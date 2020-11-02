Сервис подключается к новому поколению на полную.

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Microsoft

На консолях Xbox Series X и Series S со дня их выхода 10 ноября появится поддержка стримингового сервиса Apple TV+, сообщил Microsoft. Он будет доступен через приложение Apple TV.

Консоли также будут поддерживать Netflix, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Twitch и другие сервисы. В октябре аналогичное заявление сделала Sony. Apple TV будет доступен на PS5.

Через приложение Apple TV пользователи могут смотреть не только оригинальные сериалы и фильмы компании, но и проекты партнёров, например, Showtime, CBS All Access и AMC+.

Подписка на Apple TV+ стоит 4,99 долларов, в России — 199 рублей. Сервис входит в единую подписку Apple One. Её стоимость для россиян составляет 365 рублей в месяц за индивидуальную подписку или 525 рублей за семейную.

Стриминговый сервис Apple TV+ запустили в ноябре 2019 года. На нём эксклюзивно выходят сериалы «Утреннее шоу», «Тед Лассо», «Защищая Джейкоба», а также фильмы «Грейхаунд» и «Последняя капля». Недавно к проектам начали добавлять русский дубляж.