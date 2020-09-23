Мнение редактора TJ о том, почему выводить все свои деньги из «Тинькофф банка» пока рановато.

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Вечером 22 сентября «Яндекс» публично объявил, что ведёт переговоры о полном поглощении TCS Group, куда входит «Тинькофф банк». Пока компании завершили только предварительные обсуждения, но уже договорились о цене и условиях выплат. TJ рассказывает, что значит сделка, почему она не обязательно негативно скажется на клиентах и зачем «Яндексу» понадобился банк.

Паниковать пока не стоит — в чём суть сделки и что может измениться для клиентов

Сразу после объявления о переговорах в соцсетях началась массовая паника: у клиентов «Тинькофф» появились опасения, что их любимый банк перестанет быть удобным и выгодным, а «Яндекс» переименует его в «Ябанк» и встроит в «Яндекс.Go». И такой вариант действительно был бы возможен, если не учитывать детали сделки.

«Яндекс» хочет купить 100% TCS Group за 5,5 миллиарда долларов — это немного выше рыночной цены, но достаточно щедро: в такую же сумму оценили стартап Revolut, а Сбербанк стоит всего а 11 раз дороже. Но из этой суммы «Яндекс» выплатит деньгами лишь часть, а остальную долю передаст акциями. По мнению некоторых аналитиков, причина в том, что у «Яндекса» нет свободных денежных средств в таких количествах.

Изображение с сайта «Тинькофф банка»

Но есть и другое объяснение: «Яндекс» уверен в «Тинькофф» и не хочет избавляться от нынешнего владельца банка Олега Тинькова, в семейном трасте которого до сих 40% акций TCS Group. Для предпринимателя это не «экзит»: он получит деньгами лишь часть выплат, а остальное — акциями «Яндекса», которые, скорее всего, долго нельзя будет продать.

В пользу этой версии высказался и сам Олег Тиньков в комментарии Reuters и в инстаграме. Он назвал сделку «слиянием», рассказал, что будет помогать «Яндексу» строить «самую эффективную частную компанию в России» и уточнил, что бренд «Тинькофф» сохранят.

Теперь про «продал» банк…я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние. Я безмерно уважаю «Яндекс», мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергии! Я точно остаюсь в «Тинькофф банке» и буду им заниматься, для клиентов ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше. Так что бренд «Тинькофф» остаётся. Олег Тиньков

Опасения клиентов «Тинькофф» не беспочвенны: в последние годы подавляющее большинство перемен на российском банковском рынке оказывались негативными. Например, до сих пор на слуху ситуация с «Рокетбанком» — другим удобным финансовым сервисом, который купила QIWI, а потом закрыла спустя три года.

К тому же «Яндекс» уже резко менял некоторые сервисы после приобретения. Например, так в 2015 году компания запустила редизайн «Кинопоиска» со встроенным онлайн-кинотеатром, потом откатила его из-за критики пользователей, но в итоге всё равно внедрила стриминговый сервис.

Покупку «Тинькофф» сложно считать вынужденной: явного давления на владельцев банков нет. Хотя и есть мнение, что Тинькову продажа банка нужна для защиты от американских налоговиков. Компания уже много лет остаётся стабильным прибыльным бизнесом, который показывает рост даже в пандемию и сохраняет лидерские позиции в стране по выдаче кредитных карт и брокерским счетам. Судя по открытой отчётности, у «Тинькофф» нет проблем с деньгами или капиталом.

Пожалуй, единственная серьёзная угроза «Тинькофф» исходила от страны, в которой он работает. За последние годы российский банковский рынок всерьёз сократился, и крупных частных банков без участия государства на нём практически не осталось.

Достаточно вспомнить 2017 год, когда Центробанк получил контроль сразу над трёмя крупными частными банками, включая крупнейшее на тот момент «Открытие», а также «Бинбанк» и «Промсвязьбанк». Во всех случаях регулятор вводил в банки временную администрацию и начинал их санацию, при которой управление переходило к ЦБ. В процессе на бывших владельцев подавали в суд и требовали денег на возмещение убытков от действий самого Центробанка.

