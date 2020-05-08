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Артём Мазанов
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В России часть ограничений оставят до появления вакцины, ЕГЭ предложили перенести на август. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 8 мая.

32 комментария
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 10 699 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 187 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 1 723 россиянина, 21,6 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,9 миллиона человек.

В России:

  • Глава Минздрава рекомендовал перенести ЕГЭ на август-сентябрь. Рособрнадзор сообщил, что рассматривает возможность переноса экзамена на август в качестве одного из сценариев;
  • Роспотребнадзор объявил, что часть введённых из-за коронавируса ограничительных мер будет действовать до появления вакцины или окончания пандемии — если вирус решит, что он «устал» и «уходит»;
  • Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая — на неопределённый срок;
  • Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия может выйти из режима ограничений в конце мая – начале июня;
  • МИД рассказал, что 95% российских туристов, застрявших за границей из-за отмены авиасообщения, вернулись в Россию;
  • Роспотребнадзор рассказал, что новый коронавирус «практически полностью» теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов, а полностью дезактивируется при температуре 70 градусов;
  • Минкомсвязи спрогнозировало убыточность IT-сферы во втором квартале 2020 года;
  • Cуды с 12 мая перейдут на обычный график работы;
  • Mastercard увеличила максимальный лимит по операциям по бесконтактным картам, не требующим ввода пин-кода, с тысячи до пяти тысяч рублей.
  • Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам среднем на 0,35 п.п;
  • Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила раздавать маски, продукты и электронные устройства многодетным семьям;
  • Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора на время пандемии;
  • Правительство предложило делать антисептики из конфискованного спирта. Сейчас его уничтожают;
  • Глава Крыма предложил отказаться от кондиционеров на полуострове из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса;
  • Роспотребнадзор заявил, что нельзя заразиться коронавирусом через систему вентиляции в многоквартирных домах или кондиционеры;
  • В школах Москвы занятия в этом учебном году уже не возобновятся;

  • В Москве будет применяться новый метод тестирования на коронавирус — на основании венозной крови;

  • В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС;

  • Власти Москвы рассказали, что будут штрафовать людей в масках, но без перчаток — и наоборот. С 12 мая их нужен будет носить в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте;

  • В Московской области отложили введение штрафов за отсутствие масок на более поздний срок. С 12 мая за это нарушение будут делать только замечание;

  • Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до конца мая;

  • «Фонтанка» выяснила, что в Петербурге продлят большинство ограничений до 31 мая, но откроют, в том числе парикмахерские, а также мастерские по ремонту одежды и обуви;
  • Адвокат из Махачкалы обратилась с письмом к Путину, в котором рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» в Дагестане, которая скрывается властями;
  • В Белгородской области с 12 мая откроют торговые центры, парки и летние площадки кафе. Жителям также разрешат заниматься спортом на улице;
  • В Удмуртии с 12 мая откроют рынки и автосалоны;

  • Жителям Пермского края разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе с 12 мая;

  • СМИ рассказали о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова. Он называл пандемию «чрезвычайно полезным явлением»;
  • Заразившегося коронавирусом главу Минстроя Владимира Якушева выписали из больницы, он продолжит лечиться дома;
  • Лев Лещенко даст онлайн-концерт в московском метро 9 Мая.

В мире:

  • Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тысяч — впервые в странах ЕС;

  • Еврокомиссия рекомендовала оставить закрытыми границы внутри ЕС как минимум до 15 июня;

  • Границы Франции останутся закрытыми как минимум до середины июня;
  • Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года — до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте. За месяц работу потеряли 20,5 миллионов человек;
  • Би-би-си рассказала, что сотрудникам Facebook и Google разрешили остаться на удалённой работе до конца года, но кто хочет — сможет вернуться в офисы;
  • Власти Барселоны разрешили заниматься спортом на общественных пляжах, но только с 6 до 10 утра;
  • В Дании с 11 мая откроются магазины и торговые центры, возобновятся профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, с 18 мая в стране смогут открыться кафе и рестораны и, возможно, бары;
  • ВОЗ на данный момент исключает происхождение вспышки Covid-19 за пределами Китая;
  • Новая Зеландия возобновила кинопроизводство. Там снимают сиквелы «Аватара» и сериал по «Властелину колец»;
  • Власти Минска запретили проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса;
  • В Шанхае раскупили билеты в возобновляющий работу Диснейленд в день начала продаж, с 11 мая парк будет работать на 30 процентов пропускной способности.

Бонус — робособака от Boston Dynamics во время патрулирования парка в Сингапуре напоминает жителям о необходимости соблюдать дистанцию

#covidtoday #covid19 #дайджест

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Уютный Багажник

9

Роспотребнадзор объявил, что часть введённых из-за коронавируса ограничительных мер будет действовать до появления вакцины или окончания пандемии — если вирус решит, что он «устал» и «уходит»;

90% процентов оставят. Вирус никогда не устанет, у него стамина как у Путина будет. 

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ouxen

Уютный
2

гайки закручены и сорвана резьба

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Иван Вундермахер

2

Адвокат из Махачкалы обратилась с письмом к Путину, в котором рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» в. Дагестане, которая скрывается властями;

при этом не раз видел, что поголовно не признают масочный режим, трутся кучами как обычно, и подьебывают тех кто носят маски 👏

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Stan Majors

Иван
0

Дети кучами бегают и родители толпой стоят и пиздят. Стоит знакомым мимо пройти и сказать своему ребенку-помни о соцдистанцтровании, как они ржут. Пиздец просто, соседи ржут над перчами и маской знакомых.

