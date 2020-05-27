Один из губернаторов суд проиграл, хоть решение Ельцина признали незаконным, а другой выиграл — и создал прецедент в судебной практике.

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Борис Ельцин Фото Юрия Абрамочкина, «РИА Новости»

В январе 2020 года Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева из-за «утраты доверия». Спустя пять месяцев Игнатьев решил оспорить решение, подав в суд на российского президента — впервые за последние 20 лет. Первое заседание назначено на 30 июня.

Главы регионов уже дважды пробовали оспорить свои увольнения, подавая иски к президенту — только в 1990-е годы, когда главой государства был Борис Ельцин. Временно отстранённый губернатор Брянской области проиграл, несмотря на признание оснований для отставки незаконными. Глава Липецкой области, наоборот, выиграл суд и получил больше девяти миллионов рублей компенсации.

Путин отправил губернатора Чувашии в отставку из-за «утраты доверия». Бывший глава региона подал на него в суд

Путин отправил в отставку Игнатьева из-за «утраты доверия», а «Единая Россия» исключила его из партии. Это произошло после того, как в середине января он призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти, а затем вынудил сотрудника МЧС подпрыгнуть для получения ключей на торжественной передаче новых пожарных машин, подняв их высоко вверх.

То, что я увидел в СМИ, привело меня к выводу, что [Игнатьев] лишён чувства уважения к людям. То, что я видел — это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Владимир Путин

20 мая Игнатьев обратился в Верховный суд, чтобы оспорить решение Путина об отставке. По информации на сайте суда, заседание, в котором ответчиком выступает «Президент Российской Федерации», назначено на 30 июня.

На следующий день после новости об иске «Коммерсантъ» со ссылкой на источники указал, что Игнатьева положили в петербургскую больницу с двусторонней пневмонией. В разговоре с «Говорит Москва» представитель комитета по здравоохранению не подтвердила и не опровергла эти данные, назвав их врачебной тайной.

По мнению адвоката Руслана Коблева, Игнатьев обратился в суд из-за размытой формулировки об «утрате доверия»: «Это такой термин, который сложно пощупать. Иногда в указах президент ссылается на конкретные обстоятельства, если это коррупционный случай и человек совершил уголовное преступление или не указал что-то в декларации».

Коблев считает, что с подобными исками не обращаются в суд, потому что «понимают, что может стать хуже», например, бывшего главу могут проверить на преступления в уголовно-правовой сфере. Однако Путин сообщил, что «претензий к [Игнатьеву] со стороны правоохранительных органов нет». Об отсутствии правонарушений говорят и в антикоррупционном центре Transparency International.

Бывший глава Брянской области судился с Ельциным из-за отставки за неподчинение указу. Указ признали незаконным, но суд он всё равно проиграл

В апреле 1993 года Юрия Лодкина избрали главой администрации Брянской области. Спустя пять месяцев президент Борис Ельцин издал Указ №1400, прекращавший деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Большинство губернаторов поддержали изменения, выдвигаемые Ельциным, но Лодкин был одним из тех, кто выступил против.

Юрий Лодкин Фото Юрия Мартьянова, «Коммерсантъ»

25 сентября Ельцин временно отстранил от исполнения обязанностей главы Брянской области Лодкина за неподчинение указу. По закону президент мог отстранить губернатора за нарушение Конституции и законов через Конституционный суд, однако суд признал Указ №1400 незаконным. Следовательно, Лодкин его не нарушал.

В декабре Ельцин на место Лодкина назначил Владимира Карпова временно исполняющим обязанности главы Брянской области. После этого Карпов дважды распоряжался освободить от должности Лодкина, но оба раза решения не имели юридической силы.

Вернуть Лодкина на пост главы президента региона два раза просил Совет Федерации, но Ельцин либо отказывался, либо игнорировал запрос. Из-за бездействия президента в 1995 году Лодкин обратился сначала в Конституционный суд, который отказался принять иск, а затем в Верховный суд, также отказавший в его рассмотрении.

Суд не примет решения в пользу Лодкина. А если решение и будет принято, то всё равно Лодкин никогда не будет возвращён к исполнению обязанностей главы администрации Брянской области. Сергей Самойлов заместитель начальника управления АП по работе с территориями в 1995 году — цитата в пересказе Лодкина

В 1996 году Лодкин смог вновь избраться губернатором Брянской области при поддержке движения «Патриотическая Брянщина». В 2004 его отстранили от выборов за несколько часов до начала голосования. После этого Лодкин всё равно избирался депутатом Брянской областной Думы.

Благодаря [этому] области суждено отметиться на политической карте страны не только на фоне «красного пояса», но и в качестве региона, где, скорее всего, будет создан прецедент по недопущению к выборам действующего губернатора, который баллотируется на третий срок.



из статьи «Коммерсанта» 2000 года

В 1994 году отставку бывшего главы Липецкой области суд признал незаконной — ему выплатили больше 9 миллионов рублей компенсации

В сентябре 1991 года Ельцин назначил главой администрации Липецкой области Геннадия Купцова. В июне 1992 года липецкий облсовет обратился к президенту с представлением об отстранении от работы Купцова из-за «многочисленных фактов нарушения Конституции, законов и указов президента, невыполнения решений сессии облсовета и в связи с некомпетентным руководством ходом реформ».

Прибывшая в Липецк комиссия не нашла нарушений, а в личной беседе с Купцовым Ельцин положительно оценил его работу. В сентябре облсовет вновь обратился к президенту и в декабре Купцова отправили в отставку из-за якобы игнорирования облсовета, необоснованной попытки создать бездефицитный бюджет и других причин.

Государственно-правовое управление решило, что приказ нужно отменить, но Ельцин не стал этого делать. Купцов обратился в Бауманский районный суд — там отказались рассматривать дело, а затем в Конституционный — там постановили, что бывшему губернатору нужно идти в обычный суд.

В 1994 году Верховный суд по гражданским делам обязал Мосгорсуд принять к рассмотрению иск Купцова. Суд встал на сторону бывшего губернатора и впервые в России признал указ президента об отставке незаконным — это стало судебным прецедентом. С администрации Ельцина взыскали 9,2 миллиона рублей за «вынужденный рабочий прогул» в пользу Купцова и 1,3 миллиона — в государственный бюджет.

После судебных разбирательств Ельцин повторно отправил Купцова в отставку, с чем бывший губернатор согласился. Вместе с тем он попросил президента публично извиниться, однако извинений не получил.

К моменту, когда суд встал на сторону Купцова, в Липецкой области уже избрали нового губернатора. По мнению политолога Александра Кынева, кейс Игнатьева вряд ли станет повторением случая Купцова.