В некоторых случаях, как, например, с банком «Югра (на тот момент 30-е место в банковской системе России), Центробанк просто отзывал лицензию. Регулятор тогда объяснял это использованием средств вкладчиков для бизнес-проектов владельцев банка, а акционеры утверждали, что ЦБ неверно оценил активы и сам дал себе повод для отзыва лицензии.

Просто так получилось, что в России частный банк не может долго прожить без прямого участия государства или крепких связей с ним. «Тинькофф» в этом смысле был диковинкой: сохранял независимость и одновременно оставался финансово успешным.

В случае с «Открытием», «Бинбанком» и «Промсвязьбанком» о проблемах становилось известно заранее. Например, выводить деньги из «Открытия» некоторые советовали ещё за месяц до санации, а о проблемах других банков задолго до введения временных администраций сообщали аналитики «Альфа-капитала».

Возможная покупка «Тинькофф» происходит не на фоне проблем у компании, да и негативных сигналов, как в случае с «Открытием», в открытых источниках нет. Поэтому пока что нет и серьёзных причин «выводить все свои деньги» из банка: никаких серьёзных неудобств вроде необходимости получать деньги через Агентство по страхованию вкладов сама по себе сделка не принесёт.

Многие опасаются, что в случае покупки «Яндексом» «Тинькофф» повысит тарифы и снизит кэшбек. Но поскольку это не убыточный банковский сервис на дотациях, а работающий частный бизнес, сделка вряд ли повлияет на условия обслуживания.

Некоторые клиенты беспокоятся, что «Яндекс» «испортит» «Тинькофф», встроив свои сервисы. Вероятно, у компании действительно есть планы по внедрению своих продуктов. Но это не обязательно должно означать серьёзные ухудшения. Тем более, что «Тинькофф» уже почти год развивает собственное «суперприложение». Просто теперь там, скорее всего, будут не сторонние партнёры, а «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда».

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Другой неочевидный плюс покупки «Тинькофф» состоит в защите от возможных проблем, которые так или иначе настигают крупные частные российские банки. Как минимум теперь можно не волноваться, что у компании не хватит ресурсов на конкуренцию с государственными монополистами или контроль над ней получит государство.

Кроме того, обе компании развили сильные экосистемы — если они начнут работать сообща, клиенты «Тинькофф», пользущиеся «Яндексом», только выиграют, как и наоборот. Остальные же, скорее всего, смогут пользоваться только банком или «Яндексом», как и раньше — это, может и не повод для радости, но точно не причина для паники.

Сделку называют «предварительной», но это лишь формальность

В заявлениях «Яндекса» и «Тинькофф банка» подчёркивается, что переговоры носят предварительный характер, никаких окончательных решений ещё не принято, а сделка лишь «возможна». Компании действительно далеки от подписания финальных документов: «Яндексу» только предстоит провести Due Diligence — процедуру глубокой проверки «Тинькофф» с оценкой рисков и изучением положения на рынке. Кроме того, сделку должны одобрить акционеры «Яндекса» с акциями класса А и всеобщее собрание акционеров.

Подтверждение подобных переговоров далеко не всегда заканчивается заключением сделки. Из самых свежих примеров Microsoft и приобретение TikTok в США: компания уверенно подтвердила участие в предварительных переговорах и покупку китайского сервиса, но сделка в итоге сорвалась.

Но в случае с «Яндексом» и «Тинькофф банком» всё немного иначе: Microsoft пришлось подтвердить переговоры под давлением известных СМИ, куда попала информация о сделке, а про покупку «Тинькофф» сообщали преимущественно анонимные Telegram-каналы. До этого они же не раз рассказывали о санации банка государством, но это не подтверждалось надёжными источниками.

В переговоры до последнего не верили даже рядовые сотрудники банка. В соцсетях SMM-щики «Тинькофф» уверенно отрицали сделку и называли её «вбросом», «фантастическими слухами» и напоминали, что новости о санации не сбылись.

Тинькофф @tinkoff_bank @taivasranta Не покупает. В принципе не считаем для себя возможным всерьёз комментировать анонимные телеграмм каналы, в которых в последнее время с завидно регулярностью появляются удивительные фантастические слухи на самые разные темы.

