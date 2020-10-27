Как соцсети резко ужесточают правила перед президентскими выборами в США-2020 Материал редакции
В этот раз они решили играть на опережение, а не бороться с последствиями.
В 2016 году после выборов президента США соцсети столкнулись с многочисленными скандалами — СМИ и власти заподозрили, что с помощью сервисов можно повлиять на избирательный процесс. Спустя четыре года, перед новыми президентскими выборами, крупные соцсети ввели серьёзные меры, чтобы избежать повторения ситуации. TJ собрал главные изменения от Facebook, Twitter, YouTube, Reddit и TikTok.
- Ещё в 2018 году запустила операционный избирательный центр, который отслеживает потенциальное влияние на выборы в реальном времени. Благодаря ему соцсеть удалила более 120 тысяч единиц контента из Facebook и Instagram и обнаружила 30 скоординированных рекламных кампаний по влиянию на выборы в США;
- В августе 2020 года начала агитировать к участию в выборах и обязалась удалять контент, который призывает избирателей не голосовать. Например, публикации о том, в каких штатах для голосования нужен паспорт или водительское удостоверение;
- Анонсировал запрет на любую политическую рекламу в течение недели перед выборами. Cоцсеть удаляет публикации упоминанием военных терминов, которые могли бы надавить на избирателей;
- Для пользователей в США запретят всю политическую рекламу в период после закрытия участков 3 ноября и до объявления результатов. Это нужно, чтобы предупредить вбросы и чтобы кандидаты не заявили о победе раньше времени;
- Facebook также пообещал маркировать контент, который ставит под сомнения результаты выборов и публикации от кандидатов или кампаний, которые пытаются объявить о победе до последнего подсчёта голосов. Вместо этого соцсеть будет перенаправлять пользователей на результаты от официальных источников вроде Reuters и Национального избирательного пула;
- Сервис начнёт маркировать, но не удалять контент, который считает значимым. Например, выступления политиков;
- Facebook удаляет все аккаунты, связанные с конспирологическим движением QAnon, которое утверждает, что Дональд Трамп тайно работает против глобальной сети педофилов-сатанистов.
- Объявил о запрете политической рекламы по всему миру ещё в октябре 2019 года;
- Запустил «Центр выборов в США-2020», который включает в себя подобранный список новостных материалов а также прямые трансляции дебатов. Кроме того, он маркирует твиты с ложными заявлениями о победе любого кандидата и удаляет твиты с «поощрением насилия» или призывами вмешаться в результат выборов или нарушить работу участников;
- В мае 2020 года Twitter начал помечать твиты, которые по мнению соцсети, распространяют дезинформацию;
- Twitter ограничивает аккаунты и удаляет отдельные твиты для предотвращения распространения дезинформации, но использует эти возможности в крайних случаях;
- Ввели отдельный вид предупреждений и ограничений на твиты с дезинформацией от американских политиков, включая кандидатов и аккаунты компаний, а также аккаунты из США с более чем 100 тысячами подписчиков. Пользователям придётся нажать на предупреждение, чтобы увидеть контент;
- В ленте перестали показывать твиты от пользователей, на которых пользователь не подписан и отправлтяь уведомления об этих сообщения, чтобы предотвратить распространение ложной информации. На вкладке «для вас» у пользователей из США появится контекст к трендам — описание твита или материала, который стал его поводом;
- За неделю до выборов Twitter ужесточил меры против распространения дезинформации и ограничил ретвиты: если какая-то запись помечена, как дезинформирующая, её нельзя будет распространить дальше так же просто, как раньше и даже прокомментировать. Пользователи могут ретвитнуть публикации только с комментариями и после просмотра предупреждения.
YouTube
- Начал удалять контент о выборах, нарушающий правила сообщества YouTube — с риторикой ненависти, харассментом и введением в заблуждение. Например, ролики, которые «подделаны технически» или «рискуют принести вред». Это не касается видео, вырванных из контекста;
- Компания обязалась удалять весь контент, полученный с помощью взломов кандидатов или утечек;
- YouTube начал удалять контент, побуждающий людей нарушать процесс выборов, например видео о том, что нужно создавать длинные очереди, чтобы помешать проголосовать остальным;
- Начал показывать панель с информацией о кандидатах в президенты США при их поиске на YouTube, включая информацию о принадлежности к партии и не только;
- Расширил панели с фактчекингом в США. Они начнут направлять пользователей на авторитетные источники со свежим контекстом, включая конкретные утверждения о выборах;
- Начал удалять контент с конспирологическим контентом, который оправдывает насилие в реальном мире, включая движение QAnon.
