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Новости
Алексей Боржонов
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В России больше 10 тысяч случаев заболевания, в Москве запретили посещать кладбища. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 9 апреля.

В России:

  • Зафиксировали 1495 случаев заболевания за сутки, 13 человек умерли, 188 — выздоровели. За всё время зафиксировали 10 313 случай заболевания, 76 человек умерли, 698 — выздоровели. Число тестов, которые сдали в России, превысило миллион;
  • Михаил Мишустин подписал поручения по реализации указаний Путина, которые он дал во время обращения 8 апреля. Среди них — дополнительные выплаты врачам, а также безработным;
  • Хабаровский край стал первым регионом, который объявил о досрочном завершении учебного года в школах. На ОГЭ в этом году не будут сдавать предметы по выбору, а ЕГЭ могут снова перенести, если угроза здоровью учеников и учителей сохранится;
  • Минобороны пообещало не призывать весной выпускников школ в армию. Но по закону делать это и так было нельзя;
  • Министр связи лично собирал в Telegram заявки от россиян, желающих вернуться в страну из-за рубежа, рассказала Русская служба Би-би-си;
  • «Коммерсантъ» пишет, что после открытия границ власти Москвы планируют следить за всеми иностранными туристами;
  • В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, до этого выписывали штрафы за неповиновение полиции. Кроме того, Собянин заявил, что нарушителей карантина, которые ездят на автомобилях, теперь будут «жёстко» наказывать. В Петербурге тем временем выписали первый штраф за прогулку с ребёнком на детской площадке;
  • Также Собянин запретил посещать московские кладбища — обычно в апреле туда приходят до миллиона человек. А в Уфе похороны будут транслировать онлайн;
  • Генпрокуратура потребовала заблокировать группу во «ВКонтакте», где призывали нарушать режим самоизоляции. RT сообщил о деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус, но сам автор о деле не знает. На жительницу Челябинской области составили протокол из-за поста ее сына о заправке, закрывшейся из-за коронавируса;
  • Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил губернаторам установить систему распознавания лиц от компании NtechLab — «дочки» госкорпорации. Русская служба Би-би-си сообщила, что в Москве начали выдавать QR-коды, но в мэрии это отрицают;
  • В Москве больным Covid-19 стали переливать плазму доноров, уже переболевших вирусом.
  • Российская компания-производитель «блокаторов вирусов» «Инноколлоид» приостановила их выпуск по «этическим причинам». В России на треть выросли продажи водки — в Совфеде это связывали с нехваткой антисептиков;
  • Министр здравоохранения Коми подал в отставку после того, как 150 жителей региона заболели Covid-19. А губернатор Челябинской области ушёл на самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус.

В мире:

  • По данным ВОЗ, в мир больше 1,4 миллиона случаев заболевания Covid-19 и более 82 тысяч умерших от вируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире более 1,5 миллиона случаев заболевания, более 93 тысяч умерли от вируса;
  • Лидером по числу заболеваний в мире остаются США: больше 420 тысяч случаев заболеваний и 14,5 тысячи погибших. Власти при этом заявили, что меры по смягчению последствий распространения вируса работают и страна может избежать худшего сценария;
  • В Европе на первом месте Испания: больше 150 тысяч случаев заболевания и 15 тысяч погибших. Власти заявили, что распространение инфекции удалось взять под контроль;
  • Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату;
  • В Нидерландах от Covid-19 вылечилась 107-летняя пациентка. Она стала самым пожилым человеком, который выздоровел от вируса;
  • Вирус обнаружили у 26 священников Киево-Печерской Лавры;
  • В Белоруссии тех, кто заболел Covid-19 или контактировал с такими людьми, обязали соблюдать двухнедельный карантин;
  • Ущерб мировой экономике от вируса составит более 5 триллионов долларов в течение двух лет, пишет Bloomberg;
  • После пандемии Covid-19 многие продолжат работать удалённо, а не вернутся в офисы, считают в Microsoft.

И ежедневный бонус (который нужно досмотреть до конца)

#covid19 #covidtoday

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23 комментария
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Сергей Гращенко

14
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Poe Ghost

10

День сурка, блять. Теперь даже умереть нельзя, потому что
Собянин запретил посещать кладбища.

А лидер мчит к победе верхом на печенеге (нужно досмотреть до конца).

Ответить

Енот Волшебный

Poe
1

Теперь и вечерний выпуск.

Ответить

Kyler

Енот
0

Уже давно

Ответить

Енот Волшебный

Kyler
0

Либерахи, что с них взять.

Ответить

ouxen

Енот
0

о чем ты

Ответить

Андрей Рядькин

3

Спойлер:
В конце гифки не будет Гуриева

Ответить

Kyler

1

Картинка с котом, которого задолбали новости про коронавирус

Ответить

Пкшаашер

1

А можете в дайджесте писать еще и число выздоровевших?

Ответить

Yegor Dvornikov

1

Данные на картинке и данные в тексте разнятся

Ответить

Звездный супер_стар

1

Где интервью с Гуриевым?

Ответить

Илья Утёнков

0

 Число тестов, которые сдали в России, превысило миллион

Есть у кого внятная ссылка, где этот тест купить?

Ответить

Дмитрий Пелипас

Илья
2

Зачем?

Ответить

Илья Утёнков

Дмитрий
0

Провериться, на всякий случай.

Ответить

Дмитрий Пелипас

Илья
2

Если симптомов нет - не еби себе мозги. Если симптомы есть - не еби мозги другим.
Лекарства никакого нет. Сопли твои анализировать - врачам не до этого. Достаточно самоизолироваться и все само пройдет. В больницу обращаются только при осложнениях с дыханием, когда нужна реальная помощь.

Ответить

rossoshmap

Илья
2

Гуриев знал, но мы не увидим 

Ответить

Kyler

Илья
1

Нельзя купить тест, можно вызвать на дом забор анализов, стоит около 2к

Ответить

Илья Утёнков

0

 Вирус обнаружили у 26 священников Киево-Печерской Лавры

Доцеловались крестов

Ответить

Kyler

Илья
0

Начальство срочно планирует вызвать к себе

Ответить

dmzkrsk

0

На кладбища не пускают, чтобы не видели как

Ответить

Перспективный микрофон

0

А в Уфе похороны будут транслировать онлайн;

Звучит так, будто по региональному тв будут показывать

Ответить

ouxen

0

почему когтейка скозь бумагу ебанул в итоге?

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Провинциальный торшер

0

после открытия границ власти Москвы планируют следить за всеми иностранными туристами

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