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Дайджест от 8 мая.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 10 699 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 187 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 1 723 россиянина, 21,6 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 3,9 миллиона человек.
В Москве будет применяться новый метод тестирования на коронавирус — на основании венозной крови;
Власти Москвы рассказали, что будут штрафовать людей в масках, но без перчаток — и наоборот. С 12 мая их нужен будет носить в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте;
В Московской области отложили введение штрафов за отсутствие масок на более поздний срок. С 12 мая за это нарушение будут делать только замечание;
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до конца мая;
Жителям Пермского края разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе с 12 мая;
Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тысяч — впервые в странах ЕС;
Еврокомиссия рекомендовала оставить закрытыми границы внутри ЕС как минимум до 15 июня;
Роспотребнадзор объявил, что часть введённых из-за коронавируса ограничительных мер будет действовать до появления вакцины или окончания пандемии — если вирус решит, что он «устал» и «уходит»;
90% процентов оставят. Вирус никогда не устанет, у него стамина как у Путина будет.
Адвокат из Махачкалы обратилась с письмом к Путину, в котором рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» в. Дагестане, которая скрывается властями;
при этом не раз видел, что поголовно не признают масочный режим, трутся кучами как обычно, и подьебывают тех кто носят маски 👏
Дети кучами бегают и родители толпой стоят и пиздят. Стоит знакомым мимо пройти и сказать своему ребенку-помни о соцдистанцтровании, как они ржут. Пиздец просто, соседи ржут над перчами и маской знакомых.
Глава Крыма предложил отказаться от кондиционеров на полуострове из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса;
Роспотребнадзор заявил, что нельзя заразиться коронавирусом через систему вентиляции в многоквартирных домах или кондиционеры;
🤔 Интересно роспотребнадзор предупредил об этом главу Крыма?) Иначе люди просто сжарятся этим летом
Я один живу живу обычной жизнью , занимаюсь спортом , встречаюсь с друзьями , работаю и при этом слежу за новостями о пандемии ?
Или реально всё так плохо как пишут..
Тебе просто везет.
Я в Тюмени живу . Тут не так все плохо
Ну вот Нефтянник сегодня закрыли на карантин. Очаги есть, просто у нас о них не говорят в слух
Это хорошо, в Москве все хуево. Вокруг уже полно знакомых и друзей с диагнозом. Кто где, в больницах, дома.
Скорейшего им выздоровления 💪
Спасибо! Поверь, это очень опасная болезнь, она непредсказуема. У меня знакомая пара из Питера в больничке с 30% поражения легких. Им всего по 30 лет, молодые, без хронических. 4 дня температуры 37, небольшой кашель, а на 5 день задыхаются и скорая. А у других их возраста все легче проходит и без осложнений. И никто не может точно сказать почему у одних так, а у других нет. И никто не может ждать, что через четыре дня вроде бы легкой болезни на пятый тебя заберут в реанимацию... Берегите себя в общем.
какая жесть. пусть поправляются твои знакомые. очень страшно каждый раз, когда натыкаюсь на такую инфу, что и молодые тяжело переносят
Но есть молодые, которые переносят и относительно хорошо. Возможно, как сам долечусь напишу пост)
Я думал там выяснили что курильщики с меньшей вероятностью заражаются .
Я к примеру курю и пневмонией в армии болел , таким образом успокаиваю себя ( хоть и глупо )
Да там инфа меняется день ото дня... Где правда, где ошибка фиг пойми.
https://medach.pro/post/2355
кстати чувак, если ты уж продолжаешь соц.жизнь (тут бы я на тебя начала ругаться, но мне лень) и куришь, то на улице лучше не кури хотя бы - огромный риск таким образом занести инфекцию
upd тьфу, не тебе, прости :с
Передовой утюг
не, это было что-то на уровне предположений и теорий, по-моему. я сама курильщик, наоборот больше стремаюсь из-за этого
Праздничный пистолет
А в регионах люди до сих пор говорят, что больных не существует, никто их не видел, и они нигде не пишут что болеют, так что заговор это, людям опять голову дурят
Так люди говорят до тех пор, пока родственник или он сам не сляжет с одышкой.
Праздничный пистолет
Не ты один, иначе бы все лучше было
Под частью ограничений я так понимаю подразумевается, например, проведение собраний и митингов больше Х человек? Удобно.
Такой бред я просто в **** с них. Почему они вводили самоизоляцию когда было по 100 заражённых в день, ужесточали ее когда было по 600-700, а когда щас по 10-11к в день они думают о снятии режима самоизоляции :D
Я буду орать во всё горло если в конце мая каким то волшебным образом все выздоровеют одновременно, это будет такая клоунада я ****.
Просто Мск скоро выйдет на плато, а другие то регионы у которых по 100-500 заболевших в день выйдут на плато же примерно через месяц, у нас то в провинции всё только впереди, или я что то не понимаю вовсе? Почему снимают режим самоизоляции? Что бы не выплатить деньги которые все просят, и не вводить ипотечные и кредитные каникулы? Что бы не вскрывать "кубышку" (которой возможно нет)? Или что вообще? Адекватные и умные люди помогите разобраться плз...
Я понимаю что люди жаловались мол выпустите нас работать, мы умираем с голоду, по ипотекам и кредитам начинают пени капать, но если же они сейчас снимут режим самоизоляции, пускай даже и в три этапа, то у нас же будет в провинции такая же ситуация как у Белорусов, если не жёстче.