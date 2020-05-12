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Ольга Щербинина
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Песков заболел коронавирусом, индекс самоизоляции в России снизился. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 12 мая.

Российские власти отчитались о 10 899 новых случаях заражения в России. За всё время в стране 232 243 случаев заболевания. 43 512 человек выздоровели, 2116 — умерли.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,2 миллиона человек. Число погибших превысило 289 тысяч человек.

В России:

  • Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом. Он сообщил, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад;
  • В Петербурге произошёл пожар в больнице, где лечатся пациенты с Covid-19, 9 мая подобное ЧП было в московской больнице. В обоих случая причиной возгорания стали аппараты ИВЛ, произведённые на одном заводе. В пожарах погибли шесть человек. После ЧП Росздравнадзор начал проверку аппаратов ИВЛ в этих больницах;
  • Financial Times выпустила материал, в котором утверждается, что смертность от Covid-19 в России может быть на 72% выше официальных данных. Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал публикацию «хайпом»;
  • Минкомсвязи запустило сервис для оформления выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет;
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 37% пациентов с Covid-19 в России заразились в семье или от друзей;
  • В Бурятии будут вручать медаль за борьбу с коронавирусом;
  • В Чувашии жителям разрешили занятия спортом на улице и прогулки парами на дистанции;
  • В Краснодарском крае курортный сбор не будут взимать до 1 января 2021 года. С 1 июня в регионе планируется возобновить работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию. При этом пляжи и общественные места будут закрыты;
  • В Чечне, Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми и Магаданской области отметили самый высокий уровень самоизоляции на майских праздниках;
  • Россияне стали чаще выходить из дома. Индекс самоизоляции в «Яндекс.Картах» снизился — во многих городах России он упал до менее чем двух баллов;
  • В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае. Это может быть связано с нежеланием людей обращаться в больницы во время праздников;
  • Главврач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабурин заразился коронавирусом;
  • Продажи новых автомобилей в России упали в три раза;
  • Российские авиакомпании снизили перевозки в апреле на 92%.

В мире:

  • В Китае всех жителей Уханя протестируют на Covid-19 после нескольких новых случаев заболевания;
  • Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии вопреки запрету властей. Его поддержал Дональд Трамп;
  • В Испании от имени родственников жертв пандемии подали иск против правительства. Они обвиняют кабмин в причинении смерти по неосторожности;
  • Финляндия не будет продлевать действие шенгенских виз россиянам из-за коронавируса;
  • C начала июня в Турции введут тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну;
  • В Белоруссии подготовят дополнительные меры поддержки бизнеса из-за коронавируса;
  • В Ливане введут четырёхдневный тотальный комендантский час;
  • В Индии продлят режим изоляции из-за коронавируса. О новых мерах подробно расскажут 18 мая;
  • Чемпионат Чехии по футболу возобновится 23 мая;
  • Facebook представила инструменты для поддержки малого бизнеса.

И бонус

Сонные козлята с фермы в Калифорнии @brackenoaksfarm

#covid19 #covidtoday

Ольга Щербинина
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9 комментариев
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Дыня

11

 В Бурятии будут вручать медаль за борьбу с коронавирусом;

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Дыня

Дыня
4

Если ты не бурят то проходи мимо, не поймешь ничерта. Я бурят. 

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Тяжелый жар

Дыня
3

Моя любимая поза.

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Дыня

Дыня
0

бля, столько лайков, неужели столько людей знает че это такое? идите обниму 

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Служащий пистолет

0

по Пескову кривая гиперссылка, чуваки

Ответить

Ольга Щербинина

Служащий
1

мерси!

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Stan Majors

0

Ближе

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Дмитрий Крюгер

0

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 37% пациентов с Covid-19 в России заразились в семье

Мне вот интересно, я заболел, типа в легкой форме, дома лечусь, жена работает, что дальше?

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Дмитрий Крюгер

Дмитрий
0

Ну вот мне жену выгонять из дома на две недели минимум? Или как? Как жто вообще работает? Как этотлечаться дома, как пишут у нас в Татарстане?

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