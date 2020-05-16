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Дайджест за 16 мая.
Российские власти сообщили о 9200 новых случаях заражения коронавирусом, и это самый низкий прирост случаев с 1 мая. За всё время в стране заболели более 272 тысяч человек. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 259 802 человека.
Во всём мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, было подтверждено свыше 4,5 миллионов случаев заражения.
В Германию вернулся большой футбол: немецкая Бундеслига первой из топовых европейских футбольных чемпионатов прервала паузу, вызванную пандемией. 16 мая состоялись первые матчи, которые прошли без зрителей и без коллективных рукопожатий.
Сказал Говнов, облегченно закрывая потёртую крышку старенького ноутбука...
О каком говнове ты постоянно говоришь? Не понимаю
Лицо вытри!
Кого?
Коренной Никита
меня всегда веселит и подбешивает это выделение РАБ, прям ржака такая
ГЕЙпард
Дозор дежурного не заканчивается так рано
Целевой блик
@Ольга Жигулина мы совсем с тобой не знакомы, я давно читаю TJ. Если блять ты продолжишь футбольную залупу пихать в новости то я самолично надудоню тебе в портки, даже на сомневайся
Прохожий Илья
@Сергей Звезда миха охуел
И когда же можно будет вернуться домой из Италии?
и это самый низкий прирост случаев с 1 мая
Если тестирование не проводить, новых случаев вообще не будет. Ой, кажется, я разгадал какую-то загадку!