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Женя Кузьмин
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Александра Литреева задержали по подозрению в покупке экстази. Его компания помогала обходить блокировку Telegram Материал редакции

Кроме того, он разработал приложение для задержанных на митинге и сделал сайт для деанонимизации силовиков.

65 комментариев
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Основателя компании «Vee Security Россия» и автора канала «Сайберсекьюрити и Ко» Александра Литреева задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков. По словам его адвоката Алексея Бушмакова, речь идёт об экстази.

По информации Бушмакова, его подзащитному вменяют часть 1 статьи 228 УК (покупка наркотиков). IT-специалист прошёл допрос, его оставили на ночь в СИЗО, а 24 февраля выберут меру пресечения. Бушмаков добавил, что вес наркотиков, в покупке которых подозревают Литреева, «маленький, до грамма».

Александр Литреев известен по нескольким проектам, направленных на помощь участникам протестных акций в России. Также он оказывал услуги по обходу блокировок Telegram, за что Роскомнадзор присылал ему письмо с предупреждением о предстоящих блокировках за экстремизм.

Проекты, по которым известен Литреев:

«Красная кнопка» — приложение для отправки быстрого оповещения при незаконном задержании на улице.

Vee Security — компания Литреева, в которой разработали собственный VPN-сервис для обхода блокировок Telegram.

«Русский слон» — проект по деанонимизации силовиков, разгоняющих митинги в России.

#новости

Спасибо за наводку fox_rus
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65 комментариев
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Илья Тимофеев

32

 сделал сайт для деанонимизации силовиков.

  задержали по подозрению в покупке экстази

Старые добрые методы старой доброй школы. 

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Johan Pohan

Илья
1

ну да, только вот "подкинули" почему то меньше 1 грамма
наверное уроки прогуливали в старой доброй школе

Ответить

Litnikov Danil

Johan
0

Мб потом террористическую организацию найдут

Ответить

Alex Macher

5

Бля, чуваки, давайте без комментов про подкинули. Если бы вы следили за его деятельностью или дружили с ним, то не удивились бы этой новости. 

Подкидывать не надо, когда ты частый юзер, главное знать когда придти.

Ответить

Российский кот

Alex
14

никогда не понимала какого фига одно с другим сочетаться не может, типа брал колеса, но при этом делал какие-то полезные (или бесполезные, но интересные) вещи 

Ответить

Роман Новиков

Российский
6

Тем более в колёсах нет ничего такого особенного. Кроме наркополитики в России, требующей пересмотра и легализации. 

Ответить

Эдуард Гладышев

Роман
4

На счёт легализации не уверен, но вот декриминализация 100% нужна. Не должен человек, купивший дозу для собственного употребления уезжать на 3 года на зону. И это не говоря уже о дозе ЛСД, самого безопасного вещества, по сравнению с другими, где из-за дурацкой системы определения размера одна доза попадает сразу под крупный.

Ответить

Иван Семёныч

Эдуард
0

Ну не должен отъехат по идеи..

Ответить

Российский кот

Роман
0

Не думаю, что мы сойдемся во мнениях по этому вопросу.

Ответить

Роман Новиков

Российский
3

А что тут сходится? Наркотики нельзя, но можно водку. Заебись, чо. 

Ответить

Российский кот

Роман
–1

Кому как.

Ответить

Озорной Лис

Российс…
0
Ответить

Российский кот

Озорной
0

Я видала оригиналы этого отчета и еще какого-то, я в курсе.

Ответить

Sam Lowry

Российский
1

А какой тут может быть мнение? Как оно по-другому — никто не проверял. Как оно щас — наелись и работает пиздец как хуёво.

Ответить

Российский кот

Sam
0

Не хочу в срачели по этому поводу, детей из наркоканалов не поддерживаю, ну и в целом тема скользкая, в ней много нюансов. А мне лень.

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Российс…
3

Без всяких нюансов легализовать можно и нужно только траву. Считаю, что она должна продаваться в любом магазине наравне с алкоголем и сигаретами. Против легализации марихуаны нет никаких толковых аргументов, только тухлый пропагандистский пиздеж. А вот с другими веществами всё уже не так просто.

Ответить

Российский кот

Yarshd
0

Вот именно.

Ответить

Роман Новиков

Yarshd
0

Кхе-кхе. Уж не либераха ли ты часом? Сначала обколются своей марихуаной, а потом за царя воевать не хотят. 

Ответить

Андрей Перевертень

Роман
0

а как ты определяешь есть что то особенное или нет? 

Ответить

Роман Новиков

Андрей
1

Пожил немножко. 

Ответить

Андрей

Роман
1

ну это говно ответ) ты тут не одинок в этом. 

