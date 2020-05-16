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Новости
Ольга Жигулина
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Аэростат для контроля за самоизоляцией и протесты врачей в Армавире. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 16 мая.

21 комментарий
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Российские власти сообщили о 9200 новых случаях заражения коронавирусом, и это самый низкий прирост случаев с 1 мая. За всё время в стране заболели более 272 тысяч человек. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 259 802 человека.

Во всём мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, было подтверждено свыше 4,5 миллионов случаев заражения.

В России:

  • Московские власти объяснили отказ от раздачи бесплатных масок тем, что это могло бы привести к спекуляциям;
  • Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле;
  • В Армавире уволят главврача больницы, в которой сотрудники пожаловались на отсутствие выплат за работу с заражёнными;
  • Правительство утвердило изменения в рамках поручения президента и отказалось от привязки доплат врачам к часам работы с заражёнными. Доплаты медработникам «будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени»;
  • В Подмосковье Росгвардия запустила аэростат для контроля за соблюдением режима самоизоляции;
  • В мэрии Москвы заявили, что до 21-22 мая рано говорить о смягчении ограничительных мер;
  • В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции.

В мире:

  • Власти Италии cообщили о снятии ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня;
  • США частично возобновит взносы в ВОЗ. Они составят примерно одну десятую от прежнего объёма;
  • В Греции ослабили антикоронавирусный режим и открыли более 500 пляжей;
  • В Ирландии впервые с марта за сутки выявили менее ста случаев заражения Covid-19;
  • Турция возобновит международный туризм с середины июня (c ограничениями для отдельных стран);
  • После пяти дней перерыва в Тунисе зафиксировали новые случаи заражения.

Бонус:

В Германию вернулся большой футбол: немецкая Бундеслига первой из топовых европейских футбольных чемпионатов прервала паузу, вызванную пандемией. 16 мая состоялись первые матчи, которые прошли без зрителей и без коллективных рукопожатий.

Обработка мяча дезинфицирующим средством Фото SquawkaNews 

#covid19 #covidtoday

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21 комментарий
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Прохожий Илья

1

Наконец-то РАБочий день дежурного окончен, можно идти спать

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Сергей Васильев

Прохожий
2

Сказал Говнов, облегченно закрывая потёртую крышку старенького ноутбука...

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Прохожий Илья

Сергей
0

О каком говнове ты постоянно говоришь? Не понимаю

Ответить

Сергей Васильев

Прохожий
0

Лицо вытри!

Ответить

Прохожий Илья

Сергей
0

Кого?

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Сергей Васильев

Прохожий
0

Вытекает!

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Прохожий Илья

Сергей
0

Где?

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Коренной Никита

Прохожий
1

меня всегда веселит и подбешивает это выделение РАБ, прям ржака такая

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Сергей Васильев

Коренной
2

ГЕЙпард

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Коренной Никита

Сергей
0
Ответить

Прохожий Илья

Коренной
0

соЛЖЕницын

Ответить

Артём Мазанов

Прохожий
1

Дозор дежурного не заканчивается так рано 

Ответить

Прохожий Илья

Артём
0

Жалко вас. Почему Сергей звезда не упразднил эту порочную практику?

Ответить

ouxen

1

руки(

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Целевой блик

0

Дегенераты бля

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Целевой блик

Целевой
0

@Ольга Жигулина мы совсем с тобой не знакомы, я давно читаю TJ. Если блять ты продолжишь футбольную залупу пихать в новости то я самолично надудоню тебе в портки, даже на сомневайся

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Прохожий Илья

Целевой
0

@Сергей Звезда миха охуел

Ответить

Целевой блик

Прохожий
1

Не отвлекай Серёгу, он хуи сосёт

Ответить

Надежда Маякова

0

И когда же можно будет вернуться домой из Италии?

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Имя Фамилия

Надежда
0

Зачем?

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Иван Иванов

0

и это самый низкий прирост случаев с 1 мая

Если тестирование не проводить, новых случаев вообще не будет. Ой, кажется, я разгадал какую-то загадку!

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