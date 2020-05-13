Прямой эфир
И рекламирует его как смартфон, который можно использовать «как обычно».
Huawei снова перевыпустила флагманский смартфон 2019 года Huawei P30 Pro. Это последнее high-end устройство компании, которое получило поддержку сервисов Google. На повторный выход смартфона обратили внимание на The Verge.
Huawei P30 Pro с припиской «Новая версия» пока появился только в немецком онлайн-магазине компании. Он доступен с предустановленным Android 10 и новым серебряным цветом корпуса, который до этого был доступен только для нынешнего флагмана — P40 Pro.
Во всём остальном это тот же самый смартфон, который представили в марте 2019 года. Он оснащён 6,47-дюймовым OLED-экраном, четырьмя задними камерами, включая перископную линзу с пятикратным зумом, а также поддерживает сервисы Google.
На промо-снимках подчёркивается совместимость Huawei P30 Pro New Edition с Google-сервисами. Смартфон позволяет «использовать популярные приложения как обычно», «использовать Android как обычно» и «получать обновления безопасности как обычно».
Устройство можно будет заказать в немецком онлайн-магазине Huawei и получить 1 июня. Смартфон обойдётся в 749 евро (около 60 тысяч рублей) за модель с 256 гигабайтами встроенной памяти — это почти на треть ниже цены в 1099 евро, с которой он был доступен на старте. По данным Android Authority, новую версию выпустят не только в Германии, но и в других странах, но в каких именно и когда — неизвестно.
Несмотря на то, что P30 Pro выпустили более года назад, смартфон остаётся крайне значимым устройством для Huawei — это последний флагман компании с поддержкой Google-сервисов. Из-за санкций США производитель не может использовать приложения или сервисы Google, поэтому развивает собственную экосистему AppGallery.
При этом на Huawei P30 Pro ограничения не распространяются, так как смартфон успели выпустить до конфликта с американскими властями. Однако компания не может обновлять его внутреннюю начинку или заменять комплектующие — только менять расцветки корпуса. Huawei уже перевыпускала P30 Pro в сентябре 2019 года. Тогда он получил два новых цвета и матовые крышки.
Компания продолжает выпускать новые смартфоны вроде Mate 30 и P40 Pro, но уже на основе open-source-версии Android без привычного магазина Google Play и поддержки многих приложений. По данным The Wall Street Journal, смартфоны без сервисов Google пользуются меньше популярностью: продажи Huawei в первом квартале за пределами Китая упали на 35%. Часть падения журналисты объясняют пандемией, которая затронула и других производителей, однако показатели китайской компании снизились вдвое больше, чем у Samsung и в четыре раза больше, чем у Apple.
Охуенно, а как они предлагают пользоваться андроидом без сервисов гугла, когда 99% приложений завязаны на это говно? Ладно Китай, там у них свои сервисы, но вне его?
Влюбленный крюк
Можно накатить гугл сервисы при желании
Да лан, там прям автоинсталлеры есть
У меня mate20 который никто поддержки не лишал, но при 10м дройде сломали "хронологию" в Гугл картах. И как ее чинить х.з.
Ты читал статью вообще ? Или сразу в режим срача переключился?
Всеобщий Мика
Ну они там альтернативы свои запилили, есть шанс, что разработчики адаптируют и выложат в их AppGallery
Заблокированный загрузчик без рута (могли бы порадовать энтузиастов, с возможностью рута взял бы себе поразвлекаться), вечные огромные лопаты, дырявый экран как у гнусмуса или вырез как у яблока. Годен только сэлфачи строгать, да в инсту постить фотки. Пускай катятся обратно в Китай, туда им и дорога.
Китай большой, другие аналоги займут рынок. Что шлаоми, что реалми, море их.
Они что, за него ещё и денег просят? Мне кажется, они мне ещё приплачивать должны, чтобы я этим говном пользовался. Потому что, во-первых, у них репутация в жопе, а во-вторых, мне прийдётся думать, как из этого кирпича сделать юзабельное устройство.
А что с репутацией? Почему кирпич? Недавно маме такой подарил, отлично работает, классная камера, все необходимые приложения установил из гуглмаркета
Так конкретный кирпич в статье как раз специально второй год выпускают, потому что на него ещё есть лицензия для гугл-сервисов
Отличный телефон, один из немногих, который вызывал у меня приятные эмоции при использовании.