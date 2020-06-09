Попытка разобраться в комплексе причин, которые привели к непрекращающимся акциям по всей Америке.

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Протестующая в Миннесоте с портретом Джорджа Флойда Фото Карлоса Барии, Reuters

В США продолжаются протесты из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским. Они проходят во всех штатах, в некоторых из них вводят комендантский час из-за ночных погромов и мародёрств. В одних городах полиция встаёт на сторону протестующих, а в других — обстреливает световыми гранатами и пускает слезоточивый газ.

Протестующие призывают к честному расследованию смерти Флойда, к борьбе с расизмом, социально-экономическим неравенством и полицейским беспределом. На протестные настроения также накладывается общее напряжение из-за пандемии коронавируса, последовавший за этим экономический кризис и безработица. В такой ситуации смерть Флойда стала спусковым крючком для жёстоких массовых протестов и беспорядков.

Протесты происходят ещё и из-за свежей памяти о десятилетиях расовой сегрегации, которую застали и нынешние жители США. Сегодняшним афроамериканцам ежедневно приходится сталкиваться со стереотипами, из-за которых в них видят угрозу как обычные жители Америки, так и сотрудники полиции.

К массовым протестам в США привели регулярные убийства темнокожих полицейскими. Их чаще, чем белых, останавливают, арестовывают и убивают

29 мая, на третий день протестов полицейского Дерека Шовена, убившего Флойда, задержали, а 3 июня предъявили обвинение ему и трём его напарникам. Шовена обвиняют в непреднамеренном убийстве в результате совершения тяжкого преступления, за что предусмотрено тюремное заключение до 40 лет. Других сотрудников подозревают в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

По словам некоторых протестующих, они «устали слышать о смерти темнокожих, устали бояться, что их остановят полицейские», ведь это далеко не первое громкое убийство темнокожего полицейскими в США.

Одним из громких дел убийства темнокожего белым полицейским Дарреном Уилсоном произошло в 2014 году в Фергюсоне. Уилсон шесть раз выстрелил и ударил пистолетом безоружного восемнадцатилетнего Майкла Брауна, которого заподозрил в краже сигарет из магазина.

После смерти Брауна в 27 штатах в течение двух недель проходили протесты против полицейского беспредела под лозунгом «Я безоружен, не стрелять». Во время акций происходили столкновения с полицией и задержания, митингующие бросали в полицию «коктейли молотова», камни и бутылки. Людей разгоняли слезоточивым газом и обстреливали резиновыми пулями. Также, как и во время нынешних акций, в некоторых городах орудовали мародёры.

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Протестующие требовали наказать Уилсона, однако суд отказался арестовывать его. После решения суда присяжных протестующие в Фергюсоне сожгли 12 магазинов на одной из улиц города. Протестные акции вновь повторились, но уже с участием национальной гвардии, которую губернатор штата Миссури Джей Никсон ввёл за несколько дней до объявления решения суда.

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В конце ноября 2014 года полицейский уволился из органов. Министерство юстиции после убийства Майкла Брауна провело расследование и установило, что полиция неоднократно нарушала права афроамериканцев. После этого в полицейской системе провели некоторые реформы, например, обязали сотрудников носить на себе камеры для отслеживания правомерности их действий.

За убийством Майкла Брауна в течение следующих лет последовали и другие убийства афроамериканцев полицейскими. В 2016 году в Миннесоте полицейский выстрелил и семь раз ударил афроамериканца Филандо Кастили, когда тот после остановил машину и сообщил сотруднику, что у него есть оружие и лицензия на него. После смерти Кастили в Миннесоте прошли мирные митинги. Суд предъявил полицейскому обвинение в непредумышленном убийстве, но спустя год оправдал его. В том же году в Оклахоме полицейские застрелили темнокожего Теренса Крутчера, который по их просьбе вышел из своего автомобиля с поднятыми руками.

С 2015 по 2020 год полицейские убили около 4,7 тысяч американцев. Из них чаще всего жертвами становились темнокожие — каждый 30 убитый на миллион человек. На втором месте — латиноамериканцы с 23 убитыми, а на третьем — белые американцы с 12 погибшими.