- Запустил сабреддит r/RedditPoliticalAds, посвящённый политической прозрачности, в котором перечисляют все политические кампании, которые проходят в Reddit. В разделе указана информация о конкретных рекламодателях, настройках таргетинга, показов и тратах на каждую кампанию;
- Полгода назад изменил политику в отношении политической рекламы и запретил вводящую в заблуждение и ложную рекламу, а также рекламу от политиков за пределами США и ниже федерального уровня;
- В платных публикациях рекламодателям также придётся оставлять комментарии открытыми в течение 24 часов и общаться с пользователями.
TikTok
- Запретил политическую рекламу;
- Расширил партнёрство с факт-чекинговыми организациями PolitiFact и Lead Stories для пометки потенциальной дезинформации, связанной с выборами в США;
- Начал работать с экспертами из АНБ для защиты от иностранного влияния на TikTok в США;
- Добавил возможность пожаловаться на дезинформацию о выборах в приложении и запустил информационный центр о выборах для сбора авторитетной информации;
- Повысил прозрачность политики о скоординированных действиях. Теперь правила запрещают любую скоординированную активность с помощью группы аккаунтов;
- Запретил «манипулируемые медиа», в том числе дипфейки и другой контент, сгенерированный ИИ для обмана людей.
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Zero-one-one
Я русский хакер. Уже запустил сотни ботов в поддержку Байдена. Завтра начну атаку на сервера республиканцев
Zero-one-oneZero-one-one
Прошу отправить это лично Трампу. Это доказательства вмешательства русских в выборы USA
Bad Mother FuckerZero-one-one
оставайтесь на месте, за вами выехали
Zero-one-oneBad
Жду
Благоприятный колос
*предлагает чай/кофе/вкусняшки пока @Zero-one-one ждёт полицию*
Сергей ЗвездаZero-one-one
почему так рано? выборы 3 ноября
Zero-one-oneСергей
Чтобы Трамп успел обвинить русских во вмешательстве в выборы, вдруг не успеет
Сергей ЗвездаZero-one-one
Трамп не будет обвинять, это не его фишка
Судебный Денис
Почему в списке нет выжимки из новых правил Тиже?
Сергей ЗвездаСудебный
мы зарегистрировали ещё 52 аккаунта Орлова
Судебный Денис
@serguun42 ваша битва будет легендарной
Bad Mother FuckerСудебный
а что, на tj правила есть? Я думал, модеры просто по беспределу банят
Сергей ЗвездаBad
правила нужны, чтобы их нарушать!
Aнус Роскомнадзора
Как сделать нормальный заголовок для новости
Убрать слово "как".
A big purple banana 🍆
А муриканцы в телеге совсем не сидят?
Сергей ЗвездаA
A big purple banana 🍆Сергей
Как можно пинтерестом вообще пользоваться. он даже свою кор фичу нормально выполнить не может по моему опыту
serguun42A
Учти не последнюю свежесть данных (год)
serguun42serguun42
Пинтерест это не говном не сделало, тем не менее.
serguun42Сергей
WeChat ДЕВЯТЬ ПРОЦЕНТОВ? Ладно с ними, но всего на 3% меньше, чем у Тиктока. Не верю! То есть верю, но прошёл проверять…
Сергей Звездаserguun42
Учитывай, что это статистика до пандемии. Очевидно, что процент как минимум Тиктока стал как минимум больше
serguun42Сергей
🧐
Abram DikoyA
Телега это для стран где правительство себя дискредитирует в какой то момент, стабильно прирост пользователей когда появляются протесты
Виновный Гоша
это для стран где правительство себя дискредитирует
в США разве с этим все норм?
Вторичный шмель
Удаляет только то что публикуется в США? Это международные сервисы, а зависят от каких о выборов и весь мир должен слушать эти правила.
Владимир ФилатовВторичный
Любая компания, основанная в США, обязана соблюдать их законы, иначе они долго не живут.
solawind
Твое лицо когда отжал вконтактик и теперь можешь устраивать там любую оглотелую пропаганду для всей страны
Abram Dikoysolawind
# realfiddy
Что за тикток, ребята?
Bad Mother Fucker#
ютюб для педофилов
Алексей Токмолаев
Ну в общем во время следующих выборов будут отключать интернет
vvtwittep
Как сраные демократы из сраной кремниевой долины травят трампа. Вот это правильный заголовок.