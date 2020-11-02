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Технологии
Ольга Щербинина
758

Apple TV+ появится не только на PlayStation, но и на Xbox Материал редакции

Сервис подключается к новому поколению на полную.

7 комментариев
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Microsoft

На консолях Xbox Series X и Series S со дня их выхода 10 ноября появится поддержка стримингового сервиса Apple TV+, сообщил Microsoft. Он будет доступен через приложение Apple TV.

Консоли также будут поддерживать Netflix, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Twitch и другие сервисы. В октябре аналогичное заявление сделала Sony. Apple TV будет доступен на PS5.

Через приложение Apple TV пользователи могут смотреть не только оригинальные сериалы и фильмы компании, но и проекты партнёров, например, Showtime, CBS All Access и AMC+.

Подписка на Apple TV+ стоит 4,99 долларов, в России — 199 рублей. Сервис входит в единую подписку Apple One. Её стоимость для россиян составляет 365 рублей в месяц за индивидуальную подписку или 525 рублей за семейную.

Стриминговый сервис Apple TV+ запустили в ноябре 2019 года. На нём эксклюзивно выходят сериалы «Утреннее шоу», «Тед Лассо», «Защищая Джейкоба», а также фильмы «Грейхаунд» и «Последняя капля». Недавно к проектам начали добавлять русский дубляж.

#новости #apple #xbox #sony

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но есть и хорошие новости?
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7 комментариев
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Sergey Michko

7

Ted Lasso на днях посмотрел, рекомендую 

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Роман Ястребовенко

Sergey
3

+1
Добрый и с юмором сериал, мало таких встретишь сейчас, без сисек-писек.

PS: Вспомнил Безбрачную неделю с этим актером и про фальшлингус, ожидал что сериал будет в таком же стиле, а оно оказалось о как.
PPS: Безбрачная неделя - тоже огонь, если что =)

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AttentiveMilk

1

Разве такие вещи, ммм, новость? Думал там уже весь набор всегда, со старта

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Это не шутки

1

Будет ли Apple отдавать 30% с подписки Sony и Microsoft? @Дамир Камалетдинов нужен разбор

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Вячеслав

0

На сайте написано, что будет доступно также и для PS4

Ответить

АТВ

0

В этой новости прекрасно всё 

Ответить

Илюхер XXX

0

тем временем ебучий кинопоиск хер знает сколько лет не может выпустить свое элементарнейшее приложение на хуан, который сам по себе изначально мощный подтелевизорный мультимедиа-комбайн, а на просьбы об оном годами отвечает "пройдите на нашу доску предложений и поставьте лайк этой инициативе"

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