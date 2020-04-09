В России больше 10 тысяч случаев заболевания, в Москве запретили посещать кладбища. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 9 апреля.
В России:
Зафиксировали 1495 случаев заболевания за сутки, 13 человек умерли, 188 — выздоровели. За всё время зафиксировали 10 313 случай заболевания, 76 человек умерли, 698 — выздоровели. Число тестов, которые сдали в России, превысило миллион;
Михаил Мишустин подписал поручения по реализации указаний Путина, которые он дал во время обращения 8 апреля. Среди них — дополнительные выплаты врачам, а также безработным;
Хабаровский край стал первым регионом, который объявил о досрочном завершении учебного года в школах. На ОГЭ в этом году не будут сдавать предметы по выбору, а ЕГЭ могут снова перенести, если угроза здоровью учеников и учителей сохранится;
Минобороны пообещало не призывать весной выпускников школ в армию. Но по закону делать это и так было нельзя;
Министр связи лично собирал в Telegram заявки от россиян, желающих вернуться в страну из-за рубежа, рассказала Русская служба Би-би-си;
«Коммерсантъ» пишет, что после открытия границ власти Москвы планируют следить за всеми иностранными туристами;
В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, до этого выписывали штрафы за неповиновение полиции. Кроме того, Собянин заявил, что нарушителей карантина, которые ездят на автомобилях, теперь будут «жёстко» наказывать. В Петербурге тем временем выписали первый штраф за прогулку с ребёнком на детской площадке;
Также Собянин запретил посещать московские кладбища — обычно в апреле туда приходят до миллиона человек. А в Уфе похороны будут транслировать онлайн;
Генпрокуратура потребовала заблокировать группу во «ВКонтакте», где призывали нарушать режим самоизоляции. RT сообщил о деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус, но сам автор о деле не знает. На жительницу Челябинской области составили протокол из-за поста ее сына о заправке, закрывшейся из-за коронавируса;
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил губернаторам установить систему распознавания лиц от компании NtechLab — «дочки» госкорпорации. Русская служба Би-би-си сообщила, что в Москве начали выдавать QR-коды, но в мэрии это отрицают;
В Москве больным Covid-19 стали переливать плазму доноров, уже переболевших вирусом.
Российская компания-производитель «блокаторов вирусов» «Инноколлоид» приостановила их выпуск по «этическим причинам». В России на треть выросли продажи водки — в Совфеде это связывали с нехваткой антисептиков;
Министр здравоохранения Коми подал в отставку после того, как 150 жителей региона заболели Covid-19. А губернатор Челябинской области ушёл на самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус.
В мире:
По данным ВОЗ, в мир больше 1,4 миллиона случаев заболевания Covid-19 и более 82 тысяч умерших от вируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в мире более 1,5 миллиона случаев заболевания, более 93 тысяч умерли от вируса;
Лидером по числу заболеваний в мире остаются США: больше 420 тысяч случаев заболеваний и 14,5 тысячи погибших. Власти при этом заявили, что меры по смягчению последствий распространения вируса работают и страна может избежать худшего сценария;
В Европе на первом месте Испания: больше 150 тысяч случаев заболевания и 15 тысяч погибших. Власти заявили, что распространение инфекции удалось взять под контроль;
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату;
В Нидерландах от Covid-19 вылечилась 107-летняя пациентка. Она стала самым пожилым человеком, который выздоровел от вируса;
Вирус обнаружили у 26 священников Киево-Печерской Лавры;
В Белоруссии тех, кто заболел Covid-19 или контактировал с такими людьми, обязали соблюдать двухнедельный карантин;
Ущерб мировой экономике от вируса составит более 5 триллионов долларов в течение двух лет, пишет Bloomberg;
После пандемии Covid-19 многие продолжат работать удалённо, а не вернутся в офисы, считают в Microsoft.
И ежедневный бонус (который нужно досмотреть до конца)
Сергей Гращенко
Poe Ghost
День сурка, блять. Теперь даже умереть нельзя, потому что
Собянин запретил посещать кладбища.
А лидер мчит к победе верхом на печенеге (нужно досмотреть до конца).
Енот ВолшебныйPoe
Теперь и вечерний выпуск.
KylerЕнот
Уже давно
Енот ВолшебныйKyler
Либерахи, что с них взять.
ouxenЕнот
о чем ты
Андрей Рядькин
Спойлер:
В конце гифки не будет Гуриева
Kyler
Картинка с котом, которого задолбали новости про коронавирус
Пкшаашер
А можете в дайджесте писать еще и число выздоровевших?
Yegor Dvornikov
Данные на картинке и данные в тексте разнятся
Звездный супер_стар
Где интервью с Гуриевым?
Илья Утёнков
Число тестов, которые сдали в России, превысило миллион
Есть у кого внятная ссылка, где этот тест купить?
Дмитрий ПелипасИлья
Зачем?
Илья УтёнковДмитрий
Провериться, на всякий случай.
Дмитрий ПелипасИлья
Если симптомов нет - не еби себе мозги. Если симптомы есть - не еби мозги другим.
Лекарства никакого нет. Сопли твои анализировать - врачам не до этого. Достаточно самоизолироваться и все само пройдет. В больницу обращаются только при осложнениях с дыханием, когда нужна реальная помощь.
rossoshmapИлья
Гуриев знал, но мы не увидим
KylerИлья
Нельзя купить тест, можно вызвать на дом забор анализов, стоит около 2к
Илья Утёнков
Вирус обнаружили у 26 священников Киево-Печерской Лавры
Доцеловались крестов
KylerИлья
Начальство срочно планирует вызвать к себе
dmzkrsk
На кладбища не пускают, чтобы не видели как
Перспективный микрофон
А в Уфе похороны будут транслировать онлайн;
Звучит так, будто по региональному тв будут показывать
ouxen
почему когтейка скозь бумагу ебанул в итоге?
Провинциальный торшер
после открытия границ власти Москвы планируют следить за всеми иностранными туристами