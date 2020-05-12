Песков заболел коронавирусом, индекс самоизоляции в России снизился. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест за 12 мая.
Российские власти отчитались о 10 899 новых случаях заражения в России. За всё время в стране 232 243 случаев заболевания. 43 512 человек выздоровели, 2116 — умерли.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,2 миллиона человек. Число погибших превысило 289 тысяч человек.
В России:
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом. Он сообщил, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад;
В Петербурге произошёл пожар в больнице, где лечатся пациенты с Covid-19, 9 мая подобное ЧП было в московской больнице. В обоих случая причиной возгорания стали аппараты ИВЛ, произведённые на одном заводе. В пожарах погибли шесть человек. После ЧП Росздравнадзор начал проверку аппаратов ИВЛ в этих больницах;
Financial Times выпустила материал, в котором утверждается, что смертность от Covid-19 в России может быть на 72% выше официальных данных. Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал публикацию «хайпом»;
Минкомсвязи запустило сервис для оформления выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет;
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 37% пациентов с Covid-19 в России заразились в семье или от друзей;
В Бурятии будут вручать медаль за борьбу с коронавирусом;
В Чувашии жителям разрешили занятия спортом на улице и прогулки парами на дистанции;
В Краснодарском крае курортный сбор не будут взимать до 1 января 2021 года. С 1 июня в регионе планируется возобновить работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию. При этом пляжи и общественные места будут закрыты;
В Чечне, Дагестане, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми и Магаданской области отметили самый высокий уровень самоизоляции на майских праздниках;
Россияне стали чаще выходить из дома. Индекс самоизоляции в «Яндекс.Картах» снизился — во многих городах России он упал до менее чем двух баллов;
В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае. Это может быть связано с нежеланием людей обращаться в больницы во время праздников;
Главврач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабурин заразился коронавирусом;
Продажи новых автомобилей в России упали в три раза;
Российские авиакомпании снизили перевозки в апреле на 92%.
В мире:
В Китае всех жителей Уханя протестируют на Covid-19 после нескольких новых случаев заболевания;
Илон Маск открыл завод Tesla в Калифорнии вопреки запрету властей. Его поддержал Дональд Трамп;
В Испании от имени родственников жертв пандемии подали иск против правительства. Они обвиняют кабмин в причинении смерти по неосторожности;
Финляндия не будет продлевать действие шенгенских виз россиянам из-за коронавируса;
C начала июня в Турции введут тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну;
В Белоруссии подготовят дополнительные меры поддержки бизнеса из-за коронавируса;
В Ливане введут четырёхдневный тотальный комендантский час;
В Индии продлят режим изоляции из-за коронавируса. О новых мерах подробно расскажут 18 мая;
Дыня
В Бурятии будут вручать медаль за борьбу с коронавирусом;
ДыняДыня
Если ты не бурят то проходи мимо, не поймешь ничерта. Я бурят.
Тяжелый жар
Моя любимая поза.
ДыняДыня
бля, столько лайков, неужели столько людей знает че это такое? идите обниму
Служащий пистолет
по Пескову кривая гиперссылка, чуваки
Ольга ЩербининаСлужащий
мерси!
Stan Majors
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Дмитрий Крюгер
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 37% пациентов с Covid-19 в России заразились в семье
Мне вот интересно, я заболел, типа в легкой форме, дома лечусь, жена работает, что дальше?
Дмитрий КрюгерДмитрий
Ну вот мне жену выгонять из дома на две недели минимум? Или как? Как жто вообще работает? Как этотлечаться дома, как пишут у нас в Татарстане?