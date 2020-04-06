Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
2314

Новые даты ЕГЭ, первый заболевший тигр и ограничение наценок на маски в России. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 6 апреля.

В России:

  • Зафиксировано 954 случаев заболевания коронавирусом, общее число выявленных случаев — 6343. Всего выздоровели 406 человек, умерли — 47;
  • Правительство возобновило рейсы для вывоза россиян из-за границы, выделило миллион долларов ВОЗ для борьбы с Covid-19, ограничило наценку на маски и перчатки и утвердило максимальные размеры займов для получения кредитных каникул;
  • Ещё правительство пообещало, что до конца года россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги, и определило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей. В него вошли в том числе транспорт, общепит и салоны красоты;
  • Михаил Мишустин высказался против закрытия границ в регионах. После этого Рамзан Кадыров сказал, что Чечня всё равно не будет «впускать лиц без прописки» в республику. Также Кадыров похвалил полицейского, который ударил нарушителя карантина в Чечне;
  • ФСИН рассказала о первом подтверждённом случае заболевания Covid-19 в российской тюремной системе. Заразился сотрудник рязанской колонии, но все заключённые здоровы, утверждает ведомство;
  • Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ. Экзамены пройдут с 8 по 29 июня;
  • Роспотребнадзор рассказал, что тестировать на Covid-19 начнут на дому, услуга будет стоить 1250 рублей. Также в России зарегистрировали новый экспресс-тест на коронавирус, он даёт результат через 40 минут. А акционеры холдинга Алишера Усманова USM выделят оперативному штабу 2 миллиарда рублей на борьбу с вирусом;
  • Оргкомитет 75-летия Победы попросил правительство не приглашать ветеранов на празднование. Znak.com сообщил, что парад Победы перенесут на 24 июня. Кроме того, могут перенести Единый день голосования: РБК пишет, что он может пройти в декабре 2020 года или в сентябре 2021 года;
  • В Москве составили более 160 протоколов за нарушение карантина. Иисуса Воробьёва, который выгуливал собаку на Патриарших прудах и стал героем шуток в сети, оштрафовали на 1000 рублей. А губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с вирусом ухудшается в городе ежедневно;
  • В Забайкалье, которое первым из регионов запретило продажу алкоголя, отменили запрет. Теперь продавать алкоголь можно с 09:00 до 19:00;
  • Генпрокуратура нашла новые фейки о коронавирусе во «ВКонтакте», Инстаграме, Фейсбуке, YouTube;
  • РЖД продлили срок возврата денег за невозвратные билеты, Льва Лещенко выписали из больницы, а ведущая НТВ заявила о 40 тысяч погибших от коронавируса в России (вероятно, это оговорка).

В мире:

  • По данным ВОЗ, в мире более 1,2 миллиона случаев заболевания, 67 тысяч человек умерли от вируса. Университет Джонса Хопкинса сообщает о 1,3 миллиона случаев заболевания Covid-19, 72 тысячи умерших, 273 тысячах выздоровевших;
  • Лидером по числу заболевших в мире остаётся США: 340 тысяч случаев заболевания, 9 тысяч умерших. Также в стране зафиксировали первый случай заболевания тигра;
  • В Европе лидирует Испания: 130 тысяч случаев заболевания, 13 тысяч умерших, при этом за сутки в стране умерли 637 человек — это самый низкий показатель с 24 марта. Умерла мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы;
  • Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для дополнительных тестов. РИА «Новости» сообщило, что его подключат к аппаратуру ИВЛ, но эта информация оказалась ложной. Вечером 6 апреля его перевели в палату интенсивной терапии;
  • Министр экономики Франции Брюно ле Мэр предупредил, что страна может столкнуться с сильнейшим экономическим спадом со времен Второй мировой войны. В Германии выделили уже более 1 триллиона евро на борьбу с вирусом;
  • В Швеции рассказали, что зарегистрировали 25 тысяч безработных за неделю с 30 марта по 5 апреля. Это больше, чем за любую отдельно взятую неделю кризиса 2008 года;
  • В Китае возросло число бессимптомных случаев заболевания Covid-19. 6 апреля их зафиксировали 78, днём ранее — 47;
  • Япония с 7 апреля введёт режим ЧС, а в Австрии допустили, что со следующей недели начнут открывать магазины и снимать ограничения из-за коронавируса;
  • В Сингапуре каждый гражданин старше 21 года получит по 1,1 тысячи долларов для поддержки во время распространения вируса;
  • Apple разработала защитные маски для медработников и уже отправила более 20 миллионов штук.

И бонус

#covid19 #covidtoday

Новости
Подписан
Отписаться
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии из-за заболевания Covid-19
Состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось.
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["covidtoday","covid19"], "comments": 9, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 156981, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 06 Apr 2020 22:44:47 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Насущные Проблемы

0

Ну и где про тигра?

Ответить

Алексей Боржонов

Насущные
2

последнее предложение второго пункта в разделе "в мире"

Ответить

Насущные Проблемы

Алексей
0

Пардон.

Ответить

Владислав Михеев

0

Школьники рады за ЕГЭ

Ответить

Sergey Grigor'ev

Владислав
0

А на студентов по#уй ;(

Ответить

Владислав Михеев

0

Интересно, парад вообще будет?) или по телевизору покажут за прошлый год

Ответить

Sergey Grigor'ev

Владислав
0

Ага покажут запись, но деньги на разгон облаков все равно выделят.

Ответить

Yuri Miller

0

да всё сядьте за фейки уже

Ответить

Sergey Grigor'ev

0

Чтоб сделать тест надо ещё врачам на такси денюжку скинуть? Прикольно.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Москвича, задержанного на прогулке с собакой, отпустили из полиции под обязательство о явке в суд
На него составили протокол, суд рассмотрит дело 6 апреля.
138
Новости
Москвича задержали во время прогулки с собакой, его увезли, животное оставили на улице без присмотра
Но позже пса по кличке Платон забрала жена задержанного.
223
Интернет
Мнение Елизаветы Песковой о карантине. С картинками
В целом с мнением девушки согласен, тоже заказал себе велодорожку, поставлю на кухне вместо холодильника, который скоро всё равно будет не нужен. На следующей неделе собираюсь отправиться отдыхать на яхте в тихом океане, заодно изолируюсь от TJ. А чем занимаетесь вы? Пишите в комментариях, ставьте дизлайки, черти.
166
Популярное за три дня
Животные
11
Новости
«Мы не отказываемся от работы»: врачи из Петербурга записали видеообращение с жалобой на отсутствие средств защиты
По словам медиков, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты больницы он не проведён.
91
Новости
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые доложили об успешном испытании вакцины от SARS-CoV-2 на мышах. После введения в их организме появились антитела в количестве, достаточном для нейтрализации вируса.
98
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Боярин

Воробьев не Иисус

Kubig

В соцсетях опубликовали видео…

Alex Slobodskikh

Воробьев не Иисус

Владислав Сурков

Воробьев не Иисус

Ilya Korotkov

Вам не обязательно быть…

Мистер Блондин

Карантин, ЧС и режим повышенной…

Ешь Черри

Всем котиков и здоровья

Zero Tolerance

Воробьев не Иисус

Кирилл Сосновский

Запись в подсайте Twitter

Мистер Блондин

Карантин, ЧС и режим повышенной…

the art of гепард

Воробьев не Иисус