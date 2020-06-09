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Попытка разобраться в комплексе причин, которые привели к непрекращающимся акциям по всей Америке.
В США продолжаются протесты из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским. Они проходят во всех штатах, в некоторых из них вводят комендантский час из-за ночных погромов и мародёрств. В одних городах полиция встаёт на сторону протестующих, а в других — обстреливает световыми гранатами и пускает слезоточивый газ.
Протестующие призывают к честному расследованию смерти Флойда, к борьбе с расизмом, социально-экономическим неравенством и полицейским беспределом. На протестные настроения также накладывается общее напряжение из-за пандемии коронавируса, последовавший за этим экономический кризис и безработица. В такой ситуации смерть Флойда стала спусковым крючком для жёстоких массовых протестов и беспорядков.
Протесты происходят ещё и из-за свежей памяти о десятилетиях расовой сегрегации, которую застали и нынешние жители США. Сегодняшним афроамериканцам ежедневно приходится сталкиваться со стереотипами, из-за которых в них видят угрозу как обычные жители Америки, так и сотрудники полиции.
29 мая, на третий день протестов полицейского Дерека Шовена, убившего Флойда, задержали, а 3 июня предъявили обвинение ему и трём его напарникам. Шовена обвиняют в непреднамеренном убийстве в результате совершения тяжкого преступления, за что предусмотрено тюремное заключение до 40 лет. Других сотрудников подозревают в пособничестве и подстрекательстве к убийству.
По словам некоторых протестующих, они «устали слышать о смерти темнокожих, устали бояться, что их остановят полицейские», ведь это далеко не первое громкое убийство темнокожего полицейскими в США.
Одним из громких дел убийства темнокожего белым полицейским Дарреном Уилсоном произошло в 2014 году в Фергюсоне. Уилсон шесть раз выстрелил и ударил пистолетом безоружного восемнадцатилетнего Майкла Брауна, которого заподозрил в краже сигарет из магазина.
После смерти Брауна в 27 штатах в течение двух недель проходили протесты против полицейского беспредела под лозунгом «Я безоружен, не стрелять». Во время акций происходили столкновения с полицией и задержания, митингующие бросали в полицию «коктейли молотова», камни и бутылки. Людей разгоняли слезоточивым газом и обстреливали резиновыми пулями. Также, как и во время нынешних акций, в некоторых городах орудовали мародёры.
Протестующие требовали наказать Уилсона, однако суд отказался арестовывать его. После решения суда присяжных протестующие в Фергюсоне сожгли 12 магазинов на одной из улиц города. Протестные акции вновь повторились, но уже с участием национальной гвардии, которую губернатор штата Миссури Джей Никсон ввёл за несколько дней до объявления решения суда.
В конце ноября 2014 года полицейский уволился из органов. Министерство юстиции после убийства Майкла Брауна провело расследование и установило, что полиция неоднократно нарушала права афроамериканцев. После этого в полицейской системе провели некоторые реформы, например, обязали сотрудников носить на себе камеры для отслеживания правомерности их действий.
За убийством Майкла Брауна в течение следующих лет последовали и другие убийства афроамериканцев полицейскими. В 2016 году в Миннесоте полицейский выстрелил и семь раз ударил афроамериканца Филандо Кастили, когда тот после остановил машину и сообщил сотруднику, что у него есть оружие и лицензия на него. После смерти Кастили в Миннесоте прошли мирные митинги. Суд предъявил полицейскому обвинение в непредумышленном убийстве, но спустя год оправдал его. В том же году в Оклахоме полицейские застрелили темнокожего Теренса Крутчера, который по их просьбе вышел из своего автомобиля с поднятыми руками.
С 2015 по 2020 год полицейские убили около 4,7 тысяч американцев. Из них чаще всего жертвами становились темнокожие — каждый 30 убитый на миллион человек. На втором месте — латиноамериканцы с 23 убитыми, а на третьем — белые американцы с 12 погибшими.
Помимо более высокой вероятности быть застреленным, темнокожие в США подвергаются и другим притеснениям со стороны полиции. Как рассказала The New York Times, темнокожих автомобилистов в Сент-Луисе, где был застрелен Майкл Браун, останавливают в два раза чаще, чем людей других рас, а штрафы им выписывают на большие суммы.
Афроамериканцев в США чаще задерживают за употребление наркотиков, хотя, как пишет «Би-би-си», белые американцы нарушают «наркотические» законы не реже. В 2018 году темнокожие составляли треть всех заключённых в тюрьмах. На 100 тысяч афроамериканцев в США приходится около 1000 заключённых, в то время как среди такого же количества белых — всего 200 заключённых.