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Александр Веденев

2

Глава Крыма предложил отказаться от кондиционеров на полуострове из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса;

Роспотребнадзор заявил, что нельзя заразиться коронавирусом через систему вентиляции в многоквартирных домах или кондиционеры;

🤔 Интересно роспотребнадзор предупредил об этом главу Крыма?) Иначе люди просто сжарятся этим летом

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MayWillDie - Igor Shockov

0

Я один живу живу обычной жизнью , занимаюсь спортом , встречаюсь с друзьями , работаю и при этом слежу за новостями о пандемии ?
Или реально всё так плохо как пишут..

Ответить

Артем Кихтёв

MayWillDie
1

Тебе просто везет.

Ответить

MayWillDie - Igor Shockov

Артем
1

Я в Тюмени живу . Тут не так все плохо

Ответить

Андрей Рядькин

MayWillDie
1

Ну вот Нефтянник сегодня закрыли на карантин. Очаги есть, просто у нас о них не говорят в слух 

Ответить

Артем Кихтёв

MayWillDie
0

Это хорошо, в Москве все хуево. Вокруг уже полно знакомых и друзей с диагнозом. Кто где, в больницах, дома.

Ответить

MayWillDie - Igor Shockov

Артем
1

Скорейшего им выздоровления 💪

Ответить

Артем Кихтёв

MayWill…
1

Спасибо! Поверь, это очень опасная болезнь, она непредсказуема. У меня знакомая пара из Питера в больничке с 30% поражения легких. Им всего по 30 лет, молодые, без хронических. 4 дня температуры 37, небольшой кашель, а на 5 день задыхаются и скорая. А у других их возраста все легче проходит и без осложнений. И никто не может точно сказать почему у одних так, а у других нет. И никто не может ждать, что через четыре дня вроде бы легкой болезни на пятый тебя заберут в реанимацию... Берегите себя в общем.

Ответить

Передовой утюг

Артем
2

какая жесть. пусть поправляются твои знакомые. очень страшно каждый раз, когда натыкаюсь на такую инфу, что и молодые тяжело переносят

Ответить

Артем Кихтёв

Передов…
1

Но есть молодые, которые переносят и относительно хорошо. Возможно, как сам долечусь напишу пост) 

Ответить

Передовой утюг

Артем
0

ох, ты с короной лежишь?

Ответить

MayWillDie

Артем
0

Я думал там выяснили что курильщики с меньшей вероятностью заражаются .
Я к примеру курю и пневмонией в армии болел , таким образом успокаиваю себя ( хоть и глупо )

Ответить

Артем Кихтёв

MayWill…
2

Да там инфа меняется день ото дня... Где правда, где ошибка фиг пойми.
https://medach.pro/post/2355

Ответить

Передовой утюг

Артем
0

кстати чувак, если ты уж продолжаешь соц.жизнь (тут бы я на тебя начала ругаться, но мне лень) и куришь, то на улице лучше не кури хотя бы - огромный риск таким образом занести инфекцию

upd тьфу, не тебе, прости :с 

Ответить

Передовой утюг

MayWill…
1

не, это было что-то на уровне предположений и теорий, по-моему. я сама курильщик, наоборот больше стремаюсь из-за этого

Ответить

Праздничный пистолет

Артем
0

А в регионах люди до сих пор говорят, что больных не существует, никто их не видел, и они нигде не пишут что болеют, так что заговор это, людям опять голову дурят 

Ответить

Артем Кихтёв

Праздни…
2

Так люди говорят до тех пор, пока родственник или он сам не сляжет с одышкой. 

Ответить

Праздничный пистолет

MayWillDie
0

Не ты один, иначе бы все лучше было

Ответить

MayWillDie - Igor Shockov

Праздничный
0

Как то грустно звучит

Ответить

Должный корабль

1

 Лев Лещенко даст онлайн-концерт в московском метро 9 Мая

В заголовке прекрасно всё, кроме сути.

Ответить

Всероссийский блик

Должный
0

Надеюсь, концерт в виде голограммы

Ответить

Передовой утюг

1

если вирус решит, что он «устал» и «уходит»

Ответить

nonsense

1

Под частью ограничений я так понимаю подразумевается, например, проведение собраний и митингов больше Х человек? Удобно.

Ответить

Логический диод

0

Факт: Россия вышла на плато

Ответить

Алексей Любимцев

Логический
1

еще две недели назад вообще-то

Ответить

Роман Беликин

0

часть ограничительных мер будет действовать до конца вашей жизни

Ответить

Многолетний рубин

0

Роспотребнадзор рассказал, что новый коронавирус «практически полностью» теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов

То есть от человека можно не бояться заразиться?

Ответить

Алексей Дудырев

0

Такой бред я просто в **** с них. Почему они вводили самоизоляцию когда было по 100 заражённых в день, ужесточали ее когда было по 600-700, а когда щас по 10-11к в день они думают о снятии режима самоизоляции :D
Я буду орать во всё горло если в конце мая каким то волшебным образом все выздоровеют одновременно, это будет такая клоунада я ****.

Просто Мск скоро выйдет на плато, а другие то регионы у которых по 100-500 заболевших в день выйдут на плато же примерно через месяц, у нас то в провинции всё только впереди, или я что то не понимаю вовсе? Почему снимают режим самоизоляции? Что бы не выплатить деньги которые все просят, и не вводить ипотечные и кредитные каникулы? Что бы не вскрывать "кубышку" (которой возможно нет)? Или что вообще? Адекватные и умные люди помогите разобраться плз...

Я понимаю что люди жаловались мол выпустите нас работать, мы умираем с голоду, по ипотекам и кредитам начинают пени капать, но если же они сейчас снимут режим самоизоляции, пускай даже и в три этапа, то у нас же будет в провинции такая же ситуация как у Белорусов, если не жёстче.

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