Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
1849

Huawei во второй раз перевыпустила в Европе P30 Pro — свой последний флагман с поддержкой сервисов Google Материал редакции

И рекламирует его как смартфон, который можно использовать «как обычно».

26 комментариев
В закладки
Huawei P30 Pro

Huawei снова перевыпустила флагманский смартфон 2019 года Huawei P30 Pro. Это последнее high-end устройство компании, которое получило поддержку сервисов Google. На повторный выход смартфона обратили внимание на The Verge.

Huawei P30 Pro с припиской «Новая версия» пока появился только в немецком онлайн-магазине компании. Он доступен с предустановленным Android 10 и новым серебряным цветом корпуса, который до этого был доступен только для нынешнего флагмана — P40 Pro.

Во всём остальном это тот же самый смартфон, который представили в марте 2019 года. Он оснащён 6,47-дюймовым OLED-экраном, четырьмя задними камерами, включая перископную линзу с пятикратным зумом, а также поддерживает сервисы Google.

Перископ в камере и максимум практичности: обзор…
Ещё удивило, что несмотря на датчик отпечатков пальцев Huawei внедрила в P30 упрощённое…
tjournal.ru

На промо-снимках подчёркивается совместимость Huawei P30 Pro New Edition с Google-сервисами. Смартфон позволяет «использовать популярные приложения как обычно», «использовать Android как обычно» и «получать обновления безопасности как обычно».

Устройство можно будет заказать в немецком онлайн-магазине Huawei и получить 1 июня. Смартфон обойдётся в 749 евро (около 60 тысяч рублей) за модель с 256 гигабайтами встроенной памяти — это почти на треть ниже цены в 1099 евро, с которой он был доступен на старте. По данным Android Authority, новую версию выпустят не только в Германии, но и в других странах, но в каких именно и когда — неизвестно.

Несмотря на то, что P30 Pro выпустили более года назад, смартфон остаётся крайне значимым устройством для Huawei — это последний флагман компании с поддержкой Google-сервисов. Из-за санкций США производитель не может использовать приложения или сервисы Google, поэтому развивает собственную экосистему AppGallery.

При этом на Huawei P30 Pro ограничения не распространяются, так как смартфон успели выпустить до конфликта с американскими властями. Однако компания не может обновлять его внутреннюю начинку или заменять комплектующие — только менять расцветки корпуса. Huawei уже перевыпускала P30 Pro в сентябре 2019 года. Тогда он получил два новых цвета и матовые крышки.

Компания продолжает выпускать новые смартфоны вроде Mate 30 и P40 Pro, но уже на основе open-source-версии Android без привычного магазина Google Play и поддержки многих приложений. По данным The Wall Street Journal, смартфоны без сервисов Google пользуются меньше популярностью: продажи Huawei в первом квартале за пределами Китая упали на 35%. Часть падения журналисты объясняют пандемией, которая затронула и других производителей, однако показатели китайской компании снизились вдвое больше, чем у Samsung и в четыре раза больше, чем у Apple.

#смартфоны #новости #huawei #блокадаhuawei

Дамир Камалетдинов PLUS
+128 281
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
1
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u043b\u043e\u043a\u0430\u0434\u0430huawei","huawei"], "comments": 26, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 168297, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 May 2020 00:04:30 +0300", "is_special": false }
Работа
20 вакансий с удалённой работой
От Coub, Embacy, Mirafox и других компаний.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кожаный кавалер

7

Бля вхахвх простите просто это такой стыд, я бы руки хлоркой мыл после того как его подержал

Ответить

Антон Пострунин

Кожаный
1

Почему?

Ответить

Нуоа Лвлсо

3

Охуенно, а как они предлагают пользоваться андроидом без сервисов гугла, когда 99% приложений завязаны на это говно? Ладно Китай, там у них свои сервисы, но вне его?

Ответить

Влюбленный крюк

Нуоа
0

Можно накатить гугл сервисы при желании

Ответить

Дамир Камалетдинов

Влюбленный
9

Простой инструкции не существует, полностью тоже не накатить. Желания нужно прям ну очень много

Ответить

Zasad Asdasd

Дамир
0

Да лан, там прям автоинсталлеры есть

Ответить

Дамир Камалетдинов

Zasad
5

Они не работают уже много месяцев

Ответить

Neketa Fo

Дамир
0

Охуеть, не знал

Ответить

Дамир

Neketa
3

Я вроде писал в обзоре Honor View 30 Pro даже:
Ещё в начале марта на новый Honor можно было установить Google-сервисы, существовало даже несколько возможных вариантов разной степени замороченности. Но по состоянию на 1 апреля 2020 года рабочих способов сделать это в два или даже в три клика не существует, а все гайды и инструкции в интернете больше неактуальны.