С началом эпидемии коронавируса в США афроамериканцы столкнулись с ещё одной проблемой — необходимостью носить маски. По словам собеседников The New York Times, они «испытывают тревогу», когда им нужно выходить в них на улицу, так как по законам некоторых штатов, людям нельзя носить маски в публичных местах, чтобы не скрывать своё лицо.
В конце марта в Иллинойсе полицейский ходил по супермаркету за двумя темнокожими мужчинами, держа руку на поясе у оружия. Сотрудник просил у них документы и требовал покинуть магазин, так как они находятся в масках, скрывая лицо, что запрещено в Атланте в обычное время. Полицейского не убедило и то, что власти США рекомендовали всем жителям посещать общественные места в защитных масках.
Темнокожие в США сталкиваются с расовой сегрегацией, социальным и экономическим неравенством, ещё ощутимее это стало в период пандемии и кризиса. От коронавируса и его последствий пострадало непропорционально больше темнокожих американцев, чем белых.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал отчёт, в котором отметил, что темнокожие американцы больше подвержены заболеваемости коронавирусом, а смертность среди них выше. Информацию о расе заражённых Covid-19 предоставили не все штаты, но из имеющихся данных известно, что 33% заболевших — афроамериканцы, при этом их доля в обществе 18%, тогда как заболевших белых — 45% при доле населения 59%.
В Иллинойсе 43% умерших и 28% заражённых коронавирусом — темнокожие, которые составляют лишь 15% населения штата. В Мичигане при 14% населения, 40% погибших от Covid-19 — афроамериканцы.
CDC сообщает, что смертность в сравнении с белыми американцами выше почти в два раза — 92,3 погибших на 100 тысяч населения у темнокожих при 45,2 у белых. По данным другого исследования, риск смерти от коронавируса у темнокожих ещё выше.
Причин для этого несколько, считают в CDC. Темнокожие американцы чаще белых живут в густонаселённых районах по 2—3 поколения в одном доме. Соблюдать социальное дистанцирование в таких условиях сложнее и вирус распространяется быстрее.
В два раза реже, чем белые, афроамериканцы получают дорогостоящую медицинскую страховку, без которой посещение врача для многих становится невозможным. Отсутствие своевременного лечения приводит к хроническим заболеваниям, которые в том числе влияют на тяжесть протекания пневмонии, вызванной коронавирусом.
В июне показатель безработицы среди темнокожих американцев составляет 16,8%, тогда как среди белых — 12,4%. Уровень безработицы в США вырос во время пандемии, но и до неё показатель среди афроамериканцев был выше, хотя с 2011 года постепенно сокращался.
Нынешняя разница в показателях может быть связана с тем, что темнокожие американцы и латиноамериканцы в большинстве своём были заняты в сфере услуг, которая практически полностью парализовалась во время пандемии. Часть работников из других сфер продолжала работать, подвергая себя опасности, даже несмотря на признаки заболевания, так как не имеют возможности выйти на оплачиваемый больничный, но и не могут прекратить работать.
Экономическое неравенство между темнокожими и белыми американцами наглядно демонстрирует исследование благосостояния по расе и этнической принадлежности Федеральной резервной системы США 2016 года. По его данным средний доход домохозяйства афроамериканцев составляет 138 тысяч долларов в год, тогда как доход белых американцев — 933 тысячи долларов.
Также разрыв наблюдается во владении недвижимостью, возможности получить среднее и высшее образование и других социальных и экономических показателях.
Фраза «Black lives matter» зародилась в 2013 году в Твиттере и означает, что жизни темнокожих так же важны, как и жизни белых людей. Фраза разошлась и стала использоваться во всех антирасистских протестах, став их главным лозунгом. Во время акций полицейские не раз выступали в поддержку митингующих, держа в руках плакаты с этой фразой.
Фразу «Black lives matter» некоторые воспринимают не как «Жизни темнокожих важны», а как «Жизни темнокожих важнее», утверждая, что афроамериканцы якобы сами способствуют распространению расизма. Вместе с этим используют хэштег и лозунг «All lives matter», подразумевающий, что важны жизни не только темнокожих, но и людей всех рас и национальностей.
Сегодня в США многими считается некорректным использовать лозунг «All lives matter». Барак Обама объяснял это тем, что афроамериканцы сейчас находятся в более уязвимом положении, чем белые, поэтому необходимо устранить существующее неравенство: «Когда люди говорят, что жизни чернокожих важны, это вовсе не значит, что жизни других людей не важны».
В соцсетях проводили различные аналогии на эту тему. Например, лозунг «All lives matter» сравнивали с ситуацией, как если бы темнокожий, сидя за столом сказал бы, что голоден, не имея своей порции еды, а сидящие рядом белые, поедая свой суп, ответили бы, что все голодны. Появлялись и комиксы, объясняющие, что вода нужна горящему дому, даже если все дома в городе важны.
