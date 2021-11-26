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Екатерина Кузнецова

Государство против Моргенштерна: от дел за «пропаганду» наркотиков до отмены концертов. Хронология конфликта Статьи редакции

Рэпер прежде отшучивался от обвинений в «развращении молодёжи», а теперь жертвует деньги на благотворительность после угроз и отменяет выступления.

42 42 комментария
831 просмотров
Скриншот из клипа Моргенштерна «Pablo»

Весь ноябрь одна за другой приходят новости о давлении на рэпера Моргенштерна, например, новых проверках треков, отменах концертов и закрытии ресторана. Более того, весь год депутаты и общественники призывают то прокуратуру, то полицию проверить творчество музыканта на оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма, экстремизм и пропаганду наркотиков.

И если прежде после обвинений в «развращении молодёжи» Моргенштерн лишь отшучивался, сохраняя скандальную репутацию, то за нынешним преследованием последовали отмены концертов и слухи об отъезде музыканта из России.

Рэпер Алишер Моргенштерн (он заявил, что это его настоящая фамилия) известен примерно с 2017 года — сперва он снимал ролики на ютуб-канале «ИзиРэп», а затем стал выпускать музыку, которая быстро набрала популярность. С тех пор музыкант привлекал к себе внимание вызывающими поступками, словами и треками, например, для одного из выпусков сжёг 100 тысяч рублей. Моргенштерн не раз заявлял, что удалит канал, перестанет заниматься блоггерством и музыкой — но затем сообщал, что передумал.

Постироничными треками и высказываниями Моргенштерн создал себе репутацию скандального, и в то же время одного из самых популярных музыкантов своего времени. Он не раз демонстрировал, что его не волнует негативная реакция — и от властей, которые не раз предлагали проверить его творчество на опасность для подростков, и от слушателей, которые подозревали его в связях с государством.

В 2020 году в интервью Юрию Дудю Моргенштерн заявил, что сменил взгляды с оппозиционных, которых придерживался в 2018 году, на нейтральные. Он призвал россиян не винить власти в низком уровне жизни, а пытаться самостоятельно добиться успеха, так как «у нас прекрасная страна, чтобы подняться — сделать это легко».

Такой образ принёс Моргенштерну статус одного из самых успешных молодых российских артистов. В 2020 году музыкант занял 21 место в списке «40 самых успешных звёзд России до 40 лет» Forbes. В 2021 году Spotify назвал Моргенштерна самым самым прослушиваемым исполнителем из России за год существования сервиса в стране. Музыканта начали приглашать для участия в рекламе крупных компаний: он снялся в клипе для «Альфа-банка» и компьютерной игры WarThunder. Однако с приходом популярности запустилась череда проверок творчества Моргенштерна.

Декабрь 2020 года — проверка на насилие

По требованию прокуратуры Петербурга суд проверил песню Моргенштерна «Я съел деда» на элементы жестокости, физического и психического насилия в тексте. Однако специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия.

Март 2021 года — дело о пропаганде наркотиков, штраф и его отмена

Лига безопасного интернета попросила прокуратуру проверить творчество исполнителя на пропаганду наркотиков. В апреле на Моргенштерна завели административное дело о пропаганде или незаконной рекламе наркотиков, но уже по заявлению бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова — он усмотрел нарушения в песнях «Розовое вино-2» и «Family».

В июне московский суд оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. В постановлении по делу говорится, что в песнях и клипах музыканта есть «психологическое воздействие» на слушателей, «положительная оценка наркотиков и их употребления», создание образа «кумира-наркомана как социально успешного человека».

Видимо, «положительной оценкой наркотиков» клипе «Family» обвинители считают строчки Yung Trappa «Я люблю курить траву», а в «Розовое вино-2» — «Я курю допинг, план — крутая тема».

После оглашения решения Моргенштерн заявил, что политика — «тоже шоу-бизнес», а все присутствующие на суде находились в «большом цирке, который дарит отличное настроение». Защита Моргенштерна подала аппеляцию — сперва суд её отклонил, а затем полиция прекратила преследование, так как не смогла установить, что клипы публиковал он.

Подробнее о Лиге безопасного интернета, жалующейся на Моргенштерна, можете почитать здесь.

