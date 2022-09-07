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Инструкция по подготовке к ядерной войне и релокации, ответы на вопросы о мобилизации и тюремные лайфхаки. Читайте и сохраняйте, пока мы не закрылись.
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Инструкция по подготовке к ядерной войне и релокации, ответы на вопросы о мобилизации и тюремные лайфхаки. Читайте и сохраняйте, пока мы не закрылись.
Спасибо, добавил в закладки
Зашёл в статьи про мобилизацию и другие вопросы, что стали очень острыми в конце февраля, и аж вспомнил то ощущение неизбежного ужаса и безнадёги от чтения новостей в первые дни и осознания, что все ожидания и дискуссии дошли до околосмертных во всём. Вроде и спасибо за статьи, но теперь пытаюсь отбиться от флешбеков.
В случае ядерного взрыва надо падать так чтоб пары расплавленного смузи не повредили айфон)
Подумал это Ростислав
как оригинал то настоялся
Надеюсь, эта статья будет сохранена как редакционная после закрытия, как и статьи внутри неё.