Во время нынешних протестов в США распространились также ролики и фотографии, где полицейские и белые протестующие преклоняют колено перед темнокожими. В СМИ и соцсетях некоторые расценили этот знак, как унижение и поклонение, однако это не так.
Преклонение колена перед протестующими — это знак солидарности с их позицией и требованиями. Такой жест впервые использовал игрок американского футбола Колин Каперник в 2016 году во время исполнения гимна США перед матчем. В то время, когда в знак уважения к американскому флагу и гимну принято вставать, Каперник склонил одно колено, выражая протест против угнетения темнокожих.
57% опрошенных жителей США заявили, что считают нынешние протесты полностью оправданными, а 21% — частично оправданными. В 2017 году опрос Центра исследований PEW показал, что за четыре года существования движения «Black lives matter» признание белыми американцами того, что необходимо приложить больше усилий для борьбы с расизмом в США выросло с 36% до 54%. 61% опрошенных тогда сообщили, что поддерживают движение.
«Black lives matter» положительно повлиял на реакции американцев на афроамериканцев, показало исследование 2018 года. Специалисты просили респондентов подбирать хорошие или плохие характеристики для фотографий белых и темнокожих американцев. Выяснилось, что после протестов опрашиваемые реже подбирали плохие слова для афроамериканцев и хорошие для белых.
Реакция Дональда Трампа на протесты в США вызывает ещё больше волнений в американском обществе. В первые дни протестов он стоял на стороне полиции и заявлял, что хоть убийство Флойда и «ужасно», но «99,9% полицейских являются великими людьми».
После протестов у Белого дома в Вашингтоне 30 мая, когда Трампу пришлось спуститься ненадолго в бункер, он отметил «крутую» работу полиции. По словам президента, полицейские позволяли демонстрантам «кричать сколько они хотели», однако если бы они решили попасть на территорию Белого дома, «их бы встретили самые злобные собаки и самое зловещее оружие, которое я когда-либо видел».
Трамп неоднократно называл протестующих «террористами» и «бандитами» и писал, что «когда начнутся мародёрства, начнётся стрельба». Однако на следующий же день президент изменил риторику на мирную, сказав, что поддерживает права мирных демонстрантов: «Я стою перед вами как друг и союзник каждого американца, стремящегося к справедливости и миру, и я предстаю перед вами в решительном противостоянии любому, кто использует эту трагедию для грабежа, нападения и угрозы».
2 июня после очередных протестов в Вашингтоне Трамп решил посетить церковь Святого Иоанна у Белого дома, которую накануне подожгли протестующие. По словам источника CNN, он разозлился на сообщения о том, что находился в бункере во время протестов, и решил показаться вне Белого дома. Это только обострило отношения с демонстрантами.
Чтобы Трамп попал к церкви, полицейские разгоняли собравшихся у Белого дома протестующих слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В это время президент в своём обращении заявлял, что «если город или штат откажется принимать меры, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, то я введу военных и быстро решу проблему». В конце речи Трамп назвал себя «союзником мирных протестующих» и отправился в церковь.
Речь Трампа в Белом доме осудили некоторые сенаторы-демократы, один из них назвал её «фашистской» и отметил, что президент практически «объявил войну американцам». Другая сенатор написала в Твиттере: «Это не слова президента. Это слова диктатора». Епископ епархии Вашингтона, к которой относится церковь Святого Иоанна, Марианна Эдгар Бадден возмутилась тем, что Трамп использовал место в качестве политического фона. Она добавила, что президент поступил, как диктатор, когда расчистил себе путь к церкви слезоточивым газом.
За всё время протестов Трамп так и не добрался до Миннеаполиса, где был убит Джордж Флойд. В отличие от его соперника на предстоящих выборах Джо Байдена, который накануне похорон посетил семью Флойда в Хьюстоне, чтобы выразить свои соболезнования. Байден во время протестов неоднократно выступал в поддержку протестующих и призывал, как и они, к реформации полицейской системы в США, из-за чего так же мог набрать политические баллы перед выборами.
Отсутствие поддержки протестующих, резкие высказывания в их адрес и угрозы военными сильно снизили рейтинг одобрения Трампа среди пожилых американцев, республиканцев, независимых политиков и верующих христиан. При этом президентские выборы в США пройдут уже скоро — они намечены на 3 ноября.
Куда писать, чтобы опубликовали пост о том, как черные убивают белых в Южной Африке. Там такой махровый расизм, что BLM даже и не снилось
Уголовный кубок
Сюда. Сделай статью и опубликуй. Кто тебе мешает.
