Apple TV+ появится не только на PlayStation, но и на Xbox Материал редакции
Сервис подключается к новому поколению на полную.
На консолях Xbox Series X и Series S со дня их выхода 10 ноября появится поддержка стримингового сервиса Apple TV+, сообщил Microsoft. Он будет доступен через приложение Apple TV.
Консоли также будут поддерживать Netflix, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Twitch и другие сервисы. В октябре аналогичное заявление сделала Sony. Apple TV будет доступен на PS5.
Через приложение Apple TV пользователи могут смотреть не только оригинальные сериалы и фильмы компании, но и проекты партнёров, например, Showtime, CBS All Access и AMC+.
Подписка на Apple TV+ стоит 4,99 долларов, в России — 199 рублей. Сервис входит в единую подписку Apple One. Её стоимость для россиян составляет 365 рублей в месяц за индивидуальную подписку или 525 рублей за семейную.
Стриминговый сервис Apple TV+ запустили в ноябре 2019 года. На нём эксклюзивно выходят сериалы «Утреннее шоу», «Тед Лассо», «Защищая Джейкоба», а также фильмы «Грейхаунд» и «Последняя капля». Недавно к проектам начали добавлять русский дубляж.
Ted Lasso на днях посмотрел, рекомендую
+1
Добрый и с юмором сериал, мало таких встретишь сейчас, без сисек-писек.
PS: Вспомнил Безбрачную неделю с этим актером и про фальшлингус, ожидал что сериал будет в таком же стиле, а оно оказалось о как.
PPS: Безбрачная неделя - тоже огонь, если что =)
Будет ли Apple отдавать 30% с подписки Sony и Microsoft? @Дамир Камалетдинов нужен разбор
тем временем ебучий кинопоиск хер знает сколько лет не может выпустить свое элементарнейшее приложение на хуан, который сам по себе изначально мощный подтелевизорный мультимедиа-комбайн, а на просьбы об оном годами отвечает "пройдите на нашу доску предложений и поставьте лайк этой инициативе"