«Лига без интернета»: кто занимается «очищением…
На клипы Моргенштерна и выпуск Юрия Дудя жалуется та же организация, что признала хентай детской…
tjournal.ru

Апрель — несколько жалоб на оскорбление чувств верующих и дело о пропаганде наркотиков из-за интервью Дудю

Сразу несколько депутатов заявили о планах пожаловаться на Моргенштерна в прокуратуру. Парламентарий из Томска Денис Вишняк считает, что в песнях пропагандируется употребление наркотиков, в также поощряется проституция и популяризируются беспорядочные половые связи.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов попросил прокуратуру проверить клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» «на наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности», а депутат волгоградской Думы Андрей Анненко усмотрел в треке нарушение сразу нескольких уголовных статей. В мае прокуратура начала проверку «Новую волну» на оскорбление чувств верующих.

В клипе музыканты предстают в образе священников в католической церкви, танцующих с прихожанами под слова песни «танцуй, как тупая сука».

Интервью Моргенштерна Дудю тоже привлекло внимание Лиги безопасного интернета — в апреле её глава Екатерина Мизулина призвала прокуратуру проверить его, как и прежде, на пропаганду наркотиков. В конце апреля после психолингвистической экспертизы выпуска МВД возбудило административное дело, а в октябре журналиста Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей. Вероятно, дело строилось на отрывке интервью, где Моргенштерн рассказал об употреблении наркотиков и передозировке ими.

Май — очередная жалоба на «пропаганду наркотиков» в треках музыканта

Глава Лиги безопасного интернета вновь пожаловалась в МВД на треки «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп» с вышедшего в мае альбома Моргенштерна. По словам Мизулиной, исполнитель «системно занимается пропагандой наркотиков в своём так называемом творчестве». Вероятно, в сотрудников Лиги заинтересовали строчки рэпера о «бошках».

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Сентябрь — Моргенштерн рассказал об угрозах подкинуть ему наркотики

В середине сентября Моргенштерн рассказал, что начал сбор денег на лечение трёхлетнего Ильи Худобы не из благородства. Во время разбирательств по делу о пропаганде наркотиков «проверенный источник» сообщил артисту, что скоро ему якобы собираются подбросить запрещённые вещества. После этого полицеский анонимно прислал ему ссылку на сбор средств и попросил помочь в обмен на «очки в карму».

Моргенштерн перевёл три миллиона рублей, а затем проникся историей семье Худоба и призвал подписчиков отправлять деньги на лечение мальчику несмотря на «угрозы».

Октябрь — проверка на оскорбление чувств ветеранов после интервью Собчак

В интервью Ксении Собчак, которое вышло 24 октября, Моргенштерн отметил, что не понимает «праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад».

Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, — не знаю.

Моргенштерн

Спустя два дня глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить, не нарушает ли закон о реабилитации нацизма высказывание исполнителя. По данным СК, проверку организовали после обращения представителей организации «Ветераны России», которые посчитали, что музыкант оскорбил «историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны».

Ноябрь — проверка треков на склонение к наркотикам, обвинение главы СК в «торговле» ими и слухи об отъезде из России

9 ноября на лейбл Rhymes Music, выпустивший песню «Виски на завтрак» Моргенштерна, составили протокол о пропаганде наркотиков. Московский суд не принял дело из-за ошибок в нём.

Телеканал RTVI рассказал о начавшейся проверке всего творчества Моргенштерна с 2013 года по статье о склонении неопределённого круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к употреблению наркотиков. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы, если действие зафиксировали в интернете. Собеседники сообщили изданию, что «целевая аудитория [Моргенштерна] состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков».

23 ноября на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Глава СК добавил, что тем самым исполнитель завлекает молодёжь, а власти с этим ничего не делают.

Глава СК Александр Бастрыкин о Моргенштерне Видео РИА «Новости»

Моргенштерн не отреагировал публично на заявление главы СК. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что сейчас важно, как на слова Бастрыкина отреагируют подчинённые, и не будут ли они это воспринимать как призыв к действию. «Я думаю, не нужно говорить, что Моргенштерн не занимается торговлей наркотиками», — отметил Жорин.

24 ноября СМИ стали писать о том, что он покинул в Россию. Выяснилось, что Моргенштерн уехал в Белоруссию, где, по словам представителя, у музыканта запланировано частное мероприятие. Источник Ura.ru предположил, что исполнитель не вернётся в Россию и отправится в европейскую страну из-за обвинений Бастрыкина. Собеседник РЕН ТВ сообщил, что Моргенштерн уехал в Дубай.

26 ноября должен был состояться концерт музыканта в Москве, однако его отменили, как и все остальные выступления в 2021 году. Концертный директор исполнителя назвал решение «внутренним моментом».