Тинькофф @tinkoff_bank @akterpnd Не будем загадывать на счет совместных проектов, но если речь о новости про покупку, то это вброс.

Тинькофф @tinkoff_bank

Только мы продолжаем показывать отличные результаты и работаем дальше. @JonnyIve_Rus Ага и старые новости про санацию, подобные продажи - конечно же "сбылись")Только мы продолжаем показывать отличные результаты и работаем дальше.

Тинькофф @tinkoff_bank @ilyaliya @JonnyIve_Rus Отвечали с учетом той информации, которой располагали. Переговоры с Яндексом ведем, и надеемся, сделка пройдет успешно и это откроет новые горизонты для обеих компаний.

Таким образом, «Тинькофф» и «Яндекс», вероятно, вполне могли не сообщать о переговорах на такой ранней стадии публично до последнего момента и никак не комментировать информацию из ненадёжных источников. К примеру, так поступила Nvidia, объявившая о приобретении разработчика чипов Arm уже после подписания всех документов. При этом в заявлении TCS Group прямо говорится, что оно посвящено «спекуляциям в СМИ».

Однако компании всё же объявили о переговорах публично и явно неспроста выбрали для этого именно 22 сентября — всего за два дня до масштабной конференции Сбербанка, где он собирается представить ребрендинг и сделать большие анонсы по своей экосистеме.

Несмотря на «предварительность» переговоров, «Яндекс» и «Тинькофф» уже договорились о цене и даже о структуре выплат. Такой акцент на нефинальности сделки, скорее всего, обусловлен правилами бирж и требованиями регуляторов в разных странах, ведь акции «Яндекса» торгуются на нью-йоркской фондовой бирже, а TCS Group — на лондонской.

Обычно на IT-рынке официально не подтверждают такие переговоры до уверенности в том, что сделка состоится. Поэтому есть все основания полагать, что предварительный характер обсуждений — лишь формальность, а окончательные документы подпишут в течение нескольких недель.

Маловероятно, что компании столкнутся с проблемами от регуляторов: у «Яндекса» нет собственного банка или финансового сервиса, а «Тинькофф» не занимается сервисами такси, стриминга, поиском или рекламой. У компаний нет явного конфликта интересов, поэтому у антимонопольных ведомств вряд ли возникнут вопросы.

Единственным препятствием может стать получение голосов от акционеров «Яндекса». Но с их точки зрения препятствовать такой сделке было бы странно: даже после подтверждения предварительных переговоров ценные бумаги компании прибавили более 11%. Если сделка состоится, инвесторы от неё только выиграют, как в краткосрочной перспективе — из-за укрепления акций на фоне крупного поглощения, так и в долгосрочной — благодаря увеличению пользовательской базы.

Играть на равных со Сбером: зачем «Тинькофф» понадобилось поглощение, а «Яндексу» — банк

Впервые на слияние «Тинькофф» и «Яндекса» намекнули сами основатели компаний Аркадий Волож и Олег Тиньков ещё в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда на это не обратили внимания, потому что разговор шёл как бы в шутку.

Что, нам здесь поцеловаться, что ли, на сцене? Считаю, что если мы объединимся — под словом «объединимся» в самом широком смысле — с «Яндексом», то там и «Сберу» мало не покажется. Капитализация этой компании будет больше 20 миллиардов долларов сразу, потому что самые талантливые люди работают в этих компаниях. Олег Тиньков во время дискуссии на ПМЭФ-2019

Волож заявил, что «Яндекс» обсуждает разные пути развития, а Тиньков распространяет «возможно, недостоверные слухи». Ключевое слово — «возможно». После этого основатели компаний начали в шутку обсуждать визуальные сходства брендов: Тиньков отметил, что у «Яндекса» тоже много жёлтого цвета.

При этом в 2018 году во время визита в МФТИ Тиньков не очень лестно отзывался о «Яндексе». Работу в компании он сравнивал с «сидением на пуфиках».