Похоже, в Google узнали, что владельцы устройств Huawei обходят ограничения и теперь вручную блокируют устройства и способы установки Google-сервисов. И даже если кто-то обнаружит новый метод, неизвестно сколько он проработает.

Слезая с иглы Google: каким получился Honor View…
Honor View 30 Pro — уже не первый смартфон Huawei без сервисов Google, но первое устройство в…
tjournal.ru
Ответить

Влюбленный крюк

Дамир
0

Плак. Ты меня расстроил

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Влюбленный
1

У меня mate20 который никто поддержки не лишал, но при 10м дройде сломали "хронологию" в Гугл картах. И как ее чинить х.з.

Ответить

Слава Францев

Влюбленный
0

Ещё после установки Гугл сервисов аннулируется гарантия.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Нуоа
2

Ну как видишь, никак не предлагают — предлагают купить старый смартфон с гуглом

Ответить

Dzh SG

Дамир
1

Но 100% рабочего инструмента нет
Отваливается постоянно то одна функция то другая 
И гпей тоже не робит никак 

Ответить

Владимир Сон

Dzh
0

Ты читал статью вообще ? Или сразу в режим срача переключился?

Ответить

Dzh SG

Владимир
1

Читал там написано что выпускают аппарат прошлогодний который был выпущен в марте 2019 года.
Да и следующий п40про уже вышел и без гугл сервисов. А это п30про последняя модель с гуглом 
Таки да. 

Ответить

Dzh SG

Владимир
0

А ты читал мой комментарий и комментарии выше там пишется что приделать гсервисы к хуавей без гсервисов очень сложно и 100процентного рабочего инструмента нет. 

Ответить

Всеобщий Мика

Нуоа
0

Ну они там альтернативы свои запилили, есть шанс, что разработчики адаптируют и выложат в их AppGallery

Ответить

Антон Unknown

2

Заблокированный загрузчик без рута (могли бы порадовать энтузиастов, с возможностью рута взял бы себе поразвлекаться), вечные огромные лопаты, дырявый экран как у гнусмуса или вырез как у яблока. Годен только сэлфачи строгать, да в инсту постить фотки. Пускай катятся обратно в Китай, туда им и дорога.
Китай большой, другие аналоги займут рынок. Что шлаоми, что реалми, море их.

Ответить

Пёс-рыцарь

–1

Они что, за него ещё и денег просят? Мне кажется, они мне ещё приплачивать должны, чтобы я этим говном пользовался. Потому что, во-первых, у них репутация в жопе, а во-вторых, мне прийдётся думать, как из этого кирпича сделать юзабельное устройство.

Ответить

Neketa Fo

Пёс-рыцарь
3

А что с репутацией? Почему кирпич? Недавно маме такой подарил, отлично работает, классная камера, все необходимые приложения установил из гуглмаркета

Ответить

Пёс-рыцарь

Neketa
1

Топ за свои деньги.

Ответить

Кирилл Втюрин

Пёс-рыцарь
2

Так конкретный кирпич в статье как раз специально второй год выпускают, потому что на него ещё есть лицензия для гугл-сервисов

Ответить

Виталий Лановой

0

Так вроде Хуавей и США всё порешали и конфликт был исчерпан?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Виталий
2

Это Китай и США пытались что-то урегулировать, но пока всем не до этого, похоже. С Huawei санкций никто не снимал

Ответить

Егор Лебедев

0

Отличный телефон, один из немногих, который вызывал у меня приятные эмоции при использовании. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России снова зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заражённых — 221 тысяча
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся.
184
Новости
В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий оскорбления в интернете к публичным — со штрафом в 5-10 тысяч рублей
Документ также вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
170
Новости
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON из-за проблем с властями США
«Сегодня — самый печальный день для Telegram».
234
Популярное за три дня
Интернет
«Эксперименты» Яндекса продолжаются
103
Животные
Этот собакен знает толк в хорошей фотографии
14
Животные
19
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Coronadoden

Сотрудники Twitter смогут…

Дарья Стрелкова

В Австралии раскрыто убийство…

span id Ditkovskiy…

Статья удалена

Кто это

Статья удалена

span id Ditkovskiy…

Статья удалена

садоизоляция

Песков заболел коронавирусом…

Дима Орлов

Дуров объявил о закрытии…

Степан Летун

Google сообщила о замене…

Егор Лебедев

Huawei во второй раз…

Дыня

Песков заболел коронавирусом…

садоизоляция

Песков заболел коронавирусом…