Я так понимаю, про апартеид ты никогда не слышал...
Северный ГОСТ
То есть если был апартхейд, то гнобить белых в ЮАР теперь можно?
Столько шумихи из-за негра, который был в тюрьме 5 раз, грабил беременную женщину с пушкой у ее живота и при задержании был обдолбан наркотой. Какой пиздец.
Сложно сочувствовать наркоману, тем более на таких веществах. Копы не правы и (судя по ситуации и заявлениям суда) понесут наказание. Только делать из рецидивиста-наркомана героя - такое себе. Хотя и можно себе сказать "какие люди - такие и герои", но на общую повестку повлиять нельзя. На фоне этого всего кто-то решил, что blacklist & whitelist это расизм. ДБ (с)
Их чаще, чем белых, останавливают, арестовывают и убивают
Лол, а ничего что белых полицейские убивают больше?
А ничего что 50% насильственных преступлений совершают черные, хотя их всего 19% населения
А ничего что 50% насильственных преступлений совершают черные, хотя их всего 19% населения
Это правда, но почему?
Причина преступности - бедность. Но в чем причина бедности? Расизм, угнетение? Вместе с черным экономистом Томасом Соуэллом, разбираемся, как политика affirmative action (позитивной дискриминации) проводимая правительством США с 70-ых годов законсервировала афро-американцев в состоянии бедности и перманентного насилия. И почему продолжение этой политики, чего добиваются протестанты, сделает только еще хуже.
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А ну раз другое...
Вообще негры большие любители друг друга поубивать, по-моему большинство убийств черных приходится на черных, так вопрос: как они могут говорить что их жизни должны быть важны для нас, если они не важны для них самих.
>После смерти Брауна в 27 штатах в течение двух недель проходили протесты против полицейского беспредела под лозунгом «Я безоружен, не стрелять». Во время акций происходили столкновения с полицией и задержания, митингующие бросали в полицию «коктейли молотова», камни и бутылки.
С камушком за пазухой и с фигой за спиной, вся суть этих негров
Моя суть - охранять мирные протесты, сносить к чертям агрессивную толпу и не позволить случиться обратному притеснению. Однако политика в США и Европе иная, судя по новостям
Хорошее воображение, значит. Мог бы подрабатывать в киноиндустрии или аниматором
Во время нынешних протестов в США распространились также ролики и фотографии, где полицейские и белые протестующие преклоняют колено перед темнокожими. В СМИ и соцсетях некоторые расценили этот знак, как унижение и поклонение, однако это не так. Преклонение колена перед протестующими — это знак солидарности с их позицией и требованиями. Такой жест впервые использовал игрок американского футбола Колин Каперник в 2016 году во время исполнения гимна США перед матчем. В то время, когда в знак уважения к американскому флагу и гимну принято вставать, Коперник склонил одно колено, выражая протест против угнетения темнокожих.
Северный ГОСТ
однако это не так
Преклонение колена перед протестующими — это знак солидарности с их позицией и требованиями
Потому что автор так сказал?
Погромами, поджогами, мародоредством, воровством, избиением людей и уничтожением частной собственности, конечно, расизм они победят.
Так это, значит грабить магазины и сжигать машины можно? Во имя справедливости?
погром и пожары - это, конечно, очень некруто, но очень атмосферно и иногда пиздек красиво
предусмотрено тюремное заключение до 40 лет
У нас хоть одного мента осудили за убийство? Лан, хотя б штраф дали? Окау, ну рапорт хоть пишут.
Я все еще не могу понять: черных действительно убивают чаще при равных условиях при задержании, что и белых, или же их убивают чаще, потому что среди черных выше преступность из-за более низкого качества жизни?
Это как с Евромайданом - есть неравенство, коррупция, кумовство, олигархи, ассоциация с ЕС. Можно тоже сделать статью, что избиение студентов (студентов там избили от силы штук 7) стало спусковым крючком к стихийному протесту. Но на самом деле мало кто бы вышел, если бы видео с избиением не форсили во всех медиа и каналах. И вряд ли бы что получилось если бы не поддержка Европы и США, не предальство и перекрашивание окружения Януковича, не обливай бы его грязью во всех СМИ весь год до Майдана. Отличный пример правление Порошенко - по всем параметрам стало хуже, страна вообще потеряла субъектность и всем похуй, те же люди, что выходили - на заработки в Польшу, никто не выйдет протестовать пока не поставят сцену и не создадут для этого условия.
Как может возникнуть стихийный и самоорганизованый протест от людей которые лутают магазины? Не смешите
Янык, привет, как Ростов? Ты там ещё не устроился постовым на перекрёстке, останавливать чтоб?