Новые даты ЕГЭ, первый заболевший тигр и ограничение наценок на маски в России. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 6 апреля.
В России:
Зафиксировано 954 случаев заболевания коронавирусом, общее число выявленных случаев — 6343. Всего выздоровели 406 человек, умерли — 47;
Правительство возобновило рейсы для вывоза россиян из-за границы, выделило миллион долларов ВОЗ для борьбы с Covid-19, ограничило наценку на маски и перчатки и утвердило максимальные размеры займов для получения кредитных каникул;
Ещё правительство пообещало, что до конца года россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги, и определило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей. В него вошли в том числе транспорт, общепит и салоны красоты;
Михаил Мишустин высказался против закрытия границ в регионах. После этого Рамзан Кадыров сказал, что Чечня всё равно не будет «впускать лиц без прописки» в республику. Также Кадыров похвалил полицейского, который ударил нарушителя карантина в Чечне;
ФСИН рассказала о первом подтверждённом случае заболевания Covid-19 в российской тюремной системе. Заразился сотрудник рязанской колонии, но все заключённые здоровы, утверждает ведомство;
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ. Экзамены пройдут с 8 по 29 июня;
Роспотребнадзор рассказал, что тестировать на Covid-19 начнут на дому, услуга будет стоить 1250 рублей. Также в России зарегистрировали новый экспресс-тест на коронавирус, он даёт результат через 40 минут. А акционеры холдинга Алишера Усманова USM выделят оперативному штабу 2 миллиарда рублей на борьбу с вирусом;
Оргкомитет 75-летия Победы попросил правительство не приглашать ветеранов на празднование. Znak.com сообщил, что парад Победы перенесут на 24 июня. Кроме того, могут перенести Единый день голосования: РБК пишет, что он может пройти в декабре 2020 года или в сентябре 2021 года;
В Москве составили более 160 протоколов за нарушение карантина. Иисуса Воробьёва, который выгуливал собаку на Патриарших прудах и стал героем шуток в сети, оштрафовали на 1000 рублей. А губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с вирусом ухудшается в городе ежедневно;
В Забайкалье, которое первым из регионов запретило продажу алкоголя, отменили запрет. Теперь продавать алкоголь можно с 09:00 до 19:00;
Генпрокуратура нашла новые фейки о коронавирусе во «ВКонтакте», Инстаграме, Фейсбуке, YouTube;
РЖД продлили срок возврата денег за невозвратные билеты, Льва Лещенко выписали из больницы, а ведущая НТВ заявила о 40 тысяч погибших от коронавируса в России (вероятно, это оговорка).
В мире:
По данным ВОЗ, в мире более 1,2 миллиона случаев заболевания, 67 тысяч человек умерли от вируса. Университет Джонса Хопкинса сообщает о 1,3 миллиона случаев заболевания Covid-19, 72 тысячи умерших, 273 тысячах выздоровевших;
Лидером по числу заболевших в мире остаётся США: 340 тысяч случаев заболевания, 9 тысяч умерших. Также в стране зафиксировали первый случай заболевания тигра;
В Европе лидирует Испания: 130 тысяч случаев заболевания, 13 тысяч умерших, при этом за сутки в стране умерли 637 человек — это самый низкий показатель с 24 марта. Умерла мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы;
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для дополнительных тестов. РИА «Новости» сообщило, что его подключат к аппаратуру ИВЛ, но эта информация оказалась ложной. Вечером 6 апреля его перевели в палату интенсивной терапии;
Министр экономики Франции Брюно ле Мэр предупредил, что страна может столкнуться с сильнейшим экономическим спадом со времен Второй мировой войны. В Германии выделили уже более 1 триллиона евро на борьбу с вирусом;
В Швеции рассказали, что зарегистрировали 25 тысяч безработных за неделю с 30 марта по 5 апреля. Это больше, чем за любую отдельно взятую неделю кризиса 2008 года;
В Китае возросло число бессимптомных случаев заболевания Covid-19. 6 апреля их зафиксировали 78, днём ранее — 47;
Япония с 7 апреля введёт режим ЧС, а в Австрии допустили, что со следующей недели начнут открывать магазины и снимать ограничения из-за коронавируса;
В Сингапуре каждый гражданин старше 21 года получит по 1,1 тысячи долларов для поддержки во время распространения вируса;
Apple разработала защитные маски для медработников и уже отправила более 20 миллионов штук.
Мнение Елизаветы Песковой о карантине. С картинками
В целом с мнением девушки согласен, тоже заказал себе велодорожку, поставлю на кухне вместо холодильника, который скоро всё равно будет не нужен. На следующей неделе собираюсь отправиться отдыхать на яхте в тихом океане, заодно изолируюсь от TJ. А чем занимаетесь вы? Пишите в комментариях, ставьте дизлайки, черти.
Насущные Проблемы
Ну и где про тигра?
Алексей БоржоновНасущные
последнее предложение второго пункта в разделе "в мире"
Насущные ПроблемыАлексей
Пардон.
Владислав Михеев
Школьники рады за ЕГЭ
Sergey Grigor'evВладислав
А на студентов по#уй ;(
Владислав Михеев
Интересно, парад вообще будет?) или по телевизору покажут за прошлый год
Sergey Grigor'evВладислав
Ага покажут запись, но деньги на разгон облаков все равно выделят.
Yuri Miller
да всё сядьте за фейки уже
Sergey Grigor'ev
Чтоб сделать тест надо ещё врачам на такси денюжку скинуть? Прикольно.