит с ним и какое влияние на него оказываем мы – люди. В данной статье я затрону многие проблемы окружающей среды, вызванные самим человеком.
#подборки #tj
Спасибо, добавил в закладки. В воскресенье почитаю, как время будет.
Последний пост тут конечно самый научный, редакция, вы хоть сами читали этот кринж?
Спасибо, добавил в закладки. В воскресенье почитаю, как время будет.
Последний пост тут конечно самый научный, редакция, вы хоть сами читали этот кринж?