Если будет о чем рассказать, мы публично расскажем. Пока говорить не о чем. Просто надо, чтоб люди перестали уделять много внимания какой-то сторонней ерунде. Там немножечко таких тем касается, что в целом не должны касаться.

концертный директор Моргенштерна

#соцсети #музыка #цензура #право #политика #моргенштерн

42 42 комментария
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42 комментария
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Екатерина Кузнецова

Один комментарий о таблоиде и я увольняюсь

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11
Антигравитационный торт

Не таблоид

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3
Екатерина Кузнецова

спасибо

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9
испанский смех

#нетаблоид

Ответить
0
Огненный велосипед

Надо на главную вывести это:

«По требованию прокуратуры Петербурга суд проверил песню Моргенштерна «Я съел деда» на элементы жестокости, физического и психического насилия в тексте.»

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1
Огненный велосипед

Нет, не надо.

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1
Огненный велосипед

… сказал солдат НАТО

Потому что @Кто это ???

Ответить
1
Нейроорлов

Ваксер изнасиловавший Дыню еще известен как:
* NATO Liberator Soldier
* legodetalka
* Блин, так не смешно же
* Жёлтый Березовый Лист
* Ничтожество
* Рока Нумати
* Саша
* Сладкийполуденныйсонныйпаралич
* Степан Андрiйович Бандера
* Столярный верстачок BOSCH
* Хороший листочек
* бревно без задач
* гнидапостельныйклопгадмразбвош
* грязь из-под ногтей
* лесточик
* листочек
* московский школьник
* хороший человек

Ответить
1
Огненный велосипед

Заставляешь этого хуйло-бота из ЧС доставать....

Ответить
0
Огненный велосипед

Без обид к его производителю — бот очень заебал в одно время

Ответить
0
Daniel Shnaider

А про сосиску тоже нельзя?)

Ответить
0
Екатерина Кузнецова

только если с пюрешкой

Ответить
0
Ваня Погост

Катюш, это то самое, от чего мы должны охуеть?

Ответить
2
Екатерина Кузнецова

просто ставьте лайки и пишите какая я хорошая

Ответить
9
Ваня Погост

Нет уж, сначала прочитаю. И проверю на ВВС!

Ответить
2
Антигравитационный торт

Уже в ВКС переименовали

Ответить
2
Ваня Погост

@Что это.

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0
Антигравитационный торт

Воздушно-космические силы

Ответить
3
Ваня Погост

Прости за правду, но шутка вышла какой-то натужной. Я без негатива, даже лайк поставлю.

Ответить
3
Екатерина Кузнецова

а, нет, это не тот материал. тот готовится

Ответить
1
Ваня Погост

Ладно, не буду читать. Подожду тогда.

Ответить
1
Екатерина Кузнецова

надеюсь пульнуть в понедельник

Ответить
2
Ваня Погост

Намекни хотб, о чём там, м?

Ответить
0
Огненный велосипед

Ты охуеешь, чего непонятного?

Ответить
1
Ваня Погост

Не подхалимничай.

Ответить
2
Огненный велосипед

ЛАДНО
куда ты дел Чилипиздрика???

Ответить
1
Ваня Погост

В самые тёмные глубины своей сущности. Лучше его не будить.

Ответить
0
Екатерина Кузнецова

хочу оставить интригу. в последнее время очень хочется игр и интриг

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1
Антигравитационный торт

Переворот на Украине

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0
Serhii Osmolenko

вна

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0
Огненный велосипед

Ля, почему Агату Кристи никто не уничтожает за песню Опиум? Там ведь в тексте на конституционный переворот тянет

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3
Ilya Tazikov

Не все так просто, там подумоть нада

Ответить
0
Ilya Tazikov

а в общем, хороший трек

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2
Огненный велосипед

дааа, кайфик

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0
Антигравитационный торт

Про День Победы ничего не говорила?

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0
Огненный велосипед

Наконец-то государство начало борьбу с наркотиками. Надеюсь он сядет на пожизненное.

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0
Daniel Shnaider
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0
Екатерина Кузнецова

д

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0
Огненный велосипед

ве

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1
Алексей Астафьев

Каковы позиции РУССКИХ РЭПЕРОВ по данному вопросу?

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0
Кирилл Половинкин

Дмитрий Носов снялся в эпизодической роли в фильме "Духless", в картине показаны сцены секса, употребления алкоголя и наркотиков, пьяная езда, подвергающая опасности жизни людей.

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0
Махарадж

Кто такой этот моргенштерн?

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–1
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