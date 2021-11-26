Государство против Моргенштерна: от дел за «пропаганду» наркотиков до отмены концертов. Хронология конфликта Статьи редакции
Рэпер прежде отшучивался от обвинений в «развращении молодёжи», а теперь жертвует деньги на благотворительность после угроз и отменяет выступления.
Весь ноябрь одна за другой приходят новости о давлении на рэпера Моргенштерна, например, новых проверках треков, отменах концертов и закрытии ресторана. Более того, весь год депутаты и общественники призывают то прокуратуру, то полицию проверить творчество музыканта на оскорбление ветеранов и реабилитацию нацизма, экстремизм и пропаганду наркотиков.
И если прежде после обвинений в «развращении молодёжи» Моргенштерн лишь отшучивался, сохраняя скандальную репутацию, то за нынешним преследованием последовали отмены концертов и слухи об отъезде музыканта из России.
Рэпер Алишер Моргенштерн (он заявил, что это его настоящая фамилия) известен примерно с 2017 года — сперва он снимал ролики на ютуб-канале «ИзиРэп», а затем стал выпускать музыку, которая быстро набрала популярность. С тех пор музыкант привлекал к себе внимание вызывающими поступками, словами и треками, например, для одного из выпусков сжёг 100 тысяч рублей. Моргенштерн не раз заявлял, что удалит канал, перестанет заниматься блоггерством и музыкой — но затем сообщал, что передумал.
Постироничными треками и высказываниями Моргенштерн создал себе репутацию скандального, и в то же время одного из самых популярных музыкантов своего времени. Он не раз демонстрировал, что его не волнует негативная реакция — и от властей, которые не раз предлагали проверить его творчество на опасность для подростков, и от слушателей, которые подозревали его в связях с государством.
В 2020 году в интервью Юрию Дудю Моргенштерн заявил, что сменил взгляды с оппозиционных, которых придерживался в 2018 году, на нейтральные. Он призвал россиян не винить власти в низком уровне жизни, а пытаться самостоятельно добиться успеха, так как «у нас прекрасная страна, чтобы подняться — сделать это легко».
Такой образ принёс Моргенштерну статус одного из самых успешных молодых российских артистов. В 2020 году музыкант занял 21 место в списке «40 самых успешных звёзд России до 40 лет» Forbes. В 2021 году Spotify назвал Моргенштерна самым самым прослушиваемым исполнителем из России за год существования сервиса в стране. Музыканта начали приглашать для участия в рекламе крупных компаний: он снялся в клипе для «Альфа-банка» и компьютерной игры WarThunder. Однако с приходом популярности запустилась череда проверок творчества Моргенштерна.
Декабрь 2020 года — проверка на насилие
По требованию прокуратуры Петербурга суд проверил песню Моргенштерна «Я съел деда» на элементы жестокости, физического и психического насилия в тексте. Однако специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия.
Март 2021 года — дело о пропаганде наркотиков, штраф и его отмена
Лига безопасного интернета попросила прокуратуру проверить творчество исполнителя на пропаганду наркотиков. В апреле на Моргенштерна завели административное дело о пропаганде или незаконной рекламе наркотиков, но уже по заявлению бывшего депутата ЛДПР Дмитрия Носова — он усмотрел нарушения в песнях «Розовое вино-2» и «Family».
В июне московский суд оштрафовал исполнителя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. В постановлении по делу говорится, что в песнях и клипах музыканта есть «психологическое воздействие» на слушателей, «положительная оценка наркотиков и их употребления», создание образа «кумира-наркомана как социально успешного человека».
После оглашения решения Моргенштерн заявил, что политика — «тоже шоу-бизнес», а все присутствующие на суде находились в «большом цирке, который дарит отличное настроение». Защита Моргенштерна подала аппеляцию — сперва суд её отклонил, а затем полиция прекратила преследование, так как не смогла установить, что клипы публиковал он.
Подробнее о Лиге безопасного интернета, жалующейся на Моргенштерна, можете почитать здесь.
