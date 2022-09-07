Лжедоктор Курпатов

Этот разбор о самом известном "психотерапевте" России - докторе Курпатове. Как он придумал собственный подход к психологии? Почему его деятельность является антинаучной и вредной? И вообще о том, что он, в принципе, не является доктором. Умные посетители TJ до конца прочитают эту статью, а глупое большинство так и останутся невеждами.