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Кроме того, он разработал приложение для задержанных на митинге и сделал сайт для деанонимизации силовиков.
Основателя компании «Vee Security Россия» и автора канала «Сайберсекьюрити и Ко» Александра Литреева задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков. По словам его адвоката Алексея Бушмакова, речь идёт об экстази.
По информации Бушмакова, его подзащитному вменяют часть 1 статьи 228 УК (покупка наркотиков). IT-специалист прошёл допрос, его оставили на ночь в СИЗО, а 24 февраля выберут меру пресечения. Бушмаков добавил, что вес наркотиков, в покупке которых подозревают Литреева, «маленький, до грамма».
Александр Литреев известен по нескольким проектам, направленных на помощь участникам протестных акций в России. Также он оказывал услуги по обходу блокировок Telegram, за что Роскомнадзор присылал ему письмо с предупреждением о предстоящих блокировках за экстремизм.
сделал сайт для деанонимизации силовиков.
задержали по подозрению в покупке экстази
Старые добрые методы старой доброй школы.
ну да, только вот "подкинули" почему то меньше 1 грамма
наверное уроки прогуливали в старой доброй школе
Бля, чуваки, давайте без комментов про подкинули. Если бы вы следили за его деятельностью или дружили с ним, то не удивились бы этой новости.
Подкидывать не надо, когда ты частый юзер, главное знать когда придти.
никогда не понимала какого фига одно с другим сочетаться не может, типа брал колеса, но при этом делал какие-то полезные (или бесполезные, но интересные) вещи
Тем более в колёсах нет ничего такого особенного. Кроме наркополитики в России, требующей пересмотра и легализации.
На счёт легализации не уверен, но вот декриминализация 100% нужна. Не должен человек, купивший дозу для собственного употребления уезжать на 3 года на зону. И это не говоря уже о дозе ЛСД, самого безопасного вещества, по сравнению с другими, где из-за дурацкой системы определения размера одна доза попадает сразу под крупный.
Не думаю, что мы сойдемся во мнениях по этому вопросу.
А что тут сходится? Наркотики нельзя, но можно водку. Заебись, чо.
Кому как.
А какой тут может быть мнение? Как оно по-другому — никто не проверял. Как оно щас — наелись и работает пиздец как хуёво.
Не хочу в срачели по этому поводу, детей из наркоканалов не поддерживаю, ну и в целом тема скользкая, в ней много нюансов. А мне лень.
Без всяких нюансов легализовать можно и нужно только траву. Считаю, что она должна продаваться в любом магазине наравне с алкоголем и сигаретами. Против легализации марихуаны нет никаких толковых аргументов, только тухлый пропагандистский пиздеж. А вот с другими веществами всё уже не так просто.
Кхе-кхе. Уж не либераха ли ты часом? Сначала обколются своей марихуаной, а потом за царя воевать не хотят.
а как ты определяешь есть что то особенное или нет?
Пожил немножко.
Очень просто. Взаимодействует ли с дофаминовой системой напрямую или с цнс. Если нет, то херня
Какой там Голунов по счету?
Из тех о которых писали в СМИ, или всех?
Литреева очень жалко
И в наркотики я совсем не верю - он понимал, чем занимается и что за ним могут следить, с наркотой связываться бы не стал
ну, справедливости ради, ты видел его твиттер, его он рассказывает, как за 200 гоняет там, где нельзя? это, естественно, вообще никак не относится к делу, но не думаю, что он был прям очень осторожен
Убедил
И я сперва чёт подумал, что его в распространении обвинили
Покупка небольшой дозы для себя - хз, тут я не столь категоричен буду
Да экстази же, его не только маргиналы употребляют
@fox_rus я не увидел, что ты уже принес, спасибо. перенесу свой текст к тебе?
Кроме того, он разработал приложение для задержанных на митинге и сделал сайт для деанонимизации силовиков.
почему не этим занимается навальный и ко?
У навального как будто на нормальных программистов деньги есть
Он нажал красную кнопку?
Ну что, приурочено к 9 мая, или к изменению Конституции?
Ужас, задержали при покупке какой-то в данном государстве незаконной хуйни. Ужааас. Ужас😱😱😱
Формулировка такая как будто это что-то плохое, но на самом деле нихуя. Просто есть государство, в котором это незаконно. Боже, какая великая проблема
Наверное его репутации конец 😱😱😱
О нет! Теперь все движение за свободу в сети и против блокировки интернета дискредитировано! О, боже, ААААААА
100% подкинули за его деятельность, прям как Голунову
Меньше грамма подкинули? По его твиттере видно, что товарищ навеселе бывает
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
И?
реально коммент не несет для тебя никакой смысловой нагрузки в контексте материала?
Чего там за незаконное подбрасывание? Амнистия на 9 мая? Ну ОК.