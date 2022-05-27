После того, как США перестали сотрудничать с Россией, следствию стало ещё труднее собрать доказательства.

{"id":634695,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":634695,"gtm":null} 802 просмотров

ErrorTools

Предполагаемым членам группировки REvil не могут предъявить обвинения, поскольку американские службы перестали давать России информацию о хакерских взломах, сообщает «Коммерсант». По этой причине некоторых подозреваемых, задержанных ещё в январе 2022 года до сих пор ни разу не допросили.

Замглавы Совбеза Олег Храмов в начале апреля заявил, что расследование деятельности предполагаемых участников REevil фактически приостановлено по вине бывших партнеров российского Совбеза из Совета национальной безопасности США.

Без помощи американской стороны следствие затруднено: группировка известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций, находящихся в том числе в США. Например, в мае 2021 года её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, в начале июля хакеры взломали до полутора тысяч компаний в десятках стран через Kaseya, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи.

Осенью 2021 года американцы дали наводку на предполагаемых членов банды лидера после того как в конце октября года американские спецслужбы взломали серверы русскоговорящих хакеров REvil. Через несколько дней после этого связанные с REvil сайты в даркнете перестали открываться.

В ноябре 2021 года США ввели санкции против россиянина Полянина и украинца Васинского, которых считают причастными к хакерской группировке REvil. Российской же стороне передали информацию о предполагаемом лидере банды Дмитрии Пузыревском и просили его «немедленно арестовать».

Но российские силовики сделали это лишь 15 января 2022 года, поскольку до этого момента собирали доказательства причастности Пузыревского. Вместе с ним в тот день задержали ещё 14 человек. ФСБ объявила о ликвидации хакерской группы REvil.

По словам Олега Храмова, американцы после ареста хакеров не прислали никаких дополнительных материалов и даже не подтвердили ущерб от вымогательства, что важно для определения степени виновности и вынесения наказания в судебном порядке.

Более того, они уведомили нас, что в одностороннем порядке выходят из переговорного процесса и закрывают канал связи. Олег Храмов

В деле REvil нет потерпевших и суммы ущерба

В итоге следователи предъявили обвинения только восьмерым предполагаемым участникам REvil. Им вменили незаконное приобретение, хранение и использование электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств (часть 2 статьи 287 УК РФ). Жертвами хакеров признали двух граждан США, с банковских карточек которых дистанционно украли некую сумму денег.

Защита вероятных хакеров предполагает, что те могут заключить сделку с Генпрокуратурой. В таком случае «уникальный опыт бывших обвиняемых наверняка пригодился бы российским спецслужбам для борьбы с активизировавшимися в последнее время хакерами с Украины».

Также на то, что хакеры REvil украли миллионы рублей, осенью 2021 года жаловались другие хакеры-вымогатели, которые не давали показаний полиции.

REvil сдавала свои вирусы в аренду другим хакерам, получая за это 30% суммы выкупа. Однако анализ кода вирусов REvil показал, что в них есть зашифрованный бэкдор, который позволяет членам группировки перехватывать переговоры своих заказчиков с жертвами и забирать себе всю сумму выкупа.

Скриншот экрана с требованием выкупа после заражения сети вирусом-шифровальщиком, BleepingComputer

Когда хакер с помощью взятого в аренду вируса успешно взламывал жертву и начинал вымогать деньги за ключ дешифровки, участник REvil мог незаметно подключиться к переговорам, забрать весь выкуп себе и отдать потерпевшему универсальный ключ дешифровки.