Сравнение убийств американцев полицейскими с 2015 по 2020 год по этническому признаку Изображение Statista.com

Помимо более высокой вероятности быть застреленным, темнокожие в США подвергаются и другим притеснениям со стороны полиции. Как рассказала The New York Times, темнокожих автомобилистов в Сент-Луисе, где был застрелен Майкл Браун, останавливают в два раза чаще, чем людей других рас, а штрафы им выписывают на большие суммы.

Афроамериканцев в США чаще задерживают за употребление наркотиков, хотя, как пишет «Би-би-си», белые американцы нарушают «наркотические» законы не реже. В 2018 году темнокожие составляли треть всех заключённых в тюрьмах. На 100 тысяч афроамериканцев в США приходится около 1000 заключённых, в то время как среди такого же количества белых — всего 200 заключённых.

С началом эпидемии коронавируса в США афроамериканцы столкнулись с ещё одной проблемой — необходимостью носить маски. По словам собеседников The New York Times, они «испытывают тревогу», когда им нужно выходить в них на улицу, так как по законам некоторых штатов, людям нельзя носить маски в публичных местах, чтобы не скрывать своё лицо.

В конце марта в Иллинойсе полицейский ходил по супермаркету за двумя темнокожими мужчинами, держа руку на поясе у оружия. Сотрудник просил у них документы и требовал покинуть магазин, так как они находятся в масках, скрывая лицо, что запрещено в Атланте в обычное время. Полицейского не убедило и то, что власти США рекомендовали всем жителям посещать общественные места в защитных масках.

Aaron Thomas @Aaron_TheThomas I don’t feel safe wearing a handkerchief or something else that isn’t CLEARLY a protective mask covering my face to the store because I am a Black man living in this world. I want to stay alive but I also want to stay alive. Я не чувствую себя в безопасности, надевая платок или что-то ещё, не являющееся очевидной защитной маской, закрывающей моё лицо в магазине, потому что я чёрный человек, живущий в этом мире. Я хочу остаться в живых, но я также хочу остаться в живых.

Социально-экономическое неравенство и большая смертность от коронавируса среди афроамериканцев — ещё одна причина протестов

Темнокожие в США сталкиваются с расовой сегрегацией, социальным и экономическим неравенством, ещё ощутимее это стало в период пандемии и кризиса. От коронавируса и его последствий пострадало непропорционально больше темнокожих американцев, чем белых.

Темнокожие американцы чаще заболевают и умирают от коронавируса, чем белые

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал отчёт, в котором отметил, что темнокожие американцы больше подвержены заболеваемости коронавирусом, а смертность среди них выше. Информацию о расе заражённых Covid-19 предоставили не все штаты, но из имеющихся данных известно, что 33% заболевших — афроамериканцы, при этом их доля в обществе 18%, тогда как заболевших белых — 45% при доле населения 59%.

В Иллинойсе 43% умерших и 28% заражённых коронавирусом — темнокожие, которые составляют лишь 15% населения штата. В Мичигане при 14% населения, 40% погибших от Covid-19 — афроамериканцы.

CDC сообщает, что смертность в сравнении с белыми американцами выше почти в два раза — 92,3 погибших на 100 тысяч населения у темнокожих при 45,2 у белых. По данным другого исследования, риск смерти от коронавируса у темнокожих ещё выше.

Показатели смертности от коронавируса разных групп американского населения Изображение Apmresearchlab.org

Причин для этого несколько, считают в CDC. Темнокожие американцы чаще белых живут в густонаселённых районах по 2—3 поколения в одном доме. Соблюдать социальное дистанцирование в таких условиях сложнее и вирус распространяется быстрее.

В два раза реже, чем белые, афроамериканцы получают дорогостоящую медицинскую страховку, без которой посещение врача для многих становится невозможным. Отсутствие своевременного лечения приводит к хроническим заболеваниям, которые в том числе влияют на тяжесть протекания пневмонии, вызванной коронавирусом.