Ответить

Роман Новиков

Андрей
0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

nadav tayzland

Андрей
0

Очень просто. Взаимодействует ли с дофаминовой системой напрямую или с цнс. Если нет, то херня

Ответить

Sam Lowry

Alex
0

Дядь, один кент в ФБ писал — Малахов стоял у него час под окнами, канючил телефон барыги хорошего кокса. Помолчу про тех, у кого всякая там неприкосновенность. Твоё высказывание из разряда «был бы человек — а за что закрыть найдём».

Ответить

Особый спрей

6

Какой там Голунов по счету? 

Ответить

Обширный ихтиандр

Особый
2

Из тех о которых писали в СМИ, или всех? 

Ответить

Особый спрей

Обширный
0

Из тех о которых писали в СМИ

Ответить

Виктор Ганелес

0

Литреева очень жалко
И в наркотики я совсем не верю - он понимал, чем занимается и что за ним могут следить, с наркотой связываться бы не стал

Ответить

Женя Кузьмин

Виктор
14

ну, справедливости ради, ты видел его твиттер, его он рассказывает, как за 200 гоняет там, где нельзя? это, естественно, вообще никак не относится к делу, но не думаю, что он был прям очень осторожен

Ответить

Виктор Ганелес

Женя
1

Убедил
И я сперва чёт подумал, что его в распространении обвинили
Покупка небольшой дозы для себя - хз, тут я не столь категоричен буду

Ответить

Иван Семёныч

Виктор
0

Да экстази же, его не только маргиналы употребляют

Ответить

Студенческий Артем

Иван
0

https://www.youtube.com/watch?v=6c7FqGFMCNY

Ответить

Роман Новиков

Студенческий
1

Как же они разъебали его тогда

Ответить

Arthur N

3

О, любитель погонять 200 км/час оказался любителем скорости.

Ответить

Женя Кузьмин

3

@fox_rus я не увидел, что ты уже принес, спасибо. перенесу свой текст к тебе?

Ответить

ouxen

1

Кроме того, он разработал приложение для задержанных на митинге и сделал сайт для деанонимизации силовиков.

почему не этим занимается навальный и ко?

Ответить

Студенческий Артем

ouxen
2

Ты задаёшь неудобные вопросы.

Ответить

velvetdust

ouxen
1

У навального как будто на нормальных программистов деньги есть

Ответить

ouxen

velvetdust
0

на дармоедов же есть

Ответить

Ориентированный микроскоп

ouxen
0

https://blackbook.wiki/

Чёрный Блокнот
Все ответственные за политические дела будут названы, записаны и наказаны
blackbook.wiki
Ответить

Андрей Заварзин

0

Он нажал красную кнопку?

Ответить

ouxen

Андрей
3

получил результат

Ответить

Цветной ящик

ouxen
1

иронично и жестоко 

Ответить

Студенческий Артем

1

Ну что, приурочено к 9 мая, или к изменению Конституции?

Ответить

Иван Семёныч

Студенческий
0

На какое пати колесо брал?

Ответить

Alexandr Strijov

–5

Ужас, задержали при покупке какой-то в данном государстве незаконной хуйни. Ужааас. Ужас😱😱😱

Формулировка такая как будто это что-то плохое, но на самом деле нихуя. Просто есть государство, в котором это незаконно. Боже, какая великая проблема

Ответить

Alexandr Strijov

Alexandr
–4

Наверное его репутации конец 😱😱😱

Ответить

Alexandr Strijov

Alexandr
–5

О нет! Теперь все движение за свободу в сети и против блокировки интернета дискредитировано! О, боже, ААААААА

Ответить

Женя Кузьмин

Alexandr
6

диалог из одного человека в этом треде прямо сейчас

Ответить

Роман Новиков

Alexandr
3

Беседы с башкой

Ответить

Илья Барышников

Alexandr
3
Ответить

Студенческий Артем

Alexandr
0

Ну его прокси для телеграм пока работает

Ответить

Alexandr Strijov

Alexandr
–3

Боже
Это
Невероятно

Ответить

Студенческий Артем

Alexandr
0

Ужас: Просто есть государство, в котором это незаконно

Ответить

Dias001 Rrn

–3

100% подкинули за его деятельность, прям как Голунову

Ответить

velvetdust

Dias001
1

Меньше грамма подкинули? По его твиттере видно, что товарищ навеселе бывает 

Ответить

Студенческий Артем

0

Del, статью дополнили

Ответить

Андрей Рядькин

0

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ответить

Студенческий Артем

Андрей
0

И?

Ответить

Андрей Рядькин

Студенческий
0

реально коммент не несет для тебя никакой смысловой нагрузки в контексте материала? 

Ответить

Студенческий Артем

Андрей
0
Ответить

Студенческий Артем

Андрей
0

Чего там за незаконное подбрасывание? Амнистия на 9 мая? Ну ОК.

Ответить

Андрей Рядькин

Студенческий
0
Ответить

Обширный ихтиандр

0

Комментарий удален по просьбе пользователя. 

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Обширный ихтиандр

–1

Комментарий удален по просьбе пользователя. 

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