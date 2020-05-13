И рекламирует его как смартфон, который можно использовать «как обычно».

В закладки

Huawei P30 Pro

Huawei снова перевыпустила флагманский смартфон 2019 года Huawei P30 Pro. Это последнее high-end устройство компании, которое получило поддержку сервисов Google. На повторный выход смартфона обратили внимание на The Verge.

Huawei P30 Pro с припиской «Новая версия» пока появился только в немецком онлайн-магазине компании. Он доступен с предустановленным Android 10 и новым серебряным цветом корпуса, который до этого был доступен только для нынешнего флагмана — P40 Pro.

Во всём остальном это тот же самый смартфон, который представили в марте 2019 года. Он оснащён 6,47-дюймовым OLED-экраном, четырьмя задними камерами, включая перископную линзу с пятикратным зумом, а также поддерживает сервисы Google.

На промо-снимках подчёркивается совместимость Huawei P30 Pro New Edition с Google-сервисами. Смартфон позволяет «использовать популярные приложения как обычно», «использовать Android как обычно» и «получать обновления безопасности как обычно».

Устройство можно будет заказать в немецком онлайн-магазине Huawei и получить 1 июня. Смартфон обойдётся в 749 евро (около 60 тысяч рублей) за модель с 256 гигабайтами встроенной памяти — это почти на треть ниже цены в 1099 евро, с которой он был доступен на старте. По данным Android Authority, новую версию выпустят не только в Германии, но и в других странах, но в каких именно и когда — неизвестно.

Несмотря на то, что P30 Pro выпустили более года назад, смартфон остаётся крайне значимым устройством для Huawei — это последний флагман компании с поддержкой Google-сервисов. Из-за санкций США производитель не может использовать приложения или сервисы Google, поэтому развивает собственную экосистему AppGallery.

При этом на Huawei P30 Pro ограничения не распространяются, так как смартфон успели выпустить до конфликта с американскими властями. Однако компания не может обновлять его внутреннюю начинку или заменять комплектующие — только менять расцветки корпуса. Huawei уже перевыпускала P30 Pro в сентябре 2019 года. Тогда он получил два новых цвета и матовые крышки.

Компания продолжает выпускать новые смартфоны вроде Mate 30 и P40 Pro, но уже на основе open-source-версии Android без привычного магазина Google Play и поддержки многих приложений. По данным The Wall Street Journal, смартфоны без сервисов Google пользуются меньше популярностью: продажи Huawei в первом квартале за пределами Китая упали на 35%. Часть падения журналисты объясняют пандемией, которая затронула и других производителей, однако показатели китайской компании снизились вдвое больше, чем у Samsung и в четыре раза больше, чем у Apple.