Мы знаем, что эти расовые различия в Covid-19 являются результатом предпандемических реалий. Это наследие структурной дискриминации, которая ограничивает доступ к здоровью и богатству для цветных людей. Марселла Нуньес-Смит директор Центра исследований и инноваций в области справедливости в Йельской школе медицины

Темнокожие реже, чем белые имели возможность работать удалённо или не работать во время пандемии. От безработицы они пострадали сильнее

В июне показатель безработицы среди темнокожих американцев составляет 16,8%, тогда как среди белых — 12,4%. Уровень безработицы в США вырос во время пандемии, но и до неё показатель среди афроамериканцев был выше, хотя с 2011 года постепенно сокращался.

Нынешняя разница в показателях может быть связана с тем, что темнокожие американцы и латиноамериканцы в большинстве своём были заняты в сфере услуг, которая практически полностью парализовалась во время пандемии. Часть работников из других сфер продолжала работать, подвергая себя опасности, даже несмотря на признаки заболевания, так как не имеют возможности выйти на оплачиваемый больничный, но и не могут прекратить работать.

Экономическое неравенство между темнокожими и белыми американцами наглядно демонстрирует исследование благосостояния по расе и этнической принадлежности Федеральной резервной системы США 2016 года. По его данным средний доход домохозяйства афроамериканцев составляет 138 тысяч долларов в год, тогда как доход белых американцев — 933 тысячи долларов.

Также разрыв наблюдается во владении недвижимостью, возможности получить среднее и высшее образование и других социальных и экономических показателях.

Движение «Black lives matter» живёт седьмой год. Благодаря ему проблему расизма признают всё больше американцев

Фраза «Black lives matter» зародилась в 2013 году в Твиттере и означает, что жизни темнокожих так же важны, как и жизни белых людей. Фраза разошлась и стала использоваться во всех антирасистских протестах, став их главным лозунгом. Во время акций полицейские не раз выступали в поддержку митингующих, держа в руках плакаты с этой фразой.

Полицейские в Гринвилле в Южной Каролине держат плакаты, выданные протестующим Фото Кена Руинарда, Greenville news

Фразу «Black lives matter» некоторые воспринимают не как «Жизни темнокожих важны», а как «Жизни темнокожих важнее», утверждая, что афроамериканцы якобы сами способствуют распространению расизма. Вместе с этим используют хэштег и лозунг «All lives matter», подразумевающий, что важны жизни не только темнокожих, но и людей всех рас и национальностей.

Эту фразу неоднократно использовали Дональд Трамп, Хилари Клинтон, а также Дженифер Лопес, Кристина Милан, рэпер Fetty Wap и другие западные звёзды, после чего многие из них удалили публикации и извинились.

Сегодня в США многими считается некорректным использовать лозунг «All lives matter». Барак Обама объяснял это тем, что афроамериканцы сейчас находятся в более уязвимом положении, чем белые, поэтому необходимо устранить существующее неравенство: «Когда люди говорят, что жизни чернокожих важны, это вовсе не значит, что жизни других людей не важны».

В соцсетях проводили различные аналогии на эту тему. Например, лозунг «All lives matter» сравнивали с ситуацией, как если бы темнокожий, сидя за столом сказал бы, что голоден, не имея своей порции еды, а сидящие рядом белые, поедая свой суп, ответили бы, что все голодны. Появлялись и комиксы, объясняющие, что вода нужна горящему дому, даже если все дома в городе важны.

SOAPbox @djsoap92 #AllLivesMatter is like I go to the Dr for a broken arm and he says "All Bones Matter" ok but right now let's take care of this broken one «All lives matter» звучит так, будто я пришёл к доктору со сломанной рукой и он говорит: «Все кости важны». Так и есть, но сейчас давайте позаботимся о сломанной

Во время нынешних протестов в США распространились также ролики и фотографии, где полицейские и белые протестующие преклоняют колено перед темнокожими. В СМИ и соцсетях некоторые расценили этот знак, как унижение и поклонение, однако это не так.

Протестующие и полиция в Нью-Йорке Фото Вильяма Волкова, Scanpix

Преклонение колена перед протестующими — это знак солидарности с их позицией и требованиями. Такой жест впервые использовал игрок американского футбола Колин Каперник в 2016 году во время исполнения гимна США перед матчем. В то время, когда в знак уважения к американскому флагу и гимну принято вставать, Каперник склонил одно колено, выражая протест против угнетения темнокожих.

