Порно, аниме, лучшие сериалы и истории актёров. Читайте и сохраняйте, пока мы не закрылись.
В случае проигрыша участниц этих игр ждёт не смерть, а кое-что другое.
Разбираемся, где филлеры и когда смотреть OVA и фильмы.
Разбираемся в истинном порядке просмотра. Что смотреть, чтобы достичь 100% синхронизации?
Самоубийство, тюрьма и выжившие.
И сколько это стоит. И можно ли посмотреть бесплатно.
В книге она помогла главным героям стать «дружнее» и сбежать из логова клоуна-убийцы.
Актёр-мем, которого обвиняли в плохой игре и неразборчивости в фильмах, смог удивить критиков на фестивале «Сандэнс».
В чьём обличии появится тот, кто победит белых ходоков.
Девятая картина Квентина Тарантино не пересказывает, но опирается на реальную историю, изменившую киноиндустрию.
Сравниваем онлайн-кинотеатры по стоимости подписки, удобству, библиотеке, эксклюзивам и бесплатным периодам.
Саймон Леваев годами жил за счёт жертв и выдумал целую вселенную, где он наследник бизнес-империи, за которым охотятся враги. Как его мистификации пришёл конец и что с ним сейчас?
Фанаты строят теории на основе цвета костюмов персонажей, воспроизводят игру «Сахарные соты» из сериала в тиктоке и сами создают аналоги состязаний в Roblox.
Самый рейтинговый сериал в истории IMDb хвалят, обыгрывают в шутках и даже подозревают в «заказухе» на «Росатом».
История Киану Ривза, который превратил худшие моменты своей жизни в топливо для актёрской карьеры.
Он сыграл в трёх сценах картины и произнёс небольшой диалог.
Чтобы освежить воспоминания за 10 лет.
Вместе с поклонниками культового аниме изучаем, почему сериал про боевых роботов уже 25 лет влияет на поп- и интернет-культуру, не отпуская фанатов.
«Очень странная Игра престолов», долгожданные возвращения и два российских шоу.
Звезда «Мумии» не думал, что у него есть поклонники в интернете, а когда узнал, то сильно растрогался — ведь раньше над ним только смеялись.
Интернет просит закончить трилогию, которую многие считали самой слабой. Некоторые рассчитывают на повторение успеха акции со «Снайдеркатом».
#кино #сериалы #подборки
слабый фильм, кстати
слабый фильм, кстати