Если ты ленивый или, как в русской народной сказке «По щучьему веленью», не хочешь ничего делать, только лежать на печи, — это к другим организациям. Если хочешь сидеть на пуфиках — это в «Яндекс», сказки там рассказывать про «менять мир». А мы про деньги и реалии этого мира. Олег Тиньков во время выступления в МФТИ

Такое же отношение к «Яндексу» у него было и в 2019 году. В интервью vc.ru он прямо называл компанию «неэффективной» и критиковал рабочую культуру, которую считал «расслабленной».

Мы зарабатываем больше денег, чем «Яндекс». В 2018 году мы заработаем около 400 миллионов долларов чистой прибыли, а они — в районе 300 миллионов долларов при сопоставимой выручке. Я более традиционных убеждений. У нас тут, как ты сам видишь, полная свобода и демократия, но есть своего рода социальный договор: мы платим огромные зарплаты и бонусы, а люди всё-таки должны выкладываться, быть эффективными и приносить пользу. А не как в «Яндексе» — приходить когда хотят, уходить когда хотят. Олег Тиньков в интервью vc.ru

Тогда же Тиньков говорил, что за экосистемами будущее, и называл основным конкурентом «Яндекс». Как отмечал предприниматель, в банке рассматривали возможность конкурировать с «Яндексом» на рынке нефинансовых услуг, но не пришли к единому мнению.

Если говорить про Россию, то номер один, понятно, будет «Сбербанк». Затем, пожалуй, «Яндекс». Мы хотим быть в тройке. [...] Понятно, что основной конкурент сейчас — это «Яндекс». Потому что со «Сбербанком» мы не можем конкурировать в силу его масштаба и мощи. Олег Тиньков в интервью vc.ru

Примерно в то же время у «Яндекса» и Сбербанка начался серьёзный конфликт: банк хотел получить контроль над компанией, но не смог. После этого стороны не сошлись в развитии совместного маркетплейса «Беру» и прекратили сотрудничество. В результате «Яндекс» выкупил «Беру», а Сбербанк получил «Деньги».

В последние годы Сбербанк перестал быть просто банком и превратился в IT-компанию, которая, как и «Яндекс», развивает экосистему, чтобы закрыть максимум потребностей клиентов. У Сбербанка появились сервисы доставки продуктов, бронирования ресторанов, мобильный оператор, онлайн-кинотеатр, а также совместное предприятие с Mail.ru Group с сервисами доставки еды и такси.

Ближайший конкурент Сбербанка по экосистеме — «Яндекс»: у него сервисов даже больше. Однако банк изначально мог выстраивать экосистему вокруг денег клиентов, тогда как у «Яндекса» такой возможности не было. Из-за соглашении о неконкуренции с «Деньгами» компания не могла сама развивать финансовые сервисы, пока они развивались в партнёрстве со Сбербанком. Эта возможность появилась у «Яндекса» лишь после разрыва сотрудничества в 2020 году, но к этому моменту она уже начала строить экосистему вокруг «Такси», перестроив его в «Яндекс.Go».

У «Тинькофф» же сложилась обратная ситуация: компания успешно выстроила экосистему из околофинансовых сервисов, связанных с транзакциями, но не стала развивать внефинансовые инструменты вроде доставки еды или такси. Таким образом, экосистема закрывала лишь часть потребностей — заказ билетов в кино, бронирование ресторанов и некоторые другие услуги.

И «Тинькофф», и «Яндексу» приходилось бороться со Сбербанком: одной компании — в финансовой сфере, а другой — в IT. Но ни одна из них не могла конкурировать с ним наравне по одиночке.

«Яндексу» всегда не хватало финансового центра экосистемы: это видно по попытке запустить суперприложение на базе «Такси», которую пользователи встретили шквалом критики. «Тинькофф» же не хватало ресурсов на выстраивание сервисов помимо финансов. Поэтому объединение компаний кажется максимально закономерным решением, которое принесёт выгоду для обеих сторон.

Для «Яндекса» сделка позволит сразу занять доминирующее положение на рынке финансовых технологий, где она до этого была не слишком представлена. «Тинькофф» же получит доступ к успешным работающим сервисам, закрывающим большую часть потребностей. Эффект усиливает то, что обе компании работают в интернете и в IT-сфере — они смогут долго извлекать пользу из сотрудничества.