Движение «Black lives matter», активные протесты против полицейского насилия в отношении темнокожих в течение почти всего последнего десятилетия принесло свои плоды для американского общества. По результатам исследования Университета Монмунта, число американцев, называющих расизм в США «большой проблемой» выросло на 26% с 2015 года — до 76%.

57% опрошенных жителей США заявили, что считают нынешние протесты полностью оправданными, а 21% — частично оправданными. В 2017 году опрос Центра исследований PEW показал, что за четыре года существования движения «Black lives matter» признание белыми американцами того, что необходимо приложить больше усилий для борьбы с расизмом в США выросло с 36% до 54%. 61% опрошенных тогда сообщили, что поддерживают движение.

«Black lives matter» положительно повлиял на реакции американцев на афроамериканцев, показало исследование 2018 года. Специалисты просили респондентов подбирать хорошие или плохие характеристики для фотографий белых и темнокожих американцев. Выяснилось, что после протестов опрашиваемые реже подбирали плохие слова для афроамериканцев и хорошие для белых.

Протестные настроения усиливает отрицание Трампом проблем в полиции и агрессией в сторону протестующих

Реакция Дональда Трампа на протесты в США вызывает ещё больше волнений в американском обществе. В первые дни протестов он стоял на стороне полиции и заявлял, что хоть убийство Флойда и «ужасно», но «99,9% полицейских являются великими людьми».

После протестов у Белого дома в Вашингтоне 30 мая, когда Трампу пришлось спуститься ненадолго в бункер, он отметил «крутую» работу полиции. По словам президента, полицейские позволяли демонстрантам «кричать сколько они хотели», однако если бы они решили попасть на территорию Белого дома, «их бы встретили самые злобные собаки и самое зловещее оружие, которое я когда-либо видел».

Протесты в Вашингтоне Фото Николаса Камма, AFP

Трамп неоднократно называл протестующих «террористами» и «бандитами» и писал, что «когда начнутся мародёрства, начнётся стрельба». Однако на следующий же день президент изменил риторику на мирную, сказав, что поддерживает права мирных демонстрантов: «Я стою перед вами как друг и союзник каждого американца, стремящегося к справедливости и миру, и я предстаю перед вами в решительном противостоянии любому, кто использует эту трагедию для грабежа, нападения и угрозы».

2 июня после очередных протестов в Вашингтоне Трамп решил посетить церковь Святого Иоанна у Белого дома, которую накануне подожгли протестующие. По словам источника CNN, он разозлился на сообщения о том, что находился в бункере во время протестов, и решил показаться вне Белого дома. Это только обострило отношения с демонстрантами.

Чтобы Трамп попал к церкви, полицейские разгоняли собравшихся у Белого дома протестующих слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В это время президент в своём обращении заявлял, что «если город или штат откажется принимать меры, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, то я введу военных и быстро решу проблему». В конце речи Трамп назвал себя «союзником мирных протестующих» и отправился в церковь.

Трамп у церкви около Белого дома после протестов Фото Reuters

Речь Трампа в Белом доме осудили некоторые сенаторы-демократы, один из них назвал её «фашистской» и отметил, что президент практически «объявил войну американцам». Другая сенатор написала в Твиттере: «Это не слова президента. Это слова диктатора». Епископ епархии Вашингтона, к которой относится церковь Святого Иоанна, Марианна Эдгар Бадден возмутилась тем, что Трамп использовал место в качестве политического фона. Она добавила, что президент поступил, как диктатор, когда расчистил себе путь к церкви слезоточивым газом.

За всё время протестов Трамп так и не добрался до Миннеаполиса, где был убит Джордж Флойд. В отличие от его соперника на предстоящих выборах Джо Байдена, который накануне похорон посетил семью Флойда в Хьюстоне, чтобы выразить свои соболезнования. Байден во время протестов неоднократно выступал в поддержку протестующих и призывал, как и они, к реформации полицейской системы в США, из-за чего так же мог набрать политические баллы перед выборами.