Апрель — несколько жалоб на оскорбление чувств верующих и дело о пропаганде наркотиков из-за интервью Дудю
Сразу несколько депутатов заявили о планах пожаловаться на Моргенштерна в прокуратуру. Парламентарий из Томска Денис Вишняк считает, что в песнях пропагандируется употребление наркотиков, в также поощряется проституция и популяризируются беспорядочные половые связи.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов попросил прокуратуру проверить клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» «на наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности», а депутат волгоградской Думы Андрей Анненко усмотрел в треке нарушение сразу нескольких уголовных статей. В мае прокуратура начала проверку «Новую волну» на оскорбление чувств верующих.
Интервью Моргенштерна Дудю тоже привлекло внимание Лиги безопасного интернета — в апреле её глава Екатерина Мизулина призвала прокуратуру проверить его, как и прежде, на пропаганду наркотиков. В конце апреля после психолингвистической экспертизы выпуска МВД возбудило административное дело, а в октябре журналиста Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей. Вероятно, дело строилось на отрывке интервью, где Моргенштерн рассказал об употреблении наркотиков и передозировке ими.
Май — очередная жалоба на «пропаганду наркотиков» в треках музыканта
Глава Лиги безопасного интернета вновь пожаловалась в МВД на треки «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп» с вышедшего в мае альбома Моргенштерна. По словам Мизулиной, исполнитель «системно занимается пропагандой наркотиков в своём так называемом творчестве». Вероятно, в сотрудников Лиги заинтересовали строчки рэпера о «бошках».
Сентябрь — Моргенштерн рассказал об угрозах подкинуть ему наркотики
В середине сентября Моргенштерн рассказал, что начал сбор денег на лечение трёхлетнего Ильи Худобы не из благородства. Во время разбирательств по делу о пропаганде наркотиков «проверенный источник» сообщил артисту, что скоро ему якобы собираются подбросить запрещённые вещества. После этого полицеский анонимно прислал ему ссылку на сбор средств и попросил помочь в обмен на «очки в карму».
Моргенштерн перевёл три миллиона рублей, а затем проникся историей семье Худоба и призвал подписчиков отправлять деньги на лечение мальчику несмотря на «угрозы».
Октябрь — проверка на оскорбление чувств ветеранов после интервью Собчак
В интервью Ксении Собчак, которое вышло 24 октября, Моргенштерн отметил, что не понимает «праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад».
Спустя два дня глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить, не нарушает ли закон о реабилитации нацизма высказывание исполнителя. По данным СК, проверку организовали после обращения представителей организации «Ветераны России», которые посчитали, что музыкант оскорбил «историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны».
Ноябрь — проверка треков на склонение к наркотикам, обвинение главы СК в «торговле» ими и слухи об отъезде из России
9 ноября на лейбл Rhymes Music, выпустивший песню «Виски на завтрак» Моргенштерна, составили протокол о пропаганде наркотиков. Московский суд не принял дело из-за ошибок в нём.
Телеканал RTVI рассказал о начавшейся проверке всего творчества Моргенштерна с 2013 года по статье о склонении неопределённого круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к употреблению наркотиков. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы, если действие зафиксировали в интернете. Собеседники сообщили изданию, что «целевая аудитория [Моргенштерна] состоит в большей части из подростков, в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков».
23 ноября на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Глава СК добавил, что тем самым исполнитель завлекает молодёжь, а власти с этим ничего не делают.
Моргенштерн не отреагировал публично на заявление главы СК. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что сейчас важно, как на слова Бастрыкина отреагируют подчинённые, и не будут ли они это воспринимать как призыв к действию. «Я думаю, не нужно говорить, что Моргенштерн не занимается торговлей наркотиками», — отметил Жорин.
24 ноября СМИ стали писать о том, что он покинул в Россию. Выяснилось, что Моргенштерн уехал в Белоруссию, где, по словам представителя, у музыканта запланировано частное мероприятие. Источник Ura.ru предположил, что исполнитель не вернётся в Россию и отправится в европейскую страну из-за обвинений Бастрыкина. Собеседник РЕН ТВ сообщил, что Моргенштерн уехал в Дубай.
26 ноября должен был состояться концерт музыканта в Москве, однако его отменили, как и все остальные выступления в 2021 году. Концертный директор исполнителя назвал решение «